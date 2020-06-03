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Резников о Консультативном совете по Донбассу: забыли и идем дальше

Резников о Консультативном совете по Донбассу: забыли и идем дальше

Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников исключил создание Консультативного совета в ТКГ по Донбассу. Вопрос о его создании уже является нецелесообразным.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Укринформу".

По словам Резникова, говорить о возможном создании Консультативного совета уже неактуально.

"Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", - заявил вице-премьер.

В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО.

"Может 8, может 16 (быть участников). В зависимости от повестки дня. У нас 4 рабочих группы. Вопрос не в количестве, а в качестве", - отметил Резников.

Комментируя возможность возобновления консультаций со странами-подписантами Будапештского меморандума Резников сообщил, что во время встречи с немецкими коллегами такая возможность действительно обсуждалась.

"Мы в Берлине много чего озвучивали. Впрочем, Германия не является участником этого меморандума, поэтому это не совсем та площадка. Но мы во время консультаций с немецкими коллегами проговаривали потенциальное партнерство с США, Великобританией и другими странами цивилизованного мира... Позиция России, которая совершила акт вооруженной агрессии против Украины, понятная. Я же говорю о необходимости начала консультаций с нашими союзниками", - резюмировал вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Формирование группы представителей Донбасса в ТКГ почти завершено, - Резников

Напомним, ранее Алексей Резников выражал мнение, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которых предлагается привлечь к работе ТКГ в Минске, должны иметь юридическую и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных правительству территорий. При этом он заявил, что украинская сторона не будет учитывать мнение России при принятии этого решения.

Украинская делегация сообщила немецким коллегам 2 июня в Берлине, что к следующим переговорам в Минске будут привлечены представители ОРДЛО, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области.

Автор: 

переговоры (4920) Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+22
Другими словами ...ну не получилось Украину ***** по быстрому сдать и ладно..будем пробовать по другому.. да??
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03.06.2020 20:22
+6
Потрібно ввести Воєнний стан, досить гратись з терористами, потрібно відновлювати конституційний лад на окупованих територіях Донбасу та Криму!
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03.06.2020 20:32
+4
Резніков про Консультативну раду стосовно Донбасу: забули і йдемо далі - Цензор.НЕТ 888
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03.06.2020 20:51
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"Ну не смогла я..." ©
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03.06.2020 20:21 Ответить
Потрібно ввести Воєнний стан, досить гратись з терористами, потрібно відновлювати конституційний лад на окупованих територіях Донбасу та Криму!
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03.06.2020 20:32 Ответить
Какой военный стан . Их на карантине посидеть хватило только 2 месяца. Как все уже страшно устали. А ведь военный это - на годы
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03.06.2020 20:58 Ответить
А шо по этому поводу думает "народ ордло"?
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03.06.2020 21:28 Ответить
Воєнний стан треба було ввести у грудні 2018. Мінімум на 12 місяців. Тоді не було би ігрищ у "слуг народу".
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04.06.2020 11:33 Ответить
нє шмогла консультатівний савєт, то попробуйєм группу прєдставітєлєй
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04.06.2020 11:27 Ответить
Другими словами ...ну не получилось Украину ***** по быстрому сдать и ладно..будем пробовать по другому.. да??
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03.06.2020 20:22 Ответить
Засучив рукава , так сказать .
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03.06.2020 20:31 Ответить
та вони давно засучені
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04.06.2020 11:30 Ответить
Инициатива Козака , потерпела Фиаско.
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03.06.2020 20:24 Ответить
из США пришел сигнал всем европейцам the wrong way
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03.06.2020 20:37 Ответить
Хрен! Группа сформирована. Получили поддержуу в Берлине. Сообщения противоречивы.
Просто забрехались. Как сам Зечмо. Или просто журнашлюхи дают противоположную инфу,для разных категорий зебилов,а реальную картину можно найти только в западной прессе. Им пофигна ЗЕрмака.
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03.06.2020 23:21 Ответить
В Украине больше пророссийських информ агенств , чем Украинских.Фильтровать уже и не Успеваешь. Ермак пытался Петь с Козаком , - Калинку Малинку , но не получилось .
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04.06.2020 12:01 Ответить
У меня вообще впечетление,что пришли к власти "настоящие коммунисты".
Говорят одно. Подразумевают другое. Делают третье.
Следить только за "руками"(результатами).
А они мегко говоря плачевны.
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04.06.2020 19:49 Ответить
сцакашвили о совете реформ
"забыли и пошли вы в жопу"
https://twitter.com/Asot1927/status/1267881768385945603
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03.06.2020 20:27 Ответить
Есть "чекпоинт". "Забыли и идем дальше"? А какая следующая миссия в этой "РПГ" !?
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03.06.2020 20:34 Ответить
Ці гниди прокацапські таки хочуть узаконити "внутрішній - громадянський", та зняти санкціїї із кацапіїї...- от покидьки...
"В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО...."
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03.06.2020 20:36 Ответить
Це ти,Рєзнікав забув,а ми все пам"ятаємо
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03.06.2020 20:36 Ответить
А хіба це не те саме? Що за представники ОРДЛО? Брехливість зелених ну просто не має меж.
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03.06.2020 20:48 Ответить
Резніков про Консультативну раду стосовно Донбасу: забули і йдемо далі - Цензор.НЕТ 888
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03.06.2020 20:51 Ответить
идём дальше ..сказала белка в колесе
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03.06.2020 20:56 Ответить
круто, молодцы.
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03.06.2020 21:01 Ответить
Залежно від порядку денного. У нас буде 4 робочих групи. Питання не в кількості, а в якості ", - зазначив сепаратист - капітулянт Резун ... А якість така що одна. група 1. буде з українофобів, 2. друга з капітулянтів, 3. сепаратистів, 4 колаборантів з підібраних продажних ЗЕбілів капітулянтів" слуг - кремля - ​​терористів "і з бандитів екс - ригоАнали втікача виродка зека -Іуди" життя терористів і окупантів ". І ось таким антиукраїнським прокремлівським складом ми легко повирішуємо всі питання з кривавими кремлівськими фашистами окупантами і з кривавими нелюдами вбивцями терористами колаборантами з окупованої кремлем бандитської резервації "лугандонія - ордло" повирішуємо вмить і без всяких там надуманих червоних ліній. Планує продажний капітулянт Резун ...
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03.06.2020 21:10 Ответить
Что ты мелешь? Это обычный порохобот, который просидел с 2016 года заместителем председателя Киевской городской государственной администрации!
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03.06.2020 21:31 Ответить
И я таки хочу вас спросить , Господин Резников , и куда идем
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03.06.2020 21:21 Ответить
Как сказал шакал Табаки: - " А мы идём на север, а мы идём на север и никого мы не боимся".
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03.06.2020 21:33 Ответить
Дурня и подлость не прошла-" идем дальше" - куда - Ни стратегии, ни тактики, ни плана, ни цели.Услужиь путину и расширить продюссерско-сериально--квартальный бизнес в рашке не цель для страны,. Впрочем про державу слуги и Зе никогда не думали.Не затем во власть вперлись.
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03.06.2020 21:40 Ответить
Мы в город Изумрудный
Идем дорогой трудной,
Идем дорогой трудной,
Дорогой не прямой
Заветных три желания
Исполнит мудрый Гудвин
И Элли возвратится
С Тотошкою домой.
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03.06.2020 22:21 Ответить
А вот ЗЕрмак думает и ДЕЙСТВУЕТ!!!! Иначе.
"В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В этом интервью Ермак рассказал о двух запланированных действиях.

