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Новости Коронавирус и карантин
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ПЦУ поблагодарила Кабмин за смягчение условий проведения религиозных мероприятий и пригласила верующих в храмы

ПЦУ поблагодарила Кабмин за смягчение условий проведения религиозных мероприятий и пригласила верующих в храмы

С 5 июня в Украине разрешили проведение религиозных мероприятий под открытым небом и в помещениях при условии соблюдения ряда ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Православной церкви Украины.

Отмечается, что под открытым небом необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра, а в помещении разрешено пребывание не более одного человека на 5 квадратных метров площади.

"Выражаем признательность Кабинету Министров за то, что он учел основные предложения Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и, в частности, обращение предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания относительно внедрения такого подхода к организации религиозных мероприятий во время адаптивного карантина, который обеспечит баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если регион не отвечает требованиям ослабления карантина три дня подряд, смягчения отменяются решением местных властей, - Степанов

В ПЦУ отметили, что с радостью ждут верующих в храмах на богослужениях, но попросили сознательно и ответственно отнестись к ситуации с распространением "опасной болезни" и в дальнейшем руководствоваться рассудительностью, любовью и уважением, беспокоясь о здоровье собственном и своих ближних.

Напомним, в связи с частичным разрешением правительства проводить религиозные мероприятия с 22 мая верующим в Украине объяснили правила, по которым могут совершаться богослужения в условиях так называемого адаптивного карантина, который остается в силе до 22 июня

2 июня прошла первая встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в ходе которой обсуждалось функционирование храмов в период карантина, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Кабинет Министров Украины принял решение о смягчении карантинных мер с 5 июня.

Автор: 

Кабмин (14025) карантин (16729) церковь (1322) ПЦУ (788) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Читая комменты православных фсбшных ботов от РПЦ, понимаешь, что вся кацапская мышебратия продолжает активно гадить и поливать грязью независимую от гундяя Православную Церковь Украины. Вспомним массовые заражения в "открытых всегда" мокшанскими попами лаврах. И видно , какая церковь печется о людях. А какая о лизании московского елдака и умерщвлении прихожан за из же деньги.☝️☝️☝️☝️ так что жрите рпцшные какахи сами , мышебратья @баные
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04.06.2020 06:44
+3
Свій авторитет Філарет прої..ав останнім часом..
коли почав працювати проти ПЦУ(Єдиної,визнаної Константинополем церкви України)...


І неважливо -внаслідок своєї пихи,меркантильних інтересів чи маразму..
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04.06.2020 09:43
+2
жополизы. Больше в вашу церковь не пойду.
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04.06.2020 02:44
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А Паша мерседес Кабмину анафему намолит
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04.06.2020 01:53 Ответить
Не благодарите. Располагайтесь , как бубочка в компании , с теми же расстояниями между. А Ляшка засуньте в тот самый угол... ну, вы поняли.

