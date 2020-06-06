ПЦУ закликає не нести на цвинтар штучних квітів
Православна церква України закликає вірян у поминальні дні подбати про екологію і не нести на цвинтарі штучних квітів.
Про це сказано у зверненні ПЦУ, опублікованому на сторінці церкви у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Закликаємо покладати живі квіти або висаджувати саджанці, не використовувати пластикових вінків та інших виробів, щоб оберігати нашу планету від забруднення заради майбутніх поколінь", - сказано у зверненні.
У ПЦУ нагадали, що на Троїцьку батьківську суботу, 6 червня, було через пандемію COVID-19 перенесено відвідування кладовищ і звершення заупокійних молитов, які мали відбутися після Великодня.
"Пам’ятаймо, що звершуючи поминальну молитву, ми також виконуємо важливу Господню заповідь любові до ближніх. Адже наші рідні, які відійшли в життя вічне, також потребують нашої турботи і уваги, які ми втілюємо саме в молитві", - сказано у зверненні.
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как это по русски, Ваня !
от души !!!!
узнаю суетливо хитрожопых кацапов
вчи солов'їну !!!
Какая там площадь могилы обычно, 2-4 квадратных метра? Вот и умножь на 600 000, получается по сути 2,5 км кладбищ в год. Типа километровые кладбища посреди городов это очень умно и практично. Особенно учитывая, что лет через 100 их все равно булдозерами снесут, чтобы построить на костях какой нибудь новый Ашан или микрорайон. А урна много места не занимает, к тому же ее не обязательно закапывать, прах можно и в каком-то красивом месте развеять. По мне это намного лучше, чем под землей червей кормить и гнить.
треба нещадно штрафувати продавців цього китайського пластикового непотрібу !
и в результате тайных козней сами знаете кого...
не буду помидать его имя в суе, Шоколадного, короче