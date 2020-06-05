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Новини
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"Укрзалізниця" припиняє продаж квитків у Слов'янськ через спалах коронавірусу

З 6 червня "Укрзалізниця" тимчасово припиняє продаж квитків у Слов'янськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомила пресслужба організації.

"Укрзалізниця" з 6 червня тимчасово припинить продаж квитків у Слов'янськ і скасує зупинку у зв'язку з посиленням карантинних заходів у місті. Вимушений захід продиктовано рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької ОДА", - сказано в повідомленні.

Як наголошується, в даний час зупинку на станції Слов'янськ роблять поїзди далекого прямування: №1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка; №712/711 Київ - Костянтинівка; №126/125 Київ - Костянтинівка.

В "Укрзалізниці" зазначили, що пасажирам буде запропоновано проїзд до станції Краматорськ або повернення повної вартості квитків.

Крім того, приміські поїзди №6018 Фенольна - Лиман, №6225 Святогірськ - Краматорськ, №6002 Слов'янськ - Святогірськ, № 6208 Слов'янськ - Курдюмівка, №6231 Святогірськ - Фенольна, №6244 Фенольна - Близнюки, №6251 Близнюки - Фенольна, №6072 Фенольна - Слов'янськ, №6004 Костянтинівка - Лиман, №6249 Лиман - Фенольна, №6219 Лиман - Близнюки не зупинятимуться на станціях Шпичкіно, Слов'янськ, ім.Кожушко, Слав.курорт, Шидловська".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Слов'янську посилюють карантин через спалах коронавірусу, - міськрада

Автор: 

Укрзалізниця (6834) Слов’янськ (595)


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Топ коментарі
+5
"Укрзализныця" прекращает продажу билетов в Славянск из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 379
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05.06.2020 21:04
+2
Съездил Мурчик на солянку и к шмонькам....пора что ли местную Мурку искать
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05.06.2020 21:02
+1
Це не я ... там васька черговим був..шо я не видал как свои же его на фуры и на базу
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05.06.2020 21:12
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Съездил Мурчик на солянку и к шмонькам....пора что ли местную Мурку искать
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05.06.2020 21:02 Відповісти
"Укрзализныця" прекращает продажу билетов в Славянск из-за вспышки коронавируса - Цензор.НЕТ 379
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05.06.2020 21:04 Відповісти
Це не я ... там васька черговим був..шо я не видал как свои же его на фуры и на базу
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05.06.2020 21:12 Відповісти
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05.06.2020 21:12 Відповісти
британские учёные подсчитали, что при годовом потреблении одной мыши около 2 кг зерна, для поедания 2700 вагонов по 70 тонн нетто потребовалось бы 95 миллионов мышей.

На сегодняшний день рекорд популяции мышей зарегистрирован на каком-то острове на букву Г (честно, не помню). Там 700 тыщ мышей на 52 кв. км.. То есть., по 12 тыщ на ОДИН кв.км.

Кто подскажет, сколько кв. км занимают склады зерна Госрезерва ?
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05.06.2020 21:40 Відповісти
"Укрзалізниця" припиняє продаж квитків у Слов'янськ через спалах коронавірусу - Цензор.НЕТ 9427
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06.06.2020 02:00 Відповісти
когда открыли движение в донецкую область еще удивился карл как она же в зоне риска по вирусу в рейтинге областей, и на тебе закрыли.
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05.06.2020 21:09 Відповісти
В Славянск? О как!
Ну так наркоту, теперь будут перевозить автотранспортом. В усиленном режиме.
Под надзором мусоров вонючих.
И на их машинах.
И Не наша Гвардия (НГУ), ещё броневички даст.
Мусористые гниды ВПЕРЁД!
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05.06.2020 21:36 Відповісти
Как возили так и будут возить... бусики в московию и Киев ездят чуть ли не каждый день.только цену на перевозку немного подымут.спрос.... поэтому вирус бедных делает бедными ,богатых делает богатыми.вот введут карантин на месяц.ровно через месяц будет 6 лет как Славянск освободили от рашистких наёмников.
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05.06.2020 21:49 Відповісти
о, мля...
Пошлите им взамен
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05.06.2020 21:36 Відповісти
мАцкалські попи ...
мАцкальский кордон ...
ще довго протримались ...
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05.06.2020 21:48 Відповісти
Коронопсихоз продолжается. Добьют остатки экономики и доведут людей до голода придурки
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05.06.2020 22:01 Відповісти
 
 