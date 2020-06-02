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Новини Коронавірус і карантин
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Шмигаль обговорив варіанти пом'якшення карантину з представниками релігійних організацій

Шмигаль обговорив варіанти пом'якшення карантину з представниками релігійних організацій

У вівторок, 2 червня, відбулася перша зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, під час якої обговорювалося функціонування храмів у період карантину, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.

Так, у зустрічі взяли участь релігійні організації, прем'єр Денис Шмигаль, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, в.о. міністра культури й інформаційної політики Світлана Фоменко, заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що прем'єр-міністр України погодився з думкою про можливість перегляду в сторону зменшення вимог про кількість присутніх під час релігійних заходів.

"Сподіваюся, ми і далі пом'якшуватимемо умови в міру того, як буде знижуватися захворюваність. Ми дійсно хочемо, щоб наш карантин був адаптивний і ефективний і ми повернулися до звичного життя", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що зараз іде період адаптивного карантину, а з 22 травня в регіонах, де відбулося його ослаблення, стало можливим проведення релігійних обрядів за умов дотримання всіх заходів превенції.

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"Однак треба розуміти, що все це відбувається за обставин, коли пандемію ще не побороли. Кількість хворих в Україні вийшла на так зване "плато". 300-400 осіб виявляються хворими щодня, і це приблизно дорівнює кількості людей, що видужують щодня, але ми все ще не маємо негативної динаміки, і тому потрібно дотримуватися заходів безпеки", - підкреслив глава уряду.

Він також запевнив, що уряд прагне "створити всі можливі в нинішніх обставинах умови для найбільш повного здійснення відповідних обрядів і богослужінь".

У свою чергу представники релігійних організацій надали уряду низку пропозицій щодо ослаблення карантину для релігійних організацій, спрощення оформлення гуманітарної допомоги, піднімали питання державної сімейної політики, ролі церков у залученні інвестицій в Україну тощо.

Крім того, Лазебна повідомила, що на час пандемії Мінсоцполітики вже спростило процедуру визнання вантажів як гуманітарних, а в майбутньому у відомстві хочуть зробити цей процес автоматичним.

Глава уряду також підтримав ініціативу проводити такі зустрічі раз у квартал.

Автор: 

карантин (18172) релігія (386) Рада церков (47) Шмигаль Денис (4547) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Какая разніцаШмыгаль обсудил варианты смягчения карантина с представителями религиозных организаций - Цензор.НЕТ 5239
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02.06.2020 19:33
+6
"Шістдесят мільярдів, які виділені на коронавірус, поділись невідомо куди. І я би дуже хотів, щоб в четвер… я не знаю, як будуть представляти це питання "слуги народу", але я думаю, що потрібно передусім відзвітувати за програму, яку затверджували "слуги народу".- сказав Синютка

Шмыгаль обсудил варианты смягчения карантина с представителями религиозных организаций - Цензор.НЕТ 5318
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02.06.2020 19:35
+5
Ще б з фіналістами ;битви екстрасенсів; обговорив.
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02.06.2020 19:34
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Какая разніцаШмыгаль обсудил варианты смягчения карантина с представителями религиозных организаций - Цензор.НЕТ 5239
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02.06.2020 19:33 Відповісти
1 мільйон доларів у день - з такою швидкістю зграя Зеленського грабує державний Енергоатом.(с)
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02.06.2020 19:34 Відповісти
єтож как нада красть..вешать и только вешать воров в украіне
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02.06.2020 19:37 Відповісти
Ті, хто зробив це разом - хавай_те.
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02.06.2020 21:09 Відповісти
Ще б з фіналістами ;битви екстрасенсів; обговорив.
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02.06.2020 19:34 Відповісти
Тобто попи кадилом короновірус виженуть?
Щось, як показала практика, в них це не виходить.
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02.06.2020 19:35 Відповісти
Выгонят не выгонят, но бабла срубят.
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02.06.2020 20:20 Відповісти
Нестор, а почему эпидемия пробуксовывает ? Если наши феодалы от медицины все от них зависящее сделали, чтобы она длилась вечно ?
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02.06.2020 23:29 Відповісти
"Шістдесят мільярдів, які виділені на коронавірус, поділись невідомо куди. І я би дуже хотів, щоб в четвер… я не знаю, як будуть представляти це питання "слуги народу", але я думаю, що потрібно передусім відзвітувати за програму, яку затверджували "слуги народу".- сказав Синютка

Шмыгаль обсудил варианты смягчения карантина с представителями религиозных организаций - Цензор.НЕТ 5318
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02.06.2020 19:35 Відповісти
Веб камера Италия, Рим, Площадь Испании.

