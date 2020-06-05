"Укрзалізниця" припиняє продаж квитків у Слов'янськ через спалах коронавірусу
З 6 червня "Укрзалізниця" тимчасово припиняє продаж квитків у Слов'янськ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила пресслужба організації.
"Укрзалізниця" з 6 червня тимчасово припинить продаж квитків у Слов'янськ і скасує зупинку у зв'язку з посиленням карантинних заходів у місті. Вимушений захід продиктовано рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької ОДА", - сказано в повідомленні.
Як наголошується, в даний час зупинку на станції Слов'янськ роблять поїзди далекого прямування: №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка; №712/711 Київ - Костянтинівка; №126/125 Київ - Костянтинівка.
В "Укрзалізниці" зазначили, що пасажирам буде запропоновано проїзд до станції Краматорськ або повернення повної вартості квитків.
Крім того, приміські поїзди №6018 Фенольна - Лиман, №6225 Святогірськ - Краматорськ, №6002 Слов'янськ - Святогірськ, № 6208 Слов'янськ - Курдюмівка, №6231 Святогірськ - Фенольна, №6244 Фенольна - Близнюки, №6251 Близнюки - Фенольна, №6072 Фенольна - Слов'янськ, №6004 Костянтинівка - Лиман, №6249 Лиман - Фенольна, №6219 Лиман - Близнюки не зупинятимуться на станціях Шпичкіно, Слов'янськ, ім.Кожушко, Слав.курорт, Шидловська".
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На сегодняшний день рекорд популяции мышей зарегистрирован на каком-то острове на букву Г (честно, не помню). Там 700 тыщ мышей на 52 кв. км.. То есть., по 12 тыщ на ОДИН кв.км.
Кто подскажет, сколько кв. км занимают склады зерна Госрезерва ?
Ну так наркоту, теперь будут перевозить автотранспортом. В усиленном режиме.
Под надзором мусоров вонючих.
И на их машинах.
И Не наша Гвардия (НГУ), ещё броневички даст.
Мусористые гниды ВПЕРЁД!
Пошлите им взамен
мАцкальский кордон ...
ще довго протримались ...