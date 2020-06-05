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Новости Коронавирус и карантин
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Детские оздоровительные учреждения этим летом открывать нельзя, - главный санврач Ляшко

Детские оздоровительные учреждения этим летом открывать нельзя, - главный санврач Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко против открытия детских оздоровительных учреждений этим летом

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала "112 Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме капельных инфекций, существует огромное количество кишечных инфекций. Это сейчас главная дискуссия, позволит ли санитарный врач открыть детские оздоровительные учреждения или не позволит. Я сейчас придерживаюсь мнения, что детские оздоровительные учреждения на этот летний сезон открывать нельзя, поскольку во время оздоровления у нас происходит около 80 вспышек кишечных инфекций.

В это время детей забирают с оздоровления, завозят в инфекционные стационары, в инфекционных стационарах сейчас есть больные коронавирусом. Вместо лечения кишечной инфекции мы можем подвергать опасности инфицирования еще и коронавирусом. Поэтому есть предложение воздержаться до стабилизации эпидемиологической ситуации", - заявил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гостиницы и санатории могут открыть с 10 июня, - Ляшко

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что детские лагеря в Украине заработают исключительно на последнем этапе выхода с карантина.

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дети (6479) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Угробили турфирмы, рестораны и кафе, малый бизнес лежит. Теперь уничтожат санатории и ... полный пи.дец
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05.06.2020 23:08
+5
але! сан бл врач!
при чем тут "кишечные инфекции"? они были есть и будут. и лагеря детские тут не при чем. закройся в квартире и сиди все лето упырь. а не по кафешкам в качестве пристяжного к бедосику катаешься....
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05.06.2020 23:16
+5
Каоантин не лечит вирус, пока все не переболеют он не уйдет. Карантин убивает страну и людей. Карантин уничтожает рабочие места и целые отрасли. Толку с карантина - ноль.
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05.06.2020 23:28
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Угробили турфирмы, рестораны и кафе, малый бизнес лежит. Теперь уничтожат санатории и ... полный пи.дец
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05.06.2020 23:08 Ответить
ты что уже переболел что за отмену карантина кричишь?
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05.06.2020 23:21 Ответить
Каоантин не лечит вирус, пока все не переболеют он не уйдет. Карантин убивает страну и людей. Карантин уничтожает рабочие места и целые отрасли. Толку с карантина - ноль.
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05.06.2020 23:28 Ответить
ольгінські безстрашні..
пора знати )))
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06.06.2020 08:34 Ответить
але! сан бл врач!
при чем тут "кишечные инфекции"? они были есть и будут. и лагеря детские тут не при чем. закройся в квартире и сиди все лето упырь. а не по кафешкам в качестве пристяжного к бедосику катаешься....
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05.06.2020 23:16 Ответить
Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не можна, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2599
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05.06.2020 23:20 Ответить
Це до ляшка.а що таке ... не нравится - продадим за транспортировку газа
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05.06.2020 23:23 Ответить
Детям оздоровливаться не положено. Пусть сидят дома взаперти в масках. Ляшко, у тебя в родне маньяков не было?
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05.06.2020 23:20 Ответить
"батя я стараюсь" ...пашуть ляшки да , во славу путена... и всё ж у них так, как зеленый вождь в омане добакланился...слуги для того,чтоб жизнь народу не казалась мёдом...
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05.06.2020 23:21 Ответить
Мамцу.до літнього табору хочу...... какой лагерь... до бабушки поедишь буряк прорывать.... Ляшко сказал - его слово главнее твоих амбиций... как еще объяснить ребенку шо народ - это рабы у "слуг олигархов "
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05.06.2020 23:22 Ответить
Вообще то понять Ляшка могу. Зачем государству вкупе с минздравом здоровые граждане. С них бабла не подымешь. А вот с больных. Да еще хроников. Да еще , чтобы с детства болели.
Это же для государства с Ляшком курица, несущая золотые яйца.
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05.06.2020 23:38 Ответить
нелогічно.. Самтакой... ти ж тоді,навпаки, повинен підтримувати "дуринтофілів" -"заражайся Ураїна Ковідом -як у Білорусі ,і здихай ! "
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06.06.2020 08:33 Ответить
Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не можна, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7613
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05.06.2020 23:41 Ответить
Азовське море.
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05.06.2020 23:57 Ответить
Это Ляшко уже до наших детей добралось. Может , пора уже тесать осиновый кол , из бревна потолще, для этого господина?
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05.06.2020 23:47 Ответить
Дитячі оздоровчі заклади цього літа відкривати не можна, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 5754
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06.06.2020 04:04 Ответить
великий инквизитор с безумным воспаленным взглядом)
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06.06.2020 06:47 Ответить
відкрити оздоровчі табори ?
тоді вже ішколи з інститутами нехай запрацюють .. бо програма ж не виконана !
Чого вже там..

Горить сарай-гори і хата !
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06.06.2020 08:31 Ответить
Не считаю кронавирус проблемой для детских учреждений, если ограничит возраст педагогического и обслуживающего персонала не старше 50-ти /чтоб не дошли "как мухи" на глазах и у детей/!
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06.06.2020 10:14 Ответить
Куда девать детей у которых бабушки работают?
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06.06.2020 11:37 Ответить
 
 