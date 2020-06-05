Фракция "ЕС" призывает "проукраинские силы" на местных выборах "к объединению"

Фракция "Европейская Солидарность" готова к широкой координации усилий с другими партиями, общественными организациями и местными лидерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Уже больше года, как над Украиной ставят опасный социальный эксперимент. Путем изощренных манипуляций и грубого обмана людей к государственному рулю стала команда невежд и дилетантов, неспособная усвоить элементарные азы управления. Она уверенно ведет страну к демонтажу государственности, к ползучему сползанию обратно в сферу российского влияния", - говорится в обращении фракции.

"Экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле", - эти слова Зеленского прозвучали за восемь дней до карантина и начала пандемии. Как отмечают в политсиле, они самокритично характеризуют "достижения" власти.

"В социальной сфере вместо обещанного "конца эпохи бедности" стремительно тают доходы и сбережения граждан. Падает общий уровень жизни, растет безработица. В политической сфере формирование однопартийного большинства, концентрация абсолютной власти в руках неопытного президента, его попытки создать в Украине авторитарный турборежим - создают угрозу демократии, правам и свободам граждан. Репрессии против оппозиции стали таким же признаком, как и во времена Януковича. Существенно ухудшилось международное положение Украины. Принцип "ничего об Украине без Украины", которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается", - подчеркнули в "Европейской Солидарности".

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Политсила считает, что местные выборы должны быть мощными и как главная оппозиционная сила призывает к созданию коалиции проукраинских политических сил, в глубокой координации усилий на местных выборах.

"Поддержка согласованных кандидатов на должности городских голов и председателей ОТГ должна защитить громады от еще одного нашествия дилетантов под брендом "Слуг" и сформировать профессиональные местные команды, способные эффективно решать проблемы, стоящие перед громадами. Вторая общая задача - обеспечить взаимное непротивостояние проукраинских сил в тех областях, где на выборах есть угроза со стороны пятой колонны. Совместными усилиями должны минимизировать результат пророссийской ОПЗЖ, и при формировании большинства в местных советах - оставить эту политическую силу на маргинесе. Для реализации этих задач мы готовы к широкой координации усилий с другими партиями, общественными организациями и местными лидерами", - подытожили во фракции "Европейская солидарность".

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