НПЦУ поблагодарила Кабмин за смягчение условий проведения религиозных мероприятий и пригласила верующих в храмы - Цензор.НЕТ 2970
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04.06.2020 02:31 Ответить
жополизы. Больше в вашу церковь не пойду.
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04.06.2020 02:44 Ответить
Ходи в филиал ФСБ.
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04.06.2020 07:58 Ответить
ПЦУ вирішила, як я розумію, не давати поводу звинувачувати себе у розповсюдженні зарази. Я лише на сторінках цензора наслухався всяких прокльонів у сторону церков, що звинувачувалися через масові зібрання. Як на мене вони вчинили правильно. Бо є окремі особі, що спеціально б знаючи що є вірусоносіями поперлися саме в храми ПЦУ.
Прикро, що зекоманда позбавили багатьох з нас можливості відвідати храм. А ще більше прикро, що потайки від поліції носили милостиню на кладовище не у потрібний день. Добре, що місцеві типу бомжі зажди в такий час присутні на кладовищах, тож домашні пасочки та крашанки досталися людям, а не псам.
Таке вже було колись в українській історії: не давали освятити паску і прийти на гробки. Антихристи!
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04.06.2020 10:23 Ответить
Да, пандемия совершенно четко показала, что Иисус Иосифович совершенно не справляется с возложенными на него обязанностями Верховного Божества. Пора уже его за это разжаловать обратно в раввины, откуда его собственно и возвысили в свое время. Какой позор, не суметь даже провести как следует праздник собственного воскрешения! Даже при эпидемиях чумы, оспы и испанки такого не было.
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04.06.2020 11:26 Ответить
З рабинів? Всяку **** чув, а от такої ще нє. Танцюйте зеленські з ізюмськими, радійте закритим храмам. Закони всесвіту вам все одно не відмінити.
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04.06.2020 12:57 Ответить
Вы, я так понимаю, шибко верующий, но первоисточник не читавший. Поэтому верите в то, во что вам нравится, в свой некий выдуманный идеал. «Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! Мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог» (Иоанна 3:1-2). А кем мог ещё быть, по вашему мнению, человек учивший людей учению Торы?
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04.06.2020 13:11 Ответить
Читати першоджерело мало, треба ще його розуміти. Та й де те - саме джерело? Бо доходили до різних людей різні списки. Окрім чотирьох "канонічних" ще купа апокрифів. А я, бо так мені довподоби, схиляюся до твердження Каганця про половину фальсифікацій у канонічних виданнях.
А по друге: Владіслав дійсно вважає, що Син Божий учив своїх послідовників тори? Та він своєю Благою Звісткою перекреслив старий завіт повністю. І лише відкинувши будь-яку логіку можна намагатися поєднувати одне з другим. Так шо - мимо
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05.06.2020 12:08 Ответить
Больше смайликов, сойдете за умного. Я вам привел конкретную цитату, если нечем парировать, то не нужно приводить собственные домыслы. Вы склоняетесь к половине фальсификаций? А я считаю что там все фальсификация, и Иисус Иосифович вовсе ни какой не бог, а обычный раввин, который на учении Торы создал секту своего имени. Подобно тому, как на его учении создались другие секты, такие как Белое братство, Виссарионовцы, Церковь святого Муна и много других.
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05.06.2020 13:18 Ответить
щитай як хочеш, хто тобі не дає
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05.06.2020 13:22 Ответить
Так и поступлю. А ты, если позиционируешь себя глубоко верующим, и в знак уважения к своему богу потрудись хотя бы изучить первоисточник.
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05.06.2020 14:17 Ответить
И кстати, приведенная мной цитата из нового завета. И если его называли Равви, то кем тогда он мог быть?
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05.06.2020 13:20 Ответить
Паркетными попами быть нехорошо. И власть, которой холуите - ни во что ставит, и верующие разбегаются. Ковид людей ограничил из за бестолкового карантина во всех сферах жизни, и только церковь могла дать им отдушину. А церковь туда же ,в свиту Ляшка выстроилась, не пущать , закрывать и ограничивать свободу вероисповедания. Паски святить по Ютубу даже Кашпировский не додумался.
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04.06.2020 03:22 Ответить
дурантин ударил в том числе и по авторитету ПЦУ... "и это очень жаль" (с) а вот авторитет мацковских попов укрепился. с чем и поздравляю 73%. точнее ту часть их, которая позиционирует себя как патриотическую
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04.06.2020 05:55 Ответить
Що Ви мелете ?По якому "авторітєту" ? Все вірно зробили , думаючи про здоров'я своїх парафіян ! Що хвороба вже закінчилась ??? Скільки вчора нових випадків захворювання ? І скільки їх буде через тиждень , якщо слухати таких"відповідальних" як Ви ? Я викладач вийшла на роботу в навчальний заклад і що побачила ??? Повний хаос і БЕЗвідповідальність самих людей ... Маски чи відсутні , чи як намордник тільки на роті , дезинфекційних засобів =0, навіть мила в туалеті = 0 , уборки = 0 ! Так чому Ви так проти умов безпеки ? І як це піднімає авторитет ФСБ МП і знижує його в ПЦУ ?
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04.06.2020 13:29 Ответить
Закройтесь и сидите в карантине вечно. Ваши прихожане разбредутся по другим церквям.
А преподавателям можно тоже вечно карантинить, при их то зарплате в 4000 евро.
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04.06.2020 14:24 Ответить
Читая комменты православных фсбшных ботов от РПЦ, понимаешь, что вся кацапская мышебратия продолжает активно гадить и поливать грязью независимую от гундяя Православную Церковь Украины. Вспомним массовые заражения в "открытых всегда" мокшанскими попами лаврах. И видно , какая церковь печется о людях. А какая о лизании московского елдака и умерщвлении прихожан за из же деньги.☝️☝️☝️☝️ так что жрите рпцшные какахи сами , мышебратья @баные
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04.06.2020 06:44 Ответить
В Святогорской лавре людей на Пасху было , как сельдей в бочке, набито. И никто не заболел, а все так ждали, так ждали вспышки. Остальные лавры , скорее всего, были инфицированы , чтобы закрыть перед Пасхой за непослушание.
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04.06.2020 08:23 Ответить
А в вас є данні захворівших , які переходили лінію розмежування і були на службі в Святогірський лаврі ? То оприлюдніть ...
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04.06.2020 13:31 Ответить
Держи, Валя.
https://censor.net/news/3195112/v_svyatogorskoyi_lavre_na_donetchine_net_zarajennyh_koronavirusom_oga
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04.06.2020 14:21 Ответить
Как можно "служить" томУ ктО обосрался от какого-то микроба?

