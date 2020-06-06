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Более 1300 мостов планируют обновить в Украине, - Криклий

Более 1300 мостов планируют обновить в Украине, - Криклий

Безопасность и надежность - ключевые приоритеты по реализации проектов дорожной инфраструктуры в рамках Национальной программы восстановления мостов и "Большого строительства".

Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время рабочей поездки в Запорожскую область, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Запорожский мост - ключевой проект национальной программы "Большое строительство". Впервые за очень долгое время вокруг вопроса развития дорожной инфраструктуры объединились Президент, правительство, депутаты и местные власти. Мы имеем надежного подрядчика с опытом воплощения крупных инфраструктурных объектов по всему миру. А также четкую стратегию финансирования объекта, что позволит наконец завершить строительство и ввести в эксплуатацию этот объект", - отметил Криклий, осмотрев ход строительства моста.

Он добавил, что Национальная программа восстановления мостов, анонсированная недавно Президентом, будет рассчитана на 5 лет. Общий бюджет программы - 28,7 млрд, который не включает 73 искусственных сооружения, которые уже воплощаются в рамках "Большого строительства", и внеклассовые мосты (например, мост в Запорожье).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кличко показал ход строительства Подольско-Воскресенского моста: Делаем все, чтобы к концу года запустить по нему автомобильное движение. ВИДЕО

В первый год работы программы планируется обновить более 100 мостов и путепроводов. Всего на данный момент в приоритете 1385 мостов, продолжается обследование других инфраструктурных сооружений. "Для реализации этой программы крайне важно привлечь как можно больше украинских компаний и производителей. Это сигнал для рынка, ведь 90% всего процесса мостостроения способны обеспечить наши предприятия", - добавил Криклий.

Автор: 

мост (1027) Криклий Владислав (323)


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Топ комментарии
+8
Понад 1300 мостів планують оновити в Україні, - Криклій - Цензор.НЕТ 2216
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06.06.2020 20:08
+5
Твої зелені друзі хоч одну свою обіцянку виконали? Ну хоч одну?
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06.06.2020 20:07
+4
Покраска, укладка асфальта, ржавые и сыплющиеся пролёты зашпаклюют и покрасят, будут как новые(почти)...Ну и главное - ленточка и ножницы!
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06.06.2020 19:57
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Строители-объеденители хреновы.

Более 1300 мостов планируют обновить в Украине, - Криклий - Цензор.НЕТ 8961
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06.06.2020 19:55 Ответить
стопэ!!! бедосик только в ивано-франковской области насчитал 1900 мостов
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06.06.2020 19:56 Ответить
какаяразнiца™ , есть мосты, нет мостов.. главное шта они не падают как на Расее.. надысь у них уже два моста рухнуло, один железнодорожный, абнуление однако..
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06.06.2020 19:59 Ответить
Правильно. Главное не строить мосты, а считать упавшие на Расеи (с)
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06.06.2020 20:29 Ответить
Всё уже построено до вас.
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06.06.2020 20:38 Ответить
"надысь" у вас на кацапії де ******** міст? В Україні за слово "надысь" і пристрелити можуть. Як за "чё" і "дьік".
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06.06.2020 22:33 Ответить
Третьего дня, не припомню регион.. где то на востоке смыло паводком, да ещё мост, который обнулятор Терешкова открыла, аккурат через месяц отдал концы..
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06.06.2020 22:38 Ответить
серьезно?
а если ***** говно жрать не комильфо то тебе наверное в кайф?
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06.06.2020 20:02 Ответить
Покраска, укладка асфальта, ржавые и сыплющиеся пролёты зашпаклюют и покрасят, будут как новые(почти)...Ну и главное - ленточка и ножницы!
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06.06.2020 19:57 Ответить
ты бот идешь в жопу и подай на мня в суд...
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06.06.2020 20:03 Ответить
Вот и все ваши "великие" прожекты. Вам денег на пенсии и зарплаты тупо не хватает

