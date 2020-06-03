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Формування групи представників Донбасу в ТКГ майже завершено, - Резніков

Формування групи представників Донбасу в ТКГ майже завершено, - Резніков

Київ майже завершив формування групи представників окремих районів Донецької та Луганської областей від української сторони, яких пропонується залучити до роботи Тристоронньої контактної групи у Мінську.

Про це в інтерв’ю Укрінформу сказав віцепрем’єр-міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми вже майже завершили консультації та співбесіди з кандидатами, які будуть з української сторони запрошеними представниками під час переговорів у ТКГ", - сказав він.

Резніков уточнив, що кількість їх ще не визначена: це може бути як 8, так і 16 осіб, залежно від порядку денного та з урахуванням того, що в рамках ТКГ працює 4 робочі групи.

Нагадаємо, раніше Резніков висловлював думку, що представники окремих районів Донецької та Луганської областей від української сторони, яких пропонується залучити до роботи ТКГ у Мінську, мусять мати юридичну і суспільну легітимність серед жителів непідконтрольних і підконтрольних уряду територій. При цьому він заявив, що українська сторона не зважатиме на думку Росії під час ухвалення цього рішення.

Українська делегація повідомила німецьким колегам 2 червня у Берліні, що до наступних переговорів у Мінську будуть залучені представники ОРДЛО, зокрема з числа українських громадян - внутрішньо переміщених осіб, які можуть представляти Донецьку та Луганську області.

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Автор: 

Тристороння контактна група (827) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+14
Старшим групи буде Сівоха?
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03.06.2020 19:07
+8
Эти?
Формирование группы представителей Донбасса в ТКГ почти завершено, - Резников - Цензор.НЕТ 7060
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03.06.2020 19:07
+6
Список «избранных» афишируют или тишком-нишком?.........
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03.06.2020 19:10
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Эти?
Формирование группы представителей Донбасса в ТКГ почти завершено, - Резников - Цензор.НЕТ 7060
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03.06.2020 19:07 Відповісти
Старшим групи буде Сівоха?
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03.06.2020 19:07 Відповісти
А вони чиїх будуть? Бєніни, Гудка чи, як завжди, недофюрера? Сивоха (він же з донбасу наче) буде очолювати групу від ДНР чи знайдете більш "яскраву" особину?
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03.06.2020 19:09 Відповісти
Список «избранных» афишируют или тишком-нишком?.........
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03.06.2020 19:10 Відповісти
Там люди і їх батьки, все добре, якщо не роздувати.
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03.06.2020 19:12 Відповісти
Резников руський что он может предложить ?
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03.06.2020 19:14 Відповісти
какие жители Дамбаса? Расея уже выдала оркам 250 тыс. своих аусвайсов. Тот же телемост "надо поговорит" с рашисткими сливными бачками Зеленое позорище
Формирование группы представителей Донбасса в ТКГ почти завершено, - Резников - Цензор.НЕТ 4247
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03.06.2020 19:17 Відповісти
Понятно, с сепарами проблемы, но эти представители чем недовольны.
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03.06.2020 19:17 Відповісти
обоссaного с мордой кислого яблока не забыли?
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03.06.2020 19:24 Відповісти
в принципе славный криворогатый подвиг.... - все лучше чем отвод...
каску гетьману не давать - лопату он в землю воткните и на нее повесьте - все фотогиеничнее...
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03.06.2020 19:32 Відповісти
ох, доведет вас вся ета мишпуха до цугундера....
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03.06.2020 19:34 Відповісти
Все идет по сценарию кремлевского мясника, значит идет сдача Украины без согласования с народом, виноват, с населением.
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03.06.2020 19:36 Відповісти
Представители ОРДЛО, которые выехали из даунбаса и патриотически настроены, никогда не будут восприняты пропутинскими уродами...И наоборот, шваль, выступающая от "лугандонского народа" по ФСБшным инструкциям никогда не будет признана украинскими патриотами.....Минская встреча теперь не состоится никогда.... Может быть в этом и смысл привлечения "людей"?
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03.06.2020 19:45 Відповісти
Вдаримо Сивохою по ТКГ!!!
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03.06.2020 20:02 Відповісти
Резников-ещё одна иллюстрация того что существо,внешне напоминающее человека,вполне может быть представителем "бесхребетных" или личинкой паразита!
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03.06.2020 20:26 Відповісти
Люди, які ідуть на співпрацю з зеленими, перестають бути чесними. Чи може вони здавались чесними?
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03.06.2020 21:00 Відповісти
"Представители должны иметь юридическую и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных правительству территорий". Ну, с жителями подконтрольных территорий ещё можно понять. А вот как будут представителям наделять юридическую и общественную легитимность жители неподконтрольных территорий? Как это себе представляет пан Резников. Ясно же, что выборы там не проведут, а если проведут - то грош им цена, как и ихнем выборам в 2014 году. Такая же цена и представителям, назначенны российскими ставленниками.
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03.06.2020 21:11 Відповісти
 
 