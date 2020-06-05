Фракция "ЕС" призывает "проукраинские силы" на местных выборах "к объединению"
Фракция "Европейская Солидарность" готова к широкой координации усилий с другими партиями, общественными организациями и местными лидерами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Уже больше года, как над Украиной ставят опасный социальный эксперимент. Путем изощренных манипуляций и грубого обмана людей к государственному рулю стала команда невежд и дилетантов, неспособная усвоить элементарные азы управления. Она уверенно ведет страну к демонтажу государственности, к ползучему сползанию обратно в сферу российского влияния", - говорится в обращении фракции.
"Экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле", - эти слова Зеленского прозвучали за восемь дней до карантина и начала пандемии. Как отмечают в политсиле, они самокритично характеризуют "достижения" власти.
"В социальной сфере вместо обещанного "конца эпохи бедности" стремительно тают доходы и сбережения граждан. Падает общий уровень жизни, растет безработица. В политической сфере формирование однопартийного большинства, концентрация абсолютной власти в руках неопытного президента, его попытки создать в Украине авторитарный турборежим - создают угрозу демократии, правам и свободам граждан. Репрессии против оппозиции стали таким же признаком, как и во времена Януковича. Существенно ухудшилось международное положение Украины. Принцип "ничего об Украине без Украины", которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается", - подчеркнули в "Европейской Солидарности".
Политсила считает, что местные выборы должны быть мощными и как главная оппозиционная сила призывает к созданию коалиции проукраинских политических сил, в глубокой координации усилий на местных выборах.
"Поддержка согласованных кандидатов на должности городских голов и председателей ОТГ должна защитить громады от еще одного нашествия дилетантов под брендом "Слуг" и сформировать профессиональные местные команды, способные эффективно решать проблемы, стоящие перед громадами. Вторая общая задача - обеспечить взаимное непротивостояние проукраинских сил в тех областях, где на выборах есть угроза со стороны пятой колонны. Совместными усилиями должны минимизировать результат пророссийской ОПЗЖ, и при формировании большинства в местных советах - оставить эту политическую силу на маргинесе. Для реализации этих задач мы готовы к широкой координации усилий с другими партиями, общественными организациями и местными лидерами", - подытожили во фракции "Европейская солидарность".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
То що?
🤣
Попитайте, хто будучи м1н1стром ф1нанс1в п1дписав "Харкывську угоду".
Попитайте де був цей ... коли була "Революц1я на гран1т1"
Ви обманут1 чи продажн1?
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг… На сайті,зараз, залишились лише "проплачені", та "москалі" з "Лахти...
При цьому деяка дуже невелика частина продовжує вважати окупантів -росіян нібито "братнім народом". Так братською державою для українців Росію вважають 8,6% опитаних видно лютих ворогів України з числа: терористів, колаборантів, сепаратистів, профашистів -)(уйла, проросійських -бандитів, зрадників - перевертнів, недобитих комунофашистів, продажних Слуг и життя сепаратистів,экс -ригоАналів кривавого ЗЕКА..і всієї 5 колони холуїв виродків кремля в Україні.
Виходить що і продажна прокремлівська влада зрадників з ЗЕбілів -капітулянтів також представляє тільки ці 8,6%, цих наших проклятих ворогів з кремлівських яничарів - опричників ... для яких вони набагато ближчі ніж майже весь український народ.
Напр, Аваков. Удавил сети Пороха на выборах и тем элегантно уделал всю Петину избирательную компанию. Без шума и пыли.
Если фракция ЕС во главе с Порохом, уже сдавшим независимость Украины "западным партнерам" - это "проукраинские силы", то какая цель должна быть у их оппонентов - "антиукраинские силы"? Похоже, что восстановление независимости Украины, сданной "проукраинскими силами" ?????
Шиза - наше всё.