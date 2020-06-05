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Фракция "ЕС" призывает "проукраинские силы" на местных выборах "к объединению"

Фракция

Фракция "Европейская Солидарность" готова к широкой координации усилий с другими партиями, общественными организациями и местными лидерами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Уже больше года, как над Украиной ставят опасный социальный эксперимент. Путем изощренных манипуляций и грубого обмана людей к государственному рулю стала команда невежд и дилетантов, неспособная усвоить элементарные азы управления. Она уверенно ведет страну к демонтажу государственности, к ползучему сползанию обратно в сферу российского влияния", - говорится в обращении фракции.

"Экономика брала разгон, споткнулась и рискует проехаться лицом по земле", - эти слова Зеленского прозвучали за восемь дней до карантина и начала пандемии. Как отмечают в политсиле, они самокритично характеризуют "достижения" власти.

"В социальной сфере вместо обещанного "конца эпохи бедности" стремительно тают доходы и сбережения граждан. Падает общий уровень жизни, растет безработица. В политической сфере формирование однопартийного большинства, концентрация абсолютной власти в руках неопытного президента, его попытки создать в Украине авторитарный турборежим - создают угрозу демократии, правам и свободам граждан. Репрессии против оппозиции стали таким же признаком, как и во времена Януковича. Существенно ухудшилось международное положение Украины. Принцип "ничего об Украине без Украины", которого ранее придерживались все наши партнеры, теперь нарушается", - подчеркнули в "Европейской Солидарности".

Читайте: Зеленский назначил Валерия Кондратюка главой Службы внешней разведки

Политсила считает, что местные выборы должны быть мощными и как главная оппозиционная сила призывает к созданию коалиции проукраинских политических сил, в глубокой координации усилий на местных выборах.

"Поддержка согласованных кандидатов на должности городских голов и председателей ОТГ должна защитить громады от еще одного нашествия дилетантов под брендом "Слуг" и сформировать профессиональные местные команды, способные эффективно решать проблемы, стоящие перед громадами. Вторая общая задача - обеспечить взаимное непротивостояние проукраинских сил в тех областях, где на выборах есть угроза со стороны пятой колонны. Совместными усилиями должны минимизировать результат пророссийской ОПЗЖ, и при формировании большинства в местных советах - оставить эту политическую силу на маргинесе. Для реализации этих задач мы готовы к широкой координации усилий с другими партиями, общественными организациями и местными лидерами", - подытожили во фракции "Европейская солидарность".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Звонок Зеленского главе "Укрэксимбанка" - давление на должностное лицо, фракция "ЕС" обратилась в правоохранительные органы, - Арьев. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) местные выборы (2752) Европейская Солидарность (1051)


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Топ комментарии
+35
блюзнірство називати пєцю проукраїнським,він любить тільки гроші
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05.06.2020 16:56
+31
В нинішній час "ЄС" це єдина сила,здатна на адекватну відповідь ******** загрозам,зовнішнім та внутрішнім!
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05.06.2020 16:58
+20
"Слуга урода" ведёт себя на местном уровне как хамелеон- для ватников они ватные, для патриотов- патриотичные. Т.е. условно во Львове от них пройдут патриоты, а в Донбассе- ватники. Но их всех объединяет одно: грабить будут как в последний раз.
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05.06.2020 16:58
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Страница 2 из 2
Так и я об этом. Я не считаю Порошенко пророссийским, но и проукраинским тоже он не является. Тупо- хамелеон, как и все олигархи постсоветского периода. В противном случае, не имея набор "необходимых" характеристик, он и не смог бы стать ни олигархом, ни президентом. Время такое, нужно было быть его эхом, но чтобы стать этим эхом, нужно обладать всеми признаками и способностями хамелеона.
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05.06.2020 17:19 Ответить
А от Аваков, не був.
То що?
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05.06.2020 17:33 Ответить
Рыг рыгов сзывает?
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05.06.2020 17:06 Ответить
Что опять каву пить Мародер зовет со своим корешом Ахметовым? Мародер опять рвется к власти чтобы сжигать евробляхи, подымать цены на електроенергию и газ, вводить пошлины на ввоз посылок и карманных денег и тд. Нет уж. Пока будет угроза того что Мародер вернется к власти народ на улицы не выйдет.
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05.06.2020 17:07 Ответить
По 20тыщ уже выходили,дебил
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05.06.2020 17:09 Ответить
Когда это было? Петики, забудьте.
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05.06.2020 17:12 Ответить
До карантина,ещё один дебил)
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05.06.2020 17:17 Ответить
к объединению/ на ордене, которым награждали січових стрільців написано: viribus unitis- сила в единстве.
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05.06.2020 17:07 Ответить
А у нас ,кроме ЕС,и нет проукраинских сил в Раде...Голос что то пытается,но Вакарчук такой мутный ,оказывается
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05.06.2020 17:16 Ответить
.. ПЕС. Фактически умирающая партия, которая по своим информационным поводам так и осталась в периоде между первым и вторым туром президентских выборов. Партия, которая по/прежнему предлагает раскалывающую повестку, модернизированные советские фанфары и лидера, который упорно делает вид, что он - совершенно новый для политики персонаж и что у него не было пяти лет, чтобы хоть как/то себя позитивно проявить...

