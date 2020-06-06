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14-летний подросток изнасиловал семиклассницу в Ривном, снял это на камеру и выложил в сеть, - СМИ

14-летний подросток изнасиловал семиклассницу в Ривном, снял это на камеру и выложил в сеть, - СМИ

В Ривном 14-летний подросток изнасиловал 12-летнюю школьницу в подъезде многоэтажки.

Об этом сообщили "Надзвичайні новини", передает Цензор.НЕТ.

Насильник снял произошедшее на видео. Ученики школы говорят, что снимал для того, чтобы доказать, что он действительно встречается с семиклассницей. В итоге ролик увидели родные пострадавшей.

"Он это видео скидывал всем. Хвастался, говорил, что очень крутой. У нас это видео видели все старшеклассники, смеялись и передавали друг другу. Но мы все в шоке. Девочка учится в 7 классе", - рассказала одна из учениц школы.

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В полиции поясняют, что 14-летний парень познакомился со своей жертвой в Instagram, а через несколько дней они решили встретиться вживую. Однако своей вины юноша не признает.

"Факт распространения видео был, сейчас в Ривненском отделе полиции имеется уголовное производство по факту распространения видео. О том, имеются ли на видео элементы порнографического характера, установит экспертиза", - заявила прокурор местной прокуратуры Илона Ютовец.

Подозреваемый в изнасиловании школьницы и сам несовершеннолетний, но уже достиг возраста уголовной ответственности. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

изнасилование (916) Ровно (529)


