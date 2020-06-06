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Новости Коронавирус и карантин
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Страны G20 направят более $21 млрд на борьбу с COVID-19

Страны G20 направят более $21 млрд на борьбу с COVID-19

Страны "Группы двадцати" и несколько приглашенных государств планируют выделить более 21 млрд долларов на борьбу с коронавирусом.

Об этом говорится в опубликованном 6 июня пресс-релизе G20, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"G20 вместе с приглашенными странами координирует глобальные усилия по поддержке борьбы с пандемией COVID-19. На сегодня члены G20 и приглашенные страны пообещали выделить более 21 млрд долларов на поддержку финансирования отрасли здравоохранения в мире", - говорится в сообщении.

Эти средства должны направить на диагностику, разработку вакцин, различные исследования и разработки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противоэпидемическим правилам, - Степанов

Напомним, по данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире сначала пандемии насчитывалось 6 млн 740 тыс. 023 инфицированных COVID-19, рост составил 100 тыс. 931 против 127 тыс. 369 сутками ранее, излечились около 2,8 млн. человек. Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по киевскому времени субботы достигло 394 тыс. 984 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 805. На утро пятницы этот показатель составлял 5 тыс. 106 человек.

Автор: 

G20 (299) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
В країнах 20-тки така райдужна ситуація після карантину і нема наслідків від того, що економіку вирубили ?
А на інші хвороби, від яких найвища смертність) такі суми виділяли ?
Перший результат за пошуком
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

Страны G20 направят более $21 млрд на борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3010

Ще невідомо, які позови будуть до установ / держав від родин тих, хто помер через наслідки карантину, бо йому не було надано допомогу чи відкладено планову операцію.
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06.06.2020 21:10
+2
А что скажут закрытый Бильдерберский клуб и корпорация CFR,которые реально управляют Миром,в отличие от клоунов J20?
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06.06.2020 22:31
+1
Бубочка кусает локти ..... придется своих баранов доить.... дай введу налог на табуретки и лисапеды
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06.06.2020 21:01
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Бубочка кусает локти ..... придется своих баранов доить.... дай введу налог на табуретки и лисапеды
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06.06.2020 21:01 Ответить
В країнах 20-тки така райдужна ситуація після карантину і нема наслідків від того, що економіку вирубили ?
А на інші хвороби, від яких найвища смертність) такі суми виділяли ?
Перший результат за пошуком
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death

Страны G20 направят более $21 млрд на борьбу с COVID-19 - Цензор.НЕТ 3010

Ще невідомо, які позови будуть до установ / держав від родин тих, хто помер через наслідки карантину, бо йому не було надано допомогу чи відкладено планову операцію.
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06.06.2020 21:10 Ответить
Відвідую цей форум в середньому 2 рази на місяць. І завжди бачу тітоньку Ведану (https://censor.net/ua/user/165058) з канадщини.
Ви там на заробітках, чи по приколу канадський прапор начіпили (бо клени подобаються)?
Зараз пік робочого дня на американському континенті, а ви тусуєтеся на Цензорі.
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06.06.2020 22:37 Ответить
Вот это класс! Высший пилотаж! Доить не просто народ одной страны, а целые страны!
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06.06.2020 21:10 Ответить
Які "страны"?
Как-цапія, що входить у двадцятку, сама себе буде доїти?
https://censor.net/user/460784, зосередься.

