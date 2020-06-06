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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість випадків COVID-19 зростає через легковажне ставлення українців до протиепідемічних правил, - Степанов

Кількість випадків COVID-19 зростає через легковажне ставлення українців до протиепідемічних правил, - Степанов

У підвищення рівня захворюваності COVID-19, яке спостерігається вже кілька днів, є просте пояснення - "наше суспільство досить легковажно поставився до рекомендацій МОЗ, а пом'якшення карантинних заходів сприйняло як повне їх скасування".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"Я хочу наголосити: влада обрала стратегію адаптивного карантину задля поступового виходу з коронавірусної кризи. Проте карантин досі діє. Важливо не плутати поняття пом'якшення і скасування, адже загроза COVID-19 така ж велика, як і раніше", - підкреслив глава відомства.

Степанов зазначив, що збільшення випадків захворювання фіксують і в інших країнах - Німеччині, Китаї, Південній Кореї, Бразилії, Індії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У мене немає претензій до Степанова, - Зеленський

"В Україні ж останні тижні спостерігалась позитивна динаміка захворюваності. Але останні дані та легковажне ставлення до власної безпеки громадян — тривожні.

Я розумію, як всі втомилися від карантину; хочеться якомога швидше повернутися до повноцінного життя, але у нас немає вибору. Війну з вірусом поки не виграно. Та лише своєю поведінкою і дотриманням правил безпеки ми можемо мінімізувати активність його розповсюдження", -упевнений міністр.

Степанов звернувся "до кожного громадянина України" з проханням дотримуватися всіх протиепідемічних правил.

"Користуйтеся масками, антисептиками та дотримуйтесь соціальної дистанції! Не нехтуйте правилами та засобами індивідуального захисту, адже від цього залежить не лише ваше життя, але й тих людей, хто з вами поруч!

Здоров’я — це, насамперед, про самосвідомість та відповідальність. Міністерство несе відповідальність за створення заходів превенції та реалізацію лікування, інші органи виконавчої владі — за контроль за дотріманням карантинних заходів, місцева влада — за створення умов для дотримання карантину. Але все це не працюватиме, якщо ви не візьмете на себе відповідальність за власне життя і продовжите легковажне ставлення до себе та близьких", - констатує глава МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уряд видасть китайцям ваучерів на $1,7 млрд на шопінг і ресторани, - ЗМІ

Кількість випадків COVID-19 зростає через легковажне ставлення українців до протиепідемічних правил, - Степанов 01

Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 550 нових випадків COVID-19. Всього - 26 514 осіб в країні захворіли на коронавірус, померли - 15.

карантин (18172) МОЗ (5391) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+25
Легкомысленные медики продолжают заражаться вирусом, не пользуясь средствами защиты, которыми их еще полтора месяца назад обеспечил Степанов на 100%?....
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06.06.2020 19:02
+19
Степанов иди на й-х! Велюр и Эпицентр работают, през со своей свитой в кафешке жрут, им твой карантин по задницы, а мы дома сиди?
Кількість випадків COVID-19 зростає через легковажне ставлення українців до протиепідемічних правил, - Степанов - Цензор.НЕТ 7529
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06.06.2020 19:25
+10
Я не знаю ни одного больного вирусом, мои все знакомые не знают ни одного такого, знакомые знакомых тоже, зато все вокруг либо без работы, либо без зарплаты либо банкроты. Иди со свои карантином подальше
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06.06.2020 19:08
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Когда эта зараза от нас отстанет, непонятно.

Паника прошла, осталась та же зараза, только на неё уже никто не обращает внимания. После обнаружения спида люди сделали хотя бы какие-то выводы. Здесь же , мне кажется, маски в магазинах и других местах скопления людей должны стать стандартом. Кроме ковид есть ещё и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путём, маски защитят и от них тоже
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06.06.2020 19:59 Відповісти
сейчас на вас нападет секта " а кто вам дал право заставлять миня хадить в наморднике действавать мне на нервы сваим страхом"?
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06.06.2020 23:25 Відповісти
залишіть Лахті на мене..


Дідовик!! куди пропав!!?

