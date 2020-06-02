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Новости Коронавирус и карантин
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Шмыгаль обсудил варианты смягчения карантина с представителями религиозных организаций

Шмыгаль обсудил варианты смягчения карантина с представителями религиозных организаций

Во вторник, 2 июня, состоялась первая встреча премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля с членами Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, в ходе которой обсуждалось функционирование храмов в период карантина, сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины.

Так, во встрече приняли участие религиозных организаций, премьер Денис Шмыгаль, министр социальной политики Марина Лазебная, министр Кабинета министров Олег Немчинов, и.о. министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко, заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отмечается, что премьер-министр Украины согласился с мнением о возможности пересмотра в сторону уменьшения требования о количестве присутствующих во время религиозных мероприятиях.

"Надеюсь, мы будем и дальше смягчать условия по мере того, как будет снижаться заболеваемость. Мы действительно хотим, чтобы наш карантин был адаптивный и эффективный и мы вернулись к привычной жизни", - отметил Шмыгаль.

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Он напомнил, что сейчас идет период адаптивного карантина, а с 22 мая в регионах, где произошло его ослабление, стало возможным проведение религиозных обрядов при условии соблюдения всех мер превенции.

"Однако надо понимать, что все это происходит при обстоятельствах, когда пандемию еще не побороли. Количество больных в Украине вышло на так называемое "плато". 300-400 человек заболевают ежедневно, и это примерно равно количеству людей, выздоравливающим ежедневно, но мы все еще не имеем отрицательной динамики, и поэтому нужно соблюдать меры безопасности", - подчеркнул глава правительства.

Он также заверил, что правительство стремится "создать все возможные в нынешних обстоятельствах условия для наиболее полного осуществления соответствующих обрядов и богослужений".

В свою очередь представители религиозных организаций предоставили правительства ряд предложений по ослаблению карантина для религиозных организаций, упрощение оформления гуманитарной помощи, поднимали вопрос государственной семейной политики, роли церквей в привлечении инвестиций в Украину и тому подобное.

Кроме того, Лазебная сообщила, что на время пандемии Минсоцполитики уже упростило процедуру признания грузов как гуманитарных, а в будущем в ведомстве хотят сделать этот процесс автоматическим.

Глава правительства также поддержал инициативу проводить такие встречи раз в квартал.

Автор: 

карантин (16729) религия (899) Совет церквей (49) Шмыгаль Денис (2669) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Какая разніцаШмыгаль обсудил варианты смягчения карантина с представителями религиозных организаций - Цензор.НЕТ 5239
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02.06.2020 19:33
+6
"Шістдесят мільярдів, які виділені на коронавірус, поділись невідомо куди. І я би дуже хотів, щоб в четвер… я не знаю, як будуть представляти це питання "слуги народу", але я думаю, що потрібно передусім відзвітувати за програму, яку затверджували "слуги народу".- сказав Синютка

Шмыгаль обсудил варианты смягчения карантина с представителями религиозных организаций - Цензор.НЕТ 5318
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02.06.2020 19:35
+5
Ще б з фіналістами ;битви екстрасенсів; обговорив.
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02.06.2020 19:34
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Какая разніцаШмыгаль обсудил варианты смягчения карантина с представителями религиозных организаций - Цензор.НЕТ 5239
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02.06.2020 19:33 Ответить
1 мільйон доларів у день - з такою швидкістю зграя Зеленського грабує державний Енергоатом.(с)
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02.06.2020 19:34 Ответить
єтож как нада красть..вешать и только вешать воров в украіне
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02.06.2020 19:37 Ответить
Ті, хто зробив це разом - хавай_те.
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02.06.2020 21:09 Ответить
Ще б з фіналістами ;битви екстрасенсів; обговорив.
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02.06.2020 19:34 Ответить
Тобто попи кадилом короновірус виженуть?
Щось, як показала практика, в них це не виходить.
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02.06.2020 19:35 Ответить
Выгонят не выгонят, но бабла срубят.
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02.06.2020 20:20 Ответить
Нестор, а почему эпидемия пробуксовывает ? Если наши феодалы от медицины все от них зависящее сделали, чтобы она длилась вечно ?
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02.06.2020 23:29 Ответить
"Шістдесят мільярдів, які виділені на коронавірус, поділись невідомо куди. І я би дуже хотів, щоб в четвер… я не знаю, як будуть представляти це питання "слуги народу", але я думаю, що потрібно передусім відзвітувати за програму, яку затверджували "слуги народу".- сказав Синютка

Шмыгаль обсудил варианты смягчения карантина с представителями религиозных организаций - Цензор.НЕТ 5318
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02.06.2020 19:35 Ответить
Веб камера Италия, Рим, Площадь Испании.