Сформулюй свою думку конкретніше.
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06.06.2020 22:41 Ответить
От просто цікаво: а скільки ж московія грошей надасть? Ну так, аби пореготать...
А у нас гроші з рахунку боротьби з цим вірусом перекидують на ремонт доріг. Нє! Справа потрібна, хто ж проти! Але на фоні зростання кількості захворювань (в тому числі серед медиків, які за словами влади, мають все необхідне) це якось зовсім по-зеленому!
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06.06.2020 21:19 Ответить
https://censor.net/user/460870 А як ви можете знати,скільки в нас хворих? Спочатку цієї епідемії імена були відомі.Зараз ні.Може зараз у двічі менше хворих.Та й з лікарями не все так однозначно.Багато хто собі цей вірус приписав.Чи може ви думаєте,що по тв повністю правда?
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06.06.2020 21:25 Ответить
Я читаю новини і аналізую те, що прочитав. До того ж поряд є лікарня, яка приймає хворих на цю заразу і бачу в чому там лікарі ходять...
Чи ті цифри, які озвучує МОЗ - брехня? Тоді в мене ще більше запитань до діючої влади...
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06.06.2020 21:42 Ответить
https://censor.net/user/460870 Влада хоче домінувати.Це практично всюди так.А ще хто наближений до влади,то йому цей карантин,тільки на руку.Взяти ті ж епіцентри,отримали надприбутки,а конкуренції не було.В світі також,одні були відкриті і,а інші закриті.І закриті були в основному малий і середній бізнес.
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06.06.2020 21:52 Ответить
Від того, що закриють всякі там "Вєлюри" та "Епіцентр" лікарі отримають необхідні засоби захисту і перестануть хворіти?
Як на мене близько 20% хворих лікарів (від загальної кількості хворих) - то занадто! Навіть в Італії такого не було в пік захворюваності...
А те, що карантин владі на руку, то чого вартує тіко повідомлення про зникнення зернових з держ.резерву!
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06.06.2020 22:05 Ответить
https://censor.net/user/460870 Ви не з того боку підходите.Вбивається малий і середній бізнес.Ну й звичайні люди збідніли.Олігархи при цьому багатіють.Скуповуючи задешево нерухомість у збанкротілих.Зараз ще не дуже помітно всей піпець.А от на осінь побачите все самі.І в світі також майже те саме роблять.Наші просто їх скопіювали.Там також малий і середній бізнес в багатьох накрився.
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06.06.2020 22:16 Ответить
Ви повторили телевізор, https://censor.net/user/463378.
Було б цікавіше почути від вас, що саме ви особисто зробили, щоб до влади НЕ прийшли клоуни, які за рік довели країну до ручки.
Чи може, ви на пенсії?
А хіба не пенсіонери вибрали зебіла?
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06.06.2020 22:46 Ответить
https://censor.net/user/424672 Я голосував за Порошенка і ЄС,якщо що.Але ж як би був Порошенко,то майже такий самий карантин би ввели і сказали сидіти на самоізоліяції,тобто себе добровільно ув'язнити без грошей.Раніше таких термінів навіть ніхто не вживав.
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06.06.2020 22:50 Ответить
Вибачте, що розмовляю відверто, але чому ви голосували за Порошенка, якщо він ЖОДНОЇ участі у справах Майдану 2014 року не приймав, крім того, що якось, заліз на бульдозер, після чого втік, а всіх присутніх під адміністрацією президента побили.
Поясніть, чому ви голосували саме за Порошенка?
Він - засновник партії регіонів.
Зробив все можливе і неможливе, щоб Ющенко перетворити на посміховисько.
ЗАВЖДИ був прибічником московського патріархату.
Яким чином цей пройдисвіт вас зачарував?
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06.06.2020 23:03 Ответить
https://censor.net/user/424672 Для мене був важливий безвіз.
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06.06.2020 23:05 Ответить
Порошенко почав гру у безвіз у другій половині свого царювання. Те ж саме стосується його переорієтації у вірі.
Я жодним чином, не збираюся вас образити, просто хочу зрозуміти, яким чином в Україні стають президентами.
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06.06.2020 23:13 Ответить
https://censor.net/user/424672 Ви кого пропонуєте,націоналістів,Юлю,Гриценка? Всі ці ще гірші,Їм навіть безвізу ніхто би не дав.
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06.06.2020 23:16 Ответить
Я пропоную не вірити одурманеним українцям. Звичайно, це не їх вина, що вони піддаються впливу дешевої реклами. Хто завгодно винен у тому, що при владі в Україні опиняються пройдисвіти кравчук, кучма, янук, порошенко, зебіл, тільки не український нарід.
