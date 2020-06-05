РФ перекинула на окупований Донбас групи російських військових інструкторів, - розвідка

Керівництво ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях для вдосконалення навиків професійної майстерності у реальних бойових умовах російських розвідувальних підрозділів, снайперів та груп спеціального призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"Встановлено, що на початку червня ц.р. через неконтрольовану українською владою ділянку кордону до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ приховано прибули групи російських інструкторів (кадрових військовослужбовців ЗС РФ) для проведення інструкторсько-методичних занять і навчальних зборів з розвідниками, саперами, снайперами та особовим складом інших військово-облікових спеціальностей", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше РФ перекинула на окупований Донбас три вагони з боєприпасами, понад 10 танків, 8 ББМ і близько 30 автомобілів.