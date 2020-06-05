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Новини Коронавірус і карантин
10 023 71

США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп

США пройшли

Президент США Дональд Трамп заявив 5 червня, що Сполучені Штати пройшли через пандемію коронавірусу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

"У нас була найбільша економіка в історії світу. І ця сила дала нам змогу пройти через цю жахливу пандемію, значною мірою через те, що, думаю, ми діємо дуже добре. Ми кожне рішення прийняли правильно", - сказав Трамп.

Президент США вважає, що економіка відновлюватиметься швидше, якщо окремі штати санкціонують повернення до роботи.

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Раніше 5 червня Міністерство праці США повідомило, що країна отримала у травні 2,5 мільйона робочих місць, а рівень безробіття знизився до 13,3% після надзвичайно значних втрат робочих місць у попередні місяці через коронавірусну інфекцію.

Пандемія COVID-19 забрала в США понад 108 000 життів. За даними університету Джонса Хопкінса, кількість інфікованих американців досягла 1 877 000.

Автор: 

карантин (18172) США (22614) Трамп Дональд (5536) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+12
США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 5380
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05.06.2020 21:15
+11
Угу. Теперь это ужасная пандемия, ну. Пару месяцев назад это был обычный грипп, который все переносят "на ногаx" и ходят на работу. Причем в голове Рыжего - он был прав в обоих случаях.
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05.06.2020 21:02
+7
Жаль что кацапьё скатилось на третье место по короне.... а мы так всей Украиной уже собирались буряки от Оби до Енисея посадить
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05.06.2020 21:06
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Через две недели посмотрим, после демонстраций свистишь или нет.
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05.06.2020 21:02 Відповісти
Опубликован https://www.ichbinanderermeinung.de/Dokument93.pdf 93-страничный отчет "Анализ кризисного управления" , подготовленный медиками по запросу министерства внутренних дел Германии.
Просто сказать, что отчет скандальный - ничего не сказать. Некоторые выводы отчета:
1. Опасность Covid-19 была изначально грандиозно завышена.
2. Большинство людей "умерших от коронавируса" умерли бы в этом же году, потому что состояние организма, истощенного болезнями, таково, что они умерли бы от любой из 150 относительно распространенных инфекций.
3. За первый квартал во всем мире набралось 250 тысяч умерших от коронавируса, что меньше 1.5 миллиона умерших от гриппа в 2017/18.
4. Нет никаких оснований считать этот вирус более опасным, чем множество других.
5. От последствий борьбы с коронавирусом умрет больше людей, чем от него самого (из-за отсутствия доступа к медицине прочих больных, суицидов, пьянок и передозов и т.д).
Правительство Германии ничего лучшего не нашло, как заявить, что документ это просто "мнение", а мужика, слившего документ в прессу (сотрудника министерства), отстранили от работы.
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05.06.2020 21:20 Відповісти
Еще одна пропагандистская листовка. Ничего общего с научным отчетом там нет, сплошные домыслы и манипуляции.
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05.06.2020 22:13 Відповісти
Кармановірус давно розбитий всіма адекватними й непроплаченими вченими, журналістами, вірусологами і тільки зазомбовані з допомогою ЗМі овечки продовжують вірити в нібито суперсмертельний вірус) і ці зазомбовані овечки свято вірять, що єдиною правдою може бути тільки та пропаганда, що льється з центральних Змі і їм не потрібно ніяких доказів їм вистачає те, що так сказала влада. Значить так треба. При тому, що доказано вже не одним дослідженням що смертельність вірусу з самого початку ВОЗ завищила. В тій же Швеції по прогнозам коронапсихозників без карантину мало б загинути 70 тисяч людей
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05.06.2020 22:24 Відповісти
Вот именно из-за того что есть такие имбецилы как вы которые строят теории заговора на пустом месте и пришлось вводить более жесткий карантин. Иначе сеяли бы панику налево и направо.
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05.06.2020 22:34 Відповісти
Кармановірус давно розбитий всіма адекватними й непроплаченими вченими, журналістами, вірусологами

ВСіма )) ******* ольгінські перебільшувати ))

і тільки зазомбовані з допомогою ЗМі овечки продовжують вірити в нібито суперсмертельний вірус)

ніхто і не каже ,що "суперсмертельний".
Відразу було пораховано ,що смертність від нього у 10-20 разів більша,ніж від сезонного грипу..


