РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10249 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
10 023 71

США прошли "эту ужасную пандемию" COVID-19, - Трамп

США прошли

Президент США Дональд Трамп заявил 5 июня, что Соединенные Штаты прошли через пандемию коронавируса.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

"У нас была крупнейшая экономика в истории мира. И эта сила позволяет нам пройти через эту ужасную пандемию, в значительной степени из-за того, что, думаю, мы поступаем очень хорошо. Мы приняли каждое решение правильно", - сказал Трамп.

Президент США считает, что экономика будет восстанавливаться быстрее, если отдельные штаты санкционируют возвращения к работе.

Также на Цензор.НЕТ: США прекращают все отношения с ВОЗ, - Трамп

Ранее 5 июня Министерство труда США сообщило, что страна получила в мае 2,5 миллиона рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 13,3% после чрезвычайно значительных потерь рабочих мест в предыдущие месяцы из-за коронавирусной инфекцией.

Пандемия COVID-19 унесла в США более 108 000 жизней. По данным университета Джонса Хопкинса, число инфицированных американцев достигло 1 877 000.

Автор: 

карантин (16729) США (26489) Трамп Дональд (5128) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+12
США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 5380
показать весь комментарий
05.06.2020 21:15
+11
Угу. Теперь это ужасная пандемия, ну. Пару месяцев назад это был обычный грипп, который все переносят "на ногаx" и ходят на работу. Причем в голове Рыжего - он был прав в обоих случаях.
показать весь комментарий
05.06.2020 21:02
+7
Жаль что кацапьё скатилось на третье место по короне.... а мы так всей Украиной уже собирались буряки от Оби до Енисея посадить
показать весь комментарий
05.06.2020 21:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Через две недели посмотрим, после демонстраций свистишь или нет.
показать весь комментарий
05.06.2020 21:02 Ответить
Опубликован https://www.ichbinanderermeinung.de/Dokument93.pdf 93-страничный отчет "Анализ кризисного управления" , подготовленный медиками по запросу министерства внутренних дел Германии.
Просто сказать, что отчет скандальный - ничего не сказать. Некоторые выводы отчета:
1. Опасность Covid-19 была изначально грандиозно завышена.
2. Большинство людей "умерших от коронавируса" умерли бы в этом же году, потому что состояние организма, истощенного болезнями, таково, что они умерли бы от любой из 150 относительно распространенных инфекций.
3. За первый квартал во всем мире набралось 250 тысяч умерших от коронавируса, что меньше 1.5 миллиона умерших от гриппа в 2017/18.
4. Нет никаких оснований считать этот вирус более опасным, чем множество других.
5. От последствий борьбы с коронавирусом умрет больше людей, чем от него самого (из-за отсутствия доступа к медицине прочих больных, суицидов, пьянок и передозов и т.д).
Правительство Германии ничего лучшего не нашло, как заявить, что документ это просто "мнение", а мужика, слившего документ в прессу (сотрудника министерства), отстранили от работы.
показать весь комментарий
05.06.2020 21:20 Ответить
Еще одна пропагандистская листовка. Ничего общего с научным отчетом там нет, сплошные домыслы и манипуляции.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:13 Ответить
Кармановірус давно розбитий всіма адекватними й непроплаченими вченими, журналістами, вірусологами і тільки зазомбовані з допомогою ЗМі овечки продовжують вірити в нібито суперсмертельний вірус) і ці зазомбовані овечки свято вірять, що єдиною правдою може бути тільки та пропаганда, що льється з центральних Змі і їм не потрібно ніяких доказів їм вистачає те, що так сказала влада. Значить так треба. При тому, що доказано вже не одним дослідженням що смертельність вірусу з самого початку ВОЗ завищила. В тій же Швеції по прогнозам коронапсихозників без карантину мало б загинути 70 тисяч людей
показать весь комментарий
05.06.2020 22:24 Ответить
Вот именно из-за того что есть такие имбецилы как вы которые строят теории заговора на пустом месте и пришлось вводить более жесткий карантин. Иначе сеяли бы панику налево и направо.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:34 Ответить
Кармановірус давно розбитий всіма адекватними й непроплаченими вченими, журналістами, вірусологами

ВСіма )) ******* ольгінські перебільшувати ))

і тільки зазомбовані з допомогою ЗМі овечки продовжують вірити в нібито суперсмертельний вірус)

ніхто і не каже ,що "суперсмертельний".
Відразу було пораховано ,що смертність від нього у 10-20 разів більша,ніж від сезонного грипу..


