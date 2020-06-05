Террористы никого не пропускают на подконтрольную Украине территорию, - Резников

Террористы на Донбассе никого не пропускают на подконтрольную Украине правительству территорию. Также они не впускают на оккупированные территории представителей международных организаций.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

По словам Резникова, гуманитарные организации также обращаются за помощью к украинскому правительству с просьбой доставить грузы на оккупированные территории.

"Каждый день патрули ОБСЕ не могут попасть через КПВВ на оккупированные территории, потому что оккупационные режимы через все КПВВ в Донецкой и Луганской области не пропускают никого. Мы получаем много обращений, люди хотят попасть в Украину, но не могут, потому что их не пропускают оккупационные режимы", - пояснил он.

При этом, как отметил Резников, украинская сторона полностью не прекращала пропуск через КПВВ и пропускает граждан по гуманитарной потребности.

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