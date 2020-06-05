РФ перебросила на оккупированный Донбасс группы российских военных инструкторов, - разведка
Руководство ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделений, снайперов и групп специального назначения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
"Установлено, что в начале июня с.г. через неконтролируемый украинской властью участок границы в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ скрыто прибыли группы российских инструкторов (кадровых военнослужащих ВС РФ) для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других военно-учетных специальностей", - сказано в сообщении.
Напомним, ранее РФ перебросила на оккупированный Донбасс три вагона с боеприпасами, более 10 танков, 8 ББМ и около 30 автомобилей.
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О присутствии на территории Украины в\с 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) мы сообщали 08.11.2019 г. 14.10.2019 г. 16.09.2020 г. 30.08.2019 г.
Проснулась наша любимая разведка .... " ...скрыто прибыли группы российских инструкторов (кадровых в\с ВС РФ) для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других военно-учетных специальностей"