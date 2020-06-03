Резніков про Консультативну раду стосовно Донбасу: забули і йдемо далі
Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков виключив створення Консультативної ради в ТКГ стосовно Донбасу. Питання про її створення вже є недоцільним.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Укрінформу".
За словами Резнікова, говорити про можливе створення Консультативної ради вже неактуально.
"Немає відповіді від німецької сторони, від французької, від ОБСЄ. Тому це питання вже є недоцільним. Забули і йдемо далі", - заявив віцепрем'єр.
Водночас, майже завершилися консультації і співбесіди з кандидатами, яких планують залучити в українську делегацію ТКГ як представників ОРДЛО.
"Може 8, може 16 (бути учасників). Залежно від порядку денного. У нас 4 робочі групи. Питання не в кількості, а в якості", - зазначив Резніков.
Коментуючи можливість відновлення консультацій із країнами-підписантами Будапештського меморандуму Резніков повідомив, що під час зустрічі з німецькими колегами така можливість справді обговорювалася.
"Ми в Берліні багато чого озвучували. Втім, Німеччина не є учасником цього меморандуму, тому це не зовсім той майданчик. Але ми під час консультацій з німецькими колегами проговорювали потенційне партнерство зі США, Великобританією та іншими країнами цивілізованого світу.... Позиція Росії, яка вчинила акт збройної агресії проти України, зрозуміла. Я ж говорю про необхідність початку консультацій із нашими союзниками", - резюмував віцепрем'єр.
Нагадаємо, раніше Резніков висловлював думку, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей від української сторони, яких пропонується залучити до роботи ТКГ у Мінську, мусять мати юридичну і суспільну легітимність серед жителів непідконтрольних і підконтрольних уряду територій. При цьому він заявив, що українська сторона не зважатиме на думку Росії під час ухвалення цього рішення.
Українська делегація повідомила німецьким колегам 2 червня у Берліні, що до наступних переговорів у Мінську будуть залучені представники ОРДЛО, зокрема з числа українських громадян - внутрішньо переміщених осіб, які можуть представляти Донецьку та Луганську області.
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Просто забрехались. Как сам Зечмо. Или просто журнашлюхи дают противоположную инфу,для разных категорий зебилов,а реальную картину можно найти только в западной прессе. Им пофигна ЗЕрмака.
Говорят одно. Подразумевают другое. Делают третье.
Следить только за "руками"(результатами).
А они мегко говоря плачевны.
"забыли и пошли вы в жопу"
https://twitter.com/Asot1927/status/1267881768385945603
"В то же время, почти завершились консультации и собеседования с кандидатами, которых планируют привлечь в украинскую делегацию в ТКГ в качестве представителей ОРДЛО...."
Идем дорогой трудной,
Идем дорогой трудной,
Дорогой не прямой
Заветных три желания
Исполнит мудрый Гудвин
И Элли возвратится
С Тотошкою домой.
"В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В этом интервью Ермак рассказал о двух запланированных действиях.
Во-первых, он подтвердил, что, вопреки всем протестам в Украине, он настаивает на создании Консультативного совета с ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы"
"ПУ". 03.06.
"В интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung. В этом интервью Ермак рассказал о двух запланированных действиях.
Во-первых, он подтвердил, что, вопреки всем протестам в Украине, он настаивает на создании Консультативного совета с ОРДЛО в рамках Трехсторонней контактной группы"
"ПУ". 03.06.
Удивляют люди которые вначале рождают бредовые идеи, никого не слушают, и только потом потратив время и силы на ее реализвцию, признают ее бредовость.
Кстати выборцы Зеленского действовали по той же логике. Будут говорить "ну не получилось", и выберут себе Президентом например Шария или Гордона ))))
-- а пачєму ві спгашивайєтє?
-- ну так би сразу і сказалі
ЗЕБІЛИ - УСІЛЯКИ ПЕРЕГОВОРИ З ОБДРОЧЕНЦЯМИ ЧИ ЇХ ПРЕДСТАВНИКАМИ ЦЕ ЗРАДА НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНИ
І нафіг зараз Україні потрібен Донецьк і Луганськ як що вони ГАРНО ВИСНАЖУЮТЬ ЕКОНОМІКУ МОСКОВІЇ ФІНАНСОВО І САНКЦІЯМИ