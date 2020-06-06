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"Слуги народу" пропонують запровадити компенсацію за "біль і жаль"

До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає "відшкодування за біль і жаль".

Про це йдеться на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт закону №3605 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування за біль і жаль" зареєстрували 5 червня.

Зараз його передано на розгляд керівництву Ради. Текст документа наразі відсутній.

Ініціаторами законопроєкту стали 14 депутатів, більшість із яких є членами фракції "Слуга народу".

Серед них Галина Третьякова, Сергій Гривко, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Анатолій Остапенко, Михайло Ананченко, Дмитро Любота, Михайло Лаба, Олена Копанчук, Микола Бабенко, Олексій Кузнєцов, Олександр Качура, Павло Халімон, Данило Гетманцев.

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Автор: 

ВР (14949) законопроєкт (3584) Слуга народу (2811)


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Топ коментарі
+66
"Слуги народа" предлагают ввести компенсацию за "боль и сожаление" - Цензор.НЕТ 5990
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06.06.2020 14:29
+43
Це вони хочуть компенсувати своїм виборцям?
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06.06.2020 14:28
+34
мені вже страшно подумати, що ці бєздарі вигадали...
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06.06.2020 14:28
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06.06.2020 14:28 Відповісти
"Слуги народа" предлагают ввести компенсацию за "боль и сожаление" - Цензор.НЕТ 5990
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06.06.2020 14:29 Відповісти
"Слуги народа" предлагают ввести компенсацию за "боль и сожаление" - Цензор.НЕТ 8172
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06.06.2020 14:33 Відповісти
а перейменувати усі контори забув.
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06.06.2020 15:26 Відповісти
внесли законопроект, который предусматривает "возмещение за боль и сожаление".

==================
я за! еще надо компенсацию за моральное унижение, душевные страдания,гнусные мысли,желание убить,безпричинный страх ненависть и русафобию.
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06.06.2020 15:50 Відповісти
т.е. когда дура училка гонить гавно, и тьі ей об єтом говоришь, а она обижается, то за єто тьі должен бьіть наказан: за то, что посмел противиться потоку говна в голову твоих детей и тебе тоже. круто!
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06.06.2020 17:05 Відповісти
дебилы есть же давно практика судов Украины, ЕСЧП что такое моральные психоэмоциональные страдания длительность таковых причины следствия формула денежного исчисления.. наработано сотни если не тысячи экспертиз комиссионных комплексных медики психиатрическо психологических и лингвинистических.. БУБОЧКЕ ВИДИМО БОЛЬНО И СТРАСТЬ КАК СТРАДАЮЩЕМУ ОСОЗНАТЬ СВОЮ НИКЧЕМНОСТЬ УБОГОСТЬ ДЕБИЛЬНОСТЬ ЗАПУГАННОСТЬ ТУПОСТЬ И ИДИОТИЗМ СИТУАЦИИ....
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06.06.2020 14:44 Відповісти
мені вже страшно подумати, що ці бєздарі вигадали...
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06.06.2020 14:28 Відповісти
ще один пластир заклеїти дірку недоторканості
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06.06.2020 15:27 Відповісти
Да ясно что. Вы пишете что нибудь нехорошее на служек. У них боль и сожаление. Вы платите пару тройку десятков тысяч за страдания.
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06.06.2020 16:22 Відповісти
Це вони хочуть компенсувати своїм виборцям?
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06.06.2020 14:28 Відповісти
во-во! первое, что в голову приходит.
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06.06.2020 14:30 Відповісти
Они своих избирателей и видали/, и вертели. Это очередной еврейский манёвр.
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06.06.2020 14:31 Відповісти
Браво!
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06.06.2020 14:47 Відповісти
ЗеДепутаты вместе со своим ЗеПрезидентом проср.ли экономику Украины, но вот абсурдные законопроэкты это как раз по их части..
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06.06.2020 14:30 Відповісти
Директора держрезерву, який виявив розкрадання і ініціював перевірки - звільнили з посади без будь-яких пояснень. Зелена влада відчуває свою безкарність, устроїла безпрєдєл - такого беззаконня навіть при януковичу не було

