Ивано-Франковских полицейских, угрожавших несовершеннолетнему и его другу, уволили
Из полиции Ивано-Франковска уволили двоих сотрудников, записи с угрозами которых в адрес задержанных были опубликованы в интернете.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
При этом стражи порядка не признали своей вины. Они утверждают, что молодые люди спровоцировали их. Давать показания экс-полицейские отказались.
Дежурного и двоих его помощников, которые молча наблюдали за издевательствами над молодыми людьми, понизили в звании. Руководителя управления превентивной деятельности ждет выговор.
"Мы не видим провокации со стороны ребят. Эти статьи, по которым совершено правонарушение, не имели сотрудники права совершать такие действия: ни "откатывание" лица, ни взятие отпечатков пальцев, ни фотографирование", - прокомментировал замначальника ГУ НП в Ивано-Франковской области Остап Билейчук.
Смотрите на Цензор.НЕТ: Полицейские угрожали несовершеннолетнему и его другу: "Ты сопляк ##аный, щенок засцатый. ... Ты такое подпишешь, что ох#еешь нах#й. Тут еще и не такое подписывали". ВИДЕО
Результаты служебного расследования полиция передаст в ГБР.
Молодых людей, над которыми издевались полицейские, тоже ждет суд. На несовершеннолетнего составили админпротокол за мелкое хулиганство, а на его друга - за распитие алкоголя в общественном месте.
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Може потрібно розібратись, а як так сталось, що ці два йолопи, там опинились? Чому вони не підробляють десь у вільний від навчання час? В решті решт чому їх вчили, правокувати ментів? От скажіть мені, якщов и стверджуєте, що є адекватною людиною. Адекватна людина буде дражнити пса, бойцовської породи? А де у цієї малолітньої "срані", яка ще нічого у житті самостійно не досягла, повага до старших? до представника держави, Закону?
Ну вигнали цих ментів, то їх пробелми, але що це змінить? У цих хлопців зміниться світогляд?
Та НІКОЛИ!!!
Так, ви не розумієте таких як я, бо я бачу причини проблеми і думаю як їх вирішити, а ви живете у власному світі. Я про це вище написав.
Ви уявіть щоди шведська недоросль собі подібне дозволила у відношенні до представника Закону? Швеція, це не та країна, де я хотів би жити. Я ненавиджу соціалістів, халяви та "безкоштовне". Мій орієнтір США!!!
Прослужил 20-ть лет, а потом совершил правонарушение - должен знать, что даже если и не посадят, то на пенсию иди арбайтен по новой !!!
За нетактовну розмову? Це ж маячня. В одній новині, ви пишаєтесь, як гарно викрили гвалтівника, в іншій кує.сосити тих самих копів, але за нетактовну поведінку. Ви дійсно думаєте, що коли вони гаалтівника викривали, у них інші методи були? Як ви живете із цією подвійною правдою, для себе любимих, і для іншіх?
Я на 99,99% впевнений, що провокували, що саомвпевнені, наглі, не виховані. Що батькі, такі самі неадеквати, бо усе, що їм мент сказав, мав сказати задовго до цього їх батько...
Відбитки відкатали? Та я взагалі за 100% відкат усіх, і за базу ДНК теж. Єдине, що конкретно мене покоробило, це відношення мента до Майдану, але це не дивно, серед Зеленої вати таких більшість. Я навіть не здивуюсь,я кщо і ці менти і 2молодь" голосували за одного кандидата.