3. За первый квартал во всем мире набралось 250 тысяч умерших от коронавируса, что меньше 1.5 миллиона умерших от гриппа в 2017/18.

хитра демагогія..
не взято цифри наступних років (650 тисяч)..
ЗАУВАЖТЕ ****СТВО В ЦИФРАХ!
ПОРІВНЯЛИ ЦИФРИ КВАРТАЛУ ПОЧАТКУ ПАНДЕМІЇ З ЦИФРОЮ ЗА СЕЗОН.
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06.06.2020 08:44 Відповісти
Німеччина вирізняється тим,що у них ДОФУЯ "газпромівських затичок" на всіх рівнях влади...
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06.06.2020 08:38 Відповісти
Донни, дуй пить кофий в Хмельницкий !

Пора разговеться !
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05.06.2020 21:55 Відповісти
Угу. Теперь это ужасная пандемия, ну. Пару месяцев назад это был обычный грипп, который все переносят "на ногаx" и ходят на работу. Причем в голове Рыжего - он был прав в обоих случаях.
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05.06.2020 21:02 Відповісти
США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 7911
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05.06.2020 21:04 Відповісти
США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 1342
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05.06.2020 21:04 Відповісти
Жаль что кацапьё скатилось на третье место по короне.... а мы так всей Украиной уже собирались буряки от Оби до Енисея посадить
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05.06.2020 21:06 Відповісти
Какой там буряк в вечной мерзлоте, хай они там ягель в своей вечной мерзлоте выращивают
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05.06.2020 21:23 Відповісти
Это рукохопые ягель ростят....а у нас бы там и аброкосы росли
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05.06.2020 21:25 Відповісти
Ну так мы, дякую тобі пане Боже, тут, а не там
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05.06.2020 21:29 Відповісти
Дякую Боже шо я не москаль...... язык общения к этому не относится ☺
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05.06.2020 21:36 Відповісти
Я ты в теме, как смотрю Я тебя запомню, хоть ты и из новеньких
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05.06.2020 21:40 Відповісти
Вы знаете... на Донбассе конечно много гнилья ,и 80 % этих гнид переобуются моментально если не дай боже кацапьё придёт.половина из этих людей не скрывает и не афишируют свой сепаратизм ... и лишь 20 % несмотря на то шо говорят на русском любят свою Вітчизну .поєтому я и сказал дякую боже шо я не москаль.и потом наши україночки файні жінки у всесвіті... мурчик в етом толк знает....
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06.06.2020 00:14 Відповісти
штоб ані ні дєлалі, нє ідут дєла - відна русскаязичьнимі їх мама раділа!...
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05.06.2020 21:39 Відповісти
Со вкусом дизельных настоек тридцати-сорокалетней выдержки.))
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06.06.2020 10:24 Відповісти
Чужого Украинцам не треба. А вот Зелений Клин - таки Ваш.
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05.06.2020 21:31 Відповісти
Наш.
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05.06.2020 21:40 Відповісти
Це не єдиний "Клин". Маємо більше.
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05.06.2020 22:03 Відповісти
Не виключаю українських колоній в обох Америках. У недалекому майбутньому українська мова матиме такий самий вплив, як зараз англійська. З жодною мовою у світі не боролися так, як з українською. І мабуть тому є причина.
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05.06.2020 22:13 Відповісти
Нью-Васюків нам не треба. А про "клини" ще поговоримо.
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05.06.2020 22:17 Відповісти
Не треба виховувати в себе комплекс неповноцінності.
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05.06.2020 22:29 Відповісти
https://www.ueccphila.org/ Украiнскiй Культурно-Образовательн https://www.ueccphila.org/ и й центр нашоi громади. Такi е скризь.
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05.06.2020 22:36 Відповісти
Так. Крім Росії. І за це вона буде покарана.
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05.06.2020 22:48 Відповісти
всё находитса на Украине всё есть Украина. Украинский горизонт ура.
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06.06.2020 11:13 Відповісти
Украiньскi громади е тут, в США. Але сепаратизма тут не тре.
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05.06.2020 22:32 Відповісти
Канада - англомовна територія, франкомовна, а де україномовна?!...досить нам вже бути бідними та нещасними.
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05.06.2020 22:45 Відповісти
у Вінніпезі (Манітоба, Канада) значна українська діаспора - 15,4 % містян українського похождення, шукаємо найбільш українські міста за межами України
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06.06.2020 06:35 Відповісти
А чого ще потрiбно? Кубань с кубаноiдами? Навiщо вам оте хвори тварини?
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05.06.2020 22:30 Відповісти
До Незалежності ми були таким ж. Вчора Кубань, сьогодні Донбас, а завтра? Процесом маємо керувати МИ, а не ВОНИ.
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05.06.2020 22:41 Відповісти
Покi шо головна мета - повернути оккуповани террiторii.
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05.06.2020 22:47 Відповісти
Головна мета - стати вже нарешті нацією.
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05.06.2020 23:59 Відповісти
Сахалин? Шутка. Нам чужого не надо!
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05.06.2020 22:42 Відповісти
То Япония.
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05.06.2020 22:48 Відповісти
"Українською, будь ласка". Такаші Хірано, Японія
https://www.youtube.com/watch?v=KOvnvwTjXdY&t=35s
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06.06.2020 00:01 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%BE_%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%B8 Тайхо Коки (яп. 大鵬幸喜 Тайхо: Ко:ки, или Тайхо (Великий Феникс), настоящее имя Коки Ная или Иван Маркиянович Борышко; 29 мая 1940, Сикука, префектура Карафуто (ныне Поронайск, Сахалинская область, Россия) - 19 января 2013, Токио) - борец профессионального сумо, 48-й ёкодзуна, один из величайших в истории. За свою карьеру он выиграл Императорский кубок 32 раза. Только в 2015 году Хакухо смог превзойти это достижение.