невже тебе Ковід все таки "дістав "
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07.06.2020 08:59 Відповісти
Скоріше соціальний психолог і зовсім трохи стратегічний консультант. Ви навіть приблизно не розумієте ситуацію, не бачите картину цілого і не хочете знати перспективи. Але найголовніше, ви не здатні мислити і не здатні відрізняти тих, хто мислить, від тих, хто не мислить. Вам здається, що ваш оптимізм пересилить тектонічні світові процеси. Але оптимісти в кризові часи гинуть першими. Віра у суспільство це дуже погано, бо це шлях у прірву, особливо коли суспільство збилось на манівці. З чого ви взяли, що можете щось змінити, якщо навіть не здатні розуміти складні думки? Потрібно не вірити суспільству, а займатися мисленням, стратегуванням і вести суспільство за собою. Маска вже стала символом приналежності до масового психозу. Люди в масках руйнують світ. Якщо ви цього не зрозумієте, то нехай Господь вас береже, бо ви перед злом зовсім беззахисні.
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08.06.2020 01:00 Відповісти
Многа букаф, стратех. Словоблудие о масках из разряда подрывной информации. Все в мире дураки, только ты стратех. Что проще и быстрее: одеть маску, чтобы не плеваться, и ввести карантин или заниматься мышлением и стратегией? Другое дело как организовано всё.
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08.06.2020 08:07 Відповісти
Щойно цікавився в Лос-Анджелесі носять .ВСі.(на вулиці ні )

Львів.
Вчора заходив в продуктовий магазин -у продавщиці маска на підборідді..

так,не дуже допомагає.. Але коли на бкзсимптомному інфікованому(котрих 90 відсотків),то так..
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07.06.2020 08:54 Відповісти
хрен я с прибором ложил на маски по 15 гривен
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07.06.2020 16:14 Відповісти
Вообще-то маски носят , чтобы защитить рот и нос
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07.06.2020 16:59 Відповісти
Таня, да носите , маски, противогазы, химзащиту , а я не на столько богат что б платить за них -1, а 2ое ну начал я кашлять после маски, поговорил с умным доктором, так он пояснил, что мы выдыхаем и вдыхаем разные микробы, а вот когда мы в маске - микробы выдыхнули , а потом свеженькими назад втянули в себя, и накапливаються они где - дыхательная система, а потом вам и бронхит и пневмония и тд..... Перестал носит маску - бинго кашель прошел
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07.06.2020 17:15 Відповісти
Вот из-за таких, кто не носит защитные маски у нас эпидемия никогда не закончится...
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07.06.2020 17:29 Відповісти
ну если вы за меня поболеете всеми болезнями , которые вызывает маска, + купите мне 5 масок на каждый день - я таки готов их носить
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07.06.2020 17:34 Відповісти
а может за тебя и на работу сходить? А пом деньги в конце месяца принести. Быдлота. Нет слов просто.
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07.06.2020 17:52 Відповісти
боюсь мою работу вы не осилите, да и скучно без дела сидеть , и копейки ваши не нужны.

Быдло - термин, которым презрительно обозначают наименее образованную и культурную часть жителей той или иной страны («простых людей»). Слово «быдло» имеет польское происхождение и означает «скот». Так поляки называли православных крестьян восточнославянского происхождения, предков современных украинцев. А тут у меня 2а образования , да и с культурой все норм. А то, что я забочусь о себе - это норм.
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07.06.2020 18:04 Відповісти
Как же мне хотелось , чтобы кабмин выпустил постановление ," Без крестика на лбу не выходить " , чтобы увидеть реальное количество "этих" людей. А потом я увидел людей в масках , в собственных машинах , без пассажиров , это что-то , их не счесть , и понял , постановление не нужно , и так видно .
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08.06.2020 01:02 Відповісти
маски не от чего незашитят это для красоты толку от их ноль
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08.06.2020 08:09 Відповісти
Поки не буде 1000 трупів з суткі ці вівці нічого не зрозуміють.
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08.06.2020 09:00 Відповісти
А може їх підвозять регулярно?
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06.06.2020 20:20 Відповісти
Количество случаев растет из-за количества протестированных.
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06.06.2020 20:21 Відповісти
хоть и повторюсь и запостю фотку что уже постили но президент нелох впервую очередь особенно на камеру должен показывать пример карантина "Пользуйтесь масками, антисептиками и соблюдайте социальную дистанцию! Не пренебрегайте правилами и средствами индивидуальной защиты, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и тех людей, кто с вами рядом!" скажи этл степаша своему бубочке на фото видно как они "соблюдают дистанцию"Кількість випадків COVID-19 зростає через легковажне ставлення українців до протиепідемічних правил, - Степанов - Цензор.НЕТ 6189Кількість випадків COVID-19 зростає через легковажне ставлення українців до протиепідемічних правил, - Степанов - Цензор.НЕТ 6216
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06.06.2020 20:22 Відповісти
Так виглядають коронавіруси під мікроскопом.
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07.06.2020 17:34 Відповісти
почему все без намордников
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07.06.2020 19:49 Відповісти
Нереспіраторна маска проти вірусів, що розповсюджуються повітряно-крапельним шляхом, працює так, що зменшує кількість видихуваних крапель за рахунок того, що деякі краплі осідають на нитках матерії маски. Дуже швидко досягається межа, коли краплі більше не можуть осідати на нитках.

