Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противоэпидемическим правилам, - Степанов

У повышения уровня заболеваемости COVID-19, которое наблюдается уже несколько дней, есть простое объяснение - "наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло как полную их отмену".

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Максима Степанова.

"Я хочу подчеркнуть: власть избрала стратегию адаптивного карантина для постепенного выхода из коронавирусного кризиса. Однако карантин до сих пор действует. Важно не путать понятия смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 такая же большая, как и раньше", - подчеркнул глава ведомства.

Степанов указал, что увеличение случаев заболевания фиксируют и в других странах - Германии, Китае, Южной Корее, Бразилии, Индии.

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"В Украине же последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости. Но последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан - тревожные. Я понимаю, как все устали от карантина; хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора. Война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать активность его распространения", - уверен министр.

Степанов обратился "к каждому гражданину Украины" с просьбой соблюдать все противоэпидемические правила.

"Пользуйтесь масками, антисептиками и соблюдайте социальную дистанцию! Не пренебрегайте правилами и средствами индивидуальной защиты, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и тех людей, кто с вами рядом! Здоровье - это, в первую очередь, о самосознании и ответственности. Министерство несет ответственность за создание мер превенции и реализацию лечения, другие органы исполнительной власти - за контроль за соблюдением карантинных мероприятий, местная власть - за создание условий для соблюдения карантина. Но все это не будет работать, если вы не возьмете на себя ответственность за собственную жизнь и продолжите легкомысленное отношение к себе и близким", - констатирует глава Минздрава.

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Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев COVID-19. Всего - 26 514 человек в стране заболели коронавирусом, умерли - 15.