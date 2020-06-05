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Бывшие пленники террористов Воронина и Симиренко сыграли свадьбу

Бывшие пленники террористов Воронина и Симиренко сыграли свадьбу

24-летняя Виктория Воронина и 27-летний Анатолий познакомились после освобождения из плена в декабре 2019 года и "поняли, что это судьба".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Донбасс. Реалии".

"Мы знали друг о друге еще в плену. Но лично познакомились уже при освобождении. Сразу поняли, что это судьба, и решили пожениться", — рассказала Виктория.

Виктория и Анатолий, оба жители Луганска, были незаконно задержаны и обвинены российскими гибридными силами в так называемой "госизмене". За любовь к Украине террористы "приговорили" девушку к 12 годам лишения свободы.

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И Викторию, и Анатолия освободили при обмене пленными в конце декабря 2019 года. Тогда, напомним, из плена ОРДЛО вернулись 76 пленников — 12 военных и 64 гражданских.

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плен (2600) свадьба (154) Северодонецк (605) пленные (2134)


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Топ комментарии
+28
Счастья и долгих лет жизни!
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05.06.2020 15:53
+14
Родите и воспитайте достойных украинцев и украиночек)!!!
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05.06.2020 16:02
+11
Мира и любви вам!
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05.06.2020 16:02
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Счастья и долгих лет жизни!
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05.06.2020 15:53 Ответить
тут ілі-ілі
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05.06.2020 16:58 Ответить
машаллаh!
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05.06.2020 15:57 Ответить
соля алягу алєйгі вассалям
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05.06.2020 16:59 Ответить
Родите и воспитайте достойных украинцев и украиночек)!!!
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05.06.2020 16:02 Ответить
ага, кто больше?
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05.06.2020 17:01 Ответить
Мира и любви вам!
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05.06.2020 16:02 Ответить
і добавіть нєчєго - пусть всєгда будєт солнце!
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05.06.2020 17:02 Ответить
Счастливой вам семейной жизни, здоровья достатка и мира молодята!!!
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05.06.2020 16:02 Ответить
достатка в етой странє нікада нє будєт - уж очєнь зємля харошая
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05.06.2020 17:04 Ответить
Молодцы, счастья вам!
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05.06.2020 16:22 Ответить
і ано далжно бить такім: когда ти щаслів сам - щастьйєм падєлісь с другім!
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05.06.2020 17:05 Ответить
самий крєпкій брак по ращоту - в одной квартірє живут, другую сдают
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05.06.2020 16:47 Ответить
послє свадьби ідьот такой тєкст: ВОТ і СКАЗКЄ КАНЄЦ!
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05.06.2020 16:48 Ответить
мі скузі - ето йа завідую
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05.06.2020 17:00 Ответить
 
 