Потом эти ссущества расползутся разносить бога, то есть вирус дальше. Если "веруете", то зачем тогда дистанция и маски?
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04.06.2020 07:26 Ответить
Епифаний, Зеленскому нужны ручные попы, чтобы повлиять на массы, на случай бунта . Ваша церковь всегда была с народом, и авторитет вашей церкви был заработан Патриархом Филаретом. Его храмы были открыты для протестующих, его священники были с народом на баррикадах Майдана. Московские, да, объявили Майдан и протесты злом, и настроили против свою паству. Теперь ты Зеленскому неинтересен, потому что слишком послушен. Прям, чего изволите. А как говорил ныне покойный епископ нашей епархии, священник должен прислушиваться к нуждам народа, а не к нуждам властей, потому ,что народ содержит церкви, а не власти. Даже при Сталине, верующие , рискуя свободой и жизнью , поддерживали церковь. И сейчас бы поддержали. пусть и рискуя. Но ты лишил народ возможности то сделать. Да тот же Евстратий Зоря, не позволил бы закрыть храмы, все епископы , бывшие при Филарете, не закрывали бы храмы. А ты и властям услужил, и народ обидел. Пусть бы они не пришли из за страха эпидемии, но они бы знали, что их церковь открыта, и для них доступна, а не онлайн.
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04.06.2020 08:12 Ответить
Свій авторитет Філарет прої..ав останнім часом..
коли почав працювати проти ПЦУ(Єдиної,визнаної Константинополем церкви України)...


І неважливо -внаслідок своєї пихи,меркантильних інтересів чи маразму..
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04.06.2020 09:43 Ответить
https://censor.net/user/273721, у Епифания нет опыта противостояния властям в защите интересов верующих и церкви. А если нет опыта, посоветуйся со своими епископами, у которых опыта больше. Но, скорее всего, не посоветовался и принял решение единолично. Что говорит об авторитаризме в церкви, что не есть хорошо. И верующим выбора не оставил, приходить , или не приходить. Это должен быть выбор верующих, а не авторитарное решение *Пасха дома онлайн*. Да, людей на Пасху было мало , но они были,И сейчас потихоньку жизнь прихода восстанавливается.
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04.06.2020 08:19 Ответить
не Бога благодарят а кбмин -3,14пец служивые
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04.06.2020 08:48 Ответить
Опять попы заразу разносить будут....
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04.06.2020 09:33 Ответить
Вдарим мракобіссям по мракобісному масону Біллу Гейтсу! Дурість це українське вундарваффе.
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04.06.2020 09:33 Ответить
ПЦУ подякувала Кабміну за пом'якшення умов проведення релігійних заходів і запросила вірян до храмів - Цензор.НЕТ 6955
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04.06.2020 09:49 Ответить
Пенсійний фонд сбереже свої гроші та загальний середній вік в Україні знизиться, бо попи зробрять масову евтаназію коронавірусом, а урядовці допоможуть
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04.06.2020 14:22 Ответить
массовую эвтаназию украинцам организовал минздрав своим дурантином.
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04.06.2020 15:54 Ответить
 
 