Отец Тайхо - Маркиян Борышко, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B украинец , родился в селе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Руновщина современного Зачепиловского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харьковской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины . На Дальний Восток, а затем и на Сахалин Маркиян попал вместе с родителями-переселенцами.
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06.06.2020 00:15 Відповісти
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1178259565859464&set=p.1178259565859464&type=3&av=100010262946037&eav=AfZxQM4Pt0Nz9vu_3FNRFQTr2pPpzh87R8esijvpNg6RHtcQp-H15KknT4H7iUKVbJA&__cft__[0]=****************************************-6GHaf4c9ETHCdU7Wj_j7IziEe_-gsIDaxVW_m0StOsf9ieFaUR4fzOHDM3RDxqJTBjcrwarnbsX0Ox_Vgi0oXnYrRJ4Ofg4NRCgSKUeWkhtMJLA1xd-NSqDsakb6H-NGGoDaQ&__tn__=R]-R США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 2470 Не будем влезать в дела Китая.
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05.06.2020 21:37 Відповісти
Почему "...Не будем влезать..."? Даже между конкурентами "...торг возможен..."!
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06.06.2020 06:59 Відповісти
ПОДИВІТЬСЯ СИТУАЦІЮ У ВІРМЕНІЇ,І ЗРОЗУМІЄТЕ,ЩО З СТАТИСТИКОЮ НА РАСЄЇ "НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО"
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06.06.2020 08:45 Відповісти
https://ua.news/ua/ssha-sozdaly-vaktsynu-protyv-koronavyrusa-tramp/ США створили вакцину проти коронавірусу - Трамп | UA.NEWS
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05.06.2020 21:11 Відповісти
Завтра в суботу 6 червня 2020 в багатьох містах України та Світу проходитиме щорічна акція на підтримку добровільної інформованої згоди або вільної відмови від вакцинації.

