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"Укрзализныця" прекращает продажу билетов в Славянск из-за вспышки коронавируса

С 6 июня "Укрзализныця" временно прекращает продажу билетов в Славянск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-служба организации.

"Укрзализныця" с 6 июня временно прекратит продажу билетов в Славянск и отменит остановку в связи с усилением карантинных мероприятий в городе. Вынужденная мера продиктована решением региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой ОГА", - говорится в сообщении .

Как отмечается, в настоящее время остановку на станции Славянск делают поезда дальнего следования: №1/2 Ивано-Франковск - Константиновка; №712/711 Киев - Константиновка; №126/125 Киев - Константиновка.

В "Укрзализныце" отметили, что пассажирам будет предложен проезд до станции Краматорск или возврат полной стоимости билетов.

Кроме того, пригородные поезда №6018 Фенольная - Лиман, №6225 Святогорск - Краматорск, №6002 Славянск - Святогорск, № 6208 Славянск - Курдюмовка, №6231 Святогорск - Фенольная, №6244 Фенольная - Близнецы, №6251 Близнецы - Фенольная , №6072 Фенольная - Славянск, №6004 Константиновка - Лиман, №6249 Лиман - Фенольная, №6219 Лиман - Близнецы не будут делать остановки на станциях Шпичкино, Славянск, Им.Кожушко, Слав.курорт, Шидловская".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Славянске усиливают карантин из-за вспышки коронавируса, - горсовет

Автор: 

Укрзализныця (2745) Славянск (2568)


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Топ комментарии
+5
"Укрзализныця" прекращает продажу билетов в Славянск из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 379
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05.06.2020 21:04
+2
Съездил Мурчик на солянку и к шмонькам....пора что ли местную Мурку искать
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05.06.2020 21:02
+1
Це не я ... там васька черговим був..шо я не видал как свои же его на фуры и на базу
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05.06.2020 21:12
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Съездил Мурчик на солянку и к шмонькам....пора что ли местную Мурку искать
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05.06.2020 21:02 Ответить
"Укрзализныця" прекращает продажу билетов в Славянск из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 379
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05.06.2020 21:04 Ответить
Це не я ... там васька черговим був..шо я не видал как свои же его на фуры и на базу
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05.06.2020 21:12 Ответить
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05.06.2020 21:12 Ответить
британские учёные подсчитали, что при годовом потреблении одной мыши около 2 кг зерна, для поедания 2700 вагонов по 70 тонн нетто потребовалось бы 95 миллионов мышей.

На сегодняшний день рекорд популяции мышей зарегистрирован на каком-то острове на букву Г (честно, не помню). Там 700 тыщ мышей на 52 кв. км.. То есть., по 12 тыщ на ОДИН кв.км.

Кто подскажет, сколько кв. км занимают склады зерна Госрезерва ?
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05.06.2020 21:40 Ответить
"Укрзалізниця" припиняє продаж квитків у Слов'янськ через спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 9427
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06.06.2020 02:00 Ответить
когда открыли движение в донецкую область еще удивился карл как она же в зоне риска по вирусу в рейтинге областей, и на тебе закрыли.
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05.06.2020 21:09 Ответить
В Славянск? О как!
Ну так наркоту, теперь будут перевозить автотранспортом. В усиленном режиме.
Под надзором мусоров вонючих.
И на их машинах.
И Не наша Гвардия (НГУ), ещё броневички даст.
Мусористые гниды ВПЕРЁД!
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05.06.2020 21:36 Ответить
Как возили так и будут возить... бусики в московию и Киев ездят чуть ли не каждый день.только цену на перевозку немного подымут.спрос.... поэтому вирус бедных делает бедными ,богатых делает богатыми.вот введут карантин на месяц.ровно через месяц будет 6 лет как Славянск освободили от рашистких наёмников.
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05.06.2020 21:49 Ответить
о, мля...
Пошлите им взамен
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05.06.2020 21:36 Ответить
мАцкалські попи ...
мАцкальский кордон ...
ще довго протримались ...
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05.06.2020 21:48 Ответить
Коронопсихоз продолжается. Добьют остатки экономики и доведут людей до голода придурки
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05.06.2020 22:01 Ответить
 
 