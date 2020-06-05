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Ивано-Франковских полицейских, угрожавших несовершеннолетнему и его другу, уволили

Ивано-Франковских полицейских, угрожавших несовершеннолетнему и его другу, уволили

Из полиции Ивано-Франковска уволили двоих сотрудников, записи с угрозами которых в адрес задержанных были опубликованы в интернете.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

При этом стражи порядка не признали своей вины. Они утверждают, что молодые люди спровоцировали их. Давать показания экс-полицейские отказались.

Дежурного и двоих его помощников, которые молча наблюдали за издевательствами над молодыми людьми, понизили в звании. Руководителя управления превентивной деятельности ждет выговор.

"Мы не видим провокации со стороны ребят. Эти статьи, по которым совершено правонарушение, не имели сотрудники права совершать такие действия: ни "откатывание" лица, ни взятие отпечатков пальцев, ни фотографирование", - прокомментировал замначальника ГУ НП в Ивано-Франковской области Остап Билейчук.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Полицейские угрожали несовершеннолетнему и его другу: "Ты сопляк ##аный, щенок засцатый. ... Ты такое подпишешь, что ох#еешь нах#й. Тут еще и не такое подписывали". ВИДЕО

Результаты служебного расследования полиция передаст в ГБР.

Молодых людей, над которыми издевались полицейские, тоже ждет суд. На несовершеннолетнего составили админпротокол за мелкое хулиганство, а на его друга - за распитие алкоголя в общественном месте.

Автор: 

Ивано-Франковск (827) Нацполиция (16434) произвол (37) увольнение (2675)


