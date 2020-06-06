ПЦУ призывает не нести на кладбище искусственные цветы
Православная церковь Украины призывает верующих в поминальные дни позаботиться об экологии и не нести на кладбища искусственные цветы.
Об этом сказано в обращении ПЦУ, опубликованном на странице церкви в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Призываем возлагать живые цветы или саженцы, не использовать пластиковые венки и другие изделия, чтобы оберегать нашу планету от загрязнения ради будущих поколений", — сказано в обращении.
В ПЦУ напомнили, что на Троицкую родительскую субботу, 6 июня было в связи с пандемией COVID-19 перенесено посещение кладбищ и совершение заупокойных молитв, которые должны были состояться после Пасхи.
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"Помните, что совершая поминальную молитву, мы также выполняем важную Господню заповедь любви к ближним. Ведь наши родные, которые отошли в жизнь вечную, также нуждаются в нашей заботе и внимании, которые мы воплощаем именно в молитве", — сказано в обращении.
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как это по русски, Ваня !
от души !!!!
узнаю суетливо хитрожопых кацапов
вчи солов'їну !!!
Какая там площадь могилы обычно, 2-4 квадратных метра? Вот и умножь на 600 000, получается по сути 2,5 км кладбищ в год. Типа километровые кладбища посреди городов это очень умно и практично. Особенно учитывая, что лет через 100 их все равно булдозерами снесут, чтобы построить на костях какой нибудь новый Ашан или микрорайон. А урна много места не занимает, к тому же ее не обязательно закапывать, прах можно и в каком-то красивом месте развеять. По мне это намного лучше, чем под землей червей кормить и гнить.
треба нещадно штрафувати продавців цього китайського пластикового непотрібу !
и в результате тайных козней сами знаете кого...
не буду помидать его имя в суе, Шоколадного, короче