Тобто проблема у тому, що зменшення видихуваних крапель становить десь 33% причому протягом 2-3 хвилин. Після цього маска не лише не захищає, але стає небезпечною для оточуючих і для того можливо інфікованого, хто носить маску. Тобто в ситуації вимоги носити маску у публічних місцях мені потрібні якісь інакші причини, ніж нераціональні з медичної точки зору.

Тому одягнута на лице нереспіраторна маска для мене є важливим фактором соціалізації через символічну ідентифікацію - "я в стані масової істерії" чи "я свій серед ідіотів". І якби я епатував, то написав би це на масці.

Носіння окулярів я ще можу якось зрозуміти. Носіння рукавичок виглядає взагалі незрозумілим, бо медичні рукавички ніхто не буде використовувати одноразово (це дорого і їх нема в продажу), а гладити їх неможливо, інакші рукавички ж є сумнівними з точки зору ефективності.

Прадавні люди вірили, що танці з бубнами допомагають відігнати злих духів. Нинішні люди вірять, що нереспіраторна маска та рукавички дозволяють захиститися від вірусів в публічних місцях протягом часу більше 2-3 хвилини. Відтак я усвідомлюю, що носіння нереспіраторної маски та рукавичок для мене це ритуал дикості, у якого є безліч захисників дилетантів-істероїдів, які отримують значний вплив в ситуації масової істерії. Отже я маю вдавати дикуна, щоби вижити серед здичавілих. Так я раціоналізував цю ситуацію для себе
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08.06.2020 04:55 Відповісти
процес здичавіння, в кінці якого прірва. Коли символи дикунства та істеричні крики їх захисників починають домінувати в суспільстві, і воно перед страхом смерті нездатне їм протистояти, то люди перетворюються на здичавілих.

Перебороти здичавіння може лише голос розуму. Звичайно, краще було б - інтелект. Але хоча б голос розуму. Цей голос вже прокидається по всьому світу. Ось лист німецького вченого до Канцлера Німеччини Меркель (переклад). Ось голоси розуму з усього світу.

Не вірте нікому, хто істерить і галасує. Керуйтеся розумом. Спілкуйтеся з істероїдами, як з малими дітьми, бо їм страшно і вони дуже агресивні від цього. Намагайтеся апелювати до їх розуму, коли до людської гідності не вдається
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08.06.2020 05:01 Відповісти
Как они уже насто...и..π@.. ли со своим коронавирусом!
Грипп как грипп. Не хуже и не лучше остальных гриппов.
Моя семья, судя по симптомам, переболлела этой муйнёй ещё в январе.
Никакими ивыэлами не лечились. Просто переседели дома. И танцев с бубнами по этому поводу вокруг нас не было. Хотя врача вызывали.
Если мы должны бояться гриппа то тогда всю жизнь надо сидеть на карантине.
Но эти пиляди оседлали своего любимого конька, запрещать и не пущать. Бо больше ни на что не способны. Проблема высосана из пальца и возведена в ранг культа.
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06.06.2020 21:21 Відповісти
Відчувається, що в Інтернет-тролів сьогодні вихідний
Всі пишуть, що барановірус - муйня. Підтримую!
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06.06.2020 21:25 Відповісти
А я то думал, что из-за профнепригодных министров здравоохранения и прочих. объявивших
карантин за месяц до начала пандемии, а ослабление на ее пике
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06.06.2020 22:18 Відповісти
радуцкий сказал маски не нужны ...
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06.06.2020 22:20 Відповісти
иногда и радуцкий говорит правду
https://newsyou.info/masochnyj-rezhim-privedyot-k-vsplesku-kozhnyx-boleznej
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06.06.2020 22:46 Відповісти
Я - як слухняна дівчинка маску ношу, руки обробляю, чоловік теж без маски нікуди не заходить завжди в машині спрей зі спиртовим розчином. Чому так багато людей познімали з себе засоби безпеки, які їх дійсно можуть захистити, я не розумію такої поведінки дорослих людей.
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06.06.2020 23:31 Відповісти
ще раз..

