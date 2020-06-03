Резников о Консультативном совете по Донбассу: забыли и идем дальше
Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников исключил создание Консультативного совета в ТКГ по Донбассу. Вопрос о его создании уже является нецелесообразным.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Укринформу".
По словам Резникова, говорить о возможном создании Консультативного совета уже неактуально.
"Нет ответа от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", - заявил вице-премьер.
В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО.
"Может 8, может 16 (быть участников). В зависимости от повестки дня. У нас 4 рабочих группы. Вопрос не в количестве, а в качестве", - отметил Резников.
Комментируя возможность возобновления консультаций со странами-подписантами Будапештского меморандума Резников сообщил, что во время встречи с немецкими коллегами такая возможность действительно обсуждалась.
"Мы в Берлине много чего озвучивали. Впрочем, Германия не является участником этого меморандума, поэтому это не совсем та площадка. Но мы во время консультаций с немецкими коллегами проговаривали потенциальное партнерство с США, Великобританией и другими странами цивилизованного мира... Позиция России, которая совершила акт вооруженной агрессии против Украины, понятная. Я же говорю о необходимости начала консультаций с нашими союзниками", - резюмировал вице-премьер.
Напомним, ранее Алексей Резников выражал мнение, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которых предлагается привлечь к работе ТКГ в Минске, должны иметь юридическую и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных правительству территорий. При этом он заявил, что украинская сторона не будет учитывать мнение России при принятии этого решения.
Украинская делегация сообщила немецким коллегам 2 июня в Берлине, что к следующим переговорам в Минске будут привлечены представители ОРДЛО, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области.
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Просто забрехались. Как сам Зечмо. Или просто журнашлюхи дают противоположную инфу,для разных категорий зебилов,а реальную картину можно найти только в западной прессе. Им пофигна ЗЕрмака.
Говорят одно. Подразумевают другое. Делают третье.
Следить только за "руками"(результатами).
А они мегко говоря плачевны.
"забыли и пошли вы в жопу"
https://twitter.com/Asot1927/status/1267881768385945603
"В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО...."
Идем дорогой трудной,
Идем дорогой трудной,
Дорогой не прямой
Заветных три желания
Исполнит мудрый Гудвин
И Элли возвратится
С Тотошкою домой.
"В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В этом интервью Ермак рассказал о двух запланированных действиях.
Во-первых, он подтвердил, что, вопреки всем протестам в Украине, он настаивает на создании Консультативного совета с ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы"
"ПУ". 03.06.
"В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В этом интервью Ермак рассказал о двух запланированных действиях.
Во-первых, он подтвердил, что, вопреки всем протестам в Украине, он настаивает на создании Консультативного совета с ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы"
"ПУ". 03.06.
Удивляют люди которые вначале рождают бредовые идеи, никого не слушают, и только потом потратив время и силы на ее реализвцию, признают ее бредовость.
Кстати выборцы Зеленского действовали по той же логике. Будут говорить "ну не получилось", и выберут себе Президентом например Шария или Гордона ))))
-- а пачєму ві спгашивайєтє?
-- ну так би сразу і сказалі
ЗЕБІЛИ - УСІЛЯКИ ПЕРЕГОВОРИ З ОБДРОЧЕНЦЯМИ ЧИ ЇХ ПРЕДСТАВНИКАМИ ЦЕ ЗРАДА НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
І нафіг зараз Україні потрібен Донецьк і Луганськ як що вони ГАРНО ВИСНАЖУЮТЬ ЕКОНОМІКУ МОСКОВІЇ ФІНАНСОВО І САНКЦІЯМИ