"Слуги народа" предлагают ввести компенсацию за "боль и сожаление" - Цензор.НЕТ 2075
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06.06.2020 14:33 Відповісти
чому б і ні - у нас за останні 29-ть років РЕАЛЬНО не сів із Конфіскаціею всього - включаючи родинні Активи, ні ОДИН високопосадовець...Ні один ... Чого б не КРАСТИ...
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06.06.2020 14:41 Відповісти
лазаренко сів) А от в Германії чи там Данії дійсно ніхто не сів)
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06.06.2020 15:27 Відповісти
хто його посадив - що , українська фЄміда
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06.06.2020 15:42 Відповісти
ну а как его сажать)) тож мыши проклятые, уволили потому шо не купил вовремя мышеловки, я вообще новости не смотрю, 95 квартал всё население держит за идиотов, поэтому то что они творят даже опытный психиатр не сможет объяснить.
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06.06.2020 16:25 Відповісти
"Слуги народа" предлагают ввести компенсацию за "боль и сожаление"

Чем замерять планируется?
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06.06.2020 14:30 Відповісти
Фантазии истца не ограничены - от извинений до чемодана денег
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06.06.2020 15:27 Відповісти
Закон про панять і прастіть
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06.06.2020 14:34 Відповісти
Люди,просинайтесь,шкода країни!
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06.06.2020 14:34 Відповісти
поздно просыпаться, если не будет урожая, будет 33 год, все заснём на долго.
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06.06.2020 16:26 Відповісти
Врожай буде,бо було багато дощів,так що хліб буде полюбе.
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06.06.2020 16:40 Відповісти
ПЗДЦ...Какая боль, какая боль.. В психиатрии самое главное кто первым оденет белый халат...
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06.06.2020 14:35 Відповісти
Їм реально бюджету забракне
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06.06.2020 14:38 Відповісти
Какая боль, какая боль,
Зеленая шобла -Нарид Украины,
5-0
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06.06.2020 14:39 Відповісти
Хренасе грибочків поїли.
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06.06.2020 14:39 Відповісти
Ісуса ще внесіть..
як маскалі бога внесли в канстітуцію
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06.06.2020 14:40 Відповісти
Якого ІІсуса? Мабуть Яхве?
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06.06.2020 15:30 Відповісти
А расшифровка ?
Боль и страдания- я могу понять.
Что значит: боль и сожаления ??
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06.06.2020 14:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=tQxRIfY8ybg
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06.06.2020 14:46 Відповісти
а під цей ЗУ попадуть всі із тих АНКЛАВІВ , що волали - пУтлер введи.... Вони ж тепер имею "боль"....
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06.06.2020 14:43 Відповісти
То садо-мазохістам і любителям жорсткого порно тепер будуть платити? Дай, здогадаюся, хто ж то міг ініціювати такий закон? 🤔
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06.06.2020 14:43 Відповісти
Мне больно читать такие новости , и иногда сожалею , что такое творится в Украине.
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06.06.2020 14:44 Відповісти
ДЛб у них больше проблем нету
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06.06.2020 14:52 Відповісти
Так це ж потрібно буде виплачувати майже всім жителям України.......
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06.06.2020 14:53 Відповісти
"Слуги народа" предлагают ввести компенсацию за "боль и сожаление" - Цензор.НЕТ 2848
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06.06.2020 14:55 Відповісти
Слуги для виборців своїх білохалатять.
Ті упороли зе-хурню --- їм ще й заплатять.
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06.06.2020 14:58 Відповісти
Вырубка леса, голые Карпаты? Разграбление янтарных полесьев? Уничтожение парков для многоэтажных застроек? Пустыри и пустыни? Горячий ветер? Ну-да... Компенсаторщики. Боль и сожаление у них. Ну-ну...
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06.06.2020 14:59 Відповісти
Понавыбирали мудаков - все в разрухе - экономика, внутренняя и внешняя политика, медицина и обазование , а эти лазейки для деребана бюджета ищут
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06.06.2020 15:03 Відповісти
слуги народа мрази
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06.06.2020 15:07 Відповісти
Я відчуваю біль та жаль з приводу вибору Зезедента. Мені першому компенсація!
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06.06.2020 15:16 Відповісти
дебилы, сами себе яму роют...., они на этом законе разорятся......
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06.06.2020 15:18 Відповісти
Сопле больно,когда его критикуют и он сожалеет что бесплатно.
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06.06.2020 15:26 Відповісти
он у нас главнопотерпевший
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06.06.2020 15:29 Відповісти
Клоунам больно?
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06.06.2020 15:29 Відповісти
https://enigma.club/users/alex_77 Alex Noyt (Oleksandr Maliuchenko)