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Топ комментарии
+41
Піонери вже не ті..
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06.06.2020 09:22
+29
Теперь этого школьника в настоящей камере снимут по кругу его же сокамерники
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06.06.2020 09:22
+24
Таких примитивных и из тюрьмы выпускать не нужно.
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06.06.2020 09:21
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В біблії так і написано якщо злігся з чужою жінкою в місті або селі -скарати обох. З "дівчиною" все ясно без слів...
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06.06.2020 11:31 Ответить
А що там може бути ясного із дівчиною і до чого тут попівські байки?
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22.09.2020 00:33 Ответить
Изнасиловать в подъезде жилой многоэтажки и при этом одной рукой снимать происходящее на телефон? Это смехотворно. Малолетний дурак решил показать, какой он крутой, мамаша девочки решила показать, что у нее приличная семья, теперь будут расплачиваться.
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06.06.2020 11:36 Ответить
Я тоже про это подумал. Было бы изнасилование, то было бы крику и не до съёмок видео.
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06.06.2020 11:45 Ответить
Девочка была сломдена и подавлена ещё в детстве, раз нет защиты семьи.
В школе таких зашуганных вычисляют легко и начинают издеваться.
Маме будет "поддержка", когда стукнет 70-80 - за всё наступает расплата.
А юный насильник расплатися в тюрьме - собой.
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06.06.2020 12:56 Ответить
Детство у нее как раз было во времена правления Порошенко.
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06.06.2020 13:43 Ответить
Януковича.
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06.06.2020 14:30 Ответить
Родители- быдло, и дети у них такие же ((
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06.06.2020 11:43 Ответить
Уголовная ответственность для него уже наступила - вот и чудненько.
Вот и момент славы, о котором он мечтал.
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06.06.2020 11:44 Ответить
1. Девочка познакомилась со старшим мальчиком в Инстаграмме, переписывались а потом согласилась на встречу. Чтобы что? Мороженное покушать?
2. Для тех кто "фуууу, 12 лет этожеребенок!" напоминаю как наши предки в Киевской Руси выдавали девок замуж. Весной одевали девочек в длинные тканные платья без ничего, выводили их на зеленый холм и давали команду бежать вниз. Те, у кого тряслись при беге молочные железы, признавались достигшими возраста чтобы отдавать замуж, им подбирали пару и осенью, после окончания периода сбора урожая, играли свадьбы.
Княгиня Ольга сожгла Коростень когда ей было 16 лет, - в отместку за убитого мужа, и кстати на это время у нее было уже 3 детей.
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06.06.2020 11:47 Ответить
Предки рано умирали. Жили мало.
Сейчас цивилизация более инфантильная. И взрослеют дети позже .
Живем мы в нынешних реалиях, поэтому сравнение с тысячелетиями тому назад не корректно.
Вы еще с неандертальцами бы сравнили. Те вообще т.ахались у костра, среди других соплеменников
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06.06.2020 13:12 Ответить
Я сравниваю уровень физиологического созревания а не ментального. А он не изменился. И некоторые девочки в 12 лет уже физиологически готовы к продолжению рода.
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06.06.2020 14:21 Ответить
В Южной Америке и сейчас рожают в 12 лет. Но к 30-ти годам они уже выглядят как в 50.
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06.06.2020 13:45 Ответить
Давайте будемо порівнювати з тим, що було тисячу років тому ...
Звичайно.
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06.06.2020 20:46 Ответить
еще раз - я про физиологию. Физиология за 1000 лет не поменялась. Некоторые девочки в 12 готовы к продолжению рода. Без видео мы судить было ли "изнасилование" не можем.
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06.06.2020 21:04 Ответить
???
У =нєкоторих= дєвАчєк у 12 років ще менструації нема.
І меншість тих =нєкАтарих= не означає зміни законів під них.
І ще: ок, хай такі =нєкоториє= фізіологічно готові завагітніти.
Чи всі вони здатні виносити здорову дитину без ускладнень вагітності, народити нормально, теж без ускладень, а найголовніше - РОСТИТИ і ВИХОВУВАТИ своїх дітей ???
А продовження роду - це не лише пустити дитя в світ і хай росте, як трава в полі, а "мама" і "тато" будуть далі злягатися з кожним стрічним ...
Трахатися по кущах і смердючих під*їздах - розуму не треба.
Тільки потім сиротинці переповнені.
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06.06.2020 21:16 Ответить
тому тра' виховувати у дітей звичку користуватись контрацептивами
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07.06.2020 09:01 Ответить
Да как бы и не мы судьи, чтоб судить.
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22.09.2020 00:35 Ответить
черговий відосік
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06.06.2020 11:47 Ответить
Є з кого приклад брати.
