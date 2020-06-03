Формирование группы представителей Донбасса в ТКГ почти завершено, - Резников

Киев почти завершил формирование группы представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которых предлагается привлечь к работе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом в интервью Укринформу сказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже почти завершили консультации и собеседования с кандидатами, которые будут с украинской стороны приглашенными представителями во время переговоров в ТКГ", - сказал он.

Резников уточнил, что количество их еще не определено: это может быть как восемь, так и 16 человек, в зависимости от повестки дня и с учетом того, что в рамках ТКГ работает четыре рабочие группы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только после получения контроля над границей, - Украина на заседании ТКГ

Напомним, ранее Алексей Резников выражал мнение, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которых предлагается привлечь к работе ТКГ в Минске, должны иметь юридическую и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных правительству территорий. При этом он заявил, что украинская сторона не будет учитывать мнение России при принятии этого решения.

Украинская делегация сообщила немецким коллегам 2 июня в Берлине, что к следующим переговорам в Минске будут привлечены представители ОРДЛО, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области.