Шмыгаль обсудил варианты смягчения карантина с представителями религиозных организаций - Цензор.НЕТ 6685
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02.06.2020 19:36 Відповісти
Хай років проповідують через ютубканали, а по проглядам можно порахувати кількість вірних.
Зробили офшори прикриваючись ім'ям Господа.
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02.06.2020 19:36 Відповісти
кого? Зевса нет же, это доказано Аристотелем
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02.06.2020 19:54 Відповісти
Зевса нема, але є божественна гармонія всесвіту.
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02.06.2020 20:07 Відповісти
Вальдек , не переживай так. Люди всегда голосуют ногами. Никто их в храмы насильно не загоняет. Не захотят - не придут. Но если ютуб , вот он, в комнате, пользуйся, сколько хочешь, а человек, оставив свои дела, выходит из дома и идет в храм - значит в этом у человека есть духовная необходимость.
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02.06.2020 21:06 Відповісти
А після храмів духовно наживатись.
Це не потреба, а стадний рефлекс.
Церква (храм) - це не будівля культів, а спільнота вірних, які вірять в один ідеал.
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02.06.2020 21:11 Відповісти
В нашем мире - много разных - стадных рефлексов. 10 лет ходить в ненавистную школу - стадный рефлекс, носить маски, когда и ежу понятно, что нас на***ли с этим ковидом- тоже стадный рефлекс. Бегать на выборы , и стадом избирать погибель на свою голову и перечеркнуть будущее своих детей - тоже стадный рефлекс. Список стадных рефлексов - весьма велик. И моя свобода в том, что у меня есть возможность собственного выбора, а не распоряжений Вальдека, куда мне идти и как веровать.
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02.06.2020 21:48 Відповісти
Ми поки живем в вільній країні. Твій вибір у тебе- не відбираю. "Блажен той хто вірує".
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02.06.2020 21:53 Відповісти
А очень хотелось бы отобрать ?
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02.06.2020 22:46 Відповісти
Замість"років" "поки".
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02.06.2020 19:37 Відповісти
Воно по змісту зрозуміло.
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02.06.2020 19:38 Відповісти
поки що
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02.06.2020 19:55 Відповісти
Окрім МП ніхто карантин не порушував.
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02.06.2020 19:38 Відповісти
Ну и кто им доктор.)))
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02.06.2020 21:07 Відповісти
Верить этой шайке - равносильно что искать девственницу в публичном доме
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02.06.2020 19:45 Відповісти
Як не обговорюй, але за січень - квітень 2020 року бюджет отримав на 38% менше, ніж за січень - квітень 2019 року. Але ж не бариги при владі!
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02.06.2020 19:49 Відповісти
Багато хто казав і каже,що церква поза політикою.А це не так,церкви,це частина політики.
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02.06.2020 19:52 Відповісти
так у нас візантійська порода цієї зарази - я й не чекав шо шамани стануть як в норм. країні)
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02.06.2020 19:56 Відповісти
https://censor.net/user/446474 Жодної багатої країни немає,з цією версією церкви.
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02.06.2020 19:58 Відповісти
Шмигаль обговорив варіанти пом'якшення карантину з представниками релігійних організацій - Цензор.НЕТ 6514
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02.06.2020 20:00 Відповісти
,церкви,це частина політики.