3. За первый квартал во всем мире набралось 250 тысяч умерших от коронавируса, что меньше 1.5 миллиона умерших от гриппа в 2017/18.

хитра демагогія..
не взято цифри наступних років (650 тисяч)..
ЗАУВАЖТЕ ****СТВО В ЦИФРАХ!
ПОРІВНЯЛИ ЦИФРИ КВАРТАЛУ ПОЧАТКУ ПАНДЕМІЇ З ЦИФРОЮ ЗА СЕЗОН.
показать весь комментарий
06.06.2020 08:44 Ответить
Німеччина вирізняється тим,що у них ДОФУЯ "газпромівських затичок" на всіх рівнях влади...
показать весь комментарий
06.06.2020 08:38 Ответить
Донни, дуй пить кофий в Хмельницкий !

Пора разговеться !
показать весь комментарий
05.06.2020 21:55 Ответить
Угу. Теперь это ужасная пандемия, ну. Пару месяцев назад это был обычный грипп, который все переносят "на ногаx" и ходят на работу. Причем в голове Рыжего - он был прав в обоих случаях.
показать весь комментарий
05.06.2020 21:02 Ответить
США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 7911
показать весь комментарий
05.06.2020 21:04 Ответить
США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 1342
показать весь комментарий
05.06.2020 21:04 Ответить
Жаль что кацапьё скатилось на третье место по короне.... а мы так всей Украиной уже собирались буряки от Оби до Енисея посадить
показать весь комментарий
05.06.2020 21:06 Ответить
Какой там буряк в вечной мерзлоте, хай они там ягель в своей вечной мерзлоте выращивают
показать весь комментарий
05.06.2020 21:23 Ответить
Это рукохопые ягель ростят....а у нас бы там и аброкосы росли
показать весь комментарий
05.06.2020 21:25 Ответить
Ну так мы, дякую тобі пане Боже, тут, а не там
показать весь комментарий
05.06.2020 21:29 Ответить
Дякую Боже шо я не москаль...... язык общения к этому не относится ☺
показать весь комментарий
05.06.2020 21:36 Ответить
Я ты в теме, как смотрю Я тебя запомню, хоть ты и из новеньких
показать весь комментарий
05.06.2020 21:40 Ответить
Вы знаете... на Донбассе конечно много гнилья ,и 80 % этих гнид переобуются моментально если не дай боже кацапьё придёт.половина из этих людей не скрывает и не афишируют свой сепаратизм ... и лишь 20 % несмотря на то шо говорят на русском любят свою Вітчизну .поєтому я и сказал дякую боже шо я не москаль.и потом наши україночки файні жінки у всесвіті... мурчик в етом толк знает....
показать весь комментарий
06.06.2020 00:14 Ответить
штоб ані ні дєлалі, нє ідут дєла - відна русскаязичьнимі їх мама раділа!...
показать весь комментарий
05.06.2020 21:39 Ответить
Со вкусом дизельных настоек тридцати-сорокалетней выдержки.))
показать весь комментарий
06.06.2020 10:24 Ответить
Чужого Украинцам не треба. А вот Зелений Клин - таки Ваш.
показать весь комментарий
05.06.2020 21:31 Ответить
Наш.
показать весь комментарий
05.06.2020 21:40 Ответить
Це не єдиний "Клин". Маємо більше.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:03 Ответить
Не виключаю українських колоній в обох Америках. У недалекому майбутньому українська мова матиме такий самий вплив, як зараз англійська. З жодною мовою у світі не боролися так, як з українською. І мабуть тому є причина.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:13 Ответить
Нью-Васюків нам не треба. А про "клини" ще поговоримо.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:17 Ответить
Не треба виховувати в себе комплекс неповноцінності.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:29 Ответить
https://www.ueccphila.org/ Украiнскiй Культурно-Образовательн https://www.ueccphila.org/ и й центр нашоi громади. Такi е скризь.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:36 Ответить
Так. Крім Росії. І за це вона буде покарана.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:48 Ответить
всё находитса на Украине всё есть Украина. Украинский горизонт ура.
показать весь комментарий
06.06.2020 11:13 Ответить
Украiньскi громади е тут, в США. Але сепаратизма тут не тре.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:32 Ответить
Канада - англомовна територія, франкомовна, а де україномовна?!...досить нам вже бути бідними та нещасними.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:45 Ответить
у Вінніпезі (Манітоба, Канада) значна українська діаспора - 15,4 % містян українського похождення, шукаємо найбільш українські міста за межами України
показать весь комментарий
06.06.2020 06:35 Ответить
А чого ще потрiбно? Кубань с кубаноiдами? Навiщо вам оте хвори тварини?
показать весь комментарий
05.06.2020 22:30 Ответить
До Незалежності ми були таким ж. Вчора Кубань, сьогодні Донбас, а завтра? Процесом маємо керувати МИ, а не ВОНИ.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:41 Ответить
Покi шо головна мета - повернути оккуповани террiторii.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:47 Ответить
Головна мета - стати вже нарешті нацією.
показать весь комментарий
05.06.2020 23:59 Ответить
Сахалин? Шутка. Нам чужого не надо!
показать весь комментарий
05.06.2020 22:42 Ответить
То Япония.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:48 Ответить
"Українською, будь ласка". Такаші Хірано, Японія
https://www.youtube.com/watch?v=KOvnvwTjXdY&t=35s
показать весь комментарий
06.06.2020 00:01 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B8 Тайхо Коки (яп. 大鵬幸喜 Тайхо: Ко:ки, или Тайхо (Великий Феникс), настоящее имя Коки Ная или Иван Маркиянович Борышко; 29 мая 1940, Сикука, префектура Карафуто (ныне Поронайск, Сахалинская область, Россия) - 19 января 2013, Токио) - борец профессионального сумо, 48-й ёкодзуна, один из величайших в истории. За свою карьеру он выиграл Императорский кубок 32 раза. Только в 2015 году Хакухо смог превзойти это достижение.

