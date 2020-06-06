Країни G20 спрямують понад $21 млрд на боротьбу з COVID-19

Країни "великої двадцятки" і кілька запрошених держав планують виділити понад 21 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом.

Про це йдеться в опублікованому 6 червня пресрелізі G20, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"G20 разом із запрошеними країнами координує глобальні зусилля з підтримки боротьби з пандемією COVID-19. На сьогодні члени G20 та запрошені країни пообіцяли виділити понад 21 мільярд доларів на підтримку фінансування галузі охорони здоров'я в світі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці кошти мають спрямувати на діагностику, розробку вакцин та різні дослідження і розробки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість випадків COVID-19 зростає через легковажне ставлення українців до протиепідемічних правил, - Степанов

Нагадаємо, за даними університету Джонса Хопкінса, всього в світі спочатку пандемії налічувалося 6 млн 740 тис. 023 інфікованих COVID-19, ріст склав 100 тис. 931 проти 127 тис. 369 добою раніше, вилікувалися близько 2,8 млн. осіб Кількість померлих від пов'язаних з коронавірусом захворювань у світі на 08:00 за київським часом суботи досягла 394 тис. 984 осіб, збільшившись за добу на 3 тис. 805.

На ранок п'ятниці цей показник становив 5 тис. 106 осіб.