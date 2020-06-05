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Новини Оборона
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Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа

Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа

Командування Об'єднаних сил ЗСУ наразі проходить завершальний етап злагодження та планує відпрацювати всі нюанси нової системи управління під час навчань наприкінці літа - на початку осені.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Укрінформу повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

"Командування Об'єднаними силами - це той орган, який буде здійснювати управління застосування Збройними силами, іншими складовими сектора безпеки і оборони у разі масштабного вторгнення в Україну або будь-яких інших локальних конфліктів. Наразі командування Об'єднаних сил проходить завершальний етап злагодження, тобто підготовки до управління. Ми виконуємо окремі локальні завдання і наприкінці літа - на початку осені відбудуться великі навчання, в ході яких ми будемо повним чином здійснювати управління відповідними угрупованнями військ", - сказав Наєв.

Він пояснив, що по завершенню військових навчань Командування Об'єднаних сил буде вважатись таким, що готове до виконання завдань в повному обсязі.

Наєв не виключив, що у разі ухвалення відповідного рішення, Командування Об'єднаних сил ЗСУ, можливо, отримає функцію управління Операцією Об'єднаних сил на сході України.

28 березня 2020 року президент Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Сергія Наєва командувачем Об'єднаних сил ЗСУ.

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Президент 12 березня підписав Закон "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про національну безпеку України" щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил)"( №3015). Згідно із законом, з 27 березня 2020 року набрали чинності положення стосовно головнокомандувача ЗСУ, Генерального штабу ЗСУ, видів і окремих родів військ (сил).

Відтепер на законодавчому рівні передбачено з цієї дати розділення посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача ЗСУ, порядок призначення їх на посади, розмежування повноважень між ними та порядок організації керівництва Збройними силами України.

Закон "Про національну безпеку України" був ухвалений парламентом 21 червня 2018 року. Згідно з нормами закону, положення частин 3-6 статті 16 цього закону, які стосувались розподілу посад головнокомандувача та начальника Генштабу, мали набрати чинності лише з 1 січня 2021 року. Разом з тим Міністерство оборони заявило про готовність перейти до нової структури ЗСУ з березня 2020 року.

Автор: 

оборона (4773) військові навчання (2775) Наєв Сергій (352)


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Топ коментарі
+8
Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа - Цензор.НЕТ 4641
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05.06.2020 19:43
+6
Да. В Замке на осмотре экспозиции. Не наигралось в детстве, сердешное.
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05.06.2020 19:50
+5
Заморожено финансирование оборонки и началось сокращение в армии.

Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа - Цензор.НЕТ 5084
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05.06.2020 19:44
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Стремно чето, особенно после того как Зеленский анонсировал "конец эпохи биднасти!!!"
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05.06.2020 19:36 Відповісти
З епохаю дастатку, чувакі.
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05.06.2020 19:43 Відповісти
Заморожено финансирование оборонки и началось сокращение в армии.

Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа - Цензор.НЕТ 5084
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05.06.2020 19:44 Відповісти
Нє...нє...нє! Не Зеленському! Вона не потрібна 73 відсоткам малоросів-кретинів!
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05.06.2020 19:46 Відповісти
Не потрібно все перекладувати тільки на кловуна!
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05.06.2020 19:46 Відповісти
с выходом на границу
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05.06.2020 19:38 Відповісти
С таким президентом разве что на границу реки Днепр!
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05.06.2020 19:39 Відповісти
Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа - Цензор.НЕТ 4641
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05.06.2020 19:43 Відповісти
Янелох в Кам"янці?
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05.06.2020 19:45 Відповісти
Да. В Замке на осмотре экспозиции. Не наигралось в детстве, сердешное.
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05.06.2020 19:50 Відповісти
Був я там, тому і спитав.
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05.06.2020 19:52 Відповісти
Я понял. Там есть и более "взрослые" экспозиции. И о Украине, и о повстанцах, и о оружии. Но оно еще из детства не вышло.
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05.06.2020 19:55 Відповісти
Хоч так , я радію з будь-якоих успіхів і гараздів українських збройних сил .
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05.06.2020 19:40 Відповісти
Ніяких успіхів не має! Поки є тільки заяви та хатєлкі!
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05.06.2020 19:44 Відповісти
Он як, масштабні військові навчання? А, це видно відведення (відступ) Українських військ від лінії розмежування (фронту). З частковою втратою територіальної цілісності Української держави на окупованому кремлем донбасі ..
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05.06.2020 20:19 Відповісти
Наєв анонсував масштабні військові навчання наприкінці літа - Цензор.НЕТ 285
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05.06.2020 20:21 Відповісти
Такс, а что там храбрый Наев говорил, когда его назначили старшим ООС? "Первоочередная задача операции ОС состоит в том, чтобы прекратить безнаказанные обстрелы позиций украинских военных и гибель украинских солдат и мирных жителей. Для этого Объединенные силы имеют право "давать жесткий ответ, вплоть до уничтожения атакующих подразделений противника". Операцию ту Наев благополучно провалил, за этот подвиг он теперь командующий Объединенных сил ВСУ.
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05.06.2020 20:44 Відповісти
хорош херню нести...
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05.06.2020 21:00 Відповісти
ти щось поплутав, зебуїн. Якраз при Наєві відвойовувалися території.
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05.06.2020 21:12 Відповісти
То ти поплутав. Зараз всі порохоботи гонять на Наєва. Перечитай методичку і підтримай ударника порохоботської праці.
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05.06.2020 22:37 Відповісти
 
 