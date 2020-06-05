США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив 5 червня, що Сполучені Штати пройшли через пандемію коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"У нас була найбільша економіка в історії світу. І ця сила дала нам змогу пройти через цю жахливу пандемію, значною мірою через те, що, думаю, ми діємо дуже добре. Ми кожне рішення прийняли правильно", - сказав Трамп.

Президент США вважає, що економіка відновлюватиметься швидше, якщо окремі штати санкціонують повернення до роботи.

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Раніше 5 червня Міністерство праці США повідомило, що країна отримала у травні 2,5 мільйона робочих місць, а рівень безробіття знизився до 13,3% після надзвичайно значних втрат робочих місць у попередні місяці через коронавірусну інфекцію.

Пандемія COVID-19 забрала в США понад 108 000 життів. За даними університету Джонса Хопкінса, кількість інфікованих американців досягла 1 877 000.