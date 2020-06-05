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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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РФ перебросила на оккупированный Донбасс группы российских военных инструкторов, - разведка

РФ перебросила на оккупированный Донбасс группы российских военных инструкторов, - разведка

Руководство ВС РФ продолжает использовать временно оккупированную территорию в Донецкой и Луганской областях для совершенствования навыков профессионального мастерства в реальных боевых условиях российских разведывательных подразделений, снайперов и групп специального назначения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

"Установлено, что в начале июня с.г. через неконтролируемый украинской властью участок границы в соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ скрыто прибыли группы российских инструкторов (кадровых военнослужащих ВС РФ) для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других военно-учетных специальностей", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ продолжают наращивать боевую подготовку на Донбассе, - разведка

Напомним, ранее РФ перебросила на оккупированный Донбасс три вагона с боеприпасами, более 10 танков, 8 ББМ и около 30 автомобилей.

армия РФ (19106) Минобороны (9304) разведка (4170)


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Топ комментарии
+12
РФ перебросила на оккупированный Донбасс группы российских военных инструкторов, - разведка - Цензор.НЕТ 4650
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05.06.2020 13:24
+9
РФ перебросила на оккупированный Донбасс группы российских военных инструкторов, - разведка - Цензор.НЕТ 5561

Ми Вас обов'язково дочекаємось !
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05.06.2020 13:30
+3
Бажано, що б їх навчання скінчилось у труні. Вони заслуговують на такій диплом.
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05.06.2020 13:49
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Інструктуватимуть шахтьоров і трахтористів.
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05.06.2020 13:23 Ответить
РФ перебросила на оккупированный Донбасс группы российских военных инструкторов, - разведка - Цензор.НЕТ 4650
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05.06.2020 13:24 Ответить
https://censor.net/user/374708. Звідки інформація ?
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05.06.2020 13:47 Ответить
Инструкторы работают по Методичкам не имея при этом Креативного мышления и мышления как таково го.Нужно иметь аналитическое мышление и обработку информации Молниеносную в экстренных Ситуациях.Не даром при СССР командирами взводов рот и т д Были Украинцы. России этого заменить никогда не Удастся.
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05.06.2020 13:26 Ответить
РФ перебросила на оккупированный Донбасс группы российских военных инструкторов, - разведка - Цензор.НЕТ 5561

Ми Вас обов'язково дочекаємось !
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05.06.2020 13:30 Ответить
А они шо...... уходили куда нибудь?
Это новость 14го и 15го годов.....
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05.06.2020 13:38 Ответить
"Ольгинские" х**лоботы присутствуют на Цензоре добрый десяток лет.
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05.06.2020 13:49 Ответить
Бажано, що б їх навчання скінчилось у труні. Вони заслуговують на такій диплом.
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05.06.2020 13:49 Ответить
Решение может быть только одно-в плен не брать,тогда и желание ездить пропадет
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05.06.2020 14:00 Ответить
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform


О присутствии на территории Украины в\с 54-о центра подготовки разведывательных подразделений Владикавказ, РФ (в/ч 90091) мы сообщали 08.11.2019 г. 14.10.2019 г. 16.09.2020 г. 30.08.2019 г.

Проснулась наша любимая разведка .... " ...скрыто прибыли группы российских инструкторов (кадровых в\с ВС РФ) для проведения инструкторско-методических занятий и учебных сборов с разведчиками, саперами, снайперами и личным составом других военно-учетных специальностей"
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05.06.2020 14:27 Ответить
Вчора московсько фашистська загарбницька армія найманців Вагнера була вщент розгромлена у Лівії , недобитків добивають лівійські громадяни всім чим можуть , взяті величезні трофеї зброї та техніки, Московсько -фашистські недобитки разом зі своїми наймитами та попихачами, втікають з Лівії. Всіма можливими шляхами, в тому числі недавно перекинуті з Сирії літаки вже втекли. Фашистська загарбницька Московія , повністю розбита у Лівії . В місті Тархуна сьгодні був парад розбитої москальскої техніки. В лікарі виявлено ільше сотні трупів цивільних жінок та дітей в тому числі , без внутрішніх органів. Лівійці все документують і готують позов у міжнародний трибунал. Більше є на відео з сайту. https://twitter.com/i/status/1268901221726924801
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05.06.2020 17:37 Ответить
 
 