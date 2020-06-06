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ПЦУ призывает не нести на кладбище искусственные цветы

ПЦУ призывает не нести на кладбище искусственные цветы

Православная церковь Украины призывает верующих в поминальные дни позаботиться об экологии и не нести на кладбища искусственные цветы.

Об этом сказано в обращении ПЦУ, опубликованном на странице церкви в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Призываем возлагать живые цветы или саженцы, не использовать пластиковые венки и другие изделия, чтобы оберегать нашу планету от загрязнения ради будущих поколений", — сказано в обращении.

В ПЦУ напомнили, что на Троицкую родительскую субботу, 6 июня было в связи с пандемией COVID-19 перенесено посещение кладбищ и совершение заупокойных молитв, которые должны были состояться после Пасхи.

Также на Цензор.НЕТ: ПЦУ поблагодарила Кабмин за смягчение условий проведения религиозных мероприятий и пригласила верующих в храмы

"Помните, что совершая поминальную молитву, мы также выполняем важную Господню заповедь любви к ближним. Ведь наши родные, которые отошли в жизнь вечную, также нуждаются в нашей заботе и внимании, которые мы воплощаем именно в молитве", — сказано в обращении.

Автор: 

кладбище (279) поминальные дни (18) экология (1608) ПЦУ (788)


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Топ комментарии
+9
А почему никому не приходит в голову, что с целью заботы о будущем планеты и экологии страны следует вообще отказаться от того, чтобы носить на кладбище не только цветы, но и трупы? Хватит закапывать покойников в землю, научитесь их сжигать! Сколько можно жить в средневековье?
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06.06.2020 12:20
+8
А ПЦУ заявляло, что ПЭТ бутылки монбланами - это нормально? В чём бред?
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06.06.2020 12:36
+7
Они обращаются к своим прихожанам по поводу религиозного праздника. ПЦУ - не природоохранная организация. Они просто делают свой, пусть и маленький, но вклад. Хотя в общепланетарном масштабе этих пластиковых цветов - море.
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06.06.2020 13:10
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Бред какой-то: ПЭТ бутылки монбланами - это нормально, а парочка очень практичных цветочков - это ужасно.
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06.06.2020 12:18 Ответить
А ПЦУ заявляло, что ПЭТ бутылки монбланами - это нормально? В чём бред?
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06.06.2020 12:36 Ответить
неадекватность реакции. внимание нужно уделять мощным источникам загрязнения. догадываюсь, что имеет место быть ретрансляция очередного евроидиотизма.
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06.06.2020 12:42 Ответить
"парочка очень практичных цветочков"

как это по русски, Ваня !

от души !!!!

узнаю суетливо хитрожопых кацапов
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06.06.2020 13:00 Ответить
дурак ты, лёха.
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06.06.2020 13:01 Ответить
Льохи на кацапщині, ольгинський, та в свинарниках в Україні

