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"Слуги народа" предлагают ввести компенсацию за "боль и сожаление"

В Верховную Раду внесли законопроект, который предусматривает "возмещение за боль и сожаление".

Об этом говорится на сайте Рады, передает Цензор.НЕТ.

Проект закона №3605 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возмещения за боль и сожаление" зарегистрировали 5 июня.

Сейчас он передан на рассмотрение руководству Рады. Текст документа пока отсутствует.

Инициаторами законопроекта стали 14 депутатов, большинство из которых являются членами фракции "Слуга народа".

Среди них Галина Третьякова, Сергей Гривко, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Анатолий Остапенко, Михаил Ананченко, Дмитрий Любота, Михаил Лаба, Елена Копанчук, Николай Бабенко, Алексей Кузнецов, Александр Качура, Павел Халимон, Даниил Гетманцев.

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ВР (29233) законопроект (3219) Слуга народа (2629)


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Топ комментарии
+66
"Слуги народа" предлагают ввести компенсацию за "боль и сожаление" - Цензор.НЕТ 5990
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06.06.2020 14:29
+43
Це вони хочуть компенсувати своїм виборцям?
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06.06.2020 14:28
+34
мені вже страшно подумати, що ці бєздарі вигадали...
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06.06.2020 14:28
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06.06.2020 14:28 Ответить
"Слуги народа" предлагают ввести компенсацию за "боль и сожаление" - Цензор.НЕТ 5990
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06.06.2020 14:29 Ответить
"Слуги народа" предлагают ввести компенсацию за "боль и сожаление" - Цензор.НЕТ 8172
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06.06.2020 14:33 Ответить
а перейменувати усі контори забув.
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06.06.2020 15:26 Ответить
внесли законопроект, который предусматривает "возмещение за боль и сожаление".

==================
я за! еще надо компенсацию за моральное унижение, душевные страдания,гнусные мысли,желание убить,безпричинный страх ненависть и русафобию.
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06.06.2020 15:50 Ответить
т.е. когда дура училка гонить гавно, и тьі ей об єтом говоришь, а она обижается, то за єто тьі должен бьіть наказан: за то, что посмел противиться потоку говна в голову твоих детей и тебе тоже. круто!
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06.06.2020 17:05 Ответить
дебилы есть же давно практика судов Украины, ЕСЧП что такое моральные психоэмоциональные страдания длительность таковых причины следствия формула денежного исчисления.. наработано сотни если не тысячи экспертиз комиссионных комплексных медики психиатрическо психологических и лингвинистических.. БУБОЧКЕ ВИДИМО БОЛЬНО И СТРАСТЬ КАК СТРАДАЮЩЕМУ ОСОЗНАТЬ СВОЮ НИКЧЕМНОСТЬ УБОГОСТЬ ДЕБИЛЬНОСТЬ ЗАПУГАННОСТЬ ТУПОСТЬ И ИДИОТИЗМ СИТУАЦИИ....
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06.06.2020 14:44 Ответить
мені вже страшно подумати, що ці бєздарі вигадали...
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06.06.2020 14:28 Ответить
ще один пластир заклеїти дірку недоторканості
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06.06.2020 15:27 Ответить
Да ясно что. Вы пишете что нибудь нехорошее на служек. У них боль и сожаление. Вы платите пару тройку десятков тысяч за страдания.
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06.06.2020 16:22 Ответить
Це вони хочуть компенсувати своїм виборцям?
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06.06.2020 14:28 Ответить
во-во! первое, что в голову приходит.
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06.06.2020 14:30 Ответить
Они своих избирателей и видали/, и вертели. Это очередной еврейский манёвр.
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06.06.2020 14:31 Ответить
Браво!
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06.06.2020 14:47 Ответить
ЗеДепутаты вместе со своим ЗеПрезидентом проср.ли экономику Украины, но вот абсурдные законопроэкты это как раз по их части..
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06.06.2020 14:30 Ответить
Директора держрезерву, який виявив розкрадання і ініціював перевірки - звільнили з посади без будь-яких пояснень. Зелена влада відчуває свою безкарність, устроїла безпрєдєл - такого беззаконня навіть при януковичу не було

