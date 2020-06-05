Терористи нікого не пропускають на підконтрольну Україні територію, - Резніков
Терористи на Донбасі нікого не пропускають на підконтрольну уряду України територію. Також вони не впускають на окуповані території представників міжнародних організацій.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
За словами Рєзнікова, гуманітарні організації також звертаються по допомогу до українського уряду з проханням доставити вантажі на окуповані території.
"Щодня патрулі ОБСЄ не можуть потрапити через КПВВ на окуповані території, тому що окупаційні режими через усі КПВВ в Донецькій і Луганській області не пропускають нікого. Ми отримуємо багато звернень, люди хочуть потрапити в Україну, але не можуть, тому що їх не пропускають окупаційні режими", - пояснив він.
При цьому, як зазначив Резніков, українська сторона повністю не припиняла пропуск через КПВВ і пропускає громадян за гуманітарної потреби.
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После этих слов чиновника можно увольнять
Эти люди и так находятся на территории Украины!
моргнулазакрылась Украина. Через неделю перестали работать блок посты дыры. Всё одно никто не едет.
нехрен к нам идти.
идите на восток скандируя,- путин! путин! путин! путин! путин! путин! путин! путин! ...
и всё у вас будет! и счастье под боярышник...
Невже, план Б ? Україна пропускає їх на свою территорію?