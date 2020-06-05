США прошли "эту ужасную пандемию" COVID-19, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил 5 июня, что Соединенные Штаты прошли через пандемию коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"У нас была крупнейшая экономика в истории мира. И эта сила позволяет нам пройти через эту ужасную пандемию, в значительной степени из-за того, что, думаю, мы поступаем очень хорошо. Мы приняли каждое решение правильно", - сказал Трамп.

Президент США считает, что экономика будет восстанавливаться быстрее, если отдельные штаты санкционируют возвращения к работе.

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Ранее 5 июня Министерство труда США сообщило, что страна получила в мае 2,5 миллиона рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 13,3% после чрезвычайно значительных потерь рабочих мест в предыдущие месяцы из-за коронавирусной инфекцией.

Пандемия COVID-19 унесла в США более 108 000 жизней. По данным университета Джонса Хопкинса, число инфицированных американцев достигло 1 877 000.