"Слуги народа" предлагают ввести компенсацию за "боль и сожаление" - Цензор.НЕТ 2075
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06.06.2020 14:33 Ответить
чому б і ні - у нас за останні 29-ть років РЕАЛЬНО не сів із Конфіскаціею всього - включаючи родинні Активи, ні ОДИН високопосадовець...Ні один ... Чого б не КРАСТИ...
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06.06.2020 14:41 Ответить
лазаренко сів) А от в Германії чи там Данії дійсно ніхто не сів)
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06.06.2020 15:27 Ответить
хто його посадив - що , українська фЄміда
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06.06.2020 15:42 Ответить
ну а как его сажать)) тож мыши проклятые, уволили потому шо не купил вовремя мышеловки, я вообще новости не смотрю, 95 квартал всё население держит за идиотов, поэтому то что они творят даже опытный психиатр не сможет объяснить.
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06.06.2020 16:25 Ответить
"Слуги народа" предлагают ввести компенсацию за "боль и сожаление"

Чем замерять планируется?
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06.06.2020 14:30 Ответить
Фантазии истца не ограничены - от извинений до чемодана денег
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06.06.2020 15:27 Ответить
Закон про панять і прастіть
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06.06.2020 14:34 Ответить
Люди,просинайтесь,шкода країни!
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06.06.2020 14:34 Ответить
поздно просыпаться, если не будет урожая, будет 33 год, все заснём на долго.
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06.06.2020 16:26 Ответить
Врожай буде,бо було багато дощів,так що хліб буде полюбе.
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06.06.2020 16:40 Ответить
ПЗДЦ...Какая боль, какая боль.. В психиатрии самое главное кто первым оденет белый халат...
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06.06.2020 14:35 Ответить
Їм реально бюджету забракне
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06.06.2020 14:38 Ответить
Какая боль, какая боль,
Зеленая шобла -Нарид Украины,
5-0
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06.06.2020 14:39 Ответить
Хренасе грибочків поїли.
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06.06.2020 14:39 Ответить
Ісуса ще внесіть..
як маскалі бога внесли в канстітуцію
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06.06.2020 14:40 Ответить
Якого ІІсуса? Мабуть Яхве?
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06.06.2020 15:30 Ответить
А расшифровка ?
Боль и страдания- я могу понять.
Что значит: боль и сожаления ??
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06.06.2020 14:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=tQxRIfY8ybg
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06.06.2020 14:46 Ответить
а під цей ЗУ попадуть всі із тих АНКЛАВІВ , що волали - пУтлер введи.... Вони ж тепер имею "боль"....
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06.06.2020 14:43 Ответить
То садо-мазохістам і любителям жорсткого порно тепер будуть платити? Дай, здогадаюся, хто ж то міг ініціювати такий закон? 🤔
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06.06.2020 14:43 Ответить
Мне больно читать такие новости , и иногда сожалею , что такое творится в Украине.
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06.06.2020 14:44 Ответить
ДЛб у них больше проблем нету
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06.06.2020 14:52 Ответить
Так це ж потрібно буде виплачувати майже всім жителям України.......
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06.06.2020 14:53 Ответить
"Слуги народа" предлагают ввести компенсацию за "боль и сожаление" - Цензор.НЕТ 2848
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06.06.2020 14:55 Ответить
Слуги для виборців своїх білохалатять.
Ті упороли зе-хурню --- їм ще й заплатять.
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06.06.2020 14:58 Ответить
Вырубка леса, голые Карпаты? Разграбление янтарных полесьев? Уничтожение парков для многоэтажных застроек? Пустыри и пустыни? Горячий ветер? Ну-да... Компенсаторщики. Боль и сожаление у них. Ну-ну...
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06.06.2020 14:59 Ответить
Понавыбирали мудаков - все в разрухе - экономика, внутренняя и внешняя политика, медицина и обазование , а эти лазейки для деребана бюджета ищут
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06.06.2020 15:03 Ответить
слуги народа мрази
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06.06.2020 15:07 Ответить
Я відчуваю біль та жаль з приводу вибору Зезедента. Мені першому компенсація!
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06.06.2020 15:16 Ответить
дебилы, сами себе яму роют...., они на этом законе разорятся......
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06.06.2020 15:18 Ответить
Сопле больно,когда его критикуют и он сожалеет что бесплатно.
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06.06.2020 15:26 Ответить
он у нас главнопотерпевший
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06.06.2020 15:29 Ответить
Клоунам больно?
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06.06.2020 15:29 Ответить
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