Шмыгаль обсудил варианты смягчения карантина с представителями религиозных организаций - Цензор.НЕТ 6685
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02.06.2020 19:36 Ответить
Хай років проповідують через ютубканали, а по проглядам можно порахувати кількість вірних.
Зробили офшори прикриваючись ім'ям Господа.
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02.06.2020 19:36 Ответить
кого? Зевса нет же, это доказано Аристотелем
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02.06.2020 19:54 Ответить
Зевса нема, але є божественна гармонія всесвіту.
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02.06.2020 20:07 Ответить
Вальдек , не переживай так. Люди всегда голосуют ногами. Никто их в храмы насильно не загоняет. Не захотят - не придут. Но если ютуб , вот он, в комнате, пользуйся, сколько хочешь, а человек, оставив свои дела, выходит из дома и идет в храм - значит в этом у человека есть духовная необходимость.
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02.06.2020 21:06 Ответить
А після храмів духовно наживатись.
Це не потреба, а стадний рефлекс.
Церква (храм) - це не будівля культів, а спільнота вірних, які вірять в один ідеал.
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02.06.2020 21:11 Ответить
В нашем мире - много разных - стадных рефлексов. 10 лет ходить в ненавистную школу - стадный рефлекс, носить маски, когда и ежу понятно, что нас на***ли с этим ковидом- тоже стадный рефлекс. Бегать на выборы , и стадом избирать погибель на свою голову и перечеркнуть будущее своих детей - тоже стадный рефлекс. Список стадных рефлексов - весьма велик. И моя свобода в том, что у меня есть возможность собственного выбора, а не распоряжений Вальдека, куда мне идти и как веровать.
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02.06.2020 21:48 Ответить
Ми поки живем в вільній країні. Твій вибір у тебе- не відбираю. "Блажен той хто вірує".
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02.06.2020 21:53 Ответить
А очень хотелось бы отобрать ?
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02.06.2020 22:46 Ответить
Замість"років" "поки".
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02.06.2020 19:37 Ответить
Воно по змісту зрозуміло.
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02.06.2020 19:38 Ответить
поки що
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02.06.2020 19:55 Ответить
Окрім МП ніхто карантин не порушував.
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02.06.2020 19:38 Ответить
Ну и кто им доктор.)))
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02.06.2020 21:07 Ответить
Верить этой шайке - равносильно что искать девственницу в публичном доме
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02.06.2020 19:45 Ответить
Як не обговорюй, але за січень - квітень 2020 року бюджет отримав на 38% менше, ніж за січень - квітень 2019 року. Але ж не бариги при владі!
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02.06.2020 19:49 Ответить
Багато хто казав і каже,що церква поза політикою.А це не так,церкви,це частина політики.
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02.06.2020 19:52 Ответить
так у нас візантійська порода цієї зарази - я й не чекав шо шамани стануть як в норм. країні)
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02.06.2020 19:56 Ответить
https://censor.net/user/446474 Жодної багатої країни немає,з цією версією церкви.
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02.06.2020 19:58 Ответить
Шмигаль обговорив варіанти пом'якшення карантину з представниками релігійних організацій - Цензор.НЕТ 6514
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02.06.2020 20:00 Ответить
,церкви,це частина політики.

