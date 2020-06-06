Страны G20 направят более $21 млрд на борьбу с COVID-19
Страны "Группы двадцати" и несколько приглашенных государств планируют выделить более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.
Об этом говорится в опубликованном 6 июня пресс-релизе G20, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодня члены G20 и приглашенные страны пообещали выделить более 21 млрд долларов на поддержку финансирования отрасли здравоохранения в мире", - говорится в сообщении.
Эти средства должны направить на диагностику, разработку вакцин, различные исследования и разработки.
Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире сначала пандемии насчитывалось 6 млн 740 тыс. 023 инфицированных COVID-19, рост составил 100 тыс. 931 против 127 тыс. 369 сутками ранее, излечились около 2,8 млн. человек. Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по киевскому времени субботы достигло 394 тыс. 984 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 805. На утро пятницы этот показатель составлял 5 тыс. 106 человек.
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А на інші хвороби, від яких найвища смертність) такі суми виділяли ?
Перший результат за пошуком
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
Ще невідомо, які позови будуть до установ / держав від родин тих, хто помер через наслідки карантину, бо йому не було надано допомогу чи відкладено планову операцію.
Ви там на заробітках, чи по приколу канадський прапор начіпили (бо клени подобаються)?
Зараз пік робочого дня на американському континенті, а ви тусуєтеся на Цензорі.
Как-цапія, що входить у двадцятку, сама себе буде доїти?
https://censor.net/user/460784, зосередься.
Сформулюй свою думку конкретніше.
А у нас гроші з рахунку боротьби з цим вірусом перекидують на ремонт доріг. Нє! Справа потрібна, хто ж проти! Але на фоні зростання кількості захворювань (в тому числі серед медиків, які за словами влади, мають все необхідне) це якось зовсім по-зеленому!
Чи ті цифри, які озвучує МОЗ - брехня? Тоді в мене ще більше запитань до діючої влади...
Як на мене близько 20% хворих лікарів (від загальної кількості хворих) - то занадто! Навіть в Італії такого не було в пік захворюваності...
А те, що карантин владі на руку, то чого вартує тіко повідомлення про зникнення зернових з держ.резерву!
Було б цікавіше почути від вас, що саме ви особисто зробили, щоб до влади НЕ прийшли клоуни, які за рік довели країну до ручки.
Чи може, ви на пенсії?
А хіба не пенсіонери вибрали зебіла?
Поясніть, чому ви голосували саме за Порошенка?
Він - засновник партії регіонів.
Зробив все можливе і неможливе, щоб Ющенко перетворити на посміховисько.
ЗАВЖДИ був прибічником московського патріархату.
Яким чином цей пройдисвіт вас зачарував?
Я жодним чином, не збираюся вас образити, просто хочу зрозуміти, яким чином в Україні стають президентами.
До речі, на відміну від попередників, сам Бог послав Порошенкові, як представникові УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ, можливість запровадити надзвичайний стан під час ВІЙНИ, і привести до влади інтелектуалів. Але, він вирішив, що красти цікавіше.
Тому, мені його не жаль. Нехай, посидить довічно у тюрмі.
Так само, як не жаль це позорище клоуна-зебіла.
З того що було, був один українець (кажуть, що не комуніст) Ющенко. Можна сміятися з його
захоплень бджолами, але саме при ньому, економіка процвітала. Всі інші повинні бути там, де їм належить. За зраду національних інтересів.
Робимо висновок.
В УКРАЇНІ МАЄ БУТИ УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ.
Тут особливо не має з чого вибирати.
Або, татаро-монголи з жидами на пару при владі, як до нині, або українці.
А слухи про ЄДИНОГО українського президента залиште обсмоктувати **************.
Відповідно, така ж пропорція повинна діяти на право бути президентом.
ЦЕ - СПРАВЖНЯ ДЕМОКРАТІЯ.
А як інакше?
В Україні, татаро-монголо-жидівська меншість диктує правила гри для меншості. Це і є ДИКТАТУРА.
Тепер про ГАНДОНА. Якщо якийсь гандон вирішує стати депутатом, чи президентом, то він ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ пройти жорстокі тести на здатність до зради інтересів країни і на профпридатність.
Це - МІЖНАРОДНА норма демократії.
Замість "меншості", читайте "більшості".
ВЕСЕЛО!
Але, для того, щоб рухатися вперед, потрібно нарешті набратися сміливості і зізнатися, що приходові до влади клоуна посприяв Порошенко, який САМ незрозуміло яким чином став президентом.
Інакше, ми ніколи не вийдемо з цього зачарованого кола.
Схоже, що вибори в Україні і досі залишаються фарсом, а реально, вибирають невідомо хто.
Але, пройдисвіти бувають різні.
Українські пройдисвіти, настільки ТУПІ, що пиляють сук, на якому сидять.
У схожій критичній ситуації, жодна європейська країна не зважала на думку громадян-сепаратистів.
Інакше, країни не стане.
Пізно гратися в демократію.
