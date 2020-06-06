Понад 1300 мостів планують оновити в Україні, - Криклій
Безпека і надійність - ключові пріоритети щодо реалізації проєктів дорожньої інфраструктури в рамках Національної програми відновлення мостів і "Великого будівництва".
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час робочої поїздки в Запорізьку область, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"Запорізький міст – ключовий проєкт національної програми "Велике будівництво". Вперше за дуже довгий час навколо питання розвитку дорожньої інфраструктури об’єднались президент, уряд, депутати та місцева влада. Ми маємо надійного підрядника з досвідом втілення великих інфраструктурних об’єктів у всьому світі. А також чітку стратегію фінансування об’єкту, що дозволить нарешті завершити будівництво і ввести в експлуатацію цей об’єкт", - зазначив Владислав Криклій, оглянувши хід будівництва мосту.
Очільник Міністерства відмітив, що Національна програма відновлення мостів, анонсована нещодавно президентом, буде розрахована на 5 років. Загальний бюджет програми становить 28,7 млрд грн, який не включає 73 штучні споруди, що вже втілюються в рамках "Великого будівництва", та позакласові мости (наприклад, міст у Запоріжжі).
У перший рік роботи програми планується оновити понад 100 мостів та шляхопроводів. Всього наразі в пріоритеті 1385 мостів, триває обстеження інших інфраструктурних споруд. "Для реалізації цієї програми вкрай важливо залучити якомога більше українських компаній та виробників. Це сигнал для ринку, адже 90% всього процесу мостобудування здатні забезпечити наші підприємства", - додав Владислав Криклій.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а если ***** говно жрать не комильфо то тебе наверное в кайф?
А ти в курсі, що ці турки цим займаються з 2016-го року?
посмотрите !!!!!!
Трындела про 150 тыщ рабочих мест на строительстве дорог, а когда проверили на сайте, оказалось...
"Мы имеем надежного подрядчика с опытом воплощения крупных инфраструктурных объектов по всему миру" Источник: https://censor.net/n3200488
Нагадує мені совкове "Єсть мнєніє" та "По просьбам трудовьіх колектівов"...
Якщо дійсно є, то назвіть! Чи боїтеся, що той підрядник скаже "Вперше чую" (як вже було) або так, як з траншем від МВФ: до кінця грудня, у квітні, до середини травня, наприкінці травня, 6 червня.... А МВФ навіть до обговорення це питання не включає...
Сцикуни, брехуни та крадії... Що ж від вас ще чекати?
І це не "мої зелені друзі", а тимчасові чиновники.
посмотрите !!!!!!
дура убежала из студии в истерике и соплях
В нашей прессе писали, что начнут ремонтировать Варваровский...
Вот и посмотрим...
Я понимаю, дороги важны, наболевшая тема.
Но!
С чего вдруг презедент так педалирует эту тему?
Вывод напрашивается сам собой:
Или он не читал конституцию и не в курсе своих полномочий
Или просто пиарится и забирает хлеб у премьера
Или он не знает что нужно делать на посту президента и идея дорог показалась ему привлекательной