Мільйони гривень зникли з благодійного фонду при ОПУ Зеленського - немає ні звітів, ні документів на витрати

Благодійний фонд при ОПУ Зеленського куди вибивали гроші з великих компаній, і який курується російським бізнесменом та рєшалою Борисом Баумом і його спільником заступником Єрмака Кирилом Тимошенком - виявився звичайною годівницею для розкрадання. Про це сhttps://www.5.ua/polityka/ni-obitsianok-ni-probachen-z-blahodiinoho-fondu-pry-opu-bezslidno-znykly-miliony-hryven-rozsliduvannia-216684.html?fbclid=IwAR1b9t64k3o0yhlBS9aBVjgf_OwYiQCnswT_DYXDZG_dzgaeSnqbvXohUTo відчать результати журналістського розслідування.
"Так, через фонд "Корпорація монстрів" пройшло 362 мільйони гривень. Скільки грошей зайшло на "Прайм", який змінив "Корпорацію монстрів" - просто невідомо. Ані "Прайм", ані Офіс президента не звітували про витрачені кошти. Все, що є - невеличка презентація. Її опублікував на Фейсбуці. Так, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко опублікував лише пост від 5 травня, коли збір коштів уже ніби було закінчено. За даними Кирила Тимошенка, загалом через два благодійні фонди зібрали і витратили 374 мільйони гривень", - йдеться в розслідуванні.
Тобто рекетом вибивши сотні мільйонів гривень з компаній, ОПУ не надала ні звітності, ні документів, що підтверджують цільові витрати, ні докази передачі на облік реального медичного обладнання чи засобів захисту. Їх, імовірно - просто вкрали.
"Тобто, 28 мільйонів точно заходили на рахунки "Прайму". Але згадаймо, що казали представники ОПУ... Кирило Тимошенко говорив лише про 12 мільйонів. І тут два варіанти - хтось зі сторін або говорить неправду, або приховує реальну інформацію. Так скільки грошей і від кого зайшли у фонд і як їх витратили? Такі прості питання ми прописали і в офіційному запиті до керівника "Прайму" на його прохання. І ось - зустрічаємо пана Баума на виході з Офісу президента", - додають у розслідуванні.
Вже понад два тижні ні ОПУ Зеленського, ні росіянин Баум не дають ніяких пояснень.Ну ,а що - на їх думку хто лохам повинен щось пояснювати, шонеясно?
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06.06.2020 15:39 Відповісти
https://www.facebook.com/miha.anarchyst?__cft__[0]=AZX08Xve8iewBccFfW2Tdsx7D-quNkjyomqD9Ni6HHLhyIWz6IaNSD1XJ0rkPHY8uoZEMRRbePj79dA87qoALl5vUSR4XHBDuQmpz2jdFf3LCfebLnclUzPNaS2HxETt-XM&__tn__=-UC%2CP-R Миха Чаплыга

https://www.facebook.com/miha.anarchyst/posts/577889516464090?__cft__[0]=AZX08Xve8iewBccFfW2Tdsx7D-quNkjyomqD9Ni6HHLhyIWz6IaNSD1XJ0rkPHY8uoZEMRRbePj79dA87qoALl5vUSR4XHBDuQmpz2jdFf3LCfebLnclUzPNaS2HxETt-XM&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·

ЗЕЛЕНСКИЙ решил окропить росой глаза своего многострадального электората...

Точнее почерк то Зеленского, а "чернила" Галочки Матрасной (она же Галина Пшонка) - Третякова от "сороса" из комитета по... социальной (как мило) политике.

Чтобы электорат Зеленского мог утешиться... Зеленский "чернилами" Третяковой пишет проект закона 3605 о "компенсации Боли и Печали"...

