Івано-Франківських поліцейських, які погрожували неповнолітньому та його другові, звільнили
З поліції Івано-Франківська звільнили двох співробітників, записи з погрозами яких на адресу затриманих були опубліковані в інтернеті.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
При цьому правоохоронці не визнали своєї провини. Вони стверджують, що молоді люди спровокували їх. Свідчити експоліцейські відмовилися.
Чергового і двох його помічників, які мовчки спостерігали за знущаннями над молодими людьми, понизили у званні. Керівника управління превентивної діяльності чекає догана.
"Ми не бачимо провокації з боку хлопців. Ці статті, за якими вчинено правопорушення, співробітники не мали права здійснювати такі дії: ні "відкатування" особи, ні взяття відбитків пальців, ні фотографування", - прокоментував заступник начальника ГУ НП в Івано-Франківській області Остап Білейчук.
Результати службового розслідування поліція передасть у ДБР.
Молодих людей, над якими знущалися поліцейські, теж чекає суд. На неповнолітнього склали адмінпротокол за дрібне хуліганство, а на його друга - за розпивання алкоголю у громадському місці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Може потрібно розібратись, а як так сталось, що ці два йолопи, там опинились? Чому вони не підробляють десь у вільний від навчання час? В решті решт чому їх вчили, правокувати ментів? От скажіть мені, якщов и стверджуєте, що є адекватною людиною. Адекватна людина буде дражнити пса, бойцовської породи? А де у цієї малолітньої "срані", яка ще нічого у житті самостійно не досягла, повага до старших? до представника держави, Закону?
Ну вигнали цих ментів, то їх пробелми, але що це змінить? У цих хлопців зміниться світогляд?
Та НІКОЛИ!!!
Так, ви не розумієте таких як я, бо я бачу причини проблеми і думаю як їх вирішити, а ви живете у власному світі. Я про це вище написав.
Ви уявіть щоди шведська недоросль собі подібне дозволила у відношенні до представника Закону? Швеція, це не та країна, де я хотів би жити. Я ненавиджу соціалістів, халяви та "безкоштовне". Мій орієнтір США!!!
Прослужил 20-ть лет, а потом совершил правонарушение - должен знать, что даже если и не посадят, то на пенсию иди арбайтен по новой !!!
За нетактовну розмову? Це ж маячня. В одній новині, ви пишаєтесь, як гарно викрили гвалтівника, в іншій кує.сосити тих самих копів, але за нетактовну поведінку. Ви дійсно думаєте, що коли вони гаалтівника викривали, у них інші методи були? Як ви живете із цією подвійною правдою, для себе любимих, і для іншіх?
Я на 99,99% впевнений, що провокували, що саомвпевнені, наглі, не виховані. Що батькі, такі самі неадеквати, бо усе, що їм мент сказав, мав сказати задовго до цього їх батько...
Відбитки відкатали? Та я взагалі за 100% відкат усіх, і за базу ДНК теж. Єдине, що конкретно мене покоробило, це відношення мента до Майдану, але це не дивно, серед Зеленої вати таких більшість. Я навіть не здивуюсь,я кщо і ці менти і 2молодь" голосували за одного кандидата.