Более 1300 мостов планируют обновить в Украине, - Криклий - Цензор.НЕТ 8138
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06.06.2020 19:57 Ответить
Более 1300 мостов планируют обновить в Украине, - Криклий - Цензор.НЕТ 846
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06.06.2020 19:58 Ответить
кстати,зебобики. знаете кто "строит" дороги и имеет миллионы из бюджета? турецкая контора. которую бедосик двигал в нарушении все моральных и юридических норм. жрите твари
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06.06.2020 19:59 Ответить


А ти в курсі, що ці турки цим займаються з 2016-го року?
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06.06.2020 21:32 Ответить
Понад 1300 мостів планують оновити в Україні, - Криклій - Цензор.НЕТ 7501
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06.06.2020 19:59 Ответить
До чого це тут? Аваков тобі кум, сват, брат? Тема про мости, озвучив неї Криклій... Про МВС чи поліцію - ані слова! То до чого тут твій коментар?
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06.06.2020 20:07 Ответить
вчера Леха Гончаренко в прямом эфире на Прямом закошмарил дуру из Слуги, котрая с напыщенным видом сообщила. что Зеленский уже создал 150 тысч рабочих мест

посмотрите !!!!!!
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06.06.2020 20:00 Ответить
Рекомендую к просмотру. Тетя не выдержала позора и досрочно покинула студию.
Трындела про 150 тыщ рабочих мест на строительстве дорог, а когда проверили на сайте, оказалось...
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06.06.2020 21:49 Ответить
Ось ця фраза:
"Мы имеем надежного подрядчика с опытом воплощения крупных инфраструктурных объектов по всему миру" Источник: https://censor.net/n3200488
Нагадує мені совкове "Єсть мнєніє" та "По просьбам трудовьіх колектівов"...
Якщо дійсно є, то назвіть! Чи боїтеся, що той підрядник скаже "Вперше чую" (як вже було) або так, як з траншем від МВФ: до кінця грудня, у квітні, до середини травня, наприкінці травня, 6 червня.... А МВФ навіть до обговорення це питання не включає...
Сцикуни, брехуни та крадії... Що ж від вас ще чекати?
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06.06.2020 20:01 Ответить
Відразу після створення 500 000 робочих місць?
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06.06.2020 20:01 Ответить
Одновременно
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06.06.2020 20:05 Ответить
можно и так, но сначала мосты, а потом - рабочие места (если получится)
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06.06.2020 20:14 Ответить
Дороги уже отремонтировали. Пора браться за мосты.
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06.06.2020 20:02 Ответить
Бгг)) Почитал коменты... И резюме: "А соевые идиоты против!!!".
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06.06.2020 20:03 Ответить
Твої зелені друзі хоч одну свою обіцянку виконали? Ну хоч одну?
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06.06.2020 20:07 Ответить
Сектант, а твоя свята синя хоч одне своє оте "Я обіцяю ...!!!" виконала свого часу?
І це не "мої зелені друзі", а тимчасові чиновники.
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06.06.2020 20:10 Ответить
Ну по перше не будь маланцем як твій зелений друг. Не відповідай питанням на питання! А по друге після ось цих твоїх слів Бгг)) Почитал коменты... И резюме: "А соевые идиоты против!!!" та відсутності відповіді на моє питання називати мене сектантом з твого боку якось недоречно.
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06.06.2020 20:16 Ответить
Понад 1300 мостів планують оновити в Україні, - Криклій - Цензор.НЕТ 2216
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06.06.2020 20:08 Ответить
Кстати, сектант, гордись собою - именно читая тебя умственно одаренного многие перестали смотреть в сторону твоей святой свыни на прошлых выборах.
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06.06.2020 20:16 Ответить
Мокша, ложку взял？
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06.06.2020 21:43 Ответить
Окрім образ є що сказати? Чи може Ви знаєте те, що невідомо іншим? Ну, наприклад, назву фірми, яка є підрядником зазначених робіт, сума контракту, термін виконання цих робіт? Чи як завше: бла-бла-бла і все?
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06.06.2020 20:10 Ответить
вчера Леха Гончаренко в прямом эфире на Прямом закошмарил дуру из Слуги, котрая с напыщенным видом сообщила. что Зеленский уже создал 150 тысч рабочих мест

посмотрите !!!!!!