Акцію організує ГО https://www.facebook.com/Vakcinaciya.Vilnyi.Vybir/?__cft__[0]=AZUOhceuiHcM-YAddWJWgML2W819gpqjT8lu-ThgGKwjjQUREb9pFQUH33_1q6aRiTsUMmi6syeQ0oitVJH4Ab9osX8fQBNifY5rhib1uFfEDRSa0HvyIysRDuWArZ0ltz4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Vakcinaciya.Vilnyi.Vybir/?__cft__[0]=AZUOhceuiHcM-YAddWJWgML2W819gpqjT8lu-ThgGKwjjQUREb9pFQUH33_1q6aRiTsUMmi6syeQ0oitVJH4Ab9osX8fQBNifY5rhib1uFfEDRSa0HvyIysRDuWArZ0ltz4&__tn__=kK-R Вакцинація: Вільний Вибір


Вона відбудеться в межах

IV Міжнародного протесту проти примусової вакцинації
та спільно з
Міжнародним Днем пам'яті покалічених та вбитих вакцинами людей.

Особисто я планую бути на київській акції біля Скляний міста у парку Владимірська гірка.

Початок о 12:00.

Інформація щодо акцій в інших містах тут http://www.vvv.org.ua/476-aktsiia-na-pidtrymku-vilnoho-vyboru-shchodo-medychnykh-vtruchan/?fbclid=IwAR1B1_b5dyN6dPMOCwAWFDvd7-t-95OHjqMKy64ZoPNK9y5TJeN3xaypgrI

На фото італійський активіст зі своїм покаліченим вакциною сином нагадує читачам https://www.facebook.com/corvelva/?__cft__[0]=AZUOhceuiHcM-YAddWJWgML2W819gpqjT8lu-ThgGKwjjQUREb9pFQUH33_1q6aRiTsUMmi6syeQ0oitVJH4Ab9osX8fQBNifY5rhib1uFfEDRSa0HvyIysRDuWArZ0ltz4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/corvelva/?__cft__[0]=AZUOhceuiHcM-YAddWJWgML2W819gpqjT8lu-ThgGKwjjQUREb9pFQUH33_1q6aRiTsUMmi6syeQ0oitVJH4Ab9osX8fQBNifY5rhib1uFfEDRSa0HvyIysRDuWArZ0ltz4&__tn__=kK-R Corvelva
про численних жертв цього малоефектичного та небезпечного медичного втручання в здоровий дитячий організм.США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 6005
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05.06.2020 21:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=PJ-bveC4UqM Jonych - COVID19 коломийки
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05.06.2020 21:24 Відповісти
США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 5380
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05.06.2020 21:15 Відповісти
Всё верно.
Пора заняться амнистией протестующих.
Силовые органы под суд.
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05.06.2020 21:18 Відповісти
Слово-в-слово повторил извержения руспропагандонов. Хороший мальчик, срублей тебе подкинут....
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05.06.2020 21:32 Відповісти
США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 7105
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05.06.2020 21:38 Відповісти
Трампопон уже всех " победил" и Кима, и Ассада, и Эрдогана, и Иран, и Мексику и Мадуру, и талибов и даже Китай.. Теперь пришло время "победы" над коронавирусом. Судя по предыдущим " победам", эта "победа" будет в Твиттере и больном воображении самого " наймудрейшего и найвеличейшего" шута современности. Хотя может оказаться еще и пирровой для страны..
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05.06.2020 21:35 Відповісти
Мабуть дякуючи савєтам друга Владіміра...
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05.06.2020 21:41 Відповісти
США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 8256
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05.06.2020 21:42 Відповісти
Всьо, расходимся. Він войну на Донбассе остановил, пендемию тоже, экономику порешав, юшку рибну поїв, жизнь удалась. Всьо, расходимся, ребята. Шо нам тут еще делать?
Это про другого презента. А вы шо подумали?
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05.06.2020 21:47 Відповісти
В «СЛУГЕ НАРОДА» ПРЕДЛОЖИЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ ОРДЛО ОСОБЫЙ СТАТУС ". Сергей Литвиненко сослался на представителей так называемых «Л/ДНР», мол, даже они уже направили в ТКГ свой вариант законопроекта об особом статусе ОРЛО" Украина должна рассмотреть закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы придать динамику Минскому процессу.
Об этом, 5 июня, на брифинге заявил нардеп от «Слуги народа» Сергей Литвиненко.

