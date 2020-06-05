"Укрзализныця" прекращает продажу билетов в Славянск из-за вспышки коронавируса
С 6 июня "Укрзализныця" временно прекращает продажу билетов в Славянск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба организации.
"Укрзализныця" с 6 июня временно прекратит продажу билетов в Славянск и отменит остановку в связи с усилением карантинных мероприятий в городе. Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой ОГА", - говорится в сообщении .
Как отмечается, в настоящее время остановку на станции Славянск делают поезда дальнего следования: №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка; №712/711 Киев - Константиновка; №126/125 Киев - Константиновка.
В "Укрзализныце" отметили, что пассажирам будет предложен проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов.
Кроме того, пригородные поезда №6018 Фенольная - Лиман, №6225 Святогорск - Краматорск, №6002 Славянск - Святогорск, № 6208 Славянск - Курдюмовка, №6231 Святогорск - Фенольная, №6244 Фенольная - Близнецы, №6251 Близнецы - Фенольная , №6072 Фенольная - Славянск, №6004 Константиновка - Лиман, №6249 Лиман - Фенольная, №6219 Лиман - Близнецы не будут делать остановки на станциях Шпичкино, Славянск, Им.Кожушко, Слав.курорт, Шидловская".
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На сегодняшний день рекорд популяции мышей зарегистрирован на каком-то острове на букву Г (честно, не помню). Там 700 тыщ мышей на 52 кв. км.. То есть., по 12 тыщ на ОДИН кв.км.
Кто подскажет, сколько кв. км занимают склады зерна Госрезерва ?
Ну так наркоту, теперь будут перевозить автотранспортом. В усиленном режиме.
Под надзором мусоров вонючих.
И на их машинах.
И Не наша Гвардия (НГУ), ещё броневички даст.
Мусористые гниды ВПЕРЁД!
Пошлите им взамен
мАцкальский кордон ...
ще довго протримались ...