Мільйони гривень зникли з благодійного фонду при ОПУ Зеленського - немає ні звітів, ні документів на витрати

Благодійний фонд при ОПУ Зеленського куди вибивали гроші з великих компаній, і який курується російським бізнесменом та рєшалою Борисом Баумом і його спільником заступником Єрмака Кирилом Тимошенком - виявився звичайною годівницею для розкрадання. Про це сhttps://www.5.ua/polityka/ni-obitsianok-ni-probachen-z-blahodiinoho-fondu-pry-opu-bezslidno-znykly-miliony-hryven-rozsliduvannia-216684.html?fbclid=IwAR1b9t64k3o0yhlBS9aBVjgf_OwYiQCnswT_DYXDZG_dzgaeSnqbvXohUTo відчать результати журналістського розслідування.
"Так, через фонд "Корпорація монстрів" пройшло 362 мільйони гривень. Скільки грошей зайшло на "Прайм", який змінив "Корпорацію монстрів" - просто невідомо. Ані "Прайм", ані Офіс президента не звітували про витрачені кошти. Все, що є - невеличка презентація. Її опублікував на Фейсбуці. Так, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував лише пост від 5 травня, коли збір коштів уже ніби було закінчено. За даними Кирила Тимошенка, загалом через два благодійні фонди зібрали і витратили 374 мільйони гривень", - йдеться в розслідуванні.
Тобто рекетом вибивши сотні мільйонів гривень з компаній, ОПУ не надала ні звітності, ні документів, що підтверджують цільові витрати, ні докази передачі на облік реального медичного обладнання чи засобів захисту. Їх, імовірно - просто вкрали.
"Тобто, 28 мільйонів точно заходили на рахунки "Прайму". Але згадаймо, що казали представники ОПУ... Кирило Тимошенко говорив лише про 12 мільйонів. І тут два варіанти - хтось зі сторін або говорить неправду, або приховує реальну інформацію. Так скільки грошей і від кого зайшли у фонд і як їх витратили? Такі прості питання ми прописали і в офіційному запиті до керівника "Прайму" на його прохання. І ось - зустрічаємо пана Баума на виході з Офісу президента", - додають у розслідуванні.
Вже понад два тижні ні ОПУ Зеленського, ні росіянин Баум не дають ніяких пояснень.Ну ,а що - на їх думку хто лохам повинен щось пояснювати, шонеясно?
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06.06.2020 15:39 Ответить
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZX08Xve8iewBccFfW2Tdsx7D-quNkjyomqD9Ni6HHLhyIWz6IaNSD1XJ0rkPHY8uoZEMRRbePj79dA87qoALl5vUSR4XHBDuQmpz2jdFf3LCfebLnclUzPNaS2HxETt-XM&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/577889516464090?__cft__[0]=AZX08Xve8iewBccFfW2Tdsx7D-quNkjyomqD9Ni6HHLhyIWz6IaNSD1XJ0rkPHY8uoZEMRRbePj79dA87qoALl5vUSR4XHBDuQmpz2jdFf3LCfebLnclUzPNaS2HxETt-XM&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·

ЗЕЛЕНСКИЙ решил окропить росой глаза своего многострадального электората...

Точнее почерк то Зеленского, а "чернила" Галочки Матрасной (она же Галина Пшонка) - Третякова от "сороса" из комитета по... социальной (как мило) политике.

Чтобы электорат Зеленского мог утешиться... Зеленский "чернилами" Третяковой пишет проект закона 3605 о "компенсации Боли и Печали"...

