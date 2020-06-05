Фракція "ЄС" закликає "проукраїнські сили" на місцевих виборах "до об'єднання"

Фракція "Європейська Солідарність" готова до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями та місцевими лідерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Вже понад рік, як над Україною чиниться небезпечний соціальний експеримент. Шляхом витончених маніпуляцій і грубого обману людей до державного керма стала команда невігласів та дилетантів, нездатна засвоїти елементарні ази управління. Вона впевнено веде країну до демонтажу державності, до повзучого сповзання назад у сферу російського впливу", - сказано у зверненні фракції.

"Економіка брала розгін, спіткнулась і ризикує проїхати обличчям по землі", – ці слова Зеленського пролунали за вісім днів до карантину і початку пандемії. Як зауважують у політсилі, вони самокритично характеризують "здобутки" влади.

"У соціальній сфері замість обіцяного "кінця епохи бідності" стрімко тануть доходи та заощадження громадян. Падає загальний рівень життя, зростає безробіття. В політичній сфері формування однопартійної більшості, концентрація абсолютної влади в руках недосвідченого Президента, його спроби створити в Україні авторитарний турборежим – створюють загрозу демократії, правам та свободам громадян. Репресії проти опозиції стали такою ж ознакою, як і за часів Януковича. Істотно погіршилося міжнародне становище України. Створена нашою командою коаліція на підтримку України практично не функціонує. Принцип "нічого про Україну без України", якого раніше дотримувалися усі наші партнери, тепер порушується", - підкреслили в "Європейській солідарності".

Політсила вважає, що місцеві вибори мають бути потужними і як головна опозиційна сила закликає до створення коаліції проукраїнських політичних сил, у глибокій координації зусиль на місцевих виборах.

"Підтримка узгоджених кандидатів на посади міських голів і голів ОТГ має захистити громади від ще одного нашестя дилетантів під брендом "Слуг" і сформувати фахові місцеві команди, здатні ефективно вирішувати проблеми, які стоять перед громадами. Друге спільне завдання – забезпечити взаємне непоборювання проукраїнських сил в тих областях, де на виборах є загроза з боку п’ятої колони. Спільними зусиллями маємо мінімізувати результат проросійської ОПЗЖ, і при формуванні більшостей у місцевих радах – залишити цю політичну силу на маргінесі. Задля реалізації цих завдань ми готові до широкої координації зусиль з іншими партіями, громадськими організаціями і місцевими лідерами", - підсумували у фракції "Європейська солідарність".

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