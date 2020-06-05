Бывшие пленники террористов Воронина и Симиренко сыграли свадьбу

24-летняя Виктория Воронина и 27-летний Анатолий познакомились после освобождения из плена в декабре 2019 года и "поняли, что это судьба".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Донбасс. Реалии".

"Мы знали друг о друге еще в плену. Но лично познакомились уже при освобождении. Сразу поняли, что это судьба, и решили пожениться", — рассказала Виктория.

Виктория и Анатолий, оба жители Луганска, были незаконно задержаны и обвинены российскими гибридными силами в так называемой "госизмене". За любовь к Украине террористы "приговорили" девушку к 12 годам лишения свободы.

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И Викторию, и Анатолия освободили при обмене пленными в конце декабря 2019 года. Тогда, напомним, из плена ОРДЛО вернулись 76 пленников — 12 военных и 64 гражданских.