дура убежала из студии в истерике и соплях
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06.06.2020 20:13 Ответить
Понад 1300 мостів планують оновити в Україні, - Криклій - Цензор.НЕТ 9373
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06.06.2020 20:04 Ответить
Понад 1300 мостів планують оновити в Україні, - Криклій - Цензор.НЕТ 4734
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06.06.2020 20:44 Ответить
Откуда деньги КАРЛ???!
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06.06.2020 20:05 Ответить
з фонду боротьби з COVID-19... Адже в нас все вже пройшло і ніхто (тим більш медики) вже не заражаються...
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06.06.2020 20:13 Ответить
Как всегда - одни слова.
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06.06.2020 20:16 Ответить
Фиг его знает!
В нашей прессе писали, что начнут ремонтировать Варваровский...
Вот и посмотрим...
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06.06.2020 21:37 Ответить
Когда?
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07.06.2020 10:23 Ответить
Все в майбутньому. Зеля перехватив девіз пеці "обіцяю обіцять".
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06.06.2020 20:21 Ответить
это как мыролюбный и гиперлупный ремонт при потужных реформаторах будет?
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06.06.2020 21:30 Ответить
Обновить это куда???
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06.06.2020 21:55 Ответить
Планировать - не строить.
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06.06.2020 22:00 Ответить
Интересно, кто подкинул идиоту идею про строительство дорог?
Я понимаю, дороги важны, наболевшая тема.
Но!
С чего вдруг презедент так педалирует эту тему?
Вывод напрашивается сам собой:
Или он не читал конституцию и не в курсе своих полномочий
Или просто пиарится и забирает хлеб у премьера
Или он не знает что нужно делать на посту президента и идея дорог показалась ему привлекательной
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06.06.2020 22:01 Ответить
Вы никчемы.Запорожский мост,вже лет 10 строят.Посмотрел бы я на вас тадепутов,если бы ваша жена,выжимала с вас отдых на Майорке или пылесос для гувернантки.Тому вы никчемы.Вы не можете построить элементарный мост в течении 10ти лет для страны,но можете обеспечить своих внуков на воровстве с этого моста.Вы никчемы и лузеры
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06.06.2020 22:17 Ответить
а ты хоть будку собачью построил, водитель ржавого ведра?
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06.06.2020 22:45 Ответить
Не строитель.Тому и не кажу,що вам мост за год
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06.06.2020 22:48 Ответить
хто казав мост за год?
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07.06.2020 00:16 Ответить
Янукодло
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07.06.2020 00:19 Ответить
брешешь.
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07.06.2020 08:36 Ответить
надоело, Янукович обещал новый мост, потом жевага ешил себе на гок перетащить, в итоге лохи курят бамбук
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06.06.2020 22:19 Ответить
Та не в том дело,що хто то курит бамбук.А в том,що они тупо никчемы,не могущие построить элементарный мост.Элита ёпт
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06.06.2020 22:34 Ответить
Просто маланское ворьё. В Украине они обналичивают своё паразитское нутро как нигде.
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06.06.2020 23:39 Ответить
Ну перила думаю к октябрю покрасят. Пойдёт.
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07.06.2020 00:09 Ответить
Солнышко наше мостики построит и луну на место ернёт
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07.06.2020 04:46 Ответить
оддал голос за этого человека насложается говорит жорошо
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07.06.2020 04:49 Ответить
чёров не способный свали
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07.06.2020 04:50 Ответить
 
 