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06.06.2020 23:14 Ответить
Да ладно вам тут визжать. Завтра из восходящей порнозвезды на ток шоу сделают очередную шурыгину еще и денег отвалят прилично. Еще и депутаткой будет как Ирина Фриз.
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06.06.2020 11:52 Ответить
Тебе желаю такого,,зятя,, лично.
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07.06.2020 00:32 Ответить
А тебе желаю невестку такую. лично. Которая уже в таком возрасте по инстаграму с парнями знакомится и под заборами *бется. Хотя судя по твоему флажку ты гастарбайтер. Твои дети походу тоже шляются без присмотра и чорт знает чем занимаются в ночных клубах
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07.06.2020 11:53 Ответить
Вообще у нас какая-то странная цивилизация.
Показывать по телику как человека убивают самыми разнообразными способами тысячу раз на день--то в порядке вещей.
А показывать как человека делают--то недопустимое извращение!!!
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06.06.2020 11:53 Ответить
Вот именно. Самое ужасное, что один человек может сделать с другим (если уже совсем не углубляться во всякое) - убийство доступно даже в играх и мультиках для дошколят. Самое прекрасное и приятное - любовь и отношения только 18+. В крайнем случае 16+ если уже совсем невинное.
И не просто так это сложилось само собой, кто-то явно придумывал такие законы и программировал общество с определёнными целями.
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06.06.2020 13:29 Ответить
Другой цивилизаии у нас нет.
И на лестничном пролёте ЧЕЛОВЕКА особо не сделаешь, скорее получится уродец
вроде защитников насилия.
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06.06.2020 14:29 Ответить
мене це здавна удівляло - чому кіна про вайну, де людей розривало на часті, дітям мона сматрєть, а мірнойє кіно про нєжнийє чувства і "жизнєнную сілу" - нізззя! Убійства і кровь на протяженії всєго фільма - дєті смотрят, а поцелуй в кіно должен бил дліцца нє больше трьох сєкунд - і ето для взрослих! Навєрнойє, наш мір потому такой жестокій, дєпрєсівний і угрюмий - потому шо нада дєтям смотрєть жизнєутвєрждающійє картіни Тінто Брасса, а нє достойєвского ідіота
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06.06.2020 14:46 Ответить
Дивіться індійські кіна...
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06.06.2020 18:29 Ответить
бєз йємора на це дивитись нестерпно
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06.06.2020 18:39 Ответить
как много нового и интересного к старости)), раньше если "Ну, погоди!" была, не говоря о "Геймбой", ты был крут и вечен, щас каждая сопля имеет "лопату" да еще и снимать и в сеть научилось, нихрена больше на том смартфоне не умеет, но за то он есть....что по сути произошедшего: действительно непонятно как можно было делать два дела одновременно, тем более ей уже двенадцать....
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06.06.2020 11:53 Ответить
ага, скажи абідна
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06.06.2020 14:47 Ответить
Оправдывая мальчика "ему всего 14",вы скоро и педофилию начнёте оправдывать.
Половым воспитанием детей должны прежде всего заниматься родители и они должны нести ответственность .Если же у мальчика избыток гормонов ,то в дурдоме их могут существенно понизить.
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06.06.2020 12:03 Ответить
Надо хоть немного понимать, что такое "педофилия". А на самом деле это сексуальная тяга ВЗРОСЛЫХ людей к детям. А эти нашкодившие подростки - сами дети. Они - СВЕРСТНИКИ, так что никакой педофилии нет и быть не может!
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09.06.2020 14:38 Ответить
А я писал,что это педофилия?В 14 лет он по УК несёт ответственность за изнасилование и никаких "сверстников".
Что до педофилии,вы называете это "секс тягой".а педофил назовёт это -"любовь" и в пример ещё приведёт армии Рима,Германии,Др Греции,Ср Восток.
Так что,давайте обойдёмся без "сверстников" и "любви".
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10.06.2020 08:25 Ответить
У греков было порядка шесть разных слов описывающих любовь. И "филия" далеко не главное из них. А если бы ты еще статью внимательно прочел, то понял, что никакого "изнасилования" не было, а был секс по согласию, возможно оральный. Шум поднялся, только когда "видосик" с сексом дошел до родителей девочки. И пацана обвиняют не в "изнасиловании", а в "распространении порно", что вообще бредовая статься в 21ом веке, с Интернетом, и сотнями открытых и бесплатных порносайтов
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10.06.2020 10:31 Ответить
Для того чтобы определять,надо знать,а так как никто точно ничего не знает(только читает),каждый выдвигает свою версию и в чём его обвиняют вы то же не знаете.
"Секс по согласию" ,а если бы девочке было 11 лет или 10,или 9?О каком согласии может идти речь.Где грань того возраста,в котором ребёнок понимает на что он соглашается?
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10.06.2020 11:10 Ответить
14-летний подросток изнасиловал семиклассницу в Ривном, снял это на камеру и выложил в сеть.