До речі, на відміну від попередників, сам Бог послав Порошенкові, як представникові УКРАЇНСЬКОЇ ЕЛІТИ, можливість запровадити надзвичайний стан під час ВІЙНИ, і привести до влади інтелектуалів. Але, він вирішив, що красти цікавіше.
Тому, мені його не жаль. Нехай, посидить довічно у тюрмі.
Так само, як не жаль це позорище клоуна-зебіла.
З того що було, був один українець (кажуть, що не комуніст) Ющенко. Можна сміятися з його
захоплень бджолами, але саме при ньому, економіка процвітала. Всі інші повинні бути там, де їм належить. За зраду національних інтересів.
Робимо висновок.
В УКРАЇНІ МАЄ БУТИ УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ.
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06.06.2020 23:40 Ответить
https://censor.net/user/424672 Ви мали на увазі військовий стан.Не факт,що в нас їх є багато і чи хотіли би вони тоді працювати.Спочатку всі за цей стан кричали,бо знали,що його не введуть.Ющенко також добре грошей нажив.Але я за нього голосував.Якраз це був перший раз в моєму житті.І мені ці вибори добре запам'яталися.Тоді аж тричі голосував.Його навіть хотіли отруїти московити,ще тоді.Хоча брехливі змі казали,що він сам з собою таке зробив,а інші казали,що з'їв чогось.
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06.06.2020 23:51 Ответить
Мені здається, ви самі заплуталися у своїх пріоритетах.
Тут особливо не має з чого вибирати.
Або, татаро-монголи з жидами на пару при владі, як до нині, або українці.
А слухи про ЄДИНОГО українського президента залиште обсмоктувати **************.
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07.06.2020 00:22 Ответить
https://censor.net/user/424672 Ну назвіть тих українців.В нас українці тільки одягають вишиванку,а на ділі дуже і дуже багато продажників.Ну не можна казати за загальних українців і не казати імен.На виборах президента буде кандидат під словом українці? Я вже раз тут з подібними словами коментатором переписувався.Він також казав українці,українці.Я йому казав,назвіть реального кандидата,то також не міг сказати.Без кандидатів нічого не буде.
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07.06.2020 00:35 Ответить
https://censor.net/user/424672 Ну от ви кажете жиди.Але вони тут сотні років живуть,чи навіть 1000.Що ви пропонуєте,їм голови повідбивати? Їх потрібно розумом перемогти.Ви розумієте розумом.
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07.06.2020 00:38 Ответить
Хай собі живуть ще 100000000000 років, але якщо жиди складають, для прикладу, 3 % від населення України, тоді й в українському Парламенті їх повинно бути 3%, а не 53%
Відповідно, така ж пропорція повинна діяти на право бути президентом.
ЦЕ - СПРАВЖНЯ ДЕМОКРАТІЯ.
А як інакше?
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07.06.2020 00:45 Ответить
https://censor.net/user/424672 Ну так люди за них голосують.Ви подивіться,скільки Гордона дивляться українців.А ви як хочете,законодавчо їм заборонити балатуватися? Це точно не демократія.Демократія,це воля народу.Значить так захотів народ на виборах.Щоб вибирали українців,потрібна якісна пропаганда,яка всім або більшості сподобається.Без неї ніяк.
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07.06.2020 00:51 Ответить
Демократія означає, що більшість диктує правила гри для меншості.
В Україні, татаро-монголо-жидівська меншість диктує правила гри для меншості. Це і є ДИКТАТУРА.
Тепер про ГАНДОНА. Якщо якийсь гандон вирішує стати депутатом, чи президентом, то він ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ пройти жорстокі тести на здатність до зради інтересів країни і на профпридатність.
Це - МІЖНАРОДНА норма демократії.
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07.06.2020 01:01 Ответить
друкарська помилка: "В Україні, татаро-монголо-жидівська меншість диктує правила гри для меншості."
Замість "меншості", читайте "більшості".
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07.06.2020 01:22 Ответить
https://censor.net/user/424672 В Зеленського молодий електорат,бо він прикольний.І це не я придумав.
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06.06.2020 22:51 Ответить
https://censor.net/user/463378, скоріше тут спрацювали на пару молокососи і пенсіонери. А ті, хто реально створюють робочі місця для українців, просто вирішили прикольнутися. Ось і маємо клоуна, який ніде не вчився, і не служив у Армії, в ролі Головнокомандувача збройними силами під час війни.