Влада слабка,їй не довіряють +слухи про "закінченн карантину" =висновок можна розлабитись + психологічна втома..
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07.06.2020 08:57 Відповісти
а може дурних ця зараза косить?
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07.06.2020 16:53 Відповісти
Да тут проблема как раз не во власти , а в менталитете . Просто все себя считают хитросделаными , вот пусть другой придерживается правил , а я буду делать как считаю нужным . Все"свидетели мирового заговора " любят приводить пример Швецию , но там даже закона не нужно , а простая рекомендация правительства , это как для украинца 5 лет тюрьмы . Все придерживаются рекомендаций и в транспорте( 1/3 мест свободных ) и в барах или ресторанах ( половина столиков заполнено) , и уезжать нельзя от дома дальше чем на час , и пожелые должны сидеть дома , и собираться нельзя больше 50 человек , а в последнее время более 10 , и дистанцию держать ( это у них давно ). Просто люди исполнительны , и нет необходимости вводить какие то штрафы. Что из всего этого не было задействовано в карантине или после его смягчения ? Сами шведы говорят , что то что может сработать в их стране , не обязательно сработает в другой !
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07.06.2020 18:24 Відповісти
Ви навіть приблизно не розумієте ситуацію, не бачите картину цілого і не хочете знати перспективи. Але найголовніше, ви не здатні мислити і не здатні відрізняти тих, хто мислить, від тих, хто не мислить. Вам здається, що ваш оптимізм пересилить тектонічні світові процеси. Але оптимісти в кризові часи гинуть першими. Віра у суспільство це дуже погано, бо це шлях у прірву, особливо коли суспільство збилось на манівці. З чого ви взяли, що можете щось змінити, якщо навіть не здатні розуміти складні думки? Потрібно не вірити суспільству, а займатися мисленням, стратегуванням і вести суспільство за собою. Маска вже стала символом приналежності до масового психозу. Люди в масках руйнують світ. Якщо ви цього не зрозумієте, то нехай Господь вас береже, бо ви перед злом зовсім беззахисні.
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08.06.2020 01:01 Відповісти
Дивилась як проходить хода мітингуючих в Нью-Йорку в день. Всі у масках, обробляють руки спиртовим розчином перед тим, як взяти пляшку води у супроводжуючих волонтерів. Нічні мародери теж всі у масках, ще й у капюшонах та окулярах.
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06.06.2020 23:40 Відповісти
так мародерам якраз маска й потрібна, аби їх погано було розпізнати

Коли не було ковідної істерії, то маски носили дуже обмежене коло людей ( скажімо в яких був грип). І якщо появлялася група в масках, то у присутніх зразу виникала тривога через можливе пограбування. А зараз для грабежів зручний час - уряд сказав носити маски. А на лобі не написано, що ти - грабіжник.
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07.06.2020 01:10 Відповісти
Кількість заражених зменшується завдяки мудрій політиці вождя і його команди. А якщо збільшується - народ поганий. Народ дійсно поганенький, але й в політиці найвеличнішого можуть бути помилки чи ні?
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07.06.2020 01:12 Відповісти
Какой народ, такая и власть. Не так ли? Большинство граждан Украины спит и видит свою никчемную задницу в кресле ну хоть ооочень маленького, но чиновничка на потоке бабла.
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07.06.2020 08:40 Відповісти
вийдіть на вулицю і побачите -повний РОЗСЛАБОН.

і це можна навіть зрозуміти -"психологічна втома"..
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07.06.2020 08:50 Відповісти
Кто бы объяснил этому очередному гению от медицины, что такое коллективный иммунитет и как он формируется, особенно при отсутствии специфического лечения. В жизни иногда надо принимать непопулярные решения для спасения всей популяции. Но на этом, видимо, бабла не поднять. Если уж требовать от населения соблюдения каких-либо карантинных ограничений, то государство должно создать режим наибольшего благоприятствования для реализации этих требований. К примеру, маски должны бесплатно раздаваться определенным категориям граждан из групп риска, а для остальных граждан быть абсолтно доступными как по цене, так и по количеству. Иначе на кой бес нам государство, блюстители которого только и думают о своем личном обогащении всеми возможными и даже откровенно извращенными способами?
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07.06.2020 08:38 Відповісти
елементарне.

Народ перестав носити маски НОРМАЛЬНИМ СПОСОБОМ (хоча і не дуже захищають)..