А в чем мегапроблема? Есть же видосик. Неужели не видно, изнасиловал или по согласию. Если изнасиловал - понятно, петушиный куток его дом родной. Ну а если по согласию? Этическая сторона вопроса? 12 лет? Тут бывает проходишь мимо школы, ютятся стайками "детишки" лет по 11-12. Курево, пивасик, мат такой стоит, что думаю бывалые сидельцы могут позавидовать.
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06.06.2020 12:06 Ответить
Возможно нужен именно негативный резонанс в СМИ, чтоб оказать давление на суд.
Ведь истина действительно на видео. А как будут это трактовать? Вот тут и нужен разголос, чтоб посадить пацана.
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06.06.2020 12:13 Ответить
Мегапроблема в том, что он садист и педофил.
В обществе ему не место.
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06.06.2020 13:08 Ответить
Мегапроблема в том,что понятие моральности тех или иных поступков,смещено у взрослых.
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06.06.2020 13:51 Ответить
о, как у вас тут всьо запущєно
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06.06.2020 14:25 Ответить
он ..... педофил



Педофили́я (от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. παῖς, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6 р.п. παιδός - «ребёнок» и φιλία - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F любовь »)

Педиатри́я (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. παιδός «дитяти» + ἰατρεία «лечение»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F#cite_note-1 [1] )

Педаго́г в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F Древней Греции (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA др.-греч. παιδαγωγός, «ведущий ребёнка»)

Если бы этот παιδός демонстрировал бы γεραντοφιλία, то это было бы удивительно и не естественно. Если его называть педофилом, то с таким же успехом педофилом можно назвать деда 60-летнего, который развращает 50-летних девочек
Другое дело, что он насильник и за это может стоит кастрировать прямо сейчас, пока это не вошло в привычку
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06.06.2020 20:54 Ответить
"пивасик" это не показатель, точнее показатель правоохранительной системы и культуры. лет 15 назад на территории бышей рф и не только 7-летние дети клей нюхали и наркоманами становились - есть куча передач на эту тему. а все что происходит до (16? - возраст согласия) лет - должно быть с согласия родителей, которых на видео наверняка нет, а значит их - никто не спрашивал, а значит это - изнасилование.
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06.06.2020 13:53 Ответить
Пацан просто придурок ну или врожденный м...ак. Пользовался бы молча, а он хрюндель
еще ее и опозорил, дебил.
Вывод: Девки, старайтесь не давать козлам! Они вредный генофонд.
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06.06.2020 12:29 Ответить
Так козлов 73%. Где найти нормальных ?
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07.06.2020 09:32 Ответить
повна деградація, хробаки, вилупки Інтернету,що ще не вміли нормально вмитися та за столом сидіти, але годинами сиділи на порно-сайтах, в них повністю атрофоване почуття реальності, вони не в змозі відрізнити інет від реальності, ось і для цього вилупка все це було продовження якоїсь порно-гри,мабуть, аніме надивився, а себе уявляв секс-гігантом... тьфу. По повній дати вилупку, нехай посидить 12 років, там вже воно буде півником для старших...
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06.06.2020 13:18 Ответить
Звичайно, я маю на увазі, якщо це все не по взаємному бажанню, бо є такі шмаркачки, що і самі тягнуть до ліжка, а потім жаліються, що їх згвалтували...
Тільки, якщо дійсно гвалтування та насилля.
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06.06.2020 13:21 Ответить
бедный мальчик "жизнь сломана"-вы что ******?!,а как же ОНА? с ее судьбой как? таких надо кастрировать,невзирая на возраст.
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06.06.2020 13:24 Ответить
Ссылку на видео. Друг просит XDDDDD
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06.06.2020 13:27 Ответить
Надо лучше просить.
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06.06.2020 19:01 Ответить
Этого насильника защищают те, кто и сам о таком подумывает,
только жертвы пока не нашёл.
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06.06.2020 13:52 Ответить
Да не было никакого насилия. Как и никакой педофилии. Шум поднялся, только когда видео секса, погуляло уже по всей школе, и в итоге попало к родителям "девочки". Мусора клеят "порнографию", а не изнасилование, но и это не особо успешно. Порнография снимается с целю получения материальной выгоды. Если вы снимите секс с вашей возлюбленой - это еще не порно.
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09.06.2020 14:42 Ответить
Тут проблема не у якійсь аномалії, а у системності. Чим займається сьогодні наша молодь? Чи є у нашій молоді напрямок, який для неї збудували відповідальні дорослі?
Наприклад в Китаю існує мережа шкіл для дітей від монастиря Шаулінь. Навіть з 5-ти років китайча може займатись у цій школі. У 7 років дитинча вже робить те, що наші дорослі ніколи не робили і ніколи не зроблять. А потім ця молодь стає домінувати над будь якою людиною планети, хоч у фізичному, хоч у вольовому, хоч у будь якому сенсі.
І тут треба порівняти з нашим, українським вихованням. Батьки ледве можуть забезпечити дитині стандартні умови в садочку/школі матеріально, а про якісь інші напрямки розвитку навіть не йдеться. Може час відмовитись від фальшивих стандартів цивілізації? Щоб бути, як усі, на рівні? Чи не підміняємо ми головне призначення людини на Землі якимись фальшивими цінностями? Складне питання, але воно на часі
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06.06.2020 14:04 Ответить
Так и задумано нашими избранными керманычами. Можно почитать Пpoграмму yничтoжения pyccкой нaции (1989, Москва) - она касается и украинцев в полном объёме.
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06.06.2020 14:35 Ответить
В Ровно 12-летняя девочка родила ребенка. Как сообщает «ЧаРівне», девочка родом из Закарпатской области. В Ровенский областной перинатальный центр ее доставили машиной «скорой помощи» со свалки в два часа ночи. Ребенок родился в 7:10 утра - мальчик - вес 3,160 кг, рост - 47 сантиметров.

