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Фракція "ЄС" закликає "проукраїнські сили" на місцевих виборах "до об'єднання"

Фракція

Фракція "Європейська Солідарність" готова до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями та місцевими лідерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вже понад рік, як над Україною чиниться небезпечний соціальний експеримент. Шляхом витончених маніпуляцій і грубого обману людей до державного керма стала команда невігласів та дилетантів, нездатна засвоїти елементарні ази управління. Вона впевнено веде країну до демонтажу державності, до повзучого сповзання назад у сферу російського впливу", - сказано у зверненні фракції.

"Економіка брала розгін, спіткнулась і ризикує проїхати обличчям по землі", – ці слова Зеленського пролунали за вісім днів до карантину і початку пандемії. Як зауважують у політсилі, вони самокритично характеризують "здобутки" влади.

"У соціальній сфері замість обіцяного "кінця епохи бідності" стрімко тануть доходи та заощадження громадян. Падає загальний рівень життя, зростає безробіття. В політичній сфері формування однопартійної більшості, концентрація абсолютної влади в руках недосвідченого Президента, його спроби створити в Україні авторитарний турборежим – створюють загрозу демократії, правам та свободам громадян. Репресії проти опозиції стали такою ж ознакою, як і за часів Януковича. Істотно погіршилося міжнародне становище України. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Принцип "нічого про Україну без України", якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується", - підкреслили в "Європейській солідарності".

Політсила вважає, що місцеві вибори мають бути потужними і як головна опозиційна сила закликає до створення коаліції проукраїнських політичних сил, у глибокій координації зусиль на місцевих виборах.

"Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом "Слуг" і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами. Друге спільне завдання – забезпечити взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п’ятої колони. Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах – залишити цю політичну силу на маргінесі. Задля реалізації цих завдань ми готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями і місцевими лідерами", - підсумували у фракції "Європейська солідарність".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дзвінок Зеленського очільнику "Укрексімбанку" - тиск на посадову особу, фракція "ЄС" звернулася до правоохоронних органів, - Ар'єв. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) місцеві вибори (1366) Європейська Солідарність (1081)


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Топ коментарі
+35
блюзнірство називати пєцю проукраїнським,він любить тільки гроші
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05.06.2020 16:56
+31
В нинішній час "ЄС" це єдина сила,здатна на адекватну відповідь ******** загрозам,зовнішнім та внутрішнім!
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05.06.2020 16:58
+20
"Слуга урода" ведёт себя на местном уровне как хамелеон- для ватников они ватные, для патриотов- патриотичные. Т.е. условно во Львове от них пройдут патриоты, а в Донбассе- ватники. Но их всех объединяет одно: грабить будут как в последний раз.
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05.06.2020 16:58
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Так и я об этом. Я не считаю Порошенко пророссийским, но и проукраинским тоже он не является. Тупо- хамелеон, как и все олигархи постсоветского периода. В противном случае, не имея набор "необходимых" характеристик, он и не смог бы стать ни олигархом, ни президентом. Время такое, нужно было быть его эхом, но чтобы стать этим эхом, нужно обладать всеми признаками и способностями хамелеона.
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05.06.2020 17:19 Відповісти
А от Аваков, не був.
То що?
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05.06.2020 17:33 Відповісти
Рыг рыгов сзывает?
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05.06.2020 17:06 Відповісти
Что опять каву пить Мародер зовет со своим корешом Ахметовым? Мародер опять рвется к власти чтобы сжигать евробляхи, подымать цены на електроенергию и газ, вводить пошлины на ввоз посылок и карманных денег и тд. Нет уж. Пока будет угроза того что Мародер вернется к власти народ на улицы не выйдет.
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05.06.2020 17:07 Відповісти
По 20тыщ уже выходили,дебил
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05.06.2020 17:09 Відповісти
Когда это было? Петики, забудьте.
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05.06.2020 17:12 Відповісти
До карантина,ещё один дебил)
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05.06.2020 17:17 Відповісти
к объединению/ на ордене, которым награждали січових стрільців написано: viribus unitis- сила в единстве.
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05.06.2020 17:07 Відповісти
А у нас ,кроме ЕС,и нет проукраинских сил в Раде...Голос что то пытается,но Вакарчук такой мутный ,оказывается
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05.06.2020 17:16 Відповісти
.. ПЕС. Фактически умирающая партия, которая по своим информационным поводам так и осталась в периоде между первым и вторым туром президентских выборов. Партия, которая по/прежнему предлагает раскалывающую повестку, модернизированные советские фанфары и лидера, который упорно делает вид, что он - совершенно новый для политики персонаж и что у него не было пяти лет, чтобы хоть как/то себя позитивно проявить...

