Более 1300 мостов планируют обновить в Украине, - Криклий
Безопасность и надежность - ключевые приоритеты по реализации проектов дорожной инфраструктуры в рамках Национальной программы восстановления мостов и "Большого строительства".
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время рабочей поездки в Запорожскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Запорожский мост - ключевой проект национальной программы "Большое строительство". Впервые за очень долгое время вокруг вопроса развития дорожной инфраструктуры объединились Президент, правительство, депутаты и местные власти. Мы имеем надежного подрядчика с опытом воплощения крупных инфраструктурных объектов по всему миру. А также четкую стратегию финансирования объекта, что позволит наконец завершить строительство и ввести в эксплуатацию этот объект", - отметил Криклий, осмотрев ход строительства моста.
Он добавил, что Национальная программа восстановления мостов, анонсированная недавно Президентом, будет рассчитана на 5 лет. Общий бюджет программы - 28,7 млрд, который не включает 73 искусственных сооружения, которые уже воплощаются в рамках "Большого строительства", и внеклассовые мосты (например, мост в Запорожье).
В первый год работы программы планируется обновить более 100 мостов и путепроводов. Всего на данный момент в приоритете 1385 мостов, продолжается обследование других инфраструктурных сооружений. "Для реализации этой программы крайне важно привлечь как можно больше украинских компаний и производителей. Это сигнал для рынка, ведь 90% всего процесса мостостроения способны обеспечить наши предприятия", - добавил Криклий.
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а если ***** говно жрать не комильфо то тебе наверное в кайф?
А ти в курсі, що ці турки цим займаються з 2016-го року?
посмотрите !!!!!!
Трындела про 150 тыщ рабочих мест на строительстве дорог, а когда проверили на сайте, оказалось...
"Мы имеем надежного подрядчика с опытом воплощения крупных инфраструктурных объектов по всему миру" Источник: https://censor.net/n3200488
Нагадує мені совкове "Єсть мнєніє" та "По просьбам трудовьіх колектівов"...
Якщо дійсно є, то назвіть! Чи боїтеся, що той підрядник скаже "Вперше чую" (як вже було) або так, як з траншем від МВФ: до кінця грудня, у квітні, до середини травня, наприкінці травня, 6 червня.... А МВФ навіть до обговорення це питання не включає...
Сцикуни, брехуни та крадії... Що ж від вас ще чекати?
І це не "мої зелені друзі", а тимчасові чиновники.
посмотрите !!!!!!
дура убежала из студии в истерике и соплях
В нашей прессе писали, что начнут ремонтировать Варваровский...
Вот и посмотрим...
Я понимаю, дороги важны, наболевшая тема.
Но!
С чего вдруг презедент так педалирует эту тему?
Вывод напрашивается сам собой:
Или он не читал конституцию и не в курсе своих полномочий
Или просто пиарится и забирает хлеб у премьера
Или он не знает что нужно делать на посту президента и идея дорог показалась ему привлекательной