Отец Тайхо - Маркиян Борышко, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B украинец , родился в селе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Руновщина современного Зачепиловского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харьковской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины . На Дальний Восток, а затем и на Сахалин Маркиян попал вместе с родителями-переселенцами.
показать весь комментарий
06.06.2020 00:15 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1178259565859464&set=p.1178259565859464&type=3&av=100010262946037&eav=AfZxQM4Pt0Nz9vu_3FNRFQTr2pPpzh87R8esijvpNg6RHtcQp-H15KknT4H7iUKVbJA&__cft__[0]=****************************************-6GHaf4c9ETHCdU7Wj_j7IziEe_-gsIDaxVW_m0StOsf9ieFaUR4fzOHDM3RDxqJTBjcrwarnbsX0Ox_Vgi0oXnYrRJ4Ofg4NRCgSKUeWkhtMJLA1xd-NSqDsakb6H-NGGoDaQ&__tn__=R]-R США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 2470 Не будем влезать в дела Китая.
показать весь комментарий
05.06.2020 21:37 Ответить
Почему "...Не будем влезать..."? Даже между конкурентами "...торг возможен..."!
показать весь комментарий
06.06.2020 06:59 Ответить
ПОДИВІТЬСЯ СИТУАЦІЮ У ВІРМЕНІЇ,І ЗРОЗУМІЄТЕ,ЩО З СТАТИСТИКОЮ НА РАСЄЇ "НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО"
показать весь комментарий
06.06.2020 08:45 Ответить
https://ua.news/ua/ssha-sozdaly-vaktsynu-protyv-koronavyrusa-tramp/ США створили вакцину проти коронавірусу - Трамп | UA.NEWS
показать весь комментарий
05.06.2020 21:11 Ответить
Завтра в суботу 6 червня 2020 в багатьох містах України та Світу проходитиме щорічна акція на підтримку добровільної інформованої згоди або вільної відмови від вакцинації.

