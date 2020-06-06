Двое военнослужащих ранены при обстрелах Опытного и Марьинки, - штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обстреляли позиции ОС в районе населенного пункта Опытное с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Возле населенного пункта Опытное противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение", - сказано в сообщении.

Еще один обстрел был зафиксирован под Марьинкой. В результате огня из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия был ранен еще один украинский военнослужащий.

Раненые получили первую медицинскую помощь и были эвакуированы в медицинские учреждения.

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Подразделения ОС открыли огонь в ответ с применением имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.

Как сообщалось, за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе.