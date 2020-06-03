УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12736 відвідувачів онлайн
Новини
9 892 35

Резніков про Консультативну раду стосовно Донбасу: забули і йдемо далі

Резніков про Консультативну раду стосовно Донбасу: забули і йдемо далі

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков виключив створення Консультативної ради в ТКГ стосовно Донбасу. Питання про її створення вже є недоцільним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".

За словами Резнікова, говорити про можливе створення Консультативної ради вже неактуально.

"Немає відповіді від німецької сторони, від французької, від ОБСЄ. Тому це питання вже є недоцільним. Забули і йдемо далі", - заявив віцепрем'єр.

Водночас, майже завершилися консультації і співбесіди з кандидатами, яких планують залучити в українську делегацію ТКГ як представників ОРДЛО.

Читайте також: Формування групи представників Донбасу в ТКГ майже завершено, - Резніков

"Може 8, може 16 (бути учасників). Залежно від порядку денного. У нас 4 робочі групи. Питання не в кількості, а в якості", - зазначив Резніков.

Коментуючи можливість відновлення консультацій із країнами-підписантами Будапештського меморандуму Резніков повідомив, що під час зустрічі з німецькими колегами така можливість справді обговорювалася.

"Ми в Берліні багато чого озвучували. Втім, Німеччина не є учасником цього меморандуму, тому це не зовсім той майданчик. Але ми під час консультацій з німецькими колегами проговорювали потенційне партнерство зі США, Великобританією та іншими країнами цивілізованого світу.... Позиція Росії, яка вчинила акт збройної агресії проти України, зрозуміла. Я ж говорю про необхідність початку консультацій із нашими союзниками", - резюмував віцепрем'єр.

Нагадаємо, раніше Резніков висловлював думку, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей від української сторони, яких пропонується залучити до роботи ТКГ у Мінську, мусять мати юридичну і суспільну легітимність серед жителів непідконтрольних і підконтрольних уряду територій. При цьому він заявив, що українська сторона не зважатиме на думку Росії під час ухвалення цього рішення.

Українська делегація повідомила німецьким колегам 2 червня у Берліні, що до наступних переговорів у Мінську будуть залучені представники ОРДЛО, зокрема з числа українських громадян - внутрішньо переміщених осіб, які можуть представляти Донецьку та Луганську області.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Україну категорично не влаштовує повільність просування вперед у Мінському форматі", - Єрмак

Автор: 

