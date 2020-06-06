Страны G20 направят более $21 млрд на борьбу с COVID-19

Страны "Группы двадцати" и несколько приглашенных государств планируют выделить более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.

Об этом говорится в опубликованном 6 июня пресс-релизе G20, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодня члены G20 и приглашенные страны пообещали выделить более 21 млрд долларов на поддержку финансирования отрасли здравоохранения в мире", - говорится в сообщении.

Эти средства должны направить на диагностику, разработку вакцин, различные исследования и разработки.

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Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире сначала пандемии насчитывалось 6 млн 740 тыс. 023 инфицированных COVID-19, рост составил 100 тыс. 931 против 127 тыс. 369 сутками ранее, излечились около 2,8 млн. человек. Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по киевскому времени субботы достигло 394 тыс. 984 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 805. На утро пятницы этот показатель составлял 5 тыс. 106 человек.