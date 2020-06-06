Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противоэпидемическим правилам, - Степанов
У повышения уровня заболеваемости COVID-19, которое наблюдается уже несколько дней, есть простое объяснение - "наше общество достаточно легкомысленно отнеслось к рекомендациям Минздрава, а смягчение карантинных мер восприняло как полную их отмену".
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook министра здравоохранения Максима Степанова.
"Я хочу подчеркнуть: власть избрала стратегию адаптивного карантина для постепенного выхода из коронавирусного кризиса. Однако карантин до сих пор действует. Важно не путать понятия смягчения и отмены, ведь угроза COVID-19 такая же большая, как и раньше", - подчеркнул глава ведомства.
Степанов указал, что увеличение случаев заболевания фиксируют и в других странах - Германии, Китае, Южной Корее, Бразилии, Индии.
"В Украине же последние недели наблюдалась положительная динамика заболеваемости. Но последние данные и легкомысленное отношение к собственной безопасности граждан - тревожные. Я понимаю, как все устали от карантина; хочется как можно быстрее вернуться к полноценной жизни, но у нас нет выбора. Война с вирусом пока не выиграна. И только своим поведением и соблюдением правил безопасности мы можем минимизировать активность его распространения", - уверен министр.
Степанов обратился "к каждому гражданину Украины" с просьбой соблюдать все противоэпидемические правила.
"Пользуйтесь масками, антисептиками и соблюдайте социальную дистанцию! Не пренебрегайте правилами и средствами индивидуальной защиты, ведь от этого зависит не только ваша жизнь, но и тех людей, кто с вами рядом! Здоровье - это, в первую очередь, о самосознании и ответственности. Министерство несет ответственность за создание мер превенции и реализацию лечения, другие органы исполнительной власти - за контроль за соблюдением карантинных мероприятий, местная власть - за создание условий для соблюдения карантина. Но все это не будет работать, если вы не возьмете на себя ответственность за собственную жизнь и продолжите легкомысленное отношение к себе и близким", - констатирует глава Минздрава.
Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев COVID-19. Всего - 26 514 человек в стране заболели коронавирусом, умерли - 15.
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Паника прошла, осталась та же зараза, только на неё уже никто не обращает внимания. После обнаружения спида люди сделали хотя бы какие-то выводы. Здесь же , мне кажется, маски в магазинах и других местах скопления людей должны стать стандартом. Кроме ковид есть ещё и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путём, маски защитят и от них тоже
Дідовик!! куди пропав!!?
невже тебе Ковід все таки "дістав "
Львів.
Вчора заходив в продуктовий магазин -у продавщиці маска на підборідді..
так,не дуже допомагає.. Але коли на бкзсимптомному інфікованому(котрих 90 відсотків),то так..
Быдло - термин, которым презрительно обозначают наименее образованную и культурную часть жителей той или иной страны («простых людей»). Слово «быдло» имеет польское происхождение и означает «скот». Так поляки называли православных крестьян восточнославянского происхождения, предков современных украинцев. А тут у меня 2а образования , да и с культурой все норм. А то, что я забочусь о себе - это норм.
Тобто проблема у тому, що зменшення видихуваних крапель становить десь 33% причому протягом 2-3 хвилин. Після цього маска не лише не захищає, але стає небезпечною для оточуючих і для того можливо інфікованого, хто носить маску. Тобто в ситуації вимоги носити маску у публічних місцях мені потрібні якісь інакші причини, ніж нераціональні з медичної точки зору.
Тому одягнута на лице нереспіраторна маска для мене є важливим фактором соціалізації через символічну ідентифікацію - "я в стані масової істерії" чи "я свій серед ідіотів". І якби я епатував, то написав би це на масці.
Носіння окулярів я ще можу якось зрозуміти. Носіння рукавичок виглядає взагалі незрозумілим, бо медичні рукавички ніхто не буде використовувати одноразово (це дорого і їх нема в продажу), а гладити їх неможливо, інакші рукавички ж є сумнівними з точки зору ефективності.