ВЕСЕЛО!
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06.06.2020 23:08 Ответить
https://censor.net/user/424672 Після цього президента,буде ще гірший.В армії повинні служити тільки контрактники,це не його мінус.Його мінус,що він не компетентний.А для великої країни,це критично.Ті що створюють робочі місця,вони не приколювалися,а на повному серйозі голосували за нову владу.
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06.06.2020 23:12 Ответить
Звичайно, буде ЩЕ гірше, ніж за Порошенка.
Але, для того, щоб рухатися вперед, потрібно нарешті набратися сміливості і зізнатися, що приходові до влади клоуна посприяв Порошенко, який САМ незрозуміло яким чином став президентом.
Інакше, ми ніколи не вийдемо з цього зачарованого кола.
Схоже, що вибори в Україні і досі залишаються фарсом, а реально, вибирають невідомо хто.
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06.06.2020 23:20 Ответить
https://censor.net/user/424672 Ще потрібно знати,чого самі українці хочуть.
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06.06.2020 23:23 Ответить
Українці, так само як французи, чи американці, ще не доросли до виборів. Тому, замість них голосують пройдисвіти.
Але, пройдисвіти бувають різні.
Українські пройдисвіти, настільки ТУПІ, що пиляють сук, на якому сидять.
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06.06.2020 23:45 Ответить
https://censor.net/user/424672 От скажіть який зараз є кандидат,біля якого зможуть об'єднатися різні люди?
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06.06.2020 23:53 Ответить
Ви не з того боку почали.
У схожій критичній ситуації, жодна європейська країна не зважала на думку громадян-сепаратистів.