вчи солов'їну !!!
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06.06.2020 13:10 Ответить
ну хорошо, тролляка, раз ты такой знаток, ты за пару секунд ответишь, какая ошибка в песне "Зніми, фотограф, нас". Время пошло. Давай!
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06.06.2020 13:14 Ответить
"Что ж ты, фрайер, сдал назад" (с)
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06.06.2020 13:48 Ответить
то тьі промазал притензиями. а знач сам дурак.
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06.06.2020 13:10 Ответить
держи на рюмку стекломоя, или...
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06.06.2020 13:16 Ответить
тьі вкурсах, раз предлагаешь.
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06.06.2020 13:36 Ответить
а мона цены на живые цветы и кому они доступны озвучьте касается всех без политики
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06.06.2020 22:09 Ответить
а что пцу в остоянии заниматься можньіми источниками загрязнения? тьі не тем притензии предьявляешь. о при єто громко кричишь все они правильно делают - капля камень точит.
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06.06.2020 13:09 Ответить
Они обращаются к своим прихожанам по поводу религиозного праздника. ПЦУ - не природоохранная организация. Они просто делают свой, пусть и маленький, но вклад. Хотя в общепланетарном масштабе этих пластиковых цветов - море.
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06.06.2020 13:10 Ответить
они уделяют внимание своей области деятельности. и правильно делают. засратые кладбища - тяжело убирать (и дорого), меньше народу будет ходить, меньше дохода как минимум. ну и экология само собой.
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06.06.2020 13:44 Ответить
зяблик ти худобина , викиньте цього кацапа мацкваротого за парєбрік вже
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06.06.2020 13:41 Ответить
тьфу на тебя, лахта дешёвая!
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06.06.2020 13:49 Ответить
А почему никому не приходит в голову, что с целью заботы о будущем планеты и экологии страны следует вообще отказаться от того, чтобы носить на кладбище не только цветы, но и трупы? Хватит закапывать покойников в землю, научитесь их сжигать! Сколько можно жить в средневековье?
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06.06.2020 12:20 Ответить
тю, так может и по лесам трупьі собирать. и тьі хочншь сказать, что при сжигании в небо ничего не попадает? аби ото писдіть.
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06.06.2020 13:11 Ответить
Езжай в Индию ,увидишь все прелести сжигания). Ты сначала узнай сколько газа нужно на сжигание трупа и умножь на 600 000 ( столько в Украине умирает в год).потом тебе дадут урну и ты все равно её где-то похоронишь.
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06.06.2020 14:43 Ответить
Ну так съезди в Индию, посмотри сколько там людей живет (1,35 млрд.) и представь какую площадь будут кладбища занимать если их всех начать закапывать.
Какая там площадь могилы обычно, 2-4 квадратных метра? Вот и умножь на 600 000, получается по сути 2,5 км кладбищ в год. Типа километровые кладбища посреди городов это очень умно и практично. Особенно учитывая, что лет через 100 их все равно булдозерами снесут, чтобы построить на костях какой нибудь новый Ашан или микрорайон. А урна много места не занимает, к тому же ее не обязательно закапывать, прах можно и в каком-то красивом месте развеять. По мне это намного лучше, чем под землей червей кормить и гнить.
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06.06.2020 17:19 Ответить
Из праха пришел- в прах и уйдешь. Трупы в земле - это экологично. Человек уходит опять в природу. А вот памятники из камня будут столетиями стоять. Разве это экологично? А паря ярких искусственных цветов могут пару лет стоять. И показывают всем, что за памятником ухаживают.
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06.06.2020 16:35 Ответить
Я бы не призывал,а внес закон,как за убийство(((Эти цветы которые сжигают каждую весну ,и вонь не выносимая,за это надо лет 10 давать(((((((((((
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06.06.2020 12:31 Ответить
закон об єкологичном кладбище - гроб только из разлагающихся материалов, без искусственньіх цветов. НО если цветок в горшочке дляпоставить или вьісадить - они ж тоже пластиковьіе. короче те же яйца-только в профиль
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06.06.2020 13:14 Ответить
Может лучше во вторсырье сдавать? И новые цветы делать из него? Сжигать - это не по-хозяйски.
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06.06.2020 16:37 Ответить
Допоки ті квіти є в продажу, то і носити будуть.
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06.06.2020 12:35 Ответить
і то правда !!!

треба нещадно штрафувати продавців цього китайського пластикового непотрібу !
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06.06.2020 13:04 Ответить
бо є попит, він породжує пропозицію. не будуть купляти баби перейдуть на щось інше. покупець диктує.
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06.06.2020 13:16 Ответить
Можно призывать быть богатыми и здоровыми, а не бедными и больными.
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06.06.2020 12:55 Ответить
Бред
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06.06.2020 12:56 Ответить
Куда Филю дели? Отобрали все и забыли дедулю. А так хотелось порулить.
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06.06.2020 13:02 Ответить
Филя на сохранении, по декрету Епифания

и в результате тайных козней сами знаете кого...
не буду помидать его имя в суе, Шоколадного, короче
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06.06.2020 13:08 Ответить
Уроды ?????
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06.06.2020 13:09 Ответить
пластиковые цветочки хотят запретить !!!!!
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06.06.2020 13:11 Ответить
Ну действительно вандалы.Чё вы претесь на то кладбище с этими пластмасовыми цветочками.Вы это..Деньги прямо в храм несите и будет вам счастье и умиротворение. Аминь.
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06.06.2020 13:25 Ответить
Дійсно краще брати приклад з католиків і садити на могилках живі квіти та дерева, а не копіювати все штучне і брехливе, як у сатанистів кремля... Вони навіть труп у своєму зіккураті тримають
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06.06.2020 13:40 Ответить
Деревья запрещают на новых кладбищах садить - места не хватает. Только цветочки .
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06.06.2020 16:41 Ответить
Брешут батюшки
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06.06.2020 16:40 Ответить
Идеально засадить барвинком. Он вечнозелёный. Цветёт глубыми цветами. Сковозь него никакой сорняк не пробивается. И он устилает всё красивым ковром.
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06.06.2020 19:53 Ответить
 
 