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Новини Окуповані території
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Терористи нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію, - Резніков

Терористи нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію, - Резніков

Терористи на Донбасі нікого не пропускають на підконтрольну уряду України територію. Також вони не впускають на окуповані території представників міжнародних організацій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

За словами Рєзнікова, гуманітарні організації також звертаються по допомогу до українського уряду з проханням доставити вантажі на окуповані території.

"Щодня патрулі ОБСЄ не можуть потрапити через КПВВ на окуповані території, тому що окупаційні режими через усі КПВВ в Донецькій і Луганській області не пропускають нікого. Ми отримуємо багато звернень, люди хочуть потрапити в Україну, але не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими", - пояснив він.

При цьому, як зазначив Резніков, українська сторона повністю не припиняла пропуск через КПВВ і пропускає громадян за гуманітарної потреби.

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Автор: 

окупація (6675) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+12
тю,так пусть так и продолжают!"кормильцам" здесь не уй делать до полного просветления сознания
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05.06.2020 22:33
+9
Правильно делают.
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05.06.2020 22:35
+7
>люди хотят попасть в Украину,

После этих слов чиновника можно увольнять
Эти люди и так находятся на территории Украины!
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05.06.2020 22:39
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тю,так пусть так и продолжают!"кормильцам" здесь не уй делать до полного просветления сознания
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05.06.2020 22:33 Відповісти
Правильно делают.
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05.06.2020 22:35 Відповісти
>люди хотят попасть в Украину,

После этих слов чиновника можно увольнять
Эти люди и так находятся на территории Украины!
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05.06.2020 22:39 Відповісти
Пусть люди выбирают Украина или рузький мир ! Иногда в жизне нужно сделать выбор....после школы перед загсом....выбор в каком мире жить - это сильный выбор
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05.06.2020 22:43 Відповісти
Ніфіга.
Терористи нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію, - Резніков - Цензор.НЕТ 5495
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05.06.2020 23:06 Відповісти
И где Украина заканчивается? По линии разграничения? Или по административным границам? И вы уже готовы подписать мирный договор и молодыми независимыми республиками, раз это не Украина?
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05.06.2020 23:13 Відповісти
Вони не хочуть в Україну. Це головне.
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05.06.2020 23:21 Відповісти
Лично я готов их наглухо изолировать, как территорию прокаженных.
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06.06.2020 06:17 Відповісти
Ставки сделаны, ставки сделаны, господа!
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06.06.2020 09:55 Відповісти
Но на оккупированной А во время оккупации ни кто ни куда не шоркается..через линию фронта
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06.06.2020 07:26 Відповісти
Это детская игра. Кто первый моргнёт - тот и проиграл. Первой моргнула закрылась Украина. Через неделю перестали работать блок посты дыры. Всё одно никто не едет.
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05.06.2020 22:44 Відповісти
да...
нехрен к нам идти.
идите на восток скандируя,- путин! путин! путин! путин! путин! путин! путин! путин! ...
и всё у вас будет! и счастье под боярышник...
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05.06.2020 22:51 Відповісти
...ну то й що...?
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05.06.2020 22:51 Відповісти
Який біль...
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05.06.2020 22:56 Відповісти
Земля там українська.Населення частково окупаційно-понаїхавше частково есесерофанато-зрадники і основна масса-флегматики які чекають що хтось щось їм дасть.Патріоти звідти виїхали і не факт що захочуть повернутись.Якщо Бог поверне нам цю землю то цей вінігрет ментально не зміниться.Вони плодитимуть нових царьових і чечетових для ВРУ .Там треба будувати повністю нові міста поруч з советікусами які варто залишити такими понищинеми як їх зробила війна щоб як памятник нагадували нащадкам нерозумних дурість їх батьків.Запрошувати туда молодих патріотів які вдихнуть дух українства в регіон рабства завуальований міфами.
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05.06.2020 23:03 Відповісти
Нічого там не буде.
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05.06.2020 23:10 Відповісти
Можливо.Але намагатись треба.Хоча внаслідок глобального потепління і як наслідок підняття рівня океанів є ризик затоплення цих земель як і Москви з якою вони хотіли бути(мрії збуваються).
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05.06.2020 23:38 Відповісти
завтра прямо і затопить Не читайте на ніч радянських газет.
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06.06.2020 06:20 Відповісти
О, а як же вибори восени 2020?
Невже, план Б ? Україна пропускає їх на свою территорію?
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05.06.2020 23:10 Відповісти
А ЗЄля хоть знает ? Ему сказали ? И что он сейчас видит в шеколадном глазу куйла ?
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05.06.2020 23:18 Відповісти
Сивуху отправьте . Он ватные елдаки любит. Его пропустят. В коленно локтевой...
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06.06.2020 06:02 Відповісти
Молодцы,законопослушные - ведь карантин, а инфицированные сруським миром пусть сидят на пожизненном карантине в своей резервации.
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06.06.2020 08:06 Відповісти
Не пускают? На подконтрольную территорию? Правильно, нечего хунту-карателей объедать, нужно в скрепостан за продуктами валить
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06.06.2020 10:44 Відповісти
шахтеры прямо заявляли во время оккупации и после оккупации, что им пофиг кто у власти и чей даунбасс, главное что бы им не мешали в нелегальные копанки спускаться и уголь добывать, вот и вся причина, почему руссоокупанты хазяйничают на неподконтрольной Украине территории
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06.06.2020 15:58 Відповісти
 
 