Інакше, країни не стане.
Пізно гратися в демократію.
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07.06.2020 00:06 Ответить
https://censor.net/user/424672 Якщо в нас буде диктатура,то нас тим більше захопить Московія.В нас не буде ніякої підтримки,а зброї в нас немає стільки,щоб протистояти їм.Та й жити в середньовчічі я не хочу,й інші не захочуть.Навіть націоналісти.
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07.06.2020 00:29 Ответить
Що значить "буде диктатор"?
В "незалежній" Україні диктатуру ніхто не відміняв.
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07.06.2020 00:39 Ответить
https://censor.net/user/424672 Зараз в нас немає диктатури.
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07.06.2020 00:43 Ответить
Передбачаю, ви ніколи не жили в цивілізованій країні, і тому ви порівнюєте лише радянське минуле з українським сьогоденням. І вам здається, що українці живуть в демократичному суспільстві.
Я не знаю, як переконати, таких, як ви, що в "незалежній" Україні диктатура була і нікуди не поділася.
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07.06.2020 00:54 Ответить
https://censor.net/user/424672 Як показали бунти і пограбування в США і навіть Європі.То в нас дійсно саме суспільство демократичніше і навіть свідоміше.А диктатури в нас немає.А це що зараз,це не диктатура.
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07.06.2020 01:04 Ответить
А що це, коли клоун при владі може собі дозволити ВСЕ, що заманеться?
Коли, будь-який чиновник може уникнути відповідальності за скоєний злочин.
Я вам коротко описав, що означає ДЕМОКРАТІЯ. Те, що відбувається в Україні жодним чином не підпадає під це визначення.
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07.06.2020 01:16 Ответить
https://censor.net/user/424672 Це не диктатура.Вас не ведуть на розстріл.І не все він собі дозволяє,а лише те,що йому дозволяє народ.В нас законодавство недосконале,але це не диктатура.Ви самі не знаєте,що означає демократія.Це взагалі то загальний термін.Може бути соціальна демократія,ліберальна демократія і тд.
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07.06.2020 01:30 Ответить
Не я і не ви визначаємо значення слова ДЕМОКРАТІЯ. Давайте, не придумуйте.
Не вірите мені, зверніться до інтернету.
Для чого вигадувати ще щось поверх клоунади зебілів?
Для всіх, хто бажає повернутися в срср, потрібна лише заява, і ви вже там.
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07.06.2020 01:37 Ответить
https://censor.net/user/424672 Це слово давно визначили.І кожен його по своєму трактує.
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07.06.2020 01:39 Ответить
В жодному разі НІ.
Значення слова ДЕМОКРАТІЯ, чітко визначене, і ви ПЕРШИЙ, хто вирішив його трактувати вільно, як захочеться.
До речі, можете зареєструвати авторство.
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07.06.2020 01:45 Ответить
https://censor.net/user/424672 Ні не чітко.Дослівний переклад демократії.Це воля народу.
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07.06.2020 02:09 Ответить
З нетерпінням чекаю на авторитетне посилання, що "Дослівний переклад демократії.Це воля народу."
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07.06.2020 02:15 Ответить
https://censor.net/user/463378 Так я помилився.Це народоправство.Але саме в демократії обирають представників цього самого народу,для управління.Є ще пряма демократія.В якій керує безпосередньо сам народ.Але зараз цього ніде немає.Так що суті те що я написав не міняє.В нас народ обрав на виборах представників,так і живемо.Оберуть інших,будуть інші.Якщо оберуть націоналістів,будуть націоналісти.
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07.06.2020 02:29 Ответить
Ви самі з собою розмовляєте, чи зі мною?
Я вас просив надати авторитетне підтвердження, яке спростовує моє (загальноприйняте) визначення слова ДЕМОКРАТІЯ.
Чекаю.
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07.06.2020 02:35 Ответить
https://censor.net/user/424672 Дослівний переклад з грецької це народоправство.Що ВАМ Ще потрібно?
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07.06.2020 02:42 Ответить
Етимологія терміну
Запозичення з грецької мови; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. δῆμοκράτία https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F етимологічно «народне управління» є складним словом, утвореним з основ іменника https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. δῆμος https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4 «народ» і χράτέω «правити, володіти; бути сильним», пов'язаного з χράτος «сила, влада».
При цьому, владу мали не всі дорослі люди, а лише громадяни, тобто тільки ті люди, котрі входили у громаду, мали громадянські права і могли голосувати, тобто обирати владу і приймати важливі рішення. Всі інші мешканці дему, котрі не мали громадянських прав не брали участі в голосуванні і управлінні спільними ресурсами.
У новогрецькій https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 грец. Δημοκρατία отримала нове значення і використовується на позначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 республіки як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F форми державного правління .
Саме слово «δῆμοκρατία» сформувалося в наприкінці https://uk.wikipedia.org/wiki/7_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D0%B5. VII ст. до н. е. - на початку 4 століття до нашої ери на позначення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0 політичної системи , яка тоді існувала у деяких грецьких https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%81 містах-державах , зокрема у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0 Мегарах та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B8 Афінах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F#cite_note-BBC1-4 [4] (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0 «Необмежена свобода» , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F Афінська демократія ).
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07.06.2020 02:56 Ответить
Націоналізм?
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07.06.2020 02:58 Ответить
https://censor.net/user/424672 Націоналізм це ідеологія.А демократія це політичний режим,яка може мати різні ідеології.
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07.06.2020 03:16 Ответить
Те, що під цей "шумок" з пандемією "дехто" (хоча ця особина відома) буде віджимати бізнес було ясно ще взимку. І най виборці найвеличнішого, що погналися за популізмом і брехнею, те все смакують до тих пір, доки очі не повилазять. Але страждають і решта людей! Ті ж самі лікарі, медсестри, санітарки... А малий і середній бізнес нинішня влада бере в розрахунки лише тоді, коли вони додають їм бабла - решта їх не хвилює: помруть так помруть... І це добре видно по статистиці зростання безробіття...
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06.06.2020 22:59 Ответить
https://censor.net/user/460870 Так лікарі,медсестри і санітарки голосували за Зеленського.
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06.06.2020 23:03 Ответить
Та хто за те недолуге тіко не голосував! Але зара медики та військові (серед яких теж були ЗЕ-голосувальники) "на передку"... І якщо їм не допомагати, то і решти може не стати...
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06.06.2020 23:20 Ответить
https://censor.net/user/460870 Ну давайте чесно скажемо,так московитів все одно не перемогти.Ми повинні змінити тактику і стратегію.В нас навіть нової зброї практично не розробляється,яка би була краща від московитської,а декількома Нептунами іх не перемогти.А все тому,що в нас державні компанії це роблять,а той же укроборонпром це прокладка.В США немає сшапромів.
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06.06.2020 23:27 Ответить
https://censor.net/user/460870 А ще основні капітали мають в своїх руках олігархи.А середнього класу в нас дуже мало.На відмінно від країн Європи і США.Зараз ми хіба що зможемо москалів трупами закидати,якщо будемо наступати,або вести активні бойові дії і це не насміхання.
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06.06.2020 23:31 Ответить
З Вами дуже цікаво розмовляти, пане, але ми вже заходимо зовсім на іншу тему. І ця тема ще безмежніша, ніж ширма коронавіруса... Сподіваюсь, що нашими зусиллями Україна все ж не тіко виживе, але й буде присутньою на похоронах московії
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06.06.2020 23:37 Ответить
https://censor.net/user/460870 Ну така недоімперія мусить розвалитися.Але нам потрібно їм не підігрувати.Вона звісно сильна,але не суперсильна і розумом її можна перемогти.
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06.06.2020 23:40 Ответить
Ні з зебілом, ні з порошенком українці не переможуть ворога. Це ж два близнюки, які пропонують кожен свою комедію.
В УКРАЇНІ МАЄ БУТИ УКРАЇНСЬКИЙ ПРЕЗИДЕНТ І УКРАЇНСЬКА ВЛАДА (як мінімум на 75%).

