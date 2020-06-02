Шмигаль обговорив варіанти пом'якшення карантину з представниками релігійних організацій
У вівторок, 2 червня, відбулася перша зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, під час якої обговорювалося функціонування храмів у період карантину, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів України.
Так, у зустрічі взяли участь релігійні організації, прем'єр Денис Шмигаль, міністр соціальної політики Марина Лазебна, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, в.о. міністра культури й інформаційної політики Світлана Фоменко, заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що прем'єр-міністр України погодився з думкою про можливість перегляду в сторону зменшення вимог про кількість присутніх під час релігійних заходів.
"Сподіваюся, ми і далі пом'якшуватимемо умови в міру того, як буде знижуватися захворюваність. Ми дійсно хочемо, щоб наш карантин був адаптивний і ефективний і ми повернулися до звичного життя", - зазначив Шмигаль.
Він нагадав, що зараз іде період адаптивного карантину, а з 22 травня в регіонах, де відбулося його ослаблення, стало можливим проведення релігійних обрядів за умов дотримання всіх заходів превенції.
"Однак треба розуміти, що все це відбувається за обставин, коли пандемію ще не побороли. Кількість хворих в Україні вийшла на так зване "плато". 300-400 осіб виявляються хворими щодня, і це приблизно дорівнює кількості людей, що видужують щодня, але ми все ще не маємо негативної динаміки, і тому потрібно дотримуватися заходів безпеки", - підкреслив глава уряду.
Він також запевнив, що уряд прагне "створити всі можливі в нинішніх обставинах умови для найбільш повного здійснення відповідних обрядів і богослужінь".
У свою чергу представники релігійних організацій надали уряду низку пропозицій щодо ослаблення карантину для релігійних організацій, спрощення оформлення гуманітарної допомоги, піднімали питання державної сімейної політики, ролі церков у залученні інвестицій в Україну тощо.
Крім того, Лазебна повідомила, що на час пандемії Мінсоцполітики вже спростило процедуру визнання вантажів як гуманітарних, а в майбутньому у відомстві хочуть зробити цей процес автоматичним.
Глава уряду також підтримав ініціативу проводити такі зустрічі раз у квартал.
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Щось, як показала практика, в них це не виходить.
Зробили офшори прикриваючись ім'ям Господа.
Це не потреба, а стадний рефлекс.
Церква (храм) - це не будівля культів, а спільнота вірних, які вірять в один ідеал.
Правая рука.
А віряни кажуть,що церкви нікуди не вмішуються.
Даже я не придумаю, зачем церкви власть? Может , ты мне расскажешь ?
Интересно сколько из 60 млрд. стоило вылечить пашу-мерседеса и обычного дедушку?
что за 60 млрд.? кому, куда и как?
я не за попов, но истина дороже.
Москаль(ну, той шо матюкається) висрав: У нас на Закарпатті якшо не ходиш до церкви - дивляться як на дикуна...
(і це каже той шо вірить в газоподібних євреїв та балакучих змій )
я реально подумав шо він або тролить так або хворий(або просто віропітек)
https://lb.ua/economics/2020/04/18/455649_zelenskiy_podpisal_novuyu_redaktsiyu.html
Ах, ну да , скромно намекнули про роли церквей в привлечении инвестиций в Украину. А не пошли бы вы , маленькие птички? Зерно из госрезерва мыши у вас скушали, эшелонами, и кушать мышам больше нечего ?