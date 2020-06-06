"Слуги народу" пропонують запровадити компенсацію за "біль і жаль"

До Верховної Ради внесли законопроєкт, який передбачає "відшкодування за біль і жаль".

Про це йдеться на сайті Ради, передає Цензор.НЕТ.

Проєкт закону №3605 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відшкодування за біль і жаль" зареєстрували 5 червня.

Зараз його передано на розгляд керівництву Ради. Текст документа наразі відсутній.

Ініціаторами законопроєкту стали 14 депутатів, більшість із яких є членами фракції "Слуга народу".

Серед них Галина Третьякова, Сергій Гривко, Вадим Струневич, Олег Арсенюк, Анатолій Остапенко, Михайло Ананченко, Дмитро Любота, Михайло Лаба, Олена Копанчук, Микола Бабенко, Олексій Кузнєцов, Олександр Качура, Павло Халімон, Данило Гетманцев.

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