Претенденти на владні посади повинні пройти всі можливі перевірки на профпридатність і здатність до зради, ще до виборів.
І тоді, все буде гаразд.
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06.06.2020 23:56 Ответить
https://censor.net/user/424672 Порошенко вже не буде президентом.Але кого ви би хотіли бачити президентом? І чи можуть біля нього,об'єднатися українці з різними поглядами?
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07.06.2020 00:02 Ответить
Ви тільки що говорили, що голосували за Порошенка, а тут "Порошенко вже не буде президентом".
Спочатку самі з собою розберіться, а вже потім запитуйте думку інших.
Я вам стільки наговорив, і у вас досі є запитання?
Рекомендую ще раз УВАЖНО перечитати наші діалоги.
Прізвище не має значення. Обирати потрібно за професійними якостями і відданістю.
Поки що, все було навпаки.
Краще, щоб право вибору було лише у тих, хто сплачує податки.
Ось вам і НАЦІОНАЛІЗМ
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07.06.2020 00:14 Ответить
https://censor.net/user/424672 Ну так,я голосував.Але в нього немає достатньої кількості підтримки.Що вам не зрозуміло?

Ви говорите загальні речі.За все хороше,проти всього поганого.Ну де взяти тих професіоналів,щоб всім сподобались? Може ви підете в президенти?
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07.06.2020 00:25 Ответить
Ви знову неуважно читаєте те, що я вам ВЖЕ написав.
ДО ВИБОРІВ кандидати повинні перевірятися на профпридатність, І ОСОБЛИВО на здатність до зради національних інтересів.
А тоді, хай нарІд вибирає ПЕРЕВІРЕНИХ кандидатів.
ТАК ПРАЦЮЄ ДЕМОКРАТІЯ У ВСІХ ЦИВІЛІЗОВАНИХ КРАЇНАХ СВІТУ.
Націоналізм?
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07.06.2020 00:37 Ответить
https://censor.net/user/424672 Хто має це перевіряти? А того хто перевіряє,хто буде його перевіряти? Так не працює демократія.Такого ніде немає.
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07.06.2020 00:40 Ответить
Вже існує МОРЕ міжнародних тестів, які незалежно від будь-якої людини змінюються щосекундно, і передбачити їх зміну ніхто у світі не може.
В Америці 99% всіх стосунків громадянина і влади переведені в такий режим, при якому ні громадянин, ні представник влади не знає з ким конкретно спілкується. В таких умовах дати хабар НЕМОЖЛИВО. Так само, НЕМОЖЛИВО проголосувати за когось.
Те, що я вам розказав, вже десятки років працює на заході.
Потрібно лише захотіти взяти.
Але, цей досвід не цікавий був порошенкові, і тим більше, не цікавий зебілові.
Націоналізм?
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07.06.2020 01:11 Ответить
https://censor.net/user/424672 В США корупція дуже висока.І хабарі там багатомільйонні а не тисячні.Просто вони грамотні,а в нас на дуже примітивному рівні.
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07.06.2020 01:26 Ответить
Ви жили в США?
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07.06.2020 01:27 Ответить
https://censor.net/user/424672 А навіщо там жити?Достатньо подивитися,яка там злочинність і мафія.Причому мафія не одна і навіть московитська є. А ще в США йде великий трафік наркотиків і їх там легко купити,а для цього потрібно купляти чиновників.Щоб вони закривали очі.Також там є різні махінації і відмивання грошей,з будь чого.Просто всі ці махінації розробляють грамотні тамтешні юристи.Тому і на перший погляд здається,що корупції немає.В Україні не найбільша корупція,як би це не звучало дивно.
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07.06.2020 01:37 Ответить
Тим не менше, не має такого как-цапа, чи українця, який би не захотів стати американцем, і не має такого американця, який би захотів стати как-цапом, чи українцем.
Це - ФАКТ. А ваші фантазії про країну, в якій ви жодного разу не були - дитячі казки про країну, де живуть злі дракони.
Ось з цього місця, можете собі займатися ДЕМОКРАТІЄЮ, як заманеться. Говоріть про Америку що завгодно, і ніхто не подасть на вас в суд.
Зустрічне запитання.
Де, на ваш розсуд у світі існує ДЕМОКРАТІЯ?
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07.06.2020 01:53 Ответить
https://censor.net/user/424672 Я не хочу стати американцем.Мені Європа набагато більше подобається.Ви також,не живете в США,а кажете пропагандами,які розповідають політологи,чи політики.Демократія в США,також демократія наприклад в Японії.Але ці демократії розрізняються.В Швеції соціал-демократія.Яка також відрізняється,як від США,так і від Японії.
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07.06.2020 02:15 Ответить
Ви ж не вірите, що у ВСІХ КРАЇНАХ СВІТУ, без жодного винятку, слово ДЕМОКРАТІЯ означає одне і те ж.
Так само, про те, що я не живу в Америці, також ваші особисті вигадки, як про демократію.
Хочете, я зміню свій прапор на американський?
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07.06.2020 02:24 Ответить
https://censor.net/user/424672 Означати може те саме.Але ж ви ж не можете заперечити.Що в США відрізняється демократія від Японії.Змінити прапор нічого не дасть.У вас думки чисто українські.
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07.06.2020 02:33 Ответить
Чому дивуватися? Що я українець? Хіба не видно? Я цим пишаюся.