Во-первых, он подтвердил, что, вопреки всем протестам в Украине, он настаивает на создании Консультативного совета с ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы"
"ПУ". 03.06.
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03.06.2020 23:03 Ответить
А вот ЗЕрмак думает и ДЕЙСТВУЕТ!!!! Иначе.
"В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В этом интервью Ермак рассказал о двух запланированных действиях.

Во-первых, он подтвердил, что, вопреки всем протестам в Украине, он настаивает на создании Консультативного совета с ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы"
"ПУ". 03.06.
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03.06.2020 23:04 Ответить
ахаха.... "не получилось"?
Удивляют люди которые вначале рождают бредовые идеи, никого не слушают, и только потом потратив время и силы на ее реализвцию, признают ее бредовость.

Кстати выборцы Зеленского действовали по той же логике. Будут говорить "ну не получилось", и выберут себе Президентом например Шария или Гордона ))))
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04.06.2020 10:08 Ответить
Помните команду ЗЕ на предтавлении 1+1 ? Такая же команда будет от ордло.
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04.06.2020 10:16 Ответить
Сивоху, Вилкула, Мураева, Рабиновича, Королевскую, Ефремова? Чем не представители? Подонки редкостные, им тоже, как и россии, Украина - сильное, независимое государство не нужна.
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04.06.2020 10:24 Ответить
-- какой національності Rєзнікофф?
-- а пачєму ві спгашивайєтє?
-- ну так би сразу і сказалі
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04.06.2020 11:23 Ответить
В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО. Источник: https://censor.net/n3199895

ЗЕБІЛИ - УСІЛЯКИ ПЕРЕГОВОРИ З ОБДРОЧЕНЦЯМИ ЧИ ЇХ ПРЕДСТАВНИКАМИ ЦЕ ЗРАДА НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
І нафіг зараз Україні потрібен Донецьк і Луганськ як що вони ГАРНО ВИСНАЖУЮТЬ ЕКОНОМІКУ МОСКОВІЇ ФІНАНСОВО І САНКЦІЯМИ
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04.06.2020 11:41 Ответить
 
 