Детские оздоровительные учреждения этим летом открывать нельзя, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко против открытия детских оздоровительных учреждений этим летом

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме капельных инфекций, существует огромное количество кишечных инфекций. Это сейчас главная дискуссия, позволит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит около 80 вспышек кишечных инфекций.

В это время детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусом. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации", - заявил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гостиницы и санатории могут открыть с 10 июня, - Ляшко

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские лагеря в Украине заработают исключительно на последнем этапе выхода с карантина.