🤣
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05.06.2020 17:21 Ответить
свои вонючие измышления из методички оставь при себе
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05.06.2020 17:30 Ответить
Судя по мнениям коментаторов, самые про-украинские силы это: петушарий, мертведчук и бойко с новинским.
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05.06.2020 17:22 Ответить
Так комментаторы в подавляющем большинстве петики!
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05.06.2020 20:17 Ответить
свыны всех регионов- еднайтесь
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05.06.2020 17:23 Ответить
Слава Порошенко!!!
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05.06.2020 17:27 Ответить
Зеленскому слава!
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05.06.2020 20:16 Ответить
Фракція "ЄС" закликає "проукраїнські сили" на місцевих виборах "до об'єднання" - Цензор.НЕТ 9648
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05.06.2020 17:30 Ответить
А где доллар по 12 и тыща в день на передовой и милион на страховку?
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05.06.2020 18:01 Ответить
Ви, Порохолюби, попитайте в свого хамелеона до якого патр1архату належав ваш Пецик до 2014 року.
Попитайте, хто будучи м1н1стром ф1нанс1в п1дписав "Харкывську угоду".
Попитайте де був цей ... коли була "Революц1я на гран1т1"
Ви обманут1 чи продажн1?
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05.06.2020 17:49 Ответить
друга головна ознака упоротого 73/43%зебіла - суцільний дебілізм
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05.06.2020 17:57 Ответить
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг… На сайті,зараз, залишились лише "проплачені", та "москалі" з "Лахти...
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06.06.2020 07:39 Ответить
Не зовсім у тему, але мені сподобалося:
Фракція "ЄС" закликає "проукраїнські сили" на місцевих виборах "до об'єднання" - Цензор.НЕТ 1192
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06.06.2020 10:05 Ответить
Після підтримки Авакова, досвидос пєтюня.
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05.06.2020 17:51 Ответить
А кого ЕС считает "проукраинскими силами", если они на законно избранную власть год лили дерьмо, просто так из обиды за проигрыш, они проукраинские или большое Г*** на палочке ??
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05.06.2020 17:52 Ответить
це у вас, 73/43%зебілів - Г+Г, можливо, і на пальці
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05.06.2020 18:00 Ответить
Под "флагом" барыги-мародёра, ессно. Правильно я понял?
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05.06.2020 17:55 Ответить
нагадай свій логін до деактивації; в масці не пізнаю.
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05.06.2020 17:58 Ответить
Пора бигморд с пецей и хутиным выставлять. Иначе- ничего не поможет!
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05.06.2020 17:56 Ответить
Не, я бы его имиджмейкеру предложил изобразить петю с большим животом типа он беременный новой Украиной, и перекошенное лицо типа схватки а то на призывы жидыпановаму народ уже не ведется...
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05.06.2020 18:11 Ответить
Дак Пеца уже ж без живота! Ибо "похудел". Ты шо, не видел? Правда, "худая свинья- ещё не газель", но то таке.....
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05.06.2020 18:58 Ответить
Фракція "ЄС" закликає "проукраїнські сили" на місцевих виборах "до об'єднання" - Цензор.НЕТ 6893
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05.06.2020 19:37 Ответить
Это нужно в азбуку - буква Л (ЛИЦЕМЕР)
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05.06.2020 22:17 Ответить
Соцопитування SOCIS. Переважно більша частина українців 54,4 % сприймають Росію як країну лютого ворога-агресора, яка загрожує існуванню України як держави. А 30% населення країни якби не окупація Криму і продовження війни на Донбасі, необдуманно заявили що то тоді Росія була б "звичайною сусідською державою, з якою необхідно підтримувати добросусідські відносини, як і з усіма іншими країнами".
При цьому деяка дуже невелика частина продовжує вважати окупантів -росіян нібито "братнім народом". Так братською державою для українців Росію вважають 8,6% опитаних видно лютих ворогів України з числа: терористів, колаборантів, сепаратистів, профашистів -)(уйла, проросійських -бандитів, зрадників - перевертнів, недобитих комунофашистів, продажних Слуг и життя сепаратистів,экс -ригоАналів кривавого ЗЕКА..і всієї 5 колони холуїв виродків кремля в Україні.
Виходить що і продажна прокремлівська влада зрадників з ЗЕбілів -капітулянтів також представляє тільки ці 8,6%, цих наших проклятих ворогів з кремлівських яничарів - опричників ... для яких вони набагато ближчі ніж майже весь український народ.
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05.06.2020 18:00 Ответить
Я з цікавістю подивлюсь,як ці "проукраїнські сили" будуть об"єднуватись у нас у Львові...До цього часу вони були цілком об"єднані,співаючи в унісон на програмі "Говорить великий Львів",але тепер опиняться на одному електоральному полі...Порох і так відігнав від електорального стада "Свободи" купу виборців,помахавши їм плакатом з надписом "армія-мова-віра",але то були президенські вибори,де "проукраїнські сили" не мали шансу,вірніше мали,лише коли за ними "єврейські гроші"...А зараз буде боротьба,і розпочав її Порох,лицемірно,в своїй манері,закликавши об"єднатись...
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05.06.2020 18:02 Ответить
С такими "проукраинскими" силами как пёс и врагов не нужно.
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05.06.2020 18:35 Ответить
Об'єднання, може, і необхідне, але не з шоколадними потворами, бо всі ляжуть в одну політичну шоколадну труну.
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05.06.2020 18:46 Ответить
Что то случилось, так много их еще не было. Беня транш выделил или московиты.
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05.06.2020 20:45 Ответить
Фіг вам, підбарижники!
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05.06.2020 19:43 Ответить
Ти кого маєш на увазі? Тридцять кумів Зебіла?
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05.06.2020 20:10 Ответить
Фракція "ЄС" закликає "проукраїнські сили" на місцевих виборах "до об'єднання" - Цензор.НЕТ 3697
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05.06.2020 21:22 Ответить
Нету политика в Украине умнее Пороха.
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05.06.2020 22:19 Ответить
коварнее, сволочнее, лицемерней и надменней... и который в принципе Йух ложил на Украину, лишь бы слепой траст рост и позволял покупать картины за лямы бакинских гривен... ) А так да - он матерый кабан, куда там пианисту...
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05.06.2020 22:22 Ответить
Нету политика в Украине умнее Пороха.
Напр, Аваков. Удавил сети Пороха на выборах и тем элегантно уделал всю Петину избирательную компанию. Без шума и пыли.
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06.06.2020 10:20 Ответить
Аваков тоже не дурак.
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06.06.2020 21:52 Ответить
С опоблоком объединятся
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06.06.2020 10:05 Ответить
Фракция "ЕС" призывает "проукраинские силы" на местных выборах "к объединению"
Если фракция ЕС во главе с Порохом, уже сдавшим независимость Украины "западным партнерам" - это "проукраинские силы", то какая цель должна быть у их оппонентов - "антиукраинские силы"? Похоже, что восстановление независимости Украины, сданной "проукраинскими силами" ?????
Шиза - наше всё.
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06.06.2020 10:15 Ответить
так і зазначу в себе в кодуїті: https://censor.net/user/462105 - типовий касап, зажоп
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06.06.2020 10:34 Ответить
Пан Мур, а как у вас в кондуите записано: "Порох добился усиления независимости Украины"?
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06.06.2020 11:32 Ответить
Пророссийский ПЕС объединяет? - сразу ясно парашинская подстава.
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06.06.2020 10:41 Ответить
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