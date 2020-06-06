Понад 1300 мостів планують оновити в Україні, - Криклій

Безпека і надійність - ключові пріоритети щодо реалізації проєктів дорожньої інфраструктури в рамках Національної програми відновлення мостів і "Великого будівництва".

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час робочої поїздки в Запорізьку область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Запорізький міст – ключовий проєкт національної програми "Велике будівництво". Вперше за дуже довгий час навколо питання розвитку дорожньої інфраструктури об’єднались президент, уряд, депутати та місцева влада. Ми маємо надійного підрядника з досвідом втілення великих інфраструктурних об’єктів у всьому світі. А також чітку стратегію фінансування об’єкту, що дозволить нарешті завершити будівництво і ввести в експлуатацію цей об’єкт", - зазначив Владислав Криклій, оглянувши хід будівництва мосту.

Очільник Міністерства відмітив, що Національна програма відновлення мостів, анонсована нещодавно президентом, буде розрахована на 5 років. Загальний бюджет програми становить 28,7 млрд грн, який не включає 73 штучні споруди, що вже втілюються в рамках "Великого будівництва", та позакласові мости (наприклад, міст у Запоріжжі).

У перший рік роботи програми планується оновити понад 100 мостів та шляхопроводів. Всього наразі в пріоритеті 1385 мостів, триває обстеження інших інфраструктурних споруд. "Для реалізації цієї програми вкрай важливо залучити якомога більше українських компаній та виробників. Це сигнал для ринку, адже 90% всього процесу мостобудування здатні забезпечити наші підприємства", - додав Владислав Криклій.

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