Прадавні люди вірили, що танці з бубнами допомагають відігнати злих духів. Нинішні люди вірять, що нереспіраторна маска та рукавички дозволяють захиститися від вірусів в публічних місцях протягом часу більше 2-3 хвилини. Відтак я усвідомлюю, що носіння нереспіраторної маски та рукавичок для мене це ритуал дикості, у якого є безліч захисників дилетантів-істероїдів, які отримують значний вплив в ситуації масової істерії. Отже я маю вдавати дикуна, щоби вижити серед здичавілих. Так я раціоналізував цю ситуацію для себе
Перебороти здичавіння може лише голос розуму. Звичайно, краще було б - інтелект. Але хоча б голос розуму. Цей голос вже прокидається по всьому світу. Ось лист німецького вченого до Канцлера Німеччини Меркель (переклад). Ось голоси розуму з усього світу.
Не вірте нікому, хто істерить і галасує. Керуйтеся розумом. Спілкуйтеся з істероїдами, як з малими дітьми, бо їм страшно і вони дуже агресивні від цього. Намагайтеся апелювати до їх розуму, коли до людської гідності не вдається
Грипп как грипп. Не хуже и не лучше остальных гриппов.
Моя семья, судя по симптомам, переболлела этой муйнёй ещё в январе.
Никакими ивыэлами не лечились. Просто переседели дома. И танцев с бубнами по этому поводу вокруг нас не было. Хотя врача вызывали.
Если мы должны бояться гриппа то тогда всю жизнь надо сидеть на карантине.
Но эти пиляди оседлали своего любимого конька, запрещать и не пущать. Бо больше ни на что не способны. Проблема высосана из пальца и возведена в ранг культа.
Всі пишуть, що барановірус - муйня. Підтримую!
карантин за месяц до начала пандемии, а ослабление на ее пике
https://newsyou.info/masochnyj-rezhim-privedyot-k-vsplesku-kozhnyx-boleznej
Влада слабка,їй не довіряють +слухи про "закінченн карантину" =висновок можна розлабитись + психологічна втома..
Коли не було ковідної істерії, то маски носили дуже обмежене коло людей ( скажімо в яких був грип). І якщо появлялася група в масках, то у присутніх зразу виникала тривога через можливе пограбування. А зараз для грабежів зручний час - уряд сказав носити маски. А на лобі не написано, що ти - грабіжник.
і це можна навіть зрозуміти -"психологічна втома"..
Народ перестав носити маски НОРМАЛЬНИМ СПОСОБОМ (хоча і не дуже захищають)..
Владі -ПРИДУРКИ,ЗМЕНШІТЬ ШТРАФИ до 500 грн,і беріть з усіх,хто увійшов в ліфт чи магазин ! і хто кашлянув без маски..
Бо карантин триватиме два роки !!
и люди насмотрелись, что можно пить кофе без масок, как глав-зебил показал, а потом такой штрафуйте меня, мне пофиг я миллионер
Назви цифру померлих від свинячого, пташиного грипу окремо і зрівняємо з кількістю померлих від цього грипу ковід 19, щось мені каже що ті епідемії були летальнішими
Ну що ж сказав сліпий побачим...
Кто греет руки на этой "пандемии"?.Грипп был,есть и будет и этот не страшнее предыдущих.
Пора уже правительства в странах удерживающих карантин отстранять от власти.
Якщо Уряд не може встановити експертну позицію щодо носіння масок, я вимагаю публічної дискусії щодо носіння масок серед медиків-експертів.
Я вважаю, що носіння маски здоровою людиною принижує мою гідність, і розглядаю це як демонстративне, нахабне і знущальне обмеження моїх конституційних прав з боку Уряду.
Я вимагаю розслідування зізнання Головного санітарного лікаря пана Ляшко про державний терор під час введення карантину.
Нагадаю, що згідно Української Вікіпедії: "Терор (лат. terror - страх, жах) - неприховане насилля представників влади з використанням державного апарату проти народу з метою придушення не тільки опозиції, але й всього загалу, з метою викликати жах і залишити думки про опір. Іншими словами, терор - насилля з боку наділеного владними повноваженнями ("сильніших"). З точки зору ******** соціології, терор - це завжди централізована політика, що має на меті соціальну реконструкцію підвладного населення."
Яка на хрін захворюваність ГРИПОМ УЛІТКУ, КОМУ ВИ ЛОКШИНУ НА ВУХА ВІШАЄТЕ ?
По-моему комментарии излишни.
