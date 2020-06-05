Наев анонсировал масштабные военные учения в конце лета

Командование Объединенных сил ВСУ сейчас проходит завершающий этап слаживания и планирует отработать все нюансы новой системы управления во время учений в конце лета - начале осени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"Командование Объединенными силами - это тот орган, который будет осуществлять управление применения Вооруженных сил, другими составляющими сектора безопасности и обороны в случае масштабного вторжения в Украину или любых других локальных конфликтах. Сейчас командование Объединенных сил проходит завершающий этап слаживания, то есть подготовки к управлению. Мы выполняем отдельные локальные задачи и в конце лета - начале осени состоятся крупные учения, в ходе которых мы будем полным образом осуществлять управление соответствующими группировками войск", - сказал Наев.

Он пояснил, что по завершении военных учений Командование Объединенных сил будет считаться таким, что готово к выполнению задач в полном объеме.

Наев не исключил, что в случае принятия соответствующего решения, Командование Объединенных сил ВСУ, возможно, получит функцию управления Операцией Объединенных сил на востоке Украины.

руководства Вооруженными силами Украины.

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28 марта 2020 Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Сергея Наев командующим Объединенных сил ВСУ.

Президент 12 марта подписал Закон "О внесении изменений в раздел VI" Заключительные и переходные положения "закона "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил)" (№ 3015). Согласно закону, с 27 марта 2020 вступили в силу положения о главнокомандующего ВСУ, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил).

Теперь на законодательном уровне предусмотрено, что с этой даты произошло разделение должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, порядок назначения их на должности, разграничение полномочий между ними и порядок организации руководства Вооруженными силами Украины.

Закон "О национальной безопасности Украины" был принят парламентом 21 июня 2018. Согласно нормам закона, положения частей 3-6 статьи 16 настоящего закона, касающиеся распределения должностей главнокомандующего и начальника Генштаба, должны были вступить в силу только с 1 января 2021 года. Вместе с тем Министерство обороны заявило о готовности перейти к новой структуре ВСУ с марта 2020 года.