Владі -ПРИДУРКИ,ЗМЕНШІТЬ ШТРАФИ до 500 грн,і беріть з усіх,хто увійшов в ліфт чи магазин ! і хто кашлянув без маски..
Бо карантин триватиме два роки !!
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07.06.2020 08:49 Відповісти
Ишь раскидался "сковородками"! 17 грн- минимальный штраф. И в самый раз!
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07.06.2020 11:41 Відповісти
Ех, не той народ попався міністру степанову. Якийсь легковажний. А лікарі вимагають захисні засоби. Теж якісь неслухняні...
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07.06.2020 09:14 Відповісти
це заробляння національного імунітету, а не ігнорування умов карантину, які здебільшого є звичайною безмоглістю. ті,хто реально у групі ризику і сам знає, що робити.
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07.06.2020 10:08 Відповісти
ну так не ослабляйте карантин, это же ваша ответственность.
и люди насмотрелись, что можно пить кофе без масок, как глав-зебил показал, а потом такой штрафуйте меня, мне пофиг я миллионер
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07.06.2020 11:21 Відповісти
Брехня цей коронавірус. І влада не тільки України, а й всього світу дуже забрехалися на цей раз. https://www.youtube.com/watch?v=LCJhSZoVyZE
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07.06.2020 12:14 Відповісти
я тоже так думаю чем больше лож тем больше в нее верят
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07.06.2020 19:48 Відповісти
просте пояснення - збільшення кількості протестованих людей за допомогою фальшивих фуфлотестів, які не мають сертифікату якості
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07.06.2020 14:54 Відповісти
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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07.06.2020 14:59 Відповісти
им пофиг.
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07.06.2020 17:59 Відповісти
Ти доктор чи вірусолог?

Назви цифру померлих від свинячого, пташиного грипу окремо і зрівняємо з кількістю померлих від цього грипу ковід 19, щось мені каже що ті епідемії були летальнішими
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07.06.2020 23:55 Відповісти
вважаю, що кілкість випадків має зростати. Жорсткі заходи були потрібні для зупинення несвідомих громадян. Вони були теж частково недієвими, бо були не суворими.
Ну що ж сказав сліпий побачим...
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07.06.2020 15:10 Відповісти
Количество случаев COVID-19 растет

Кто греет руки на этой "пандемии"?.Грипп был,есть и будет и этот не страшнее предыдущих.
Пора уже правительства в странах удерживающих карантин отстранять от власти.
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07.06.2020 15:14 Відповісти
Вот в своей сРасии и устраняй правительство.
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07.06.2020 19:03 Відповісти
нужно делать больше тестов тогда все расти будет
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07.06.2020 19:45 Відповісти
я вот тоже так думаюто греет руки на этой "пандемии"?.Грипп был,есть и будет и этот не страшнее предыдущих
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07.06.2020 19:44 Відповісти
они нас просто добивают в такой изошренный способ
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07.06.2020 19:47 Відповісти
лукашенко молодец послал нафиг свидетелей коронавируса нафиг и все хорошо страна работает и процветает
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07.06.2020 19:51 Відповісти
задрали же своим кармановирусом
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07.06.2020 20:34 Відповісти
Значит несознательные люди виноваты... А государство почему не принимает мер по выполнению своих же постановлений. Или умыли руки и свалили вину. А то у нас и курение в подъездах запрещены, а толку. Если власть издает постановление, закон и т.д. она обязана обеспечить их выполнение.. если нет то это уже не власть , а так. ( не можете обеспечить лучше не принимайте, не позорьтесь)
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07.06.2020 22:44 Відповісти
Это, как запретить вирусу распространяться. Всё просто...
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08.06.2020 03:09 Відповісти
в туруменистане запретили и тишина никаких проблем вме хорошо
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08.06.2020 08:12 Відповісти
Якщо наукове обґрунтування введення карантину буде непереконливим, я вимагаю розкриття інформації - хто, як і з якими мотивами вимагав від Уряду введення карантину. Чи були якісь зовнішні впливи - вимоги, прохання, рекомендації (ООН, США, ЕС і т.д.)?

Якщо Уряд не може встановити експертну позицію щодо носіння масок, я вимагаю публічної дискусії щодо носіння масок серед медиків-експертів.

Я вважаю, що носіння маски здоровою людиною принижує мою гідність, і розглядаю це як демонстративне, нахабне і знущальне обмеження моїх конституційних прав з боку Уряду.

Я вимагаю розслідування зізнання Головного санітарного лікаря пана Ляшко про державний терор під час введення карантину.

