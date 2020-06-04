ПЦУ поблагодарила Кабмин за смягчение условий проведения религиозных мероприятий и пригласила верующих в храмы

С 5 июня в Украине разрешили проведение религиозных мероприятий под открытым небом и в помещениях при условии соблюдения ряда ограничений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Православной церкви Украины.

Отмечается, что под открытым небом необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра, а в помещении разрешено пребывание не более одного человека на 5 квадратных метров площади.

"Выражаем признательность Кабинету Министров за то, что он учел основные предложения Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и, в частности, обращение предстоятеля Православной церкви Украины митрополита Епифания относительно внедрения такого подхода к организации религиозных мероприятий во время адаптивного карантина, который обеспечит баланс между необходимостью защиты населения от распространения болезни и потребностями религиозных общин в исполнении своего непосредственного назначения", - говорится в сообщении.

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В ПЦУ отметили, что с радостью ждут верующих в храмах на богослужениях, но попросили сознательно и ответственно отнестись к ситуации с распространением "опасной болезни" и в дальнейшем руководствоваться рассудительностью, любовью и уважением, беспокоясь о здоровье собственном и своих ближних.

Напомним, в связи с частичным разрешением правительства проводить религиозные мероприятия с 22 мая верующим в Украине объяснили правила, по которым могут совершаться богослужения в условиях так называемого адаптивного карантина, который остается в силе до 22 июня

2 июня прошла первая встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в ходе которой обсуждалось функционирование храмов в период карантина, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Кабинет Министров Украины принял решение о смягчении карантинных мер с 5 июня.