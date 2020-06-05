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Новости Оборона
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Наев анонсировал масштабные военные учения в конце лета

Наев анонсировал масштабные военные учения в конце лета

Командование Объединенных сил ВСУ сейчас проходит завершающий этап слаживания и планирует отработать все нюансы новой системы управления во время учений в конце лета - начале осени.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"Командование Объединенными силами - это тот орган, который будет осуществлять управление применения Вооруженных сил, другими составляющими сектора безопасности и обороны в случае масштабного вторжения в Украину или любых других локальных конфликтах. Сейчас командование Объединенных сил проходит завершающий этап слаживания, то есть подготовки к управлению. Мы выполняем отдельные локальные задачи и в конце лета - начале осени состоятся крупные учения, в ходе которых мы будем полным образом осуществлять управление соответствующими группировками войск", - сказал Наев.

Он пояснил, что по завершении военных учений Командование Объединенных сил будет считаться таким, что готово к выполнению задач в полном объеме.

Наев не исключил, что в случае принятия соответствующего решения, Командование Объединенных сил ВСУ, возможно, получит функцию управления Операцией Объединенных сил на востоке Украины.

руководства Вооруженными силами Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Николаевской и Херсонской областях усилили охрану инфраструктуры из-за угрозы вторжения РФ, - Наев

 28 марта 2020 Президент Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Сергея Наев командующим Объединенных сил ВСУ.

Президент 12 марта подписал Закон "О внесении изменений в раздел VI" Заключительные и переходные положения "закона "О национальной безопасности Украины" относительно вступления в силу положений относительно главнокомандующего Вооруженных сил Украины, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил)" (№ 3015). Согласно закону, с 27 марта 2020 вступили в силу положения о главнокомандующего ВСУ, Генерального штаба ВСУ, видов и отдельных родов войск (сил).

Теперь на законодательном уровне предусмотрено, что с этой даты произошло разделение должности начальника Генерального штаба и главнокомандующего ВСУ, порядок назначения их на должности, разграничение полномочий между ними и порядок организации руководства Вооруженными силами Украины.

Закон "О национальной безопасности Украины" был принят парламентом 21 июня 2018. Согласно нормам закона, положения частей 3-6 статьи 16 настоящего закона, касающиеся распределения должностей главнокомандующего и начальника Генштаба, должны были вступить в силу только с 1 января 2021 года. Вместе с тем Министерство обороны заявило о готовности перейти к новой структуре ВСУ с марта 2020 года.

Автор: 

оборона (5201) военные учения (3457) Наев Сергей (345)


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Топ комментарии
+8
Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа - Цензор.НЕТ 4641
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05.06.2020 19:43
+6
Да. В Замке на осмотре экспозиции. Не наигралось в детстве, сердешное.
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05.06.2020 19:50
+5
Заморожено финансирование оборонки и началось сокращение в армии.

Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа - Цензор.НЕТ 5084
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05.06.2020 19:44
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Стремно чето, особенно после того как Зеленский анонсировал "конец эпохи биднасти!!!"
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05.06.2020 19:36 Ответить
З епохаю дастатку, чувакі.
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05.06.2020 19:43 Ответить
Заморожено финансирование оборонки и началось сокращение в армии.

Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа - Цензор.НЕТ 5084
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05.06.2020 19:44 Ответить
Нє...нє...нє! Не Зеленському! Вона не потрібна 73 відсоткам малоросів-кретинів!
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05.06.2020 19:46 Ответить
Не потрібно все перекладувати тільки на кловуна!
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05.06.2020 19:46 Ответить
с выходом на границу
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05.06.2020 19:38 Ответить
С таким президентом разве что на границу реки Днепр!
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05.06.2020 19:39 Ответить
Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа - Цензор.НЕТ 4641
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05.06.2020 19:43 Ответить
Янелох в Кам"янці?
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05.06.2020 19:45 Ответить
Да. В Замке на осмотре экспозиции. Не наигралось в детстве, сердешное.
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05.06.2020 19:50 Ответить
Був я там, тому і спитав.
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05.06.2020 19:52 Ответить
Я понял. Там есть и более "взрослые" экспозиции. И о Украине, и о повстанцах, и о оружии. Но оно еще из детства не вышло.
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05.06.2020 19:55 Ответить
Хоч так , я радію з будь-якоих успіхів і гараздів українських збройних сил .
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05.06.2020 19:40 Ответить
Ніяких успіхів не має! Поки є тільки заяви та хатєлкі!
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05.06.2020 19:44 Ответить
Он як, масштабні військові навчання? А, це видно відведення (відступ) Українських військ від лінії розмежування (фронту). З частковою втратою територіальної цілісності Української держави на окупованому кремлем донбасі ..
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05.06.2020 20:19 Ответить
Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа - Цензор.НЕТ 285
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05.06.2020 20:21 Ответить
Такс, а что там храбрый Наев говорил, когда его назначили старшим ООС? "Первоочередная задача операции ОС состоит в том, чтобы прекратить безнаказанные обстрелы позиций украинских военных и гибель украинских солдат и мирных жителей. Для этого Объединенные силы имеют право "давать жесткий ответ, вплоть до уничтожения атакующих подразделений противника". Операцию ту Наев благополучно провалил, за этот подвиг он теперь командующий Объединенных сил ВСУ.
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05.06.2020 20:44 Ответить
хорош херню нести...
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05.06.2020 21:00 Ответить
ти щось поплутав, зебуїн. Якраз при Наєві відвойовувалися території.
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05.06.2020 21:12 Ответить
То ти поплутав. Зараз всі порохоботи гонять на Наєва. Перечитай методичку і підтримай ударника порохоботської праці.
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05.06.2020 22:37 Ответить
 
 