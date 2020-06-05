РФ перебросила на оккупированный Донбасс группы российских военных инструкторов, - разведка

Руководство ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделений, снайперов и групп специального назначения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Установлено, что в начале июня с.г. через неконтролируемый украинской властью участок границы в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ скрыто прибыли группы российских инструкторов (кадровых военнослужащих ВС РФ) для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других военно-учетных специальностей", - сказано в сообщении.

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Напомним, ранее РФ перебросила на оккупированный Донбасс три вагона с боеприпасами, более 10 танков, 8 ББМ и около 30 автомобилей.