В "незалежній" Україні диктатуру ніхто не відміняв.
Я не знаю, як переконати, таких, як ви, що в "незалежній" Україні диктатура була і нікуди не поділася.
Коли, будь-який чиновник може уникнути відповідальності за скоєний злочин.
Я вам коротко описав, що означає ДЕМОКРАТІЯ. Те, що відбувається в Україні жодним чином не підпадає під це визначення.
Не вірите мені, зверніться до інтернету.
Для чого вигадувати ще щось поверх клоунади зебілів?
Для всіх, хто бажає повернутися в срср, потрібна лише заява, і ви вже там.
Значення слова ДЕМОКРАТІЯ, чітко визначене, і ви ПЕРШИЙ, хто вирішив його трактувати вільно, як захочеться.
До речі, можете зареєструвати авторство.
Я вас просив надати авторитетне підтвердження, яке спростовує моє (загальноприйняте) визначення слова ДЕМОКРАТІЯ.
Чекаю.
Запозичення з грецької мови; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. δῆμοκράτία https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F етимологічно «народне управління» є складним словом, утвореним з основ іменника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. δῆμος https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 «народ» і χράτέω «правити, володіти; бути сильним», пов'язаного з χράτος «сила, влада».
При цьому, владу мали не всі дорослі люди, а лише громадяни, тобто тільки ті люди, котрі входили у громаду, мали громадянські права і могли голосувати, тобто обирати владу і приймати важливі рішення. Всі інші мешканці дему, котрі не мали громадянських прав не брали участі в голосуванні і управлінні спільними ресурсами.
У новогрецькій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Δημοκρατία отримала нове значення і використовується на позначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 республіки як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F форми державного правління .
Саме слово «δῆμοκρατία» сформувалося в наприкінці https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5. VII ст. до н. е. - на початку 4 століття до нашої ери на позначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 політичної системи , яка тоді існувала у деяких грецьких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81 містах-державах , зокрема у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0 Мегарах та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8 Афінах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F#cite_note-BBC1-4 [4] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 «Необмежена свобода» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Афінська демократія ).
В УКРАЇНІ МАЄ БУТИ УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ І УКРАЇНСЬКА ВЛАДА (як мінімум на 75%).
Претенденти на владні посади повинні пройти всі можливі перевірки на профпридатність і здатність до зради, ще до виборів.
І тоді, все буде гаразд.
Спочатку самі з собою розберіться, а вже потім запитуйте думку інших.
Я вам стільки наговорив, і у вас досі є запитання?
Рекомендую ще раз УВАЖНО перечитати наші діалоги.
Прізвище не має значення. Обирати потрібно за професійними якостями і відданістю.
Поки що, все було навпаки.
Краще, щоб право вибору було лише у тих, хто сплачує податки.
Ось вам і НАЦІОНАЛІЗМ
Ви говорите загальні речі.За все хороше,проти всього поганого.Ну де взяти тих професіоналів,щоб всім сподобались? Може ви підете в президенти?
ДО ВИБОРІВ кандидати повинні перевірятися на профпридатність, І ОСОБЛИВО на здатність до зради національних інтересів.
А тоді, хай нарІд вибирає ПЕРЕВІРЕНИХ кандидатів.
ТАК ПРАЦЮЄ ДЕМОКРАТІЯ У ВСІХ ЦИВІЛІЗОВАНИХ КРАЇНАХ СВІТУ.
Націоналізм?
В Америці 99% всіх стосунків громадянина і влади переведені в такий режим, при якому ні громадянин, ні представник влади не знає з ким конкретно спілкується. В таких умовах дати хабар НЕМОЖЛИВО. Так само, НЕМОЖЛИВО проголосувати за когось.
Те, що я вам розказав, вже десятки років працює на заході.
Потрібно лише захотіти взяти.
Але, цей досвід не цікавий був порошенкові, і тим більше, не цікавий зебілові.
Націоналізм?
Це - ФАКТ. А ваші фантазії про країну, в якій ви жодного разу не були - дитячі казки про країну, де живуть злі дракони.
Ось з цього місця, можете собі займатися ДЕМОКРАТІЄЮ, як заманеться. Говоріть про Америку що завгодно, і ніхто не подасть на вас в суд.
Зустрічне запитання.
Де, на ваш розсуд у світі існує ДЕМОКРАТІЯ?
Так само, про те, що я не живу в Америці, також ваші особисті вигадки, як про демократію.
Хочете, я зміню свій прапор на американський?
Але, я маю ЩЕ американське громадянство.
В наш буремний час - не дивина.
Демократію знаю не по телевізору, на відміну від вас.
Мені цікаво було побалакати з вами.
Особливо хочу подякувати за те, що спілкуєтеся українською.
Надобраніч.
Я зараз в Києві. Час пізній. Йду спати.
Чого щиро бажаю всім українцям.
Українська демократія почнеться з того, коли українська більшість буде панувати, а не навпаки.
Ще зустрінемося.
Хай щастить!