По его словам, в декабре, в Париже, президент Зеленский подтверждал, что закон «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» является временным.

«И мы уже трижды продлевали его действие», - отметил Литвиненко.

Он сослался на представителей так называемых «Л/ДНР», мол, даже они уже направили в ТКГ свой вариант законопроекта об особом статусе ОРЛО, а украинская власть, дескать, топчется на месте из-за продения срока действия вышензванного законопроекта.

«Давайте уже хоть как-то отреагируем на их предложения или внесем и рассмотрим свой законопроект и в целом придадим хоть какую-то динамику Минским переговорам», - предложил нардеп.
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05.06.2020 21:49 Відповісти
США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 8997
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05.06.2020 22:13 Відповісти
особый порядок в том, что социалку Украина платит и восстанавливает все,
а керуют гиркины
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06.06.2020 00:51 Відповісти
Вспоминается "Хвост вертит собакой" и завершение войны с Албанией...
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05.06.2020 22:53 Відповісти
не США, НЕ УКРАИНА не прошли!
- просто бабло в бюджет давно не поступало...
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05.06.2020 22:53 Відповісти
Читал, что Трампыч не стесняясь и уже в открытую в будёновке по Белому дому ходит, раз приглашает Рашу на встречу G7
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05.06.2020 22:55 Відповісти
https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8.html Протесты в США поддерживает контролируемая Москвой группа влияния в Гане - CNN Июнь 5, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8.html#respond Комментарии: 0 https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8.html США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп - Цензор.НЕТ 609 Перед президентскими выборами в США возобновилась деятельность российских интернет-троллей, которые пытаются повлиять на американскую политику, выяснил CNN. Телеканал провёл собственное расследование и пришёл к выводу, что теперь боты лучше замаскированы, более целенаправленны и действуют не только из офиса в Санкт-Петербурге, как раньше, а через Гану и Нигерию.https://www.economics-prorok.com/2020/06/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%8b-%d0%b2-%d1%81%d1%88%d0%b0-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d1%80%d0%be%d0%bb%d0%b8.html#more-105136 Читать далее
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05.06.2020 23:03 Відповісти
Рыжий клоун каждый день такие перлы выдаёт, жаль что на цензоре его редко публикуют))
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06.06.2020 01:43 Відповісти
Бо на короновіРус він трамп поклав-вернути 86%-ів чорних,які за нього голосували-важливіше.Вони й голосуватимуть надалі-хочуть сильну Америку,але байдануті Антіфою їх під "палки" кинули в рік виборів.Тому на будвництво доріг мобілізувати Антіфу-для Трампа зараз -головна задача.
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06.06.2020 03:39 Відповісти
"а в америке негров линчуют..."
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06.06.2020 10:28 Відповісти
Лінчують рашистів путлерівці,а чорні в Америці живуть в достатку.
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06.06.2020 17:04 Відповісти
Свободу Анджеле Дэвис!
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06.06.2020 11:07 Відповісти
 
 