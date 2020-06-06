"Слуги народу" пропонують запровадити компенсацію за "біль і жаль"
До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає "відшкодування за біль і жаль".
Про це йдеться на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ.
Проєкт закону №3605 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування за біль і жаль" зареєстрували 5 червня.
Зараз його передано на розгляд керівництву Ради. Текст документа наразі відсутній.
Ініціаторами законопроєкту стали 14 депутатів, більшість із яких є членами фракції "Слуга народу".
Серед них Галина Третьякова, Сергій Гривко, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Анатолій Остапенко, Михайло Ананченко, Дмитро Любота, Михайло Лаба, Олена Копанчук, Микола Бабенко, Олексій Кузнєцов, Олександр Качура, Павло Халімон, Данило Гетманцев.
Топ коментарі
+66 Alex Newman
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я за! еще надо компенсацию за моральное унижение, душевные страдания,гнусные мысли,желание убить,безпричинный страх ненависть и русафобию.
Чем замерять планируется?
Зеленая шобла -Нарид Украины,
5-0
як маскалі бога внесли в канстітуцію
Боль и страдания- я могу понять.
Что значит: боль и сожаления ??
Ті упороли зе-хурню --- їм ще й заплатять.
Мільйони гривень зникли з благодійного фонду при ОПУ Зеленського - немає ні звітів, ні документів на витрати
Благодійний фонд при ОПУ Зеленського куди вибивали гроші з великих компаній, і який курується російським бізнесменом та рєшалою Борисом Баумом і його спільником заступником Єрмака Кирилом Тимошенком - виявився звичайною годівницею для розкрадання. Про це сhttps://www.5.ua/polityka/ni-obitsianok-ni-probachen-z-blahodiinoho-fondu-pry-opu-bezslidno-znykly-miliony-hryven-rozsliduvannia-216684.html?fbclid=IwAR1b9t64k3o0yhlBS9aBVjgf_OwYiQCnswT_DYXDZG_dzgaeSnqbvXohUTo відчать результати журналістського розслідування.
"Так, через фонд "Корпорація монстрів" пройшло 362 мільйони гривень. Скільки грошей зайшло на "Прайм", який змінив "Корпорацію монстрів" - просто невідомо. Ані "Прайм", ані Офіс президента не звітували про витрачені кошти. Все, що є - невеличка презентація. Її опублікував на Фейсбуці. Так, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував лише пост від 5 травня, коли збір коштів уже ніби було закінчено. За даними Кирила Тимошенка, загалом через два благодійні фонди зібрали і витратили 374 мільйони гривень", - йдеться в розслідуванні.
Тобто рекетом вибивши сотні мільйонів гривень з компаній, ОПУ не надала ні звітності, ні документів, що підтверджують цільові витрати, ні докази передачі на облік реального медичного обладнання чи засобів захисту. Їх, імовірно - просто вкрали.
"Тобто, 28 мільйонів точно заходили на рахунки "Прайму". Але згадаймо, що казали представники ОПУ... Кирило Тимошенко говорив лише про 12 мільйонів. І тут два варіанти - хтось зі сторін або говорить неправду, або приховує реальну інформацію. Так скільки грошей і від кого зайшли у фонд і як їх витратили? Такі прості питання ми прописали і в офіційному запиті до керівника "Прайму" на його прохання. І ось - зустрічаємо пана Баума на виході з Офісу президента", - додають у розслідуванні.
Вже понад два тижні ні ОПУ Зеленського, ні росіянин Баум не дають ніяких пояснень.Ну ,а що - на їх думку хто лохам повинен щось пояснювати, шонеясно?
https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/577889516464090?__cft__[0]=AZX08Xve8iewBccFfW2Tdsx7D-quNkjyomqD9Ni6HHLhyIWz6IaNSD1XJ0rkPHY8uoZEMRRbePj79dA87qoALl5vUSR4XHBDuQmpz2jdFf3LCfebLnclUzPNaS2HxETt-XM&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·
ЗЕЛЕНСКИЙ решил окропить росой глаза своего многострадального электората...
Точнее почерк то Зеленского, а "чернила" Галочки Матрасной (она же Галина Пшонка) - Третякова от "сороса" из комитета по... социальной (как мило) политике.
Чтобы электорат Зеленского мог утешиться... Зеленский "чернилами" Третяковой пишет проект закона 3605 о "компенсации Боли и Печали"...
Да да... "боль печаль"... ))) Возьми с полочки пирожок, тупой электоратик... Чтоб с чистой совестью потом голосовали за Колб Тищенок, Третяковых и прочих фриков Зеленского типо Ляшка...
Если да,то я за)))
ТОМУ, Я ВИМАГАЮ КОМПЕНСАЦІЮ МОЇХ СТРАЖДАНЬ І ВТРАЧЕНОГО ІЗ ЗА НИХ ЗДОРОВЯ І ПРИБУТКІВ!!!
Одни чувствуют боль, когда громят их таборы с нарколабораториями, вторые чувствуют сожаление и боль, когда им не дают маленьких мальчиков на
растлениевоспитание, а третьи очень сожалеют и страдают, если украинцы задают вопросы - а кто по национальности наше правительство и олигархи? За глупыми вопросами скрывается жестокое наступление на наши ценности и свободы.
Бубочка-Ямайка 5:0