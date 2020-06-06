ПЦУ призывает не нести на кладбище искусственные цветы

Православная церковь Украины призывает верующих в поминальные дни позаботиться об экологии и не нести на кладбища искусственные цветы.

Об этом сказано в обращении ПЦУ, опубликованном на странице церкви в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываем возлагать живые цветы или саженцы, не использовать пластиковые венки и другие изделия, чтобы оберегать нашу планету от загрязнения ради будущих поколений", — сказано в обращении.

В ПЦУ напомнили, что на Троицкую родительскую субботу, 6 июня было в связи с пандемией COVID-19 перенесено посещение кладбищ и совершение заупокойных молитв, которые должны были состояться после Пасхи.

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"Помните, что совершая поминальную молитву, мы также выполняем важную Господню заповедь любви к ближним. Ведь наши родные, которые отошли в жизнь вечную, также нуждаются в нашей заботе и внимании, которые мы воплощаем именно в молитве", — сказано в обращении.