Нагадаю, що згідно Української Вікіпедії: "Терор (лат. terror - страх, жах) - неприховане насилля представників влади з використанням державного апарату проти народу з метою придушення не тільки опозиції, але й всього загалу, з метою викликати жах і залишити думки про опір. Іншими словами, терор - насилля з боку наділеного владними повноваженнями ("сильніших"). З точки зору ******** соціології, терор - це завжди централізована політика, що має на меті соціальну реконструкцію підвладного населення."
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08.06.2020 04:40 Відповісти
У повышения уровня заболеваемости COVID-19, которое наблюдается уже несколько дней, есть простое объяснение - "наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер во Источник: https://censor.net/n3200484

Яка на хрін захворюваність ГРИПОМ УЛІТКУ, КОМУ ВИ ЛОКШИНУ НА ВУХА ВІШАЄТЕ ?
Кількість випадків COVID-19 зростає через легковажне ставлення українців до протиепідемічних правил, - Степанов - Цензор.НЕТ 2445
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07.06.2020 23:52 Відповісти
В результате корона-психоза, нагнетаемого СМИ, появляются новые феномены. Немецкое издание FOCUS ONLINE разместило сообщение судебного медика и профессора берлинской клиники Шарите Михаэля Тсокоса (Michael Tsokos) о том, что в Германии наблюдаются случаи суицидов, когда люди покончили с собой от боязни заразиться коронавирусом и умереть от последствий такого заражения. Эти факты зафиксированы в полицейских протоколах и задокументированы посмертными записками. Тсокос утверждает, что данный феномен ещё никогда не наблюдался ни при какой другой болезни.
По-моему комментарии излишни.
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08.06.2020 01:24 Відповісти
Возможно для кого-то это окажется шоком, но в политике и экономике существуют всего два мотива принятия решений - выгодно и невыгодно. Если наблюдатель видит масштабные скоординированные действия, значит за ними стоит большая выгода. Кризис - идеальное время для получения выгоды и роста, а за тем глобальным дурдомом, который мы наблюдаем сегодня стоит не большая, а просто колоссальная выгода.
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08.06.2020 01:30 Відповісти
Коронапсихоз. Кому и зачем всё это нужно?

Прочувствовав на своей шкуре всю глубину государственного маразма с остановкой экономики, транспортного сообщения, закрытием парков и введением QR-кодов для похода за молоком, россияне и украинцы массово стали понимать, что весь этот абсурд никак не может быть оправдан борьбой с вирусом. Люди видят, что вместо того, чтобы гасить панику, власти намеренно ее нагнетают. Самый популярный вопрос, который терзает сегодня рунет - ЗАЧЕМ? Кому всё это выгодно?

Предыдущая статья про семь столпов коронапсихоза вызвала серьезный резонанс, набрав тысячи реакций читателей. Главный вопрос, которым задавались читатели в комментариях - зачем весь этот цирк?

Возможно для кого-то это окажется шоком, но в политике и экономике существуют всего два мотива принятия решений - выгодно и невыгодно. Если наблюдатель видит масштабные скоординированные действия, значит за ними стоит большая выгода. Кризис - идеальное время для получения выгоды и роста, а за тем глобальным дурдомом, который мы наблюдаем сегодня стоит не большая, а просто колоссальная выгода.

Финансистам
Для всех кто хотя бы минимально следит за состоянием дел в мировой экономике не было секретом, что финансовый пузырь, который накачивали с момента окончания предыдущего глобального кризиса 2008-2009 годов, надулся до критических размеров. Уже в середине лета 2019 года всем стало понятно, что он вот-вот лопнет. В августе посыпались новости о том, что глобальный долг достиг астрономических 246 триллионов долларов, что более чем в три раза превышает мировой ВВП. Мир ВНЕЗАПНО оказался должен сам себе три года работы. Вся экономическая пресса пестрила заголовками,о том, что бомба вот-вот взорвется. Одновременно с этим началась быстрая накачка биржевых индексов, на графике видно как резко начал расти NASDAQ с октября 2019 года:

Может быть, я кого-то удивлю, но основные деньги в мире делаются не на нефти, не на оружии, не на наркоте и даже не на проституции. Основные деньги делаются на биржевых спекуляциях, практически весь ТОП списка Форбс занят финансистами. И это только вершина айсберга, поскольку их личное состояние не идет ни в какое сравнение с объемом активов, который они контролируют. Для наглядности - состояние Уоррена Баффета составляет в районе $70 миллиардов, при этом под его контролем находится активов на $552 миллиарда. Финансовый холдинг JP Morgan Chase контролирует активов на $2,6 триллиона, компания Rothschild & Co - $1,8 триллиона, при том, что личные состояния членов семьи Ротшильдов не превышают пары миллиардов.

