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Формирование группы представителей Донбасса в ТКГ почти завершено, - Резников

Формирование группы представителей Донбасса в ТКГ почти завершено, - Резников

Киев почти завершил формирование группы представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которых предлагается привлечь к работе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом в интервью Укринформу сказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы уже почти завершили консультации и собеседования с кандидатами, которые будут с украинской стороны приглашенными представителями во время переговоров в ТКГ", - сказал он.

Резников уточнил, что количество их еще не определено: это может быть как восемь, так и 16 человек, в зависимости от повестки дня и с учетом того, что в рамках ТКГ работает четыре рабочие группы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Выборы на оккупированном Донбассе могут состояться только после получения контроля над границей, - Украина на заседании ТКГ

Напомним, ранее Алексей Резников выражал мнение, что представители отдельных районов Донецкой и Луганской областей от украинской стороны, которых предлагается привлечь к работе ТКГ в Минске, должны иметь юридическую и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных правительству территорий. При этом он заявил, что украинская сторона не будет учитывать мнение России при принятии этого решения.

Украинская делегация сообщила немецким коллегам 2 июня в Берлине, что к следующим переговорам в Минске будут привлечены представители ОРДЛО, в частности из числа украинских граждан - внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области.

Автор: 

Трехсторонняя контактная группа (842) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+14
Старшим групи буде Сівоха?
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03.06.2020 19:07
+8
Эти?
Формирование группы представителей Донбасса в ТКГ почти завершено, - Резников - Цензор.НЕТ 7060
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03.06.2020 19:07
+6
Список «избранных» афишируют или тишком-нишком?.........
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03.06.2020 19:10
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Эти?
Формирование группы представителей Донбасса в ТКГ почти завершено, - Резников - Цензор.НЕТ 7060
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03.06.2020 19:07 Ответить
Старшим групи буде Сівоха?
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03.06.2020 19:07 Ответить
А вони чиїх будуть? Бєніни, Гудка чи, як завжди, недофюрера? Сивоха (він же з донбасу наче) буде очолювати групу від ДНР чи знайдете більш "яскраву" особину?
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03.06.2020 19:09 Ответить
Список «избранных» афишируют или тишком-нишком?.........
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03.06.2020 19:10 Ответить
Там люди і їх батьки, все добре, якщо не роздувати.
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03.06.2020 19:12 Ответить
Резников руський что он может предложить ?
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03.06.2020 19:14 Ответить
какие жители Дамбаса? Расея уже выдала оркам 250 тыс. своих аусвайсов. Тот же телемост "надо поговорит" с рашисткими сливными бачками Зеленое позорище
Формирование группы представителей Донбасса в ТКГ почти завершено, - Резников - Цензор.НЕТ 4247
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03.06.2020 19:17 Ответить
Понятно, с сепарами проблемы, но эти представители чем недовольны.
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03.06.2020 19:17 Ответить
обоссaного с мордой кислого яблока не забыли?
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03.06.2020 19:24 Ответить
в принципе славный криворогатый подвиг.... - все лучше чем отвод...
каску гетьману не давать - лопату он в землю воткните и на нее повесьте - все фотогиеничнее...
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03.06.2020 19:32 Ответить
ох, доведет вас вся ета мишпуха до цугундера....
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03.06.2020 19:34 Ответить
Все идет по сценарию кремлевского мясника, значит идет сдача Украины без согласования с народом, виноват, с населением.
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03.06.2020 19:36 Ответить
Представители ОРДЛО, которые выехали из даунбаса и патриотически настроены, никогда не будут восприняты пропутинскими уродами...И наоборот, шваль, выступающая от "лугандонского народа" по ФСБшным инструкциям никогда не будет признана украинскими патриотами.....Минская встреча теперь не состоится никогда.... Может быть в этом и смысл привлечения "людей"?
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03.06.2020 19:45 Ответить
Вдаримо Сивохою по ТКГ!!!
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03.06.2020 20:02 Ответить
Резников-ещё одна иллюстрация того что существо,внешне напоминающее человека,вполне может быть представителем "бесхребетных" или личинкой паразита!
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03.06.2020 20:26 Ответить
Люди, які ідуть на співпрацю з зеленими, перестають бути чесними. Чи може вони здавались чесними?
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03.06.2020 21:00 Ответить
"Представители должны иметь юридическую и общественную легитимность среди жителей неподконтрольных и подконтрольных правительству территорий". Ну, с жителями подконтрольных территорий ещё можно понять. А вот как будут представителям наделять юридическую и общественную легитимность жители неподконтрольных территорий? Как это себе представляет пан Резников. Ясно же, что выборы там не проведут, а если проведут - то грош им цена, как и ихнем выборам в 2014 году. Такая же цена и представителям, назначенны российскими ставленниками.
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03.06.2020 21:11 Ответить
 
 