Правая рука.
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02.06.2020 20:03 Ответить
члены религий пусть лечатся
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02.06.2020 19:53 Ответить
А представители религиозных организаций уже вычухались от коронавируса? Послабление карантина им! А ответственность за умышленное заражение прихожан во время пасхальных служб и в вербное воскресенье наступит или рашистской церкве все можно? Хотя бы ради приличия назначили штраф за нарушение правил карантина!
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02.06.2020 19:55 Ответить
В свою очередь представители религиозных организаций предоставили правительства ряд предложений по ослаблению карантина для религиозных организаций, упрощение оформления гуманитарной помощи, поднимали вопрос государственной семейной политики, роли церквей в привлечении инвестиций в Украину и тому подобное.Источник: https://censor.net/n3199598

А віряни кажуть,що церкви нікуди не вмішуються.
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02.06.2020 19:56 Ответить
Они и не вмешиваются. Их вмешивают.
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02.06.2020 21:49 Ответить
https://censor.net/user/101672 Будь-якій церкві потрібна влада і гроші.Саме тому,церква не може не вмішуватись.
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02.06.2020 22:00 Ответить
Деньги нужны каждому человеку. Даже тебе. Ты в магазине и аптеке даром все берешь, или за деньги? А за коммуналку платишь? Или бесплатно? А власть - это сомнительное удовольствие. Наш батюшка обходит мэрию и городские власти десятой дорогой. Ни разу за все время ни копейки у властей не попросил. И от спонсоров старается держаться подальше.
Даже я не придумаю, зачем церкви власть? Может , ты мне расскажешь ?
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02.06.2020 22:57 Ответить
https://censor.net/user/101672 Ти ці казочки мені не розповідай.
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02.06.2020 23:38 Ответить
Ну вроде как все сказочки рассказывают, и ты в том числе, а тебя так и тянет кому- то что - то позапрещать ))). А вот скажи, куда податься простому человеку, из нашего дурдома, именуемого повседневной реальностью, если не в храм ? Предложи свои варианты.
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03.06.2020 00:40 Ответить
https://censor.net/user/101672 Я кажу тільки істину.
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03.06.2020 00:51 Ответить
Голословное утверждение.
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03.06.2020 07:58 Ответить
https://censor.net/user/141844 Ні,це істина.
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03.06.2020 12:39 Ответить
Российская церковь в Украине - рассадник заразы. Вирусной и духовной.
Интересно сколько из 60 млрд. стоило вылечить пашу-мерседеса и обычного дедушку?
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02.06.2020 20:00 Ответить
откуда цифра? если на армию чет только в 3 раза больше
что за 60 млрд.? кому, куда и как?

я не за попов, но истина дороже.
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02.06.2020 20:03 Ответить
https://censor.net/user/446474 Церкви московського патріархату,щороку з України вивозять сотні мільйони доларів.За 30 років,це не один мільярд доларів.Звісно,що українці ніколи не будуть багаті.І це тільки церкви.
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02.06.2020 20:07 Ответить
правильно робл*ть. лох має страждати. стадо попам бабло, попи стаду - полизати "мощі"

Москаль(ну, той шо матюкається) висрав: У нас на Закарпатті якшо не ходиш до церкви - дивляться як на дикуна...
(і це каже той шо вірить в газоподібних євреїв та балакучих змій )
я реально подумав шо він або тролить так або хворий(або просто віропітек)
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03.06.2020 14:09 Ответить
"Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн"
https://lb.ua/economics/2020/04/18/455649_zelenskiy_podpisal_novuyu_redaktsiyu.html
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02.06.2020 20:26 Ответить
Да шо там обсуждать? Пускай сидят и не рыпаются, черти в рясах.
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02.06.2020 20:01 Ответить
Все это время церковь была открыта, доступна для прихожан. Зачем еще с кем - то советоваться.
Ах, ну да , скромно намекнули про роли церквей в привлечении инвестиций в Украину. А не пошли бы вы , маленькие птички? Зерно из госрезерва мыши у вас скушали, эшелонами, и кушать мышам больше нечего ?
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02.06.2020 21:00 Ответить
целовать крест нельзя,а кадило можно ?
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02.06.2020 20:38 Ответить
На фото Шмыгаль - вылитый Владимир Ильич!
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02.06.2020 21:07 Ответить
Сходил к гадалкам на консультацию?
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02.06.2020 21:08 Ответить
онуфрий был ?
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03.06.2020 02:43 Ответить
 
 