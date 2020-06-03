Формування групи представників Донбасу в ТКГ майже завершено, - Резніков
Київ майже завершив формування групи представників окремих районів Донецької та Луганської областей від української сторони, яких пропонується залучити до роботи Тристоронньої контактної групи у Мінську.
Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав віцепрем’єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми вже майже завершили консультації та співбесіди з кандидатами, які будуть з української сторони запрошеними представниками під час переговорів у ТКГ", - сказав він.
Резніков уточнив, що кількість їх ще не визначена: це може бути як 8, так і 16 осіб, залежно від порядку денного та з урахуванням того, що в рамках ТКГ працює 4 робочі групи.
Нагадаємо, раніше Резніков висловлював думку, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей від української сторони, яких пропонується залучити до роботи ТКГ у Мінську, мусять мати юридичну і суспільну легітимність серед жителів непідконтрольних і підконтрольних уряду територій. При цьому він заявив, що українська сторона не зважатиме на думку Росії під час ухвалення цього рішення.
Українська делегація повідомила німецьким колегам 2 червня у Берліні, що до наступних переговорів у Мінську будуть залучені представники ОРДЛО, зокрема з числа українських громадян - внутрішньо переміщених осіб, які можуть представляти Донецьку та Луганську області.
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