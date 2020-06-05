Колишні полонені терористів Вороніна і Симиренко зіграли весілля
24-річна Вікторія Вороніна і 27-річний Анатолій познайомилися після звільнення з полону в грудні 2019 року і "зрозуміли, що це доля".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Донбас. Реалії".
"Ми знали одне про одного ще в полоні. Але особисто познайомилися вже при звільненні. Відразу зрозуміли, що це доля, і вирішили одружитися", - розповіла Вікторія.
Вікторія і Анатолій, обоє мешканці Луганська, були незаконно затримані і звинувачені російськими гібридними силами в так званій "державній зраді". За любов до України терористи "засудили" дівчину до 12 років позбавлення волі.
І Вікторію, і Анатолія звільнили на обміні полоненими в кінці грудня 2019 року. Тоді, нагадаємо, з полону ОРДЛО повернулися 76 бранців - 12 військових і 64 цивільних.
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