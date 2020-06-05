Детские оздоровительные учреждения этим летом открывать нельзя, - главный санврач Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко против открытия детских оздоровительных учреждений этим летом
Об этом чиновник заявил в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"Кроме капельных инфекций, существует огромное количество кишечных инфекций. Это сейчас главная дискуссия, позволит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит около 80 вспышек кишечных инфекций.
В это время детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусом. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации", - заявил Ляшко.
Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские лагеря в Украине заработают исключительно на последнем этапе выхода с карантина.
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пора знати )))
при чем тут "кишечные инфекции"? они были есть и будут. и лагеря детские тут не при чем. закройся в квартире и сиди все лето упырь. а не по кафешкам в качестве пристяжного к бедосику катаешься....
Это же для государства с Ляшком курица, несущая золотые яйца.
тоді вже ішколи з інститутами нехай запрацюють .. бо програма ж не виконана !
Чого вже там..
Горить сарай-гори і хата !