Контролируя такие объемы наличности, можно существенно влиять на рынок, не только через вброс и скупку больших объемов ценных бумаг, но и через новостную повестку. Новости могут очень сильно влиять на ведение торгов, например, вброс информации об аресте Тинькова и его борьбе с лейкемией обрушил акции TSC Group на 23%, за сутки Олег потерял $400 миллионов. А скандал с Cambridge Analytica стоил Цукербергу $6 млрд. после 7% падения акций. Именно поэтому на столе у каждого биржевого трейдера раньше стоял телевизор с круглосуточным новостным каналом:

А сегодня под эти цели выделен отдельный монитор или планшет. Таким образом, манипулируя новостной повесткой, можно манипулировать биржевыми индексами, зарабатывая как на росте, так и на их падении. Те $6 млрд, что потерял Цукерберг не исчезли в никуда, он просто утекли в карман того, кто вовремя сыграл на понижение.

Если заранее знаешь когда и как глубоко просядет рынок, заработать можно бессчетное количество денег. Остальное является делом техники, особенно когда у тебя в кармане крупнейшие мировые СМИ. Их скоординированная работа за две недели посеяла такую панику среди мирового населения, что люди сами потребовали у зазевавшихся властей остановки экономики и срочного тюремного режима. В итоге беспрецедентно резкий спад производства и потребления обрушил индексы с такой скоростью, что многие биржи несколько дней подряд останавливали торги через считанные минуты после открытия сессии. За неделю фондовый индекс S&P 500, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских компаний, обвалился на 12,5% - в пересчете на деньги это $3,5 трлн. Во всем мире потери экономики от коронавирусного психоза оценивают в $7 триллионов. Деньги в никуда не исчезают, так что в переводе на разговорный язык это означает, что тот, кто вовремя сыграл на понижение положил их себе в карман.

ВОЗ и фармкомпаниям
Люди, которым сегодня 30 лет и более отлично помнят истерику, которую пытались поднять 20 лет назад во всем мире пугалками про птичий, а 10 лет назад про свиной грипп. Начало истерии было похоже на то, с чего начался сегодняшний коронавирусный психоз - ВОЗ на пустом месте объявила пандемию и спровоцировала панику, которая стоила мировой экономике $18 миллиардов. Спустя год Парламентская асамблея совета Европы провела расследование и объявила, что никакой пандемии не было:

Парламентская ассамблея совета Европы официально признала, что паника по поводу гриппа H1N1/09 была излишней и могла способствовать коррупции. Пандемия гриппа, получившего название H1N1/09 (он же A/H1N1 «Калифорния», он же просто «свиной грипп») в итоге обернулась меньшими потерями, чем очередная волна сезонного гриппа. В отчете ПАСЕ, обнародованном в конце прошлой недели, выражаются опасения по поводу способности официальных медицинских учреждений адекватно оценивать уровень опасности. В документе ПАСЕ отмечается, что механизм принятия решений во время борьбы с пандемией не отличается прозрачностью, и результат - недоверие к медицинским организациям - может оказаться фатальным в случае следующей пандемии.

В том же году в Форбс вышла статья с заголовком: "Почему ВОЗ сфабриковала пандемию". А президент Беларуси Лукашенко, которого сегодня со всех сторон прессуют за отказ участвовать в глобальном психозе, заявил:

Давайте говорить откровенно, давно ли мы перестали "кукарекать" по поводу "птичьего" гриппа? "Кукарекал" весь мир. Наверное, все лекарства уже продали. Сегодня завизжали по-свинячьи. А завтра, наверное, замурлыкаем или замычим. Вы что, не понимаете, что происходит?

В английском языке есть пословица - "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me". Сегодня ВОЗ дурачат весь мир третий раз за 20 лет.
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08.06.2020 01:33 Відповісти
К вопросу о намордниках. Обратите внимание на то, что люди "высшего сорта" вместо масок носят респираторы с клапанами. В чём же разница между ними? Обычная маска задерживает количество аэрозолей в выдохе человека (предположительно - больного), что ненамного снижает вероятность передачи инфекции от него всем окружающим. https://prom.ua/Respirator-ffp3.html Респиратор FFP3 с клапаном, защищает только человека, его надевшего, но абсолютно бесполезен, в этом плане, для всех остальных, поскольку, в этом случае, выдох вообще не фильтруется (именно поэтому дышать в нём более комфортно, чем в маске). В литературе рекомендуется использование таких респираторов медицинскими работниками в больницах, исходя из того, что якобы они гарантированно не являются носителями вирусов (что на самом деле, далеко не так). По идее, в таком респираторе, в условиях карантина, человека вообще нельзя пускать в общественные места, равно, как и вообще без маски...
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08.06.2020 03:00 Відповісти
Я хочу отримати багато відповідей і маю безліч вимог.