🤣
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05.06.2020 17:21 Відповісти
свои вонючие измышления из методички оставь при себе
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05.06.2020 17:30 Відповісти
Судя по мнениям коментаторов, самые про-украинские силы это: петушарий, мертведчук и бойко с новинским.
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05.06.2020 17:22 Відповісти
Так комментаторы в подавляющем большинстве петики!
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05.06.2020 20:17 Відповісти
свыны всех регионов- еднайтесь
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05.06.2020 17:23 Відповісти
Слава Порошенко!!!
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05.06.2020 17:27 Відповісти
Зеленскому слава!
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05.06.2020 20:16 Відповісти
Фракція "ЄС" закликає "проукраїнські сили" на місцевих виборах "до об'єднання" - Цензор.НЕТ 9648
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05.06.2020 17:30 Відповісти
А где доллар по 12 и тыща в день на передовой и милион на страховку?
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05.06.2020 18:01 Відповісти
Ви, Порохолюби, попитайте в свого хамелеона до якого патр1архату належав ваш Пецик до 2014 року.
Попитайте, хто будучи м1н1стром ф1нанс1в п1дписав "Харкывську угоду".
Попитайте де був цей ... коли була "Революц1я на гран1т1"
Ви обманут1 чи продажн1?
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05.06.2020 17:49 Відповісти
друга головна ознака упоротого 73/43%зебіла - суцільний дебілізм
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05.06.2020 17:57 Відповісти
Те, що Зеленський - ІДІОТ, розсудливі люди, які мали глузд, розуміли ще до виборів…
До тих, що «жив шлунком» і голосував по принципу «хтозавгодноабинеПорох!...», доходить стало через півроку після виборів…
До «Зедебілів» стало доходить наприкінці першого року «ЗЕ-правління»…
До «ЗЕ-батраків» дійде, коли у «Блазня» кінчаться гроші на оплату їх послуг… На сайті,зараз, залишились лише "проплачені", та "москалі" з "Лахти...
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06.06.2020 07:39 Відповісти
Не зовсім у тему, але мені сподобалося:
Фракція "ЄС" закликає "проукраїнські сили" на місцевих виборах "до об'єднання" - Цензор.НЕТ 1192
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06.06.2020 10:05 Відповісти
Після підтримки Авакова, досвидос пєтюня.
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05.06.2020 17:51 Відповісти
А кого ЕС считает "проукраинскими силами", если они на законно избранную власть год лили дерьмо, просто так из обиды за проигрыш, они проукраинские или большое Г*** на палочке ??
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05.06.2020 17:52 Відповісти
це у вас, 73/43%зебілів - Г+Г, можливо, і на пальці
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05.06.2020 18:00 Відповісти
Под "флагом" барыги-мародёра, ессно. Правильно я понял?
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05.06.2020 17:55 Відповісти
нагадай свій логін до деактивації; в масці не пізнаю.
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05.06.2020 17:58 Відповісти
Пора бигморд с пецей и хутиным выставлять. Иначе- ничего не поможет!
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05.06.2020 17:56 Відповісти
Не, я бы его имиджмейкеру предложил изобразить петю с большим животом типа он беременный новой Украиной, и перекошенное лицо типа схватки а то на призывы жидыпановаму народ уже не ведется...
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05.06.2020 18:11 Відповісти
Дак Пеца уже ж без живота! Ибо "похудел". Ты шо, не видел? Правда, "худая свинья- ещё не газель", но то таке.....
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05.06.2020 18:58 Відповісти
Фракція "ЄС" закликає "проукраїнські сили" на місцевих виборах "до об'єднання" - Цензор.НЕТ 6893
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05.06.2020 19:37 Відповісти
Это нужно в азбуку - буква Л (ЛИЦЕМЕР)
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05.06.2020 22:17 Відповісти
Соцопитування SOCIS. Переважно більша частина українців 54,4 % сприймають Росію як країну лютого ворога-агресора, яка загрожує існуванню України як держави. А 30% населення країни якби не окупація Криму і продовження війни на Донбасі, необдуманно заявили що то тоді Росія була б "звичайною сусідською державою, з якою необхідно підтримувати добросусідські відносини, як і з усіма іншими країнами".
