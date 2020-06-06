14-летний подросток изнасиловал семиклассницу в Ривном, снял это на камеру и выложил в сеть, - СМИ

В Ривном 14-летний подросток изнасиловал 12-летнюю школьницу в подъезде многоэтажки.

Об этом сообщили "Надзвичайні новини", передает Цензор.НЕТ.

Насильник снял произошедшее на видео. Ученики школы говорят, что снимал для того, чтобы доказать, что он действительно встречается с семиклассницей. В итоге ролик увидели родные пострадавшей.

"Он это видео скидывал всем. Хвастался, говорил, что очень крутой. У нас это видео видели все старшеклассники, смеялись и передавали друг другу. Но мы все в шоке. Девочка учится в 7 классе", - рассказала одна из учениц школы.

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В полиции поясняют, что 14-летний парень познакомился со своей жертвой в Instagram, а через несколько дней они решили встретиться вживую. Однако своей вины юноша не признает.

"Факт распространения видео был, сейчас в Ривненском отделе полиции имеется уголовное производство по факту распространения видео. О том, имеются ли на видео элементы порнографического характера, установит экспертиза", - заявила прокурор местной прокуратуры Илона Ютовец.

Подозреваемый в изнасиловании школьницы и сам несовершеннолетний, но уже достиг возраста уголовной ответственности. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.