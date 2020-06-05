США пройшли "цю жахливу пандемію" COVID-19, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив 5 червня, що Сполучені Штати пройшли через пандемію коронавірусу.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".
"У нас була найбільша економіка в історії світу. І ця сила дала нам змогу пройти через цю жахливу пандемію, значною мірою через те, що, думаю, ми діємо дуже добре. Ми кожне рішення прийняли правильно", - сказав Трамп.
Президент США вважає, що економіка відновлюватиметься швидше, якщо окремі штати санкціонують повернення до роботи.
Раніше 5 червня Міністерство праці США повідомило, що країна отримала у травні 2,5 мільйона робочих місць, а рівень безробіття знизився до 13,3% після надзвичайно значних втрат робочих місць у попередні місяці через коронавірусну інфекцію.
Пандемія COVID-19 забрала в США понад 108 000 життів. За даними університету Джонса Хопкінса, кількість інфікованих американців досягла 1 877 000.
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Просто сказать, что отчет скандальный - ничего не сказать. Некоторые выводы отчета:
1. Опасность Covid-19 была изначально грандиозно завышена.
2. Большинство людей "умерших от коронавируса" умерли бы в этом же году, потому что состояние организма, истощенного болезнями, таково, что они умерли бы от любой из 150 относительно распространенных инфекций.
3. За первый квартал во всем мире набралось 250 тысяч умерших от коронавируса, что меньше 1.5 миллиона умерших от гриппа в 2017/18.
4. Нет никаких оснований считать этот вирус более опасным, чем множество других.
5. От последствий борьбы с коронавирусом умрет больше людей, чем от него самого (из-за отсутствия доступа к медицине прочих больных, суицидов, пьянок и передозов и т.д).
Правительство Германии ничего лучшего не нашло, как заявить, что документ это просто "мнение", а мужика, слившего документ в прессу (сотрудника министерства), отстранили от работы.
ВСіма )) ******* ольгінські перебільшувати ))
і тільки зазомбовані з допомогою ЗМі овечки продовжують вірити в нібито суперсмертельний вірус)
ніхто і не каже ,що "суперсмертельний".
Відразу було пораховано ,що смертність від нього у 10-20 разів більша,ніж від сезонного грипу..
3. За первый квартал во всем мире набралось 250 тысяч умерших от коронавируса, что меньше 1.5 миллиона умерших от гриппа в 2017/18.
хитра демагогія..
не взято цифри наступних років (650 тисяч)..
ЗАУВАЖТЕ ****СТВО В ЦИФРАХ!
ПОРІВНЯЛИ ЦИФРИ КВАРТАЛУ ПОЧАТКУ ПАНДЕМІЇ З ЦИФРОЮ ЗА СЕЗОН.
Пора разговеться !
https://www.youtube.com/watch?v=KOvnvwTjXdY&t=35s
Отец Тайхо - Маркиян Борышко, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B украинец , родился в селе https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%97%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD) Руновщина современного Зачепиловского района https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Харьковской области https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины . На Дальний Восток, а затем и на Сахалин Маркиян попал вместе с родителями-переселенцами.
Акцію організує ГО https://www.facebook.com/Vakcinaciya.Vilnyi.Vybir/?__cft__[0]=AZUOhceuiHcM-YAddWJWgML2W819gpqjT8lu-ThgGKwjjQUREb9pFQUH33_1q6aRiTsUMmi6syeQ0oitVJH4Ab9osX8fQBNifY5rhib1uFfEDRSa0HvyIysRDuWArZ0ltz4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Vakcinaciya.Vilnyi.Vybir/?__cft__[0]=AZUOhceuiHcM-YAddWJWgML2W819gpqjT8lu-ThgGKwjjQUREb9pFQUH33_1q6aRiTsUMmi6syeQ0oitVJH4Ab9osX8fQBNifY5rhib1uFfEDRSa0HvyIysRDuWArZ0ltz4&__tn__=kK-R Вакцинація: Вільний Вибір
Вона відбудеться в межах
IV Міжнародного протесту проти примусової вакцинації
та спільно з
Міжнародним Днем пам'яті покалічених та вбитих вакцинами людей.
Особисто я планую бути на київській акції біля Скляний міста у парку Владимірська гірка.
Початок о 12:00.
Інформація щодо акцій в інших містах тут http://www.vvv.org.ua/476-aktsiia-na-pidtrymku-vilnoho-vyboru-shchodo-medychnykh-vtruchan/?fbclid=IwAR1B1_b5dyN6dPMOCwAWFDvd7-t-95OHjqMKy64ZoPNK9y5TJeN3xaypgrI
На фото італійський активіст зі своїм покаліченим вакциною сином нагадує читачам https://www.facebook.com/corvelva/?__cft__[0]=AZUOhceuiHcM-YAddWJWgML2W819gpqjT8lu-ThgGKwjjQUREb9pFQUH33_1q6aRiTsUMmi6syeQ0oitVJH4Ab9osX8fQBNifY5rhib1uFfEDRSa0HvyIysRDuWArZ0ltz4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/corvelva/?__cft__[0]=AZUOhceuiHcM-YAddWJWgML2W819gpqjT8lu-ThgGKwjjQUREb9pFQUH33_1q6aRiTsUMmi6syeQ0oitVJH4Ab9osX8fQBNifY5rhib1uFfEDRSa0HvyIysRDuWArZ0ltz4&__tn__=kK-R Corvelva
про численних жертв цього малоефектичного та небезпечного медичного втручання в здоровий дитячий організм.
Пора заняться амнистией протестующих.
Силовые органы под суд.
Это про другого презента. А вы шо подумали?
Об этом, 5 июня, на брифинге заявил нардеп от «Слуги народа» Сергей Литвиненко.
По его словам, в декабре, в Париже, президент Зеленский подтверждал, что закон «О временном порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» является временным.
«И мы уже трижды продлевали его действие», - отметил Литвиненко.
Он сослался на представителей так называемых «Л/ДНР», мол, даже они уже направили в ТКГ свой вариант законопроекта об особом статусе ОРЛО, а украинская власть, дескать, топчется на месте из-за продения срока действия вышензванного законопроекта.
«Давайте уже хоть как-то отреагируем на их предложения или внесем и рассмотрим свой законопроект и в целом придадим хоть какую-то динамику Минским переговорам», - предложил нардеп.
а керуют гиркины
- просто бабло в бюджет давно не поступало...