Да да... "боль печаль"... ))) Возьми с полочки пирожок, тупой электоратик... Чтоб с чистой совестью потом голосовали за Колб Тищенок, Третяковых и прочих фриков Зеленского типо Ляшка...
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06.06.2020 15:44 Ответить
Да м-с, IQ у моносброда еще хуже чем казалось.Господи, спаси Украину
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06.06.2020 16:21 Ответить
У них не "ай-кью", а "ой-ку-ку".
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06.06.2020 16:27 Ответить
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06.06.2020 23:31 Ответить
А если эту всю шоблу зеленожопого клоуна пустить в расход,по серьезному,это будет считаться компенсацией за всю боль и страдание?
Если да,то я за)))
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06.06.2020 16:27 Ответить
Пусть смазки добавят, зебилы.
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06.06.2020 16:34 Ответить
Я так понял, что "за боль и сожаление"- премия последнему упоротому зебилу этой осенью?
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06.06.2020 16:38 Ответить
Хто мені компенсує за біль та жаль що дебіли вибрали зелену дрисню?
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06.06.2020 16:39 Ответить
"Слуги народу" пропонують запровадити компенсацію за "біль і жаль" - Цензор.НЕТ 6058
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06.06.2020 19:06 Ответить
почти все проценты голосовавшие за"зе" первые претенденты на "ущербную компенсацию"
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06.06.2020 17:04 Ответить
Коли я дивлюся на нашого гаранта і монобільшість, це в мене викликає невимовний фізичний біль і сожаління за потрачені роки життя на цих ідіотів!
ТОМУ, Я ВИМАГАЮ КОМПЕНСАЦІЮ МОЇХ СТРАЖДАНЬ І ВТРАЧЕНОГО ІЗ ЗА НИХ ЗДОРОВЯ І ПРИБУТКІВ!!!
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06.06.2020 17:15 Ответить
Це зелені залазять вже в область почуттів і емоцій,які ще ніхто не виміряв,не визначив і не оцінив...Дати можливість суддям визначати і оцінювати таке поняття як "жаль" - відкрити просто таки неймовірний потік нових хабарів...Всі просто таки шизіють з тої влади і з того президента,так і буде колись названий цей період життя нашої країни - період ошизіння...Але це ще треба з цього періоду вийти,а не застрягнути в ньому навічно...
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06.06.2020 17:31 Ответить
Будете смеяться, но речь явно идет о цыганах, ********** и ж*дах.
Одни чувствуют боль, когда громят их таборы с нарколабораториями, вторые чувствуют сожаление и боль, когда им не дают маленьких мальчиков на растление воспитание, а третьи очень сожалеют и страдают, если украинцы задают вопросы - а кто по национальности наше правительство и олигархи? За глупыми вопросами скрывается жестокое наступление на наши ценности и свободы.
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06.06.2020 18:12 Ответить
Скільки очистної роботи буде після зелених, коли це нарешті станеться
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06.06.2020 19:01 Ответить
"Слуги народу" пропонують запровадити компенсацію за "біль і жаль" - Цензор.НЕТ 2038
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06.06.2020 19:05 Ответить
Какая боль, какая боль.
Бубочка-Ямайка 5:0
"Слуги народу" пропонують запровадити компенсацію за "біль і жаль" - Цензор.НЕТ 5783
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06.06.2020 19:40 Ответить
Компенсировать зебики могут из 2-х источников: за счет репараций от России за агрессию и грабежи или со своего кармана. А если хотят за счет граждан Украина. то получат по морде.
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06.06.2020 20:15 Ответить
"По мордє"? Та Ви гуманіст))
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06.06.2020 22:13 Ответить
Те, кто сейчас попирает все законы,в том числе и человеческие обязательно получат то,что заслуживают..
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06.06.2020 23:48 Ответить
Нифига себе!А мерная чаша есть?
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06.06.2020 21:23 Ответить
а закона за сожаление что этим уродам не сделали вовремя эвтаназию мона нарисовать
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06.06.2020 22:06 Ответить
"Нє мона, а нуна" ))
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06.06.2020 22:11 Ответить
это сегодня актуально НУНА
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06.06.2020 23:14 Ответить
Ну я відчуваю велетенські "боль і сожалєніє" з приводу того, що до влади дорвалася зелена шобла. Тобто, коли закон буде прийнято, мені виплатять компенсацію?
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06.06.2020 22:10 Ответить
и желательно всем кто проголосовал против этой шоблы и за каждый день пребывания у власти в размере 100 евро из ихнего кошелька за счет госбюджета принципиально буду против
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06.06.2020 23:17 Ответить
Анал табу? Чи нє?
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06.06.2020 22:24 Ответить
Боль дамбаской народности от агрессии Хунты!
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07.06.2020 07:53 Ответить
Всё1 это очень мило, вот только текст законопроекта отсутствует.
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07.06.2020 11:08 Ответить
 
 