14-летний подросток изнасиловал семиклассницу в Ривном, снял это на камеру и выложил в сеть, - СМИ
В Ривном 14-летний подросток изнасиловал 12-летнюю школьницу в подъезде многоэтажки.
Об этом сообщили "Надзвичайні новини", передает Цензор.НЕТ.
Насильник снял произошедшее на видео. Ученики школы говорят, что снимал для того, чтобы доказать, что он действительно встречается с семиклассницей. В итоге ролик увидели родные пострадавшей.
"Он это видео скидывал всем. Хвастался, говорил, что очень крутой. У нас это видео видели все старшеклассники, смеялись и передавали друг другу. Но мы все в шоке. Девочка учится в 7 классе", - рассказала одна из учениц школы.
В полиции поясняют, что 14-летний парень познакомился со своей жертвой в Instagram, а через несколько дней они решили встретиться вживую. Однако своей вины юноша не признает.
"Факт распространения видео был, сейчас в Ривненском отделе полиции имеется уголовное производство по факту распространения видео. О том, имеются ли на видео элементы порнографического характера, установит экспертиза", - заявила прокурор местной прокуратуры Илона Ютовец.
Подозреваемый в изнасиловании школьницы и сам несовершеннолетний, но уже достиг возраста уголовной ответственности. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
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В школе таких зашуганных вычисляют легко и начинают издеваться.
Маме будет "поддержка", когда стукнет 70-80 - за всё наступает расплата.
А юный насильник расплатися в тюрьме - собой.
Вот и момент славы, о котором он мечтал.
2. Для тех кто "фуууу, 12 лет этожеребенок!" напоминаю как наши предки в Киевской Руси выдавали девок замуж. Весной одевали девочек в длинные тканные платья без ничего, выводили их на зеленый холм и давали команду бежать вниз. Те, у кого тряслись при беге молочные железы, признавались достигшими возраста чтобы отдавать замуж, им подбирали пару и осенью, после окончания периода сбора урожая, играли свадьбы.
Княгиня Ольга сожгла Коростень когда ей было 16 лет, - в отместку за убитого мужа, и кстати на это время у нее было уже 3 детей.
Сейчас цивилизация более инфантильная. И взрослеют дети позже .
Живем мы в нынешних реалиях, поэтому сравнение с тысячелетиями тому назад не корректно.
Вы еще с неандертальцами бы сравнили. Те вообще т.ахались у костра, среди других соплеменников
Звичайно.
У =нєкоторих= дєвАчєк у 12 років ще менструації нема.
І меншість тих =нєкАтарих= не означає зміни законів під них.
І ще: ок, хай такі =нєкоториє= фізіологічно готові завагітніти.
Чи всі вони здатні виносити здорову дитину без ускладнень вагітності, народити нормально, теж без ускладень, а найголовніше - РОСТИТИ і ВИХОВУВАТИ своїх дітей ???
А продовження роду - це не лише пустити дитя в світ і хай росте, як трава в полі, а "мама" і "тато" будуть далі злягатися з кожним стрічним ...
Трахатися по кущах і смердючих під*їздах - розуму не треба.
Тільки потім сиротинці переповнені.
Показывать по телику как человека убивают самыми разнообразными способами тысячу раз на день--то в порядке вещей.
А показывать как человека делают--то недопустимое извращение!!!
И не просто так это сложилось само собой, кто-то явно придумывал такие законы и программировал общество с определёнными целями.
И на лестничном пролёте ЧЕЛОВЕКА особо не сделаешь, скорее получится уродец
вроде защитников насилия.
Половым воспитанием детей должны прежде всего заниматься родители и они должны нести ответственность .Если же у мальчика избыток гормонов ,то в дурдоме их могут существенно понизить.
Что до педофилии,вы называете это "секс тягой".а педофил назовёт это -"любовь" и в пример ещё приведёт армии Рима,Германии,Др Греции,Ср Восток.
Так что,давайте обойдёмся без "сверстников" и "любви".
"Секс по согласию" ,а если бы девочке было 11 лет или 10,или 9?О каком согласии может идти речь.Где грань того возраста,в котором ребёнок понимает на что он соглашается?
А в чем мегапроблема? Есть же видосик. Неужели не видно, изнасиловал или по согласию. Если изнасиловал - понятно, петушиный куток его дом родной. Ну а если по согласию? Этическая сторона вопроса? 12 лет? Тут бывает проходишь мимо школы, ютятся стайками "детишки" лет по 11-12. Курево, пивасик, мат такой стоит, что думаю бывалые сидельцы могут позавидовать.
Ведь истина действительно на видео. А как будут это трактовать? Вот тут и нужен разголос, чтоб посадить пацана.
В обществе ему не место.
Педофили́я (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. παῖς, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6 р.п. παιδός - «ребёнок» и φιλία - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F любовь »)
Педиатри́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. παιδός «дитяти» + ἰατρεία «лечение»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] )
Педаго́г в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Древней Греции (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. παιδαγωγός, «ведущий ребёнка»)
Если бы этот παιδός демонстрировал бы γεραντοφιλία, то это было бы удивительно и не естественно. Если его называть педофилом, то с таким же успехом педофилом можно назвать деда 60-летнего, который развращает 50-летних девочек
Другое дело, что он насильник и за это может стоит кастрировать прямо сейчас, пока это не вошло в привычку
еще ее и опозорил, дебил.
Вывод: Девки, старайтесь не давать козлам! Они вредный генофонд.
Тільки, якщо дійсно гвалтування та насилля.
только жертвы пока не нашёл.
Наприклад в Китаю існує мережа шкіл для дітей від монастиря Шаулінь. Навіть з 5-ти років китайча може займатись у цій школі. У 7 років дитинча вже робить те, що наші дорослі ніколи не робили і ніколи не зроблять. А потім ця молодь стає домінувати над будь якою людиною планети, хоч у фізичному, хоч у вольовому, хоч у будь якому сенсі.
І тут треба порівняти з нашим, українським вихованням. Батьки ледве можуть забезпечити дитині стандартні умови в садочку/школі матеріально, а про якісь інші напрямки розвитку навіть не йдеться. Може час відмовитись від фальшивих стандартів цивілізації? Щоб бути, як усі, на рівні? Чи не підміняємо ми головне призначення людини на Землі якимись фальшивими цінностями? Складне питання, але воно на часі
По словам главного врача медучреждения Виктории Еникеевой, за время работы перинатального это первый такой случай. «Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все, чтобы и малолетняя мама и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете. У ребенка есть патология», - отметила доктор.
«ФАКТЫ» неоднократно писали о малолетних мамах. Так, во Львове мамой стала 12-летняя девочка, а также 14-летняя жительница Глобинского района Полтавской области, которая родила здоровую доношенную девочку.
Ранее в Польше родила ребенка 11-летняя украинка, которая вместе с мамой в сентябре этого года приехала в Польшу на заработки. Ее госпитализировали в больницу Гданська после медобследования, в ходе которого обнаружили беременность.
Как пишет zaxid.net со ссылкой на польские массмедиа, мама девочки ничего не знала о состоянии дочери. Она обратилась к врачам после того, как ребенок начал жаловаться на плохое самочувствие. Сообщается, что о беременности 11-летней девочки стало известно после медицинского обследования.
На рахунок громадянства... не факт, в неї може бути і румунське і мадярське, а може бути і два... три... Це ж Закарпаття!
Як на мене, то порушено норми моралі, а у циганів, євреїв, москалів, українців і т.п. - мораль різна.
А так 14 и 12 лет - это ни капли не педофилия, и если нет явного 152 ККУ, то это просто выкладывание ролика чтобы похвалиться.
А так да, видео где?
То, что дети-придурки, то точно. Но у нас не хватит тюрем всех придурков пересадить
Стаття 152. Зґвалтування
1. Вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування) -
А от те, що він показував відео, то він паскуда.
Нехай роблять експертизу,було згвалтування,чи потерпіла сама хотіла сексу.
От і все.
Одружуватись ж він на неї не збирається, наскільки зрозумів, а було б непогано так відповісти за свій вчинок на все життя.
И как это в 12 лет семиклассница? В пять лет в школу пошла?
Тогда интересно, а почему никто не слышал "помогите..."? Наверняка она не была против этого. А поцан влетел из-за длинного языка