Перш за все, я хотів би отримати статистику померлих від грипу та некороновірусної пневмонії за час карантину від 12.03.2020 до 11.05.2020.

Я хочу мати наукові докази того, що карантин справді призвів до зменшення кількості смертей від грипу. Навіть коли смерті від грипу видавалися за смерті від коронавірусу. Я хочу мати свідчення від лікарів про усі вказівки, обмеження та прямі заборони під час встановлення діагнозів пневмоній.

Це потрібно задля того, або довести ефективність карантину, бо є можливість порівняти смерті від грипу в різні роки без карантину і з карантином.

Якщо сезонна епідемія грипу була більш вагома щодо смертності, то чому ж раніше ми від неї не вберігалися шляхом такого ж жорсткого карантину? Або, навпаки, якщо ми щороку правильно утримувалися від жорсткого карантину проти грипу, то який сенс тоді був у цьому жорсткому карантині від коронавірусу?

Тільки не потрібно розповідати, що якби не карантин, то жертв від коронавірусу могло бути більше. Ви не можете це довести, бо карантин також вберігав би нас і від грипу. Але статистика сезонного грипу є, і ви покажіть будь-ласка її зменшення протягом саме часу карантину.

Отже я хочу мати не політичні заяви, а науково обґрунтовані дані сенсу карантину проти коронавірусу в порівнянні з грипом та некоронавірусною пневмонією.
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08.06.2020 04:38 Відповісти
Також прочитайте будь-ласка, наступне зізнання пана Ляшка: "Коли я спочатку аналізував ті заходи, які впроваджувалися в Китайській Народній Республіці, потім в Італії, також з боку точки зору епідеміології думав, а навіщо вони це роблять. Якщо це краплинна інфекція, вона не впливає, наприклад, на ці шляхи передачі. Потім, коли починаєш аналізувати, почали спілкуватися через послів з епідеміологами, вони розповідали, що люди не бачать, це невидима інфекція, то потрібно створити психологічний якийсь ефект. І завдяки цьому психологічному ефекту в людей з'являлося відчуття небезпеки і дотримання карантинних заходів, які запроваджувалися урядом..."

На мою думку, мова йде про світову змову правлячих класів про державний терор щодо населення своїх країн.

Світова практика державного терору аж ніяк не виправдовує внутрішньоукраїнський державний терор.
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08.06.2020 04:43 Відповісти
Я хотів би мати: реакцію Парламенту, судове визначення, коментар Президента, реакцію частини громадськості, яка не знаходиться в стані масової істерії та паніки.

Я хотів би мати моніторинг Національної ради з питань телебачення та радіомовлення контенту ЗМІ під час карантину про подання неперевіреної і фактично непідтвердженої інформації про пандемію. Звертаю увагу, що я особисто пам'ятаю десятки разів передавання чуток та неперевірених фактів, мета яких полягала у залякування громадян наслідками коронавірусної пандемії.

Зрештою я прошу від громадськості та журналістів, які знаходяться поза станом страху та паніки, розслідування масової істерії, створеної державними органами влади, та використання її для прийняття сумнівних та непопулярних законів, неконституційних та незаконних рішень.

Якщо ми не хочемо цього знати, не бажаємо розбиратись з конституційністю карантину, то давайте визнаємо тоді, що у нас немає Конституції і немає нашої держави. Принаймні так буде чесно
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08.06.2020 04:44 Відповісти
Пато, ты самый многословный тролль на цензоре. Рунет у тебя рулит. А Зеля хороший стратех?
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08.06.2020 08:10 Відповісти
цель этой истерии закрыть доступ к свежим овошам и фруктам в магазинах
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08.06.2020 08:17 Відповісти
медленно вымираем чужую землю занимаем
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08.06.2020 08:18 Відповісти
Знайомі кажуть що в деяких областях в районних містах розповсюджуються плітки що цей вірус вигаданий і його немає. А ідіоти вірять.
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08.06.2020 08:57 Відповісти
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