Колишні полонені терористів Вороніна і Симиренко зіграли весілля

24-річна Вікторія Вороніна і 27-річний Анатолій познайомилися після звільнення з полону в грудні 2019 року і "зрозуміли, що це доля".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Донбас. Реалії".

"Ми знали одне про одного ще в полоні. Але особисто познайомилися вже при звільненні. Відразу зрозуміли, що це доля, і вирішили одружитися", - розповіла Вікторія.

Вікторія і Анатолій, обоє мешканці Луганська, були незаконно затримані і звинувачені російськими гібридними силами в так званій "державній зраді". За любов до України терористи "засудили" дівчину до 12 років позбавлення волі.

І Вікторію, і Анатолія звільнили на обміні полоненими в кінці грудня 2019 року. Тоді, нагадаємо, з полону ОРДЛО повернулися 76 бранців - 12 військових і 64 цивільних.

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