Акцію організує ГО https://www.facebook.com/Vakcinaciya.Vilnyi.Vybir/?__cft__[0]=AZUOhceuiHcM-YAddWJWgML2W819gpqjT8lu-ThgGKwjjQUREb9pFQUH33_1q6aRiTsUMmi6syeQ0oitVJH4Ab9osX8fQBNifY5rhib1uFfEDRSa0HvyIysRDuWArZ0ltz4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Vakcinaciya.Vilnyi.Vybir/?__cft__[0]=AZUOhceuiHcM-YAddWJWgML2W819gpqjT8lu-ThgGKwjjQUREb9pFQUH33_1q6aRiTsUMmi6syeQ0oitVJH4Ab9osX8fQBNifY5rhib1uFfEDRSa0HvyIysRDuWArZ0ltz4&__tn__=kK-R Вакцинація: Вільний Вибір


Вона відбудеться в межах

IV Міжнародного протесту проти примусової вакцинації
та спільно з
Міжнародним Днем пам'яті покалічених та вбитих вакцинами людей.

Особисто я планую бути на київській акції біля Скляний міста у парку Владимірська гірка.

Початок о 12:00.

Інформація щодо акцій в інших містах тут http://www.vvv.org.ua/476-aktsiia-na-pidtrymku-vilnoho-vyboru-shchodo-medychnykh-vtruchan/?fbclid=IwAR1B1_b5dyN6dPMOCwAWFDvd7-t-95OHjqMKy64ZoPNK9y5TJeN3xaypgrI

На фото італійський активіст зі своїм покаліченим вакциною сином нагадує читачам https://www.facebook.com/corvelva/?__cft__[0]=AZUOhceuiHcM-YAddWJWgML2W819gpqjT8lu-ThgGKwjjQUREb9pFQUH33_1q6aRiTsUMmi6syeQ0oitVJH4Ab9osX8fQBNifY5rhib1uFfEDRSa0HvyIysRDuWArZ0ltz4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/corvelva/?__cft__[0]=AZUOhceuiHcM-YAddWJWgML2W819gpqjT8lu-ThgGKwjjQUREb9pFQUH33_1q6aRiTsUMmi6syeQ0oitVJH4Ab9osX8fQBNifY5rhib1uFfEDRSa0HvyIysRDuWArZ0ltz4&__tn__=kK-R Corvelva
про численних жертв цього малоефектичного та небезпечного медичного втручання в здоровий дитячий організм.США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 6005
показать весь комментарий
05.06.2020 21:17 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=PJ-bveC4UqM Jonych - COVID19 коломийки
показать весь комментарий
05.06.2020 21:24 Ответить
США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 5380
показать весь комментарий
05.06.2020 21:15 Ответить
Всё верно.
Пора заняться амнистией протестующих.
Силовые органы под суд.
показать весь комментарий
05.06.2020 21:18 Ответить
Слово-в-слово повторил извержения руспропагандонов. Хороший мальчик, срублей тебе подкинут....
показать весь комментарий
05.06.2020 21:32 Ответить
США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 7105
показать весь комментарий
05.06.2020 21:38 Ответить
Трампопон уже всех " победил" и Кима, и Ассада, и Эрдогана, и Иран, и Мексику и Мадуру, и талибов и даже Китай.. Теперь пришло время "победы" над коронавирусом. Судя по предыдущим " победам", эта "победа" будет в Твиттере и больном воображении самого " наймудрейшего и найвеличейшего" шута современности. Хотя может оказаться еще и пирровой для страны..
показать весь комментарий
05.06.2020 21:35 Ответить
Мабуть дякуючи савєтам друга Владіміра...
показать весь комментарий
05.06.2020 21:41 Ответить
США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 8256
показать весь комментарий
05.06.2020 21:42 Ответить
Всьо, расходимся. Він войну на Донбассе остановил, пендемию тоже, экономику порешав, юшку рибну поїв, жизнь удалась. Всьо, расходимся, ребята. Шо нам тут еще делать?
Это про другого презента. А вы шо подумали?
показать весь комментарий
05.06.2020 21:47 Ответить
В «СЛУГЕ НАРОДА» ПРЕДЛОЖИЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ ОРДЛО ОСОБЫЙ СТАТУС ". Сергей Литвиненко сослался на представителей так называемых «Л/ДНР», мол, даже они уже направили в ТКГ свой вариант законопроекта об особом статусе ОРЛО" Украина должна рассмотреть закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы придать динамику Минскому процессу.
Об этом, 5 июня, на брифинге заявил нардеп от «Слуги народа» Сергей Литвиненко.