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Топ комментарии
+13
какое серьезное наказание) уволили....
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05.06.2020 18:15
+7
Тепер черга авакова.
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05.06.2020 18:13
+7
93 % бувших міліціонерів повернулися назад на свої посади. Деканоїдзе. спасіба авакову за провалену реформу вмс
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05.06.2020 18:21
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А теперь пусть неизвестные дадут им хорошенько ...ды
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05.06.2020 18:10 Ответить
Рыба гниёт с головы ! Прогнила полиция как подразделение.благо на линии фронта встречаются ближе к адекватным работники этого ведомства
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05.06.2020 18:11 Ответить
Тепер черга авакова.
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05.06.2020 18:13 Ответить
Ну, все! Реформа состоялась!
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05.06.2020 18:14 Ответить
какое серьезное наказание) уволили....
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05.06.2020 18:15 Ответить
з позбавленням права обіймати посади в мвс на 3 роки
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05.06.2020 18:19 Ответить
Підуть під суд. Справа в ДБР.
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05.06.2020 18:29 Ответить
93 % бувших міліціонерів повернулися назад на свої посади. Деканоїдзе. спасіба авакову за провалену реформу вмс
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05.06.2020 18:21 Ответить
https://censor.net/ua/user/453111 Бреше ця Деканоїдзе. Хай краще розкаже, чому вона не вчила їздити селфіків і чому вони розбили стільки автомобілів.
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05.06.2020 20:05 Ответить
не думаю.
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05.06.2020 20:38 Ответить
Выщитать всю заработную плату за пребывания на работе,если это можно назвать работой.
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05.06.2020 18:22 Ответить
Не может быть. Только орден ввз.
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05.06.2020 18:27 Ответить
Очень интересно. Марусю Звиробий и Федыну под суд отправить хотели за слова. А тут при исполнении - уволили лишь? Чудна зе - власть.
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05.06.2020 18:29 Ответить
Даже шпана чморит горе-полицию.
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05.06.2020 18:29 Ответить
нє, ну в цей раз йа на стороні мєнтів - вони нічого особєнного не зробили - не били, не гвалтували. Всьо на словах - так як з тим бидлом балакати? На ви? - стидітєсь, Всєволод Емільйєвіч, нєкрасіво так дєлать
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05.06.2020 18:39 Ответить
Вони самі зізнавались тим дітям,що змушують підписувати людей,те що їм потрібно,щоб людина себе обговорила,бо інакше будуть бити.Це фашисти,довбані уроди,яких треба садити до в'язниці,а не просто звільняти,бо вони підуть в бандити!
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05.06.2020 19:13 Ответить
там "діти" набухались - мабуть до повноліття залишалось недовго, бо алкоголь їм продали - і вчинили бійку. Мо', вдавану, але збоку то виглядало по-справжньому.
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05.06.2020 19:38 Ответить
Що би вони не зробили,вони мали право на адвоката,чи присутність батьків.Якесь падло мусорське принижує людину,в даному випадку неповнолітню людину,що може зруйнувати її психіку,з подальшими наслідками.Ці гнили мають робити свою роботу-затримувати правопорушника,описувати злочин і при наявності складу злочину передавати справу в прокуратуру і до суду,крапка!Я не хочу платити податки на утримання фашистів,щоб вони мені дитину принижували,щоб там не було,для того є суд!
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05.06.2020 20:54 Ответить
в цих "діточок" стопроцентно не прості батьки, якщо в ментовці так швидко відреагували, бо якщо б с такими претензіями прийшла проста людина, то на неї навіть би не подивились. скільки раз таке було.
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05.06.2020 21:15 Ответить
до того ж такий стиль спілкування в управі вважається нормою - якби ви чули подібні бесіди, то саме франківські поліцаї виглядали дуже культурними
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05.06.2020 19:40 Ответить
змушений погодитись, це ніщо в порівнянні із тим, що може бути застосовано, навіть з метою морального впливу. Тепер, заміть двої дебілів, які можливо зробили би висновки, матимемо ще більш оборзівших... А їх тато, з часом зрозуміє яку помилку зробив.
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05.06.2020 20:34 Ответить
Сумніваюсь, що хтось там щось зрозуміє. А те, що ці два балбєса там соплі пузирями надували - стопроцентно, інакше б ментів так не заштормило. Я сам з Франика й пам"ятаю ментів 90-х років. По зрівнянню з тим, що відбувалось у ті часи, оцей випадок, просто дитячий садочок.
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05.06.2020 21:19 Ответить
Вони мали їх у дупу цілувати до того, як на коліна перед правопорушником ставати, чи після? Це лишень слова. Це їх робота морально тиснути на правопорушника. Можливо вони і фашисти, уроди, а ви ДЕБІЛИ. Я би таких як ви, відправив у райвідділок на тиждень, до усього того бруду, що вони цілий день бачать, а в кінці тижня, послухав, щоби ви цим "діткам сказали"...
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05.06.2020 20:33 Ответить
Вони мали робити свою роботу.Записати факти правопорушення,пояснення від тих хлопців і передати справу до суду.Це їхня робота!
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05.06.2020 20:39 Ответить
Ким працюєте Ви? Питаю для того, щоби розказати, що про вас думають інші люди, і розказати, як насправді ви маєте працювати...
