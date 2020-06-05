Ивано-Франковских полицейских, угрожавших несовершеннолетнему и его другу, уволили

Из полиции Ивано-Франковска уволили двоих сотрудников, записи с угрозами которых в адрес задержанных были опубликованы в интернете.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

При этом стражи порядка не признали своей вины. Они утверждают, что молодые люди спровоцировали их. Давать показания экс-полицейские отказались.

Дежурного и двоих его помощников, которые молча наблюдали за издевательствами над молодыми людьми, понизили в звании. Руководителя управления превентивной деятельности ждет выговор.

"Мы не видим провокации со стороны ребят. Эти статьи, по которым совершено правонарушение, не имели сотрудники права совершать такие действия: ни "откатывание" лица, ни взятие отпечатков пальцев, ни фотографирование", - прокомментировал замначальника ГУ НП в Ивано-Франковской области Остап Билейчук.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Полицейские угрожали несовершеннолетнему и его другу: "Ты сопляк ##аный, щенок засцатый. ... Ты такое подпишешь, что ох#еешь нах#й. Тут еще и не такое подписывали". ВИДЕО

Результаты служебного расследования полиция передаст в ГБР.

Молодых людей, над которыми издевались полицейские, тоже ждет суд. На несовершеннолетнего составили админпротокол за мелкое хулиганство, а на его друга - за распитие алкоголя в общественном месте.