При цьому деяка дуже невелика частина продовжує вважати окупантів -росіян нібито "братнім народом". Так братською державою для українців Росію вважають 8,6% опитаних видно лютих ворогів України з числа: терористів, колаборантів, сепаратистів, профашистів -)(уйла, проросійських -бандитів, зрадників - перевертнів, недобитих комунофашистів, продажних Слуг и життя сепаратистів,экс -ригоАналів кривавого ЗЕКА..і всієї 5 колони холуїв виродків кремля в Україні.
Виходить що і продажна прокремлівська влада зрадників з ЗЕбілів -капітулянтів також представляє тільки ці 8,6%, цих наших проклятих ворогів з кремлівських яничарів - опричників ... для яких вони набагато ближчі ніж майже весь український народ.
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05.06.2020 18:00 Відповісти
Я з цікавістю подивлюсь,як ці "проукраїнські сили" будуть об"єднуватись у нас у Львові...До цього часу вони були цілком об"єднані,співаючи в унісон на програмі "Говорить великий Львів",але тепер опиняться на одному електоральному полі...Порох і так відігнав від електорального стада "Свободи" купу виборців,помахавши їм плакатом з надписом "армія-мова-віра",але то були президенські вибори,де "проукраїнські сили" не мали шансу,вірніше мали,лише коли за ними "єврейські гроші"...А зараз буде боротьба,і розпочав її Порох,лицемірно,в своїй манері,закликавши об"єднатись...
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05.06.2020 18:02 Відповісти
С такими "проукраинскими" силами как пёс и врагов не нужно.
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05.06.2020 18:35 Відповісти
Об'єднання, може, і необхідне, але не з шоколадними потворами, бо всі ляжуть в одну політичну шоколадну труну.
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05.06.2020 18:46 Відповісти
Что то случилось, так много их еще не было. Беня транш выделил или московиты.
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05.06.2020 20:45 Відповісти
Фіг вам, підбарижники!
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05.06.2020 19:43 Відповісти
Ти кого маєш на увазі? Тридцять кумів Зебіла?
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05.06.2020 20:10 Відповісти
Фракція "ЄС" закликає "проукраїнські сили" на місцевих виборах "до об'єднання" - Цензор.НЕТ 3697
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05.06.2020 21:22 Відповісти
Нету политика в Украине умнее Пороха.
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05.06.2020 22:19 Відповісти
коварнее, сволочнее, лицемерней и надменней... и который в принципе Йух ложил на Украину, лишь бы слепой траст рост и позволял покупать картины за лямы бакинских гривен... ) А так да - он матерый кабан, куда там пианисту...
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05.06.2020 22:22 Відповісти
Нету политика в Украине умнее Пороха.
Напр, Аваков. Удавил сети Пороха на выборах и тем элегантно уделал всю Петину избирательную компанию. Без шума и пыли.
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06.06.2020 10:20 Відповісти
Аваков тоже не дурак.
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06.06.2020 21:52 Відповісти
С опоблоком объединятся
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06.06.2020 10:05 Відповісти
Фракция "ЕС" призывает "проукраинские силы" на местных выборах "к объединению"
Если фракция ЕС во главе с Порохом, уже сдавшим независимость Украины "западным партнерам" - это "проукраинские силы", то какая цель должна быть у их оппонентов - "антиукраинские силы"? Похоже, что восстановление независимости Украины, сданной "проукраинскими силами" ?????
Шиза - наше всё.
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06.06.2020 10:15 Відповісти
так і зазначу в себе в кодуїті: https://censor.net/user/462105 - типовий касап, зажоп
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06.06.2020 10:34 Відповісти
Пан Мур, а как у вас в кондуите записано: "Порох добился усиления независимости Украины"?
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06.06.2020 11:32 Відповісти
Пророссийский ПЕС объединяет? - сразу ясно парашинская подстава.
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06.06.2020 10:41 Відповісти
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