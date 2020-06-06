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Новости Агрессия России против Украины
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Двое военнослужащих ранены при обстрелах Опытного и Марьинки, - штаб ООС

Двое военнослужащих ранены при обстрелах Опытного и Марьинки, - штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе обстреляли позиции ОС в районе населенного пункта Опытное с применением запрещенных Минскими соглашениями вооружений.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу штаба Операции Объединенных сил.

"Возле населенного пункта Опытное противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, в результате чего один наш защитник получил осколочное ранение", - сказано в сообщении.

Еще один обстрел был зафиксирован под Марьинкой. В результате огня из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия был ранен еще один украинский военнослужащий.

Раненые получили первую медицинскую помощь и были эвакуированы в медицинские учреждения.

Также на Цензор.НЕТ: Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранены 2 бойца, уничтожен оккупант

Подразделения ОС открыли огонь в ответ с применением имеющихся огневых средств. Потери противника уточняются.

Как сообщалось, за минувшие сутки двое украинских военнослужащих получили ранения в результате обстрелов со стороны российских наемников на Донбассе.

Двое военнослужащих ранены при обстрелах Опытного и Марьинки, - штаб ООС 01

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обстрел (26982) ранение (3379) операция Объединенных сил (6766)


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Найшвидшого одужання хлопцям.........
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06.06.2020 12:38 Ответить
https://twitter.com/666_mancer

https://twitter.com/666_mancer Necro Mancer



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Двое военнослужащих ранены при обстрелах Опытного и Марьинки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1419
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06.06.2020 12:51 Ответить
Що шукав, те і знайшов.
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06.06.2020 13:01 Ответить
Двох військовослужбовців поранено під час обстрілу Опитного та Мар'їнки, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 161
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06.06.2020 23:57 Ответить
 
 