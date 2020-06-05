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Колишні полонені терористів Вороніна і Симиренко зіграли весілля

Колишні полонені терористів Вороніна і Симиренко зіграли весілля

24-річна Вікторія Вороніна і 27-річний Анатолій познайомилися після звільнення з полону в грудні 2019 року і "зрозуміли, що це доля".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Донбас. Реалії".

"Ми знали одне про одного ще в полоні. Але особисто познайомилися вже при звільненні. Відразу зрозуміли, що це доля, і вирішили одружитися", - розповіла Вікторія.

Вікторія і Анатолій, обоє мешканці Луганська, були незаконно затримані і звинувачені російськими гібридними силами в так званій "державній зраді". За любов до України терористи "засудили" дівчину до 12 років позбавлення волі.

І Вікторію, і Анатолія звільнили на обміні полоненими в кінці грудня 2019 року. Тоді, нагадаємо, з полону ОРДЛО повернулися 76 бранців - 12 військових і 64 цивільних.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рідні українців, утримуваних у полоні найманців РФ, прийшли під посольство Франції в Києві просити про допомогу у звільненні їхніх близьких. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

полон (1552) весілля (76) Сєверодонецьк (508) полонені (2258)


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Топ коментарі
+28
Счастья и долгих лет жизни!
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05.06.2020 15:53
+14
Родите и воспитайте достойных украинцев и украиночек)!!!
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05.06.2020 16:02
+11
Мира и любви вам!
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05.06.2020 16:02
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Счастья и долгих лет жизни!
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05.06.2020 15:53 Відповісти
тут ілі-ілі
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05.06.2020 16:58 Відповісти
машаллаh!
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05.06.2020 15:57 Відповісти
соля алягу алєйгі вассалям
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05.06.2020 16:59 Відповісти
Родите и воспитайте достойных украинцев и украиночек)!!!
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05.06.2020 16:02 Відповісти
ага, кто больше?
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05.06.2020 17:01 Відповісти
Мира и любви вам!
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05.06.2020 16:02 Відповісти
і добавіть нєчєго - пусть всєгда будєт солнце!
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05.06.2020 17:02 Відповісти
Счастливой вам семейной жизни, здоровья достатка и мира молодята!!!
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05.06.2020 16:02 Відповісти
достатка в етой странє нікада нє будєт - уж очєнь зємля харошая
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05.06.2020 17:04 Відповісти
Молодцы, счастья вам!
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05.06.2020 16:22 Відповісти
і ано далжно бить такім: когда ти щаслів сам - щастьйєм падєлісь с другім!
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05.06.2020 17:05 Відповісти
самий крєпкій брак по ращоту - в одной квартірє живут, другую сдают
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05.06.2020 16:47 Відповісти
послє свадьби ідьот такой тєкст: ВОТ і СКАЗКЄ КАНЄЦ!
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05.06.2020 16:48 Відповісти
мі скузі - ето йа завідую
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05.06.2020 17:00 Відповісти
 
 