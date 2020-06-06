ПЦУ закликає не нести на цвинтар штучних квітів

Православна церква України закликає вірян у поминальні дні подбати про екологію і не нести на цвинтарі штучних квітів.

Про це сказано у зверненні ПЦУ, опублікованому на сторінці церкви у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Закликаємо покладати живі квіти або висаджувати саджанці, не використовувати пластикових вінків та інших виробів, щоб оберігати нашу планету від забруднення заради майбутніх поколінь", - сказано у зверненні.

У ПЦУ нагадали, що на Троїцьку батьківську суботу, 6 червня, було через пандемію COVID-19 перенесено відвідування кладовищ і звершення заупокійних молитов, які мали відбутися після Великодня.

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"Пам’ятаймо, що звершуючи поминальну молитву, ми також виконуємо важливу Господню заповідь любові до ближніх. Адже наші рідні, які відійшли в життя вічне, також потребують нашої турботи і уваги, які ми втілюємо саме в молитві", - сказано у зверненні.