По словам главного врача медучреждения Виктории Еникеевой, за время работы перинатального это первый такой случай. «Роды прошли естественным путем. Наши врачи в этой ситуации сделали все, чтобы и малолетняя мама и ребенок чувствовали себя хорошо. Беременная не стояла на учете. У ребенка есть патология», - отметила доктор.

«ФАКТЫ» неоднократно писали о малолетних мамах. Так, во Львове мамой стала 12-летняя девочка, а также 14-летняя жительница Глобинского района Полтавской области, которая родила здоровую доношенную девочку.

Ранее в Польше родила ребенка 11-летняя украинка, которая вместе с мамой в сентябре этого года приехала в Польшу на заработки. Ее госпитализировали в больницу Гданська после медобследования, в ходе которого обнаружили беременность.

Как пишет zaxid.net со ссылкой на польские массмедиа, мама девочки ничего не знала о состоянии дочери. Она обратилась к врачам после того, как ребенок начал жаловаться на плохое самочувствие. Сообщается, что о беременности 11-летней девочки стало известно после медицинского обследования.
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06.06.2020 14:09 Ответить
главний вивод - научіть дєтєй пользовацца контрацептівамі. Нє отправляйтє дочку в школу бєз прєзєрватіва!
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06.06.2020 14:23 Ответить
ну конкретно в том случае отцом был то ли отчим то ли дядя, то ли дед, в общем, великовозрастный, которого учить чему-то явно поздно.
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06.06.2020 18:09 Ответить
девочка родом из Закарпатской области - це циганва, для них це нормально.
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06.06.2020 18:49 Ответить
То есть он не гражданка Украины, и не должна соблюдать законы Украины? Жители еще каких областей Украины освобождены от соблюдения законов Украины?
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06.06.2020 18:54 Ответить
Яким Законом у нас заборонено народжувати у 12 років?
На рахунок громадянства... не факт, в неї може бути і румунське і мадярське, а може бути і два... три... Це ж Закарпаття!
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06.06.2020 19:10 Ответить
Соблюдение законов Украины обязательно для всех находящихся на территории Украины, независимо от их национальности и гражданства.
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06.06.2020 20:08 Ответить
Так, але ви не відповіли,я кий саме Закон України порушено?
Як на мене, то порушено норми моралі, а у циганів, євреїв, москалів, українців і т.п. - мораль різна.
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06.06.2020 20:58 Ответить
Нужно видео для экспертной оценки - насиловал или по согласию.
А так 14 и 12 лет - это ни капли не педофилия, и если нет явного 152 ККУ, то это просто выкладывание ролика чтобы похвалиться.