По его словам, в декабре, в Париже, президент Зеленский подтверждал, что закон «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» является временным.

«И мы уже трижды продлевали его действие», - отметил Литвиненко.

Он сослался на представителей так называемых «Л/ДНР», мол, даже они уже направили в ТКГ свой вариант законопроекта об особом статусе ОРЛО, а украинская власть, дескать, топчется на месте из-за продения срока действия вышензванного законопроекта.

«Давайте уже хоть как-то отреагируем на их предложения или внесем и рассмотрим свой законопроект и в целом придадим хоть какую-то динамику Минским переговорам», - предложил нардеп.
показать весь комментарий
05.06.2020 21:49 Ответить
США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 8997
показать весь комментарий
05.06.2020 22:13 Ответить
особый порядок в том, что социалку Украина платит и восстанавливает все,
а керуют гиркины
показать весь комментарий
06.06.2020 00:51 Ответить
Вспоминается "Хвост вертит собакой" и завершение войны с Албанией...
показать весь комментарий
05.06.2020 22:53 Ответить
не США, НЕ УКРАИНА не прошли!
- просто бабло в бюджет давно не поступало...
показать весь комментарий
05.06.2020 22:53 Ответить
Читал, что Трампыч не стесняясь и уже в открытую в будёновке по Белому дому ходит, раз приглашает Рашу на встречу G7
показать весь комментарий
05.06.2020 22:55 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8.html Протесты в США поддерживает контролируемая Москвой группа влияния в Гане - CNN Июнь 5, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8.html США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 609 Перед президентскими выборами в США возобновилась деятельность российских интернет-троллей, которые пытаются повлиять на американскую политику, выяснил CNN. Телеканал провёл собственное расследование и пришёл к выводу, что теперь боты лучше замаскированы, более целенаправленны и действуют не только из офиса в Санкт-Петербурге, как раньше, а через Гану и Нигерию.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8.html#more-105136 Читать далее
показать весь комментарий
05.06.2020 23:03 Ответить
Рыжий клоун каждый день такие перлы выдаёт, жаль что на цензоре его редко публикуют))
показать весь комментарий
06.06.2020 01:43 Ответить
Бо на короновіРус він трамп поклав-вернути 86%-ів чорних,які за нього голосували-важливіше.Вони й голосуватимуть надалі-хочуть сильну Америку,але байдануті Антіфою їх під "палки" кинули в рік виборів.Тому на будвництво доріг мобілізувати Антіфу-для Трампа зараз -головна задача.
показать весь комментарий
06.06.2020 03:39 Ответить
"а в америке негров линчуют..."
показать весь комментарий
06.06.2020 10:28 Ответить
Лінчують рашистів путлерівці,а чорні в Америці живуть в достатку.
показать весь комментарий
06.06.2020 17:04 Ответить
Свободу Анджеле Дэвис!
показать весь комментарий
06.06.2020 11:07 Ответить
 
 