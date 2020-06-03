Резніков про Консультативну раду стосовно Донбасу: забули і йдемо далі

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков виключив створення Консультативної ради в ТКГ стосовно Донбасу. Питання про її створення вже є недоцільним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Резнікова, говорити про можливе створення Консультативної ради вже неактуально.

"Немає відповіді від німецької сторони, від французької, від ОБСЄ. Тому це питання вже є недоцільним. Забули і йдемо далі", - заявив віцепрем'єр.

Водночас, майже завершилися консультації і співбесіди з кандидатами, яких планують залучити в українську делегацію ТКГ як представників ОРДЛО.

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"Може 8, може 16 (бути учасників). Залежно від порядку денного. У нас 4 робочі групи. Питання не в кількості, а в якості", - зазначив Резніков.

Коментуючи можливість відновлення консультацій із країнами-підписантами Будапештського меморандуму Резніков повідомив, що під час зустрічі з німецькими колегами така можливість справді обговорювалася.

"Ми в Берліні багато чого озвучували. Втім, Німеччина не є учасником цього меморандуму, тому це не зовсім той майданчик. Але ми під час консультацій з німецькими колегами проговорювали потенційне партнерство зі США, Великобританією та іншими країнами цивілізованого світу.... Позиція Росії, яка вчинила акт збройної агресії проти України, зрозуміла. Я ж говорю про необхідність початку консультацій із нашими союзниками", - резюмував віцепрем'єр.

Нагадаємо, раніше Резніков висловлював думку, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей від української сторони, яких пропонується залучити до роботи ТКГ у Мінську, мусять мати юридичну і суспільну легітимність серед жителів непідконтрольних і підконтрольних уряду територій. При цьому він заявив, що українська сторона не зважатиме на думку Росії під час ухвалення цього рішення.

Українська делегація повідомила німецьким колегам 2 червня у Берліні, що до наступних переговорів у Мінську будуть залучені представники ОРДЛО, зокрема з числа українських громадян - внутрішньо переміщених осіб, які можуть представляти Донецьку та Луганську області.

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