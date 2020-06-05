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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Террористы никого не пропускают на подконтрольную Украине территорию, - Резников

Террористы никого не пропускают на подконтрольную Украине территорию, - Резников

Террористы на Донбассе никого не пропускают на подконтрольную Украине правительству территорию. Также они не впускают на оккупированные территории представителей международных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об  этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"  заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По словам Резникова, гуманитарные организации также обращаются за помощью к украинскому правительству с просьбой доставить грузы на оккупированные территории.

"Каждый день патрули ОБСЕ не могут попасть через КПВВ на оккупированные территории, потому что оккупационные режимы через все КПВВ в Донецкой и Луганской области не пропускают никого. Мы получаем много обращений, люди хотят попасть в Украину, но не могут, потому что их не пропускают оккупационные режимы", - пояснил он.

При этом, как отметил Резников, украинская сторона полностью не прекращала пропуск через КПВВ и пропускает граждан по гуманитарной потребности.

Также читайте: Резников о Консультативном совете по Донбассу: забыли и идем дальше

Автор: 

оккупация (10125) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+12
тю,так пусть так и продолжают!"кормильцам" здесь не уй делать до полного просветления сознания
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05.06.2020 22:33
+9
Правильно делают.
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05.06.2020 22:35
+7
>люди хотят попасть в Украину,

После этих слов чиновника можно увольнять
Эти люди и так находятся на территории Украины!
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05.06.2020 22:39
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тю,так пусть так и продолжают!"кормильцам" здесь не уй делать до полного просветления сознания
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05.06.2020 22:33 Ответить
Правильно делают.
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05.06.2020 22:35 Ответить
>люди хотят попасть в Украину,

После этих слов чиновника можно увольнять
Эти люди и так находятся на территории Украины!
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05.06.2020 22:39 Ответить
Пусть люди выбирают Украина или рузький мир ! Иногда в жизне нужно сделать выбор....после школы перед загсом....выбор в каком мире жить - это сильный выбор
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05.06.2020 22:43 Ответить
Ніфіга.
Терористи нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію, - Резніков - Цензор.НЕТ 5495
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05.06.2020 23:06 Ответить
И где Украина заканчивается? По линии разграничения? Или по административным границам? И вы уже готовы подписать мирный договор и молодыми независимыми республиками, раз это не Украина?
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05.06.2020 23:13 Ответить
Вони не хочуть в Україну. Це головне.
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05.06.2020 23:21 Ответить
Лично я готов их наглухо изолировать, как территорию прокаженных.
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06.06.2020 06:17 Ответить
Ставки сделаны, ставки сделаны, господа!
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06.06.2020 09:55 Ответить
Но на оккупированной А во время оккупации ни кто ни куда не шоркается..через линию фронта
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06.06.2020 07:26 Ответить
Это детская игра. Кто первый моргнёт - тот и проиграл. Первой моргнула закрылась Украина. Через неделю перестали работать блок посты дыры. Всё одно никто не едет.
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05.06.2020 22:44 Ответить
да...
нехрен к нам идти.
идите на восток скандируя,- путин! путин! путин! путин! путин! путин! путин! путин! ...
и всё у вас будет! и счастье под боярышник...
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05.06.2020 22:51 Ответить
...ну то й що...?
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05.06.2020 22:51 Ответить
Який біль...
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05.06.2020 22:56 Ответить
Земля там українська.Населення частково окупаційно-понаїхавше частково есесерофанато-зрадники і основна масса-флегматики які чекають що хтось щось їм дасть.Патріоти звідти виїхали і не факт що захочуть повернутись.Якщо Бог поверне нам цю землю то цей вінігрет ментально не зміниться.Вони плодитимуть нових царьових і чечетових для ВРУ .Там треба будувати повністю нові міста поруч з советікусами які варто залишити такими понищинеми як їх зробила війна щоб як памятник нагадували нащадкам нерозумних дурість їх батьків.Запрошувати туда молодих патріотів які вдихнуть дух українства в регіон рабства завуальований міфами.
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05.06.2020 23:03 Ответить
Нічого там не буде.
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05.06.2020 23:10 Ответить
Можливо.Але намагатись треба.Хоча внаслідок глобального потепління і як наслідок підняття рівня океанів є ризик затоплення цих земель як і Москви з якою вони хотіли бути(мрії збуваються).
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05.06.2020 23:38 Ответить
завтра прямо і затопить Не читайте на ніч радянських газет.
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06.06.2020 06:20 Ответить
О, а як же вибори восени 2020?
Невже, план Б ? Україна пропускає їх на свою территорію?
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05.06.2020 23:10 Ответить
А ЗЄля хоть знает ? Ему сказали ? И что он сейчас видит в шеколадном глазу куйла ?
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05.06.2020 23:18 Ответить
Сивуху отправьте . Он ватные елдаки любит. Его пропустят. В коленно локтевой...
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06.06.2020 06:02 Ответить
Молодцы,законопослушные - ведь карантин, а инфицированные сруським миром пусть сидят на пожизненном карантине в своей резервации.
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06.06.2020 08:06 Ответить
Не пускают? На подконтрольную территорию? Правильно, нечего хунту-карателей объедать, нужно в скрепостан за продуктами валить
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06.06.2020 10:44 Ответить
шахтеры прямо заявляли во время оккупации и после оккупации, что им пофиг кто у власти и чей даунбасс, главное что бы им не мешали в нелегальные копанки спускаться и уголь добывать, вот и вся причина, почему руссоокупанты хазяйничают на неподконтрольной Украине территории
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06.06.2020 15:58 Ответить
 
 