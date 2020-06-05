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РФ перекинула на окупований Донбас групи російських військових інструкторів, - розвідка

РФ перекинула на окупований Донбас групи російських військових інструкторів, - розвідка

Керівництво ЗС РФ продовжує використовувати тимчасово окуповану територію у Донецькій та Луганській областях для вдосконалення навиків професійної майстерності у реальних бойових умовах російських розвідувальних підрозділів, снайперів та груп спеціального призначення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на дані ГУР.

"Встановлено, що на початку червня ц.р. через неконтрольовану українською владою ділянку кордону до з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ приховано прибули групи російських інструкторів (кадрових військовослужбовців ЗС РФ) для проведення інструкторсько-методичних занять і навчальних зборів з розвідниками, саперами, снайперами та особовим складом інших військово-облікових спеціальностей", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ масово мінують місцевість на Донбасі і не припиняють практику ведення вогню із житлових кварталів, - розвідка

Нагадаємо, раніше РФ перекинула на окупований Донбас три вагони з боєприпасами, понад 10 танків, 8 ББМ і близько 30 автомобілів.

Автор: 

армія рф (17255) Міноборони (7329) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+12
РФ перебросила на оккупированный Донбасс группы российских военных инструкторов, - разведка - Цензор.НЕТ 4650
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05.06.2020 13:24
+9
РФ перебросила на оккупированный Донбасс группы российских военных инструкторов, - разведка - Цензор.НЕТ 5561

Ми Вас обов'язково дочекаємось !
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05.06.2020 13:30
+3
Бажано, що б їх навчання скінчилось у труні. Вони заслуговують на такій диплом.
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05.06.2020 13:49
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Інструктуватимуть шахтьоров і трахтористів.
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05.06.2020 13:23 Відповісти
РФ перебросила на оккупированный Донбасс группы российских военных инструкторов, - разведка - Цензор.НЕТ 4650
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05.06.2020 13:24 Відповісти
https://censor.net/user/374708. Звідки інформація ?
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05.06.2020 13:47 Відповісти
Инструкторы работают по Методичкам не имея при этом Креативного мышления и мышления как таково го.Нужно иметь аналитическое мышление и обработку информации Молниеносную в экстренных Ситуациях.Не даром при СССР командирами взводов рот и т д Были Украинцы. России этого заменить никогда не Удастся.
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05.06.2020 13:26 Відповісти
РФ перебросила на оккупированный Донбасс группы российских военных инструкторов, - разведка - Цензор.НЕТ 5561

Ми Вас обов'язково дочекаємось !
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05.06.2020 13:30 Відповісти
А они шо...... уходили куда нибудь?
Это новость 14го и 15го годов.....
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05.06.2020 13:38 Відповісти
"Ольгинские" х**лоботы присутствуют на Цензоре добрый десяток лет.
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05.06.2020 13:49 Відповісти
Бажано, що б їх навчання скінчилось у труні. Вони заслуговують на такій диплом.
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05.06.2020 13:49 Відповісти
Решение может быть только одно-в плен не брать,тогда и желание ездить пропадет
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05.06.2020 14:00 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
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tZE inform

@tZEinform


О присутствии на территории Украины в\с 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) мы сообщали 08.11.2019 г. 14.10.2019 г. 16.09.2020 г. 30.08.2019 г.

Проснулась наша любимая разведка .... " ...скрыто прибыли группы российских инструкторов (кадровых в\с ВС РФ) для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других военно-учетных специальностей"
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05.06.2020 14:27 Відповісти
Вчора московсько фашистська загарбницька армія найманців Вагнера була вщент розгромлена у Лівії , недобитків добивають лівійські громадяни всім чим можуть , взяті величезні трофеї зброї та техніки, Московсько -фашистські недобитки разом зі своїми наймитами та попихачами, втікають з Лівії. Всіма можливими шляхами, в тому числі недавно перекинуті з Сирії літаки вже втекли. Фашистська загарбницька Московія , повністю розбита у Лівії . В місті Тархуна сьгодні був парад розбитої москальскої техніки. В лікарі виявлено ільше сотні трупів цивільних жінок та дітей в тому числі , без внутрішніх органів. Лівійці все документують і готують позов у міжнародний трибунал. Більше є на відео з сайту. https://twitter.com/i/status/1268901221726924801
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05.06.2020 17:37 Відповісти
 
 