Але, я маю ЩЕ американське громадянство.
В наш буремний час - не дивина.
Демократію знаю не по телевізору, на відміну від вас.
Мені цікаво було побалакати з вами.
Особливо хочу подякувати за те, що спілкуєтеся українською.
Надобраніч.
Я зараз в Києві. Час пізній. Йду спати.
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07.06.2020 02:51 Ответить
https://censor.net/user/424672 Ті хто тут пише і живе в США,то це помітно.Не знаю,як це пояснити.А ви пишете.як наші націоналісти.
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07.06.2020 02:54 Ответить
Я і є націоналіст, який ніколи ні на кого не працював, лише експлуатував інших.
Чого щиро бажаю всім українцям.
Українська демократія почнеться з того, коли українська більшість буде панувати, а не навпаки.
Ще зустрінемося.
Хай щастить!
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07.06.2020 03:03 Ответить
https://censor.net/user/424672 В США закон може дозволити подвійне громадянство,якщо в попередній країні воно не заборонено.
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07.06.2020 03:13 Ответить
Когда есть профит от того, что страна не является членом "G20".))
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06.06.2020 21:21 Ответить
Цими днями проходять мітинги і бунти.Навіть в США вже не говорять про вірус.А ті хто за жорсткий карантин,підтримують ці бунти і мітинги.
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06.06.2020 21:22 Ответить
Рада направит 35 миллиардов из фонда борьбы с коронавирусом на строительство дорог..https://biz.censor.net/news/3200269/rada_napravit_35_milliardov_iz_fonda_borby_s_koronavirusom_na_stroitelstvo_dorog
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06.06.2020 21:28 Ответить
А что скажут закрытый Бильдерберский клуб и корпорация CFR,которые реально управляют Миром,в отличие от клоунов J20?
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06.06.2020 22:31 Ответить
J20 это их с@чки и попрошу не оскорблять девочек.
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06.06.2020 22:38 Ответить
Нарешті, почув щось схоже на правду. Жаль, що как-цапською під українським прапором. Ти не менше, плюсую.
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06.06.2020 22:50 Ответить
+
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07.06.2020 06:26 Ответить
 
 