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05.06.2020 20:52 Ответить
Мамою працюю,не треба мене повчати,бо жодна людина не заслуговує приниження і ви мене не переконаєте,що це правильно,бо я вільна людина,а не як раби на Росії зашугані мусорським свавіллям.
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05.06.2020 21:00 Ответить
Тобто ви ніхто. Я і не сумнівавіся. Ніхто, в нашій країні, сама розумна вества.
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06.06.2020 18:42 Ответить
Ніхто-це ви.Вас мають право бити любий хто захоче,плювати на вас,називати вас,як захоче,бо ви є раб,власність,бо так дозволили.А я громадянка,в мене є гідність,тому я не дозволю до себе такого відношення,а ви дозволите,тому ніхто то власне ви.
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06.06.2020 18:54 Ответить
Ні не має. Я навіть більше скажу, ніхто зі мною це і не буде робити, бо я не тупе бидло. Це тільки у вашому, паралельному всесвіті під назвоб "світ у якому живуть ніхто", мусора тупі неадеквати, які заради забави, обматюквали святих хлопців. А у моєму "реальному житті", два малолітніх покидька, просто вивели їх із себе. Я вам більше скажу, таку як ви, вони би вивели, разів у сто скоріше. Ось так, воно в реальному житті. Громаданка? Ви поняття не маєте, що це значить. Громадяни, у таких випадках, піднімають гузицю, і замінюють "неадекватних мусарів", власним прикладом доводячи, що можно інакше працювати.
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06.06.2020 19:17 Ответить
Це ви з паралельного виміру,якщо не бачите,що КОЖНОГО дня працівники поліції вчиняють злочини,чи когось придавлять,чи згвалтують,чи просто віддубасять.Ви захищаєте мусорське свавілля,я не розумію таких,або ви один з них.
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06.06.2020 19:34 Ответить
Ні, ви здивуєтесь, але я адвокат. І мусарів я не захищаю. Я просто втомився від ідіотів, і коли їх виявилось, аж 73% я зрозумів, що ми приречені. Кожного дня, в Україні вчиняються тисячі злочинів і один з тисячі (хоча я думаю один із десятка тисяч) вчиняється правоохоронцем. Чому ми забуваємо про решту тисяч злочинів? Це складна, комплексна проблема, а що нам пропонується для її вирішення? Розпалювання ненависті з екрану ТВ до конкретної групи осіб? Ну добре, доб'ємо ми цю поліцію, а далі що? Чому по ТВ не розпалють ненависть до наркоторгівців? До злодієв у Законі, до вбиць і гвалтівників? Куди ми йдемо???
Може потрібно розібратись, а як так сталось, що ці два йолопи, там опинились? Чому вони не підробляють десь у вільний від навчання час? В решті решт чому їх вчили, правокувати ментів? От скажіть мені, якщов и стверджуєте, що є адекватною людиною. Адекватна людина буде дражнити пса, бойцовської породи? А де у цієї малолітньої "срані", яка ще нічого у житті самостійно не досягла, повага до старших? до представника держави, Закону?
Ну вигнали цих ментів, то їх пробелми, але що це змінить? У цих хлопців зміниться світогляд?
Та НІКОЛИ!!!
Так, ви не розумієте таких як я, бо я бачу причини проблеми і думаю як їх вирішити, а ви живете у власному світі. Я про це вище написав.
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06.06.2020 19:45 Ответить
Більшість колишніх "правоохоронців" йдуть в адвокати,так що мені зрозуміло ваше відношення.Причини в проблеми в людях,бо я вже казала,що тих ментів не з місяця привозять,вони серед нас живуть,вони це ми-злобні,жадні,не поважаючі один одного люди.А людей такими робить система,яка працює виключно на своє утримання і захист за допомогою тих самих силовиків.Ви дивились на роботу правоохоронців скандинавських країн,ось порівняйте і задумайтесь чому така різниця.
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06.06.2020 20:02 Ответить
Ну а хто має йти у адвокати? Багатодітні матері? Але я не мент і ніколи їм не був. Для мене, це переважно поганоосвічений прошарок юристів. Питання в іншому. Я намагаюсь розуміти причини проблеми, а не акцентувати увагу на наслідках. Із наслідками боротись глупо. У Швеції такі правоохоронці, бо там жиють шведи. Поміркуйте над цим. Дуже, дуже.... У цьому полягає головна причина наших проблем... Невже ви вірити, що у морі може жити річкова риба і навпаки? Це закономірність, а ви (точніше СМІ, ви їх транслюєте) намагаєтесь увести нас від реальної проблеми. А вона насправді страшна. Оці два оболтуси = цим правоохоронцям! Вони гідні один одного, а ми усі, заслуговуємо саме на них. Не на швецьких копів, а саме на оце бидло... І це бидло усюди, ане тільки у поліції. Ви подивіться на наших водіїв... та любу іншу сферу візьміть, хіба там Швеція? Потрібно ось цих двох змінити, а не копів, бо інакше, в майбутньому, ми отримаємо таке саме бидло. Може не ці конкретно, а їх однокласники... але ж у цілому, це нічого не змінює! ВОНИ ОДНАКОВІ!!!
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06.06.2020 21:10 Ответить
Як би ви у Швеції насварились би на СВОЮ дитину і хтось з перехожих або сусідів це почув,приїхала би служба і дитину би просто в вас забрали до рішення суду Ви просто уявіть такий запис шведських поліцейських,це просто неможливо взагалі навіть уявити.Так що припиніть зневажати наше майбутнє,бо воно наше.
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06.06.2020 20:11 Ответить
Ми не шведи. І з чого ви вирішили, що ми маємо ними бути?
Ви уявіть щоди шведська недоросль собі подібне дозволила у відношенні до представника Закону? Швеція, це не та країна, де я хотів би жити. Я ненавиджу соціалістів, халяви та "безкоштовне". Мій орієнтір США!!!
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06.06.2020 20:57 Ответить