Прочувствовав на своей шкуре всю глубину государственного маразма с остановкой экономики, транспортного сообщения, закрытием парков и введением QR-кодов для похода за молоком, россияне и украинцы массово стали понимать, что весь этот абсурд никак не может быть оправдан борьбой с вирусом. Люди видят, что вместо того, чтобы гасить панику, власти намеренно ее нагнетают. Самый популярный вопрос, который терзает сегодня рунет - ЗАЧЕМ? Кому всё это выгодно?
Предыдущая статья про семь столпов коронапсихоза вызвала серьезный резонанс, набрав тысячи реакций читателей. Главный вопрос, которым задавались читатели в комментариях - зачем весь этот цирк?
Возможно для кого-то это окажется шоком, но в политике и экономике существуют всего два мотива принятия решений - выгодно и невыгодно. Если наблюдатель видит масштабные скоординированные действия, значит за ними стоит большая выгода. Кризис - идеальное время для получения выгоды и роста, а за тем глобальным дурдомом, который мы наблюдаем сегодня стоит не большая, а просто колоссальная выгода.
Финансистам
Для всех кто хотя бы минимально следит за состоянием дел в мировой экономике не было секретом, что финансовый пузырь, который накачивали с момента окончания предыдущего глобального кризиса 2008-2009 годов, надулся до критических размеров. Уже в середине лета 2019 года всем стало понятно, что он вот-вот лопнет. В августе посыпались новости о том, что глобальный долг достиг астрономических 246 триллионов долларов, что более чем в три раза превышает мировой ВВП. Мир ВНЕЗАПНО оказался должен сам себе три года работы. Вся экономическая пресса пестрила заголовками,о том, что бомба вот-вот взорвется. Одновременно с этим началась быстрая накачка биржевых индексов, на графике видно как резко начал расти NASDAQ с октября 2019 года:
Может быть, я кого-то удивлю, но основные деньги в мире делаются не на нефти, не на оружии, не на наркоте и даже не на проституции. Основные деньги делаются на биржевых спекуляциях, практически весь ТОП списка Форбс занят финансистами. И это только вершина айсберга, поскольку их личное состояние не идет ни в какое сравнение с объемом активов, который они контролируют. Для наглядности - состояние Уоррена Баффета составляет в районе $70 миллиардов, при этом под его контролем находится активов на $552 миллиарда. Финансовый холдинг JP Morgan Chase контролирует активов на $2,6 триллиона, компания Rothschild & Co - $1,8 триллиона, при том, что личные состояния членов семьи Ротшильдов не превышают пары миллиардов.
Контролируя такие объемы наличности, можно существенно влиять на рынок, не только через вброс и скупку больших объемов ценных бумаг, но и через новостную повестку. Новости могут очень сильно влиять на ведение торгов, например, вброс информации об аресте Тинькова и его борьбе с лейкемией обрушил акции TSC Group на 23%, за сутки Олег потерял $400 миллионов. А скандал с Cambridge Analytica стоил Цукербергу $6 млрд. после 7% падения акций. Именно поэтому на столе у каждого биржевого трейдера раньше стоял телевизор с круглосуточным новостным каналом:
А сегодня под эти цели выделен отдельный монитор или планшет. Таким образом, манипулируя новостной повесткой, можно манипулировать биржевыми индексами, зарабатывая как на росте, так и на их падении. Те $6 млрд, что потерял Цукерберг не исчезли в никуда, он просто утекли в карман того, кто вовремя сыграл на понижение.
Если заранее знаешь когда и как глубоко просядет рынок, заработать можно бессчетное количество денег. Остальное является делом техники, особенно когда у тебя в кармане крупнейшие мировые СМИ. Их скоординированная работа за две недели посеяла такую панику среди мирового населения, что люди сами потребовали у зазевавшихся властей остановки экономики и срочного тюремного режима. В итоге беспрецедентно резкий спад производства и потребления обрушил индексы с такой скоростью, что многие биржи несколько дней подряд останавливали торги через считанные минуты после открытия сессии. За неделю фондовый индекс S&P 500, учитывающий капитализацию 500 крупнейших американских компаний, обвалился на 12,5% - в пересчете на деньги это $3,5 трлн. Во всем мире потери экономики от коронавирусного психоза оценивают в $7 триллионов. Деньги в никуда не исчезают, так что в переводе на разговорный язык это означает, что тот, кто вовