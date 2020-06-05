Івано-Франківських поліцейських, які погрожували неповнолітньому та його другові, звільнили

З поліції Івано-Франківська звільнили двох співробітників, записи з погрозами яких на адресу затриманих були опубліковані в інтернеті.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

При цьому правоохоронці не визнали своєї провини. Вони стверджують, що молоді люди спровокували їх. Свідчити експоліцейські відмовилися.

Чергового і двох його помічників, які мовчки спостерігали за знущаннями над молодими людьми, понизили у званні. Керівника управління превентивної діяльності чекає догана.

"Ми не бачимо провокації з боку хлопців. Ці статті, за якими вчинено правопорушення, співробітники не мали права здійснювати такі дії: ні "відкатування" особи, ні взяття відбитків пальців, ні фотографування", - прокоментував заступник начальника ГУ НП в Івано-Франківській області Остап Білейчук.

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Результати службового розслідування поліція передасть у ДБР.

Молодих людей, над якими знущалися поліцейські, теж чекає суд. На неповнолітнього склали адмінпротокол за дрібне хуліганство, а на його друга - за розпивання алкоголю у громадському місці.