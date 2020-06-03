Резников о Консультативном совете по Донбассу: забыли и идем дальше

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников исключил создание Консультативного совета в ТКГ по Донбассу. Вопрос о его создании уже является нецелесообразным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

По словам Резникова, говорить о возможном создании Консультативного совета уже неактуально.

"Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", - заявил вице-премьер.

В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО.

"Может 8, может 16 (быть участников). В зависимости от повестки дня. У нас 4 рабочих группы. Вопрос не в количестве, а в качестве", - отметил Резников.

Комментируя возможность возобновления консультаций со странами-подписантами Будапештского меморандума Резников сообщил, что во время встречи с немецкими коллегами такая возможность действительно обсуждалась.

"Мы в Берлине много чего озвучивали. Впрочем, Германия не является участником этого меморандума, поэтому это не совсем та площадка. Но мы во время консультаций с немецкими коллегами проговаривали потенциальное партнерство с США, Великобританией и другими странами цивилизованного мира... Позиция России, которая совершила акт вооруженной агрессии против Украины, понятная. Я же говорю о необходимости начала консультаций с нашими союзниками", - резюмировал вице-премьер.

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Напомним, ранее Алексей Резников выражал мнение, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которых предлагается привлечь к работе ТКГ в Минске, должны иметь юридическую и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных правительству территорий. При этом он заявил, что украинская сторона не будет учитывать мнение России при принятии этого решения.

Украинская делегация сообщила немецким коллегам 2 июня в Берлине, что к следующим переговорам в Минске будут привлечены представители ОРДЛО, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области.