Ми не шведи,тому ми маємо відноситися один до одного,як ....я не знаю..бидло?Вам не приходилось переходити піший перехід з Польщею?Там дуже добре можна зрозуміти як до нас ставляться.Є два проходах один майже вільний весь час,це для європейських громадян і один набитий до відказує,де наші люди натискають один одному на спини,сваряться і годинами стоять перед тим,як відкриється вертушка така залізна і впустять по 3-5 людей,яких вже в приміщенні шманають.Більшого приниження важко собі уявити.Мені одного разу довелось так переходити,були обставини.А європейці вільно проходять,показують прикордоннику,корочку не синього паспорта і не спішно собі проходять без штовханини,їх поважають.Так ось з нашої сторони при поверненні те саме-європейців наші прикордонники поважають,а свої так само штовхаються в черзі.Ось тому ми не шведи,шановний,тому наші ментозаври так ставляться до своїх співвітчизників,а європейці друг друга поважають.
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06.06.2020 23:44 Ответить
А ви вважаєте що більшість наших громадян не є бидлом?
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07.06.2020 10:29 Ответить
ДО речі, якби я хотів жити як у Швеції, я би завтра вже там жив. У чому власне пробелма? Я хочу жити в Україні, в нормальній, цивілізованій Україні, а не в якихось там Швеціях, Італіях чи Польщах!
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06.06.2020 21:12 Ответить
https://censor.net/user/83156 Респект!
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05.06.2020 20:49 Ответить
Это наказание или поощрение? Так они и работают. Берут своих родственников и кумовей и грабят не боясь. Если вдруг что - уволили.
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05.06.2020 18:41 Ответить
Я давно говорил, что уволенным ментам, прокурорам, судьям и прочим чиновникам за преступления, взятки и т.п., кроме всего прочего надо ОБНУЛЯТЬ трудовой стаж !!!
Прослужил 20-ть лет, а потом совершил правонарушение - должен знать, что даже если и не посадят, то на пенсию иди арбайтен по новой !!!
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05.06.2020 18:43 Ответить
а почему работник должен страдать за то, на чем его не ловили все года до того, как попался. тьі гонишь. єто тебе тоже можно за пару опозданий вьігнать и забрать все года, что тьі на фирме отпахал? не пойман - не вор.
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05.06.2020 19:48 Ответить
https://censor.net/user/166399 Ты шутишь? Те, кого уволили, или посадили, никакой пенсии никогда не получат.
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05.06.2020 20:13 Ответить
а тих злодіїв що він за грати посадив відпускати і до тебе у квартиру підсиляти?
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05.06.2020 20:29 Ответить
Івано-Франківських поліцейських, які погрожували неповнолітньому та його другові, звільнили - Цензор.НЕТ 106 https://censor.net/user/83156 К себе их возьми, ты же любишь ушлепков.
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05.06.2020 21:02 Ответить
Я не заперечую очевидного. Святих там не має, як і усюди, але не завжди ж вони тільки шкоду роблять? Тому як бути із тією користю, що за довгі роки служби вони принесли? Забути? а чому? Якщо ми їх обнуляємо, то давайте і користь обнулимо, а злодіїв повернемо у суспільство. Оскільки я проти, то нехай вони йдуть до https://censor.net/user/327143
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06.06.2020 18:40 Ответить
Мент це держслужбовець,а на мою думку,кожен держслужбовець за порушення закону має бути покараний по закону а не просто звільнений.
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07.06.2020 12:00 Ответить
Це точно занадто за некоректні висловлювання, бо з оприлюденої розмови ментів і малолітніх правопорушників, з фактів справи, а також з коментарів батька одного з них, випливає наступне: батько безвідповідальний дебіл, молоді засранці на краю прірви, до криміналу залишився один крок по кривій стежці. І не буде двох ментів, зате скоро будуть двое бандюганів, що не радує.
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05.06.2020 18:51 Ответить
Ганапольському теж комітет по трансляції порку устроїв - за слово "срака". усі так нервуються від матюків, краще б з корупціює так боролися.
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05.06.2020 19:45 Ответить
На двох бандитів стало більше.Вони ж не підуть на виробництво чи в комерцію.
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05.06.2020 19:07 Ответить
А до цього вони нібито так несамовито захищали закон і порядок 😆 .
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05.06.2020 19:37 Ответить
До сраки ваши понижения и выговоры, гнать их нахрен, таким в полиции не место.
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05.06.2020 19:35 Ответить
https://censor.net/user/417464 Верно. Надо набрать в полицию ботанов, пусть малолетних ублюдков и бандюганов в дупу целуют.
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05.06.2020 20:14 Ответить
а якім там місце? Може ви підете? Будете охамівших мажорів у дупу цілувати?
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05.06.2020 20:27 Ответить
одні звільнили, інші віжновлять теж мені новина.
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05.06.2020 19:43 Ответить
Я спеціально не коментував. Чекав розв'язки. А за що їх покарали, ну якщо відверто?
За нетактовну розмову? Це ж маячня. В одній новині, ви пишаєтесь, як гарно викрили гвалтівника, в іншій кує.сосити тих самих копів, але за нетактовну поведінку. Ви дійсно думаєте, що коли вони гаалтівника викривали, у них інші методи були? Як ви живете із цією подвійною правдою, для себе любимих, і для іншіх?
Я на 99,99% впевнений, що провокували, що саомвпевнені, наглі, не виховані. Що батькі, такі самі неадеквати, бо усе, що їм мент сказав, мав сказати задовго до цього їх батько...
Відбитки відкатали? Та я взагалі за 100% відкат усіх, і за базу ДНК теж. Єдине, що конкретно мене покоробило, це відношення мента до Майдану, але це не дивно, серед Зеленої вати таких більшість. Я навіть не здивуюсь,я кщо і ці менти і 2молодь" голосували за одного кандидата.
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05.06.2020 20:26 Ответить
 
 