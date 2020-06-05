Фракція "ЄС" закликає "проукраїнські сили" на місцевих виборах "до об'єднання"
Фракція "Європейська Солідарність" готова до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями та місцевими лідерами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Вже понад рік, як над Україною чиниться небезпечний соціальний експеримент. Шляхом витончених маніпуляцій і грубого обману людей до державного керма стала команда невігласів та дилетантів, нездатна засвоїти елементарні ази управління. Вона впевнено веде країну до демонтажу державності, до повзучого сповзання назад у сферу російського впливу", - сказано у зверненні фракції.
"Економіка брала розгін, спіткнулась і ризикує проїхати обличчям по землі", – ці слова Зеленського пролунали за вісім днів до карантину і початку пандемії. Як зауважують у політсилі, вони самокритично характеризують "здобутки" влади.
"У соціальній сфері замість обіцяного "кінця епохи бідності" стрімко тануть доходи та заощадження громадян. Падає загальний рівень життя, зростає безробіття. В політичній сфері формування однопартійної більшості, концентрація абсолютної влади в руках недосвідченого Президента, його спроби створити в Україні авторитарний турборежим – створюють загрозу демократії, правам та свободам громадян. Репресії проти опозиції стали такою ж ознакою, як і за часів Януковича. Істотно погіршилося міжнародне становище України. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Принцип "нічого про Україну без України", якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується", - підкреслили в "Європейській солідарності".
Політсила вважає, що місцеві вибори мають бути потужними і як головна опозиційна сила закликає до створення коаліції проукраїнських політичних сил, у глибокій координації зусиль на місцевих виборах.
"Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом "Слуг" і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами. Друге спільне завдання – забезпечити взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п’ятої колони. Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах – залишити цю політичну силу на маргінесі. Задля реалізації цих завдань ми готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями і місцевими лідерами", - підсумували у фракції "Європейська солідарність".
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То що?
🤣
Попитайте, хто будучи м1н1стром ф1нанс1в п1дписав "Харкывську угоду".
Попитайте де був цей ... коли була "Революц1я на гран1т1"
Ви обманут1 чи продажн1?
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг… На сайті,зараз, залишились лише "проплачені", та "москалі" з "Лахти...
При цьому деяка дуже невелика частина продовжує вважати окупантів -росіян нібито "братнім народом". Так братською державою для українців Росію вважають 8,6% опитаних видно лютих ворогів України з числа: терористів, колаборантів, сепаратистів, профашистів -)(уйла, проросійських -бандитів, зрадників - перевертнів, недобитих комунофашистів, продажних Слуг и життя сепаратистів,экс -ригоАналів кривавого ЗЕКА..і всієї 5 колони холуїв виродків кремля в Україні.
Виходить що і продажна прокремлівська влада зрадників з ЗЕбілів -капітулянтів також представляє тільки ці 8,6%, цих наших проклятих ворогів з кремлівських яничарів - опричників ... для яких вони набагато ближчі ніж майже весь український народ.
Напр, Аваков. Удавил сети Пороха на выборах и тем элегантно уделал всю Петину избирательную компанию. Без шума и пыли.
Если фракция ЕС во главе с Порохом, уже сдавшим независимость Украины "западным партнерам" - это "проукраинские силы", то какая цель должна быть у их оппонентов - "антиукраинские силы"? Похоже, что восстановление независимости Украины, сданной "проукраинскими силами" ?????
Шиза - наше всё.