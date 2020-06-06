Кількість випадків COVID-19 зростає через легковажне ставлення українців до протиепідемічних правил, - Степанов

У підвищення рівня захворюваності COVID-19, яке спостерігається вже кілька днів, є просте пояснення - "наше суспільство досить легковажно поставився до рекомендацій МОЗ, а пом'якшення карантинних заходів сприйняло як повне їх скасування".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

"Я хочу наголосити: влада обрала стратегію адаптивного карантину задля поступового виходу з коронавірусної кризи. Проте карантин досі діє. Важливо не плутати поняття пом'якшення і скасування, адже загроза COVID-19 така ж велика, як і раніше", - підкреслив глава відомства.

Степанов зазначив, що збільшення випадків захворювання фіксують і в інших країнах - Німеччині, Китаї, Південній Кореї, Бразилії, Індії.

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"В Україні ж останні тижні спостерігалась позитивна динаміка захворюваності. Але останні дані та легковажне ставлення до власної безпеки громадян — тривожні.



Я розумію, як всі втомилися від карантину; хочеться якомога швидше повернутися до повноцінного життя, але у нас немає вибору. Війну з вірусом поки не виграно. Та лише своєю поведінкою і дотриманням правил безпеки ми можемо мінімізувати активність його розповсюдження", -упевнений міністр.

Степанов звернувся "до кожного громадянина України" з проханням дотримуватися всіх протиепідемічних правил.

"Користуйтеся масками, антисептиками та дотримуйтесь соціальної дистанції! Не нехтуйте правилами та засобами індивідуального захисту, адже від цього залежить не лише ваше життя, але й тих людей, хто з вами поруч!



Здоров’я — це, насамперед, про самосвідомість та відповідальність. Міністерство несе відповідальність за створення заходів превенції та реалізацію лікування, інші органи виконавчої владі — за контроль за дотріманням карантинних заходів, місцева влада — за створення умов для дотримання карантину. Але все це не працюватиме, якщо ви не візьмете на себе відповідальність за власне життя і продовжите легковажне ставлення до себе та близьких", - констатує глава МОЗ.

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Нагадаємо, в Україні за добу зафіксували 550 нових випадків COVID-19. Всього - 26 514 осіб в країні захворіли на коронавірус, померли - 15.