Да да... "боль печаль"... ))) Возьми с полочки пирожок, тупой электоратик... Чтоб с чистой совестью потом голосовали за Колб Тищенок, Третяковых и прочих фриков Зеленского типо Ляшка...
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06.06.2020 15:44 Відповісти
Да м-с, IQ у моносброда еще хуже чем казалось.Господи, спаси Украину
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06.06.2020 16:21 Відповісти
У них не "ай-кью", а "ой-ку-ку".
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06.06.2020 16:27 Відповісти
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06.06.2020 23:31 Відповісти
А если эту всю шоблу зеленожопого клоуна пустить в расход,по серьезному,это будет считаться компенсацией за всю боль и страдание?
Если да,то я за)))
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06.06.2020 16:27 Відповісти
Пусть смазки добавят, зебилы.
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06.06.2020 16:34 Відповісти
Я так понял, что "за боль и сожаление"- премия последнему упоротому зебилу этой осенью?
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06.06.2020 16:38 Відповісти
Хто мені компенсує за біль та жаль що дебіли вибрали зелену дрисню?
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06.06.2020 16:39 Відповісти
"Слуги народу" пропонують запровадити компенсацію за "біль і жаль" - Цензор.НЕТ 6058
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06.06.2020 19:06 Відповісти
почти все проценты голосовавшие за"зе" первые претенденты на "ущербную компенсацию"
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06.06.2020 17:04 Відповісти
Коли я дивлюся на нашого гаранта і монобільшість, це в мене викликає невимовний фізичний біль і сожаління за потрачені роки життя на цих ідіотів!
ТОМУ, Я ВИМАГАЮ КОМПЕНСАЦІЮ МОЇХ СТРАЖДАНЬ І ВТРАЧЕНОГО ІЗ ЗА НИХ ЗДОРОВЯ І ПРИБУТКІВ!!!
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06.06.2020 17:15 Відповісти
Це зелені залазять вже в область почуттів і емоцій,які ще ніхто не виміряв,не визначив і не оцінив...Дати можливість суддям визначати і оцінювати таке поняття як "жаль" - відкрити просто таки неймовірний потік нових хабарів...Всі просто таки шизіють з тої влади і з того президента,так і буде колись названий цей період життя нашої країни - період ошизіння...Але це ще треба з цього періоду вийти,а не застрягнути в ньому навічно...
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06.06.2020 17:31 Відповісти
Будете смеяться, но речь явно идет о цыганах, ********** и ж*дах.
Одни чувствуют боль, когда громят их таборы с нарколабораториями, вторые чувствуют сожаление и боль, когда им не дают маленьких мальчиков на растление воспитание, а третьи очень сожалеют и страдают, если украинцы задают вопросы - а кто по национальности наше правительство и олигархи? За глупыми вопросами скрывается жестокое наступление на наши ценности и свободы.
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06.06.2020 18:12 Відповісти
Скільки очистної роботи буде після зелених, коли це нарешті станеться
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06.06.2020 19:01 Відповісти
"Слуги народу" пропонують запровадити компенсацію за "біль і жаль" - Цензор.НЕТ 2038
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06.06.2020 19:05 Відповісти
Какая боль, какая боль.
Бубочка-Ямайка 5:0
"Слуги народу" пропонують запровадити компенсацію за "біль і жаль" - Цензор.НЕТ 5783
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06.06.2020 19:40 Відповісти
Компенсировать зебики могут из 2-х источников: за счет репараций от России за агрессию и грабежи или со своего кармана. А если хотят за счет граждан Украина. то получат по морде.
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06.06.2020 20:15 Відповісти
"По мордє"? Та Ви гуманіст))
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06.06.2020 22:13 Відповісти
Те, кто сейчас попирает все законы,в том числе и человеческие обязательно получат то,что заслуживают..
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06.06.2020 23:48 Відповісти
Нифига себе!А мерная чаша есть?
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06.06.2020 21:23 Відповісти
а закона за сожаление что этим уродам не сделали вовремя эвтаназию мона нарисовать
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06.06.2020 22:06 Відповісти
"Нє мона, а нуна" ))
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06.06.2020 22:11 Відповісти
это сегодня актуально НУНА
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06.06.2020 23:14 Відповісти
Ну я відчуваю велетенські "боль і сожалєніє" з приводу того, що до влади дорвалася зелена шобла. Тобто, коли закон буде прийнято, мені виплатять компенсацію?
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06.06.2020 22:10 Відповісти
и желательно всем кто проголосовал против этой шоблы и за каждый день пребывания у власти в размере 100 евро из ихнего кошелька за счет госбюджета принципиально буду против
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06.06.2020 23:17 Відповісти
Анал табу? Чи нє?
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06.06.2020 22:24 Відповісти
Боль дамбаской народности от агрессии Хунты!
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07.06.2020 07:53 Відповісти
Всё1 это очень мило, вот только текст законопроекта отсутствует.
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07.06.2020 11:08 Відповісти
 
 