перемовини (2857) Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1445)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+22
Другими словами ...ну не получилось Украину ***** по быстрому сдать и ладно..будем пробовать по другому.. да??
показати весь коментар
03.06.2020 20:22
+6
Потрібно ввести Воєнний стан, досить гратись з терористами, потрібно відновлювати конституційний лад на окупованих територіях Донбасу та Криму!
показати весь коментар
03.06.2020 20:32
+4
Резніков про Консультативну раду стосовно Донбасу: забули і йдемо далі - Цензор.НЕТ 888
показати весь коментар
03.06.2020 20:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ну не смогла я..." ©
показати весь коментар
03.06.2020 20:21 Відповісти
Потрібно ввести Воєнний стан, досить гратись з терористами, потрібно відновлювати конституційний лад на окупованих територіях Донбасу та Криму!
показати весь коментар
03.06.2020 20:32 Відповісти
Какой военный стан . Их на карантине посидеть хватило только 2 месяца. Как все уже страшно устали. А ведь военный это - на годы
показати весь коментар
03.06.2020 20:58 Відповісти
А шо по этому поводу думает "народ ордло"?
показати весь коментар
03.06.2020 21:28 Відповісти
Воєнний стан треба було ввести у грудні 2018. Мінімум на 12 місяців. Тоді не було би ігрищ у "слуг народу".
показати весь коментар
04.06.2020 11:33 Відповісти
нє шмогла консультатівний савєт, то попробуйєм группу прєдставітєлєй
показати весь коментар
04.06.2020 11:27 Відповісти
Другими словами ...ну не получилось Украину ***** по быстрому сдать и ладно..будем пробовать по другому.. да??
показати весь коментар
03.06.2020 20:22 Відповісти
Засучив рукава , так сказать .
показати весь коментар
03.06.2020 20:31 Відповісти
та вони давно засучені
показати весь коментар
04.06.2020 11:30 Відповісти
Инициатива Козака , потерпела Фиаско.
показати весь коментар
03.06.2020 20:24 Відповісти
из США пришел сигнал всем европейцам the wrong way
показати весь коментар
03.06.2020 20:37 Відповісти
Хрен! Группа сформирована. Получили поддержуу в Берлине. Сообщения противоречивы.
Просто забрехались. Как сам Зечмо. Или просто журнашлюхи дают противоположную инфу,для разных категорий зебилов,а реальную картину можно найти только в западной прессе. Им пофигна ЗЕрмака.
показати весь коментар
03.06.2020 23:21 Відповісти
В Украине больше пророссийських информ агенств , чем Украинских.Фильтровать уже и не Успеваешь. Ермак пытался Петь с Козаком , - Калинку Малинку , но не получилось .
показати весь коментар
04.06.2020 12:01 Відповісти
У меня вообще впечетление,что пришли к власти "настоящие коммунисты".
Говорят одно. Подразумевают другое. Делают третье.
Следить только за "руками"(результатами).
А они мегко говоря плачевны.
показати весь коментар
04.06.2020 19:49 Відповісти
сцакашвили о совете реформ
"забыли и пошли вы в жопу"
https://twitter.com/Asot1927/status/1267881768385945603
показати весь коментар
03.06.2020 20:27 Відповісти
Есть "чекпоинт". "Забыли и идем дальше"? А какая следующая миссия в этой "РПГ" !?
показати весь коментар
03.06.2020 20:34 Відповісти
Ці гниди прокацапські таки хочуть узаконити "внутрішній - громадянський", та зняти санкціїї із кацапіїї...- от покидьки...
"В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО...."
показати весь коментар
03.06.2020 20:36 Відповісти
Це ти,Рєзнікав забув,а ми все пам"ятаємо
показати весь коментар
03.06.2020 20:36 Відповісти
А хіба це не те саме? Що за представники ОРДЛО? Брехливість зелених ну просто не має меж.
показати весь коментар
03.06.2020 20:48 Відповісти
Резніков про Консультативну раду стосовно Донбасу: забули і йдемо далі - Цензор.НЕТ 888
показати весь коментар
03.06.2020 20:51 Відповісти
идём дальше ..сказала белка в колесе
показати весь коментар
03.06.2020 20:56 Відповісти
круто, молодцы.
показати весь коментар
03.06.2020 21:01 Відповісти
Залежно від порядку денного. У нас буде 4 робочих групи. Питання не в кількості, а в якості ", - зазначив сепаратист - капітулянт Резун ... А якість така що одна. група 1. буде з українофобів, 2. друга з капітулянтів, 3. сепаратистів, 4 колаборантів з підібраних продажних ЗЕбілів капітулянтів" слуг - кремля - ​​терористів "і з бандитів екс - ригоАнали втікача виродка зека -Іуди" життя терористів і окупантів ". І ось таким антиукраїнським прокремлівським складом ми легко повирішуємо всі питання з кривавими кремлівськими фашистами окупантами і з кривавими нелюдами вбивцями терористами колаборантами з окупованої кремлем бандитської резервації "лугандонія - ордло" повирішуємо вмить і без всяких там надуманих червоних ліній. Планує продажний капітулянт Резун ...
показати весь коментар
03.06.2020 21:10 Відповісти
Что ты мелешь? Это обычный порохобот, который просидел с 2016 года заместителем председателя Киевской городской государственной администрации!
показати весь коментар
03.06.2020 21:31 Відповісти
И я таки хочу вас спросить , Господин Резников , и куда идем
показати весь коментар
03.06.2020 21:21 Відповісти
Как сказал шакал Табаки: - " А мы идём на север, а мы идём на север и никого мы не боимся".
показати весь коментар
03.06.2020 21:33 Відповісти
Дурня и подлость не прошла-" идем дальше" - куда - Ни стратегии, ни тактики, ни плана, ни цели.Услужиь путину и расширить продюссерско-сериально--квартальный бизнес в рашке не цель для страны,. Впрочем про державу слуги и Зе никогда не думали.Не затем во власть вперлись.
показати весь коментар
03.06.2020 21:40 Відповісти
Мы в город Изумрудный
Идем дорогой трудной,
Идем дорогой трудной,
Дорогой не прямой
Заветных три желания
Исполнит мудрый Гудвин
И Элли возвратится
С Тотошкою домой.
показати весь коментар
03.06.2020 22:21 Відповісти
А вот ЗЕрмак думает и ДЕЙСТВУЕТ!!!! Иначе.
"В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В этом интервью Ермак рассказал о двух запланированных действиях.

Во-первых, он подтвердил, что, вопреки всем протестам в Украине, он настаивает на создании Консультативного совета с ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы"
"ПУ". 03.06.
показати весь коментар
03.06.2020 23:03 Відповісти
А вот ЗЕрмак думает и ДЕЙСТВУЕТ!!!! Иначе.
"В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В этом интервью Ермак рассказал о двух запланированных действиях.

Во-первых, он подтвердил, что, вопреки всем протестам в Украине, он настаивает на создании Консультативного совета с ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы"
"ПУ". 03.06.
показати весь коментар
03.06.2020 23:04 Відповісти
ахаха.... "не получилось"?
Удивляют люди которые вначале рождают бредовые идеи, никого не слушают, и только потом потратив время и силы на ее реализвцию, признают ее бредовость.

Кстати выборцы Зеленского действовали по той же логике. Будут говорить "ну не получилось", и выберут себе Президентом например Шария или Гордона ))))
показати весь коментар
04.06.2020 10:08 Відповісти
Помните команду ЗЕ на предтавлении 1+1 ? Такая же команда будет от ордло.
показати весь коментар
04.06.2020 10:16 Відповісти
Сивоху, Вилкула, Мураева, Рабиновича, Королевскую, Ефремова? Чем не представители? Подонки редкостные, им тоже, как и россии, Украина - сильное, независимое государство не нужна.
показати весь коментар
04.06.2020 10:24 Відповісти
-- какой національності Rєзнікофф?
-- а пачєму ві спгашивайєтє?
-- ну так би сразу і сказалі
показати весь коментар
04.06.2020 11:23 Відповісти
В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО. Источник: https://censor.net/n3199895

ЗЕБІЛИ - УСІЛЯКИ ПЕРЕГОВОРИ З ОБДРОЧЕНЦЯМИ ЧИ ЇХ ПРЕДСТАВНИКАМИ ЦЕ ЗРАДА НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
І нафіг зараз Україні потрібен Донецьк і Луганськ як що вони ГАРНО ВИСНАЖУЮТЬ ЕКОНОМІКУ МОСКОВІЇ ФІНАНСОВО І САНКЦІЯМИ
показати весь коментар
04.06.2020 11:41 Відповісти
 
 