Правая рука.
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02.06.2020 20:03 Відповісти
члены религий пусть лечатся
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02.06.2020 19:53 Відповісти
А представители религиозных организаций уже вычухались от коронавируса? Послабление карантина им! А ответственность за умышленное заражение прихожан во время пасхальных служб и в вербное воскресенье наступит или рашистской церкве все можно? Хотя бы ради приличия назначили штраф за нарушение правил карантина!
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02.06.2020 19:55 Відповісти
В свою очередь представители религиозных организаций предоставили правительства ряд предложений по ослаблению карантина для религиозных организаций, упрощение оформления гуманитарной помощи, поднимали вопрос государственной семейной политики, роли церквей в привлечении инвестиций в Украину и тому подобное.Источник: https://censor.net/n3199598

А віряни кажуть,що церкви нікуди не вмішуються.
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02.06.2020 19:56 Відповісти
Они и не вмешиваются. Их вмешивают.
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02.06.2020 21:49 Відповісти
https://censor.net/user/101672 Будь-якій церкві потрібна влада і гроші.Саме тому,церква не може не вмішуватись.
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02.06.2020 22:00 Відповісти
Деньги нужны каждому человеку. Даже тебе. Ты в магазине и аптеке даром все берешь, или за деньги? А за коммуналку платишь? Или бесплатно? А власть - это сомнительное удовольствие. Наш батюшка обходит мэрию и городские власти десятой дорогой. Ни разу за все время ни копейки у властей не попросил. И от спонсоров старается держаться подальше.
Даже я не придумаю, зачем церкви власть? Может , ты мне расскажешь ?
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02.06.2020 22:57 Відповісти
https://censor.net/user/101672 Ти ці казочки мені не розповідай.
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02.06.2020 23:38 Відповісти
Ну вроде как все сказочки рассказывают, и ты в том числе, а тебя так и тянет кому- то что - то позапрещать ))). А вот скажи, куда податься простому человеку, из нашего дурдома, именуемого повседневной реальностью, если не в храм ? Предложи свои варианты.
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03.06.2020 00:40 Відповісти
https://censor.net/user/101672 Я кажу тільки істину.
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03.06.2020 00:51 Відповісти
Голословное утверждение.
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03.06.2020 07:58 Відповісти
https://censor.net/user/141844 Ні,це істина.
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03.06.2020 12:39 Відповісти
Российская церковь в Украине - рассадник заразы. Вирусной и духовной.
Интересно сколько из 60 млрд. стоило вылечить пашу-мерседеса и обычного дедушку?
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02.06.2020 20:00 Відповісти
откуда цифра? если на армию чет только в 3 раза больше
что за 60 млрд.? кому, куда и как?

я не за попов, но истина дороже.
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02.06.2020 20:03 Відповісти
https://censor.net/user/446474 Церкви московського патріархату,щороку з України вивозять сотні мільйони доларів.За 30 років,це не один мільярд доларів.Звісно,що українці ніколи не будуть багаті.І це тільки церкви.
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02.06.2020 20:07 Відповісти
правильно робл*ть. лох має страждати. стадо попам бабло, попи стаду - полизати "мощі"

Москаль(ну, той шо матюкається) висрав: У нас на Закарпатті якшо не ходиш до церкви - дивляться як на дикуна...
(і це каже той шо вірить в газоподібних євреїв та балакучих змій )
я реально подумав шо він або тролить так або хворий(або просто віропітек)
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03.06.2020 14:09 Відповісти
"Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн"
https://lb.ua/economics/2020/04/18/455649_zelenskiy_podpisal_novuyu_redaktsiyu.html
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02.06.2020 20:26 Відповісти
Да шо там обсуждать? Пускай сидят и не рыпаются, черти в рясах.
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02.06.2020 20:01 Відповісти
Все это время церковь была открыта, доступна для прихожан. Зачем еще с кем - то советоваться.
Ах, ну да , скромно намекнули про роли церквей в привлечении инвестиций в Украину. А не пошли бы вы , маленькие птички? Зерно из госрезерва мыши у вас скушали, эшелонами, и кушать мышам больше нечего ?
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02.06.2020 21:00 Відповісти
целовать крест нельзя,а кадило можно ?
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02.06.2020 20:38 Відповісти
На фото Шмыгаль - вылитый Владимир Ильич!
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02.06.2020 21:07 Відповісти
Сходил к гадалкам на консультацию?
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02.06.2020 21:08 Відповісти
онуфрий был ?
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03.06.2020 02:43 Відповісти
 
 