А так да, видео где?
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06.06.2020 15:29 Ответить
Редакция, слово "изнасилование" вытекает из "семиклассница"?
То, что дети-придурки, то точно. Но у нас не хватит тюрем всех придурков пересадить
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06.06.2020 16:28 Ответить
сейчас в Ривненском отделе полиции имеется уголовное производство по факту распространения видео Источник: https://censor.net/n3200435
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06.06.2020 16:32 Ответить
вы ж читали заголовок "изнасиловал семиклассницу"
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06.06.2020 16:37 Ответить
заголовщик на цензурє заслуговує дєфєнєстрації
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06.06.2020 16:42 Ответить
имеются ли на видео элементы порнографического характера, установит экспертиза Источник: https://censor.net/n3200435
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06.06.2020 16:34 Ответить
ізнасілованія нема. Тепер тра знайти на відєо прон. Якшо знайдуть - хльопцеві пришиють виготовлення та поширення дитячої порнографії
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06.06.2020 16:37 Ответить
Ні із диспозиції ст.152 КК України

Стаття 152. Зґвалтування
1. Вчинення дій сексуального характеру, пов'язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло іншої особи з використанням геніталій або будь-якого іншого предмета, без добровільної згоди потерпілої особи (зґвалтування) -
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06.06.2020 18:48 Ответить
Я своим дочерям не разрешаю гулять , мягко говоря, даже в 17 лет! Что может дать ей ровесник -сопляк , кроме проблем? Так учу...
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06.06.2020 17:33 Ответить
Что может дать ? Если тебя интересует материально то это *** ! Нельзя называть всех сопляками , есть воспитанные которые смогут дать морально то что не даст никакой отец с воспитанностью как ваше !
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06.06.2020 18:22 Ответить
Если ему 14 и он знакомится с такой же соплячкой , о каком воспитании идет речь? Не смешите мои копыта, как говорил Юлий!
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06.06.2020 18:31 Ответить
Прокурорські кістками ляжуть, щоби до підозри справа не дійшла. У них показники і кожен злочин вчинений неповнолітнім, це суттєве його погіршення. А тут, ще й дитина потерпіла... Це подвійний попадос.
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06.06.2020 18:46 Ответить
Так дві дитини потерпіли. Де гарантія, що вона сама на хлопця не залізла?
А от те, що він показував відео, то він паскуда.

Нехай роблять експертизу,було згвалтування,чи потерпіла сама хотіла сексу.
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06.06.2020 18:51 Ответить
Звалтувала хлопця.. Як тепер жити?
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06.06.2020 19:03 Ответить
я трохи про інше писав...
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06.06.2020 19:11 Ответить
Альфа самец с большим потенциалом....
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06.06.2020 20:55 Ответить
Питання в тім там дійсно було згвалтування чи просто секс.
От і все.
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06.06.2020 21:11 Ответить
Наказати треба - піде на користь і іншим буден наука і предосторога
Одружуватись ж він на неї не збирається, наскільки зрозумів, а було б непогано так відповісти за свій вчинок на все життя.
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06.06.2020 22:02 Ответить
Как это он ухитрился насиловать и одновременно снимать. Или ему помогал кто-то, или не сопротивлялись.
И как это в 12 лет семиклассница? В пять лет в школу пошла?
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06.06.2020 23:22 Ответить
блін, що в них в голові?? "Життя" в інстаграмм дуже відрізняється від реального.. Коли вже нарешті вони це зрозуміють?!!
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07.06.2020 00:18 Ответить
что то много новостей постоянно про изнасилования. Нужно ввести смертную казнь и показательно их проводить, чтобы такой херни больше не было!
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07.06.2020 00:23 Ответить
Это он сделал в многоэтажки где люди живут?
Тогда интересно, а почему никто не слышал "помогите..."? Наверняка она не была против этого. А поцан влетел из-за длинного языка
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07.06.2020 07:07 Ответить
Это его сразу на малолетке заделают мухомором (минетчиком), а потом на взросляке допетушат в остальные отверстия.
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07.06.2020 11:30 Ответить
И что в этом хорошего?
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09.06.2020 14:46 Ответить
Больше чем от этого события противно от комментариев. Общество ГНИЛОЕ. Для человека( а не для скотины) и мы так должны воспитывать детей ,должны быть чувства и человеческое отношение к другому человеку. Уважение к женщине и ответственность. Где здесь ЧЕЛОВЕК? Скотина,пусть живёт со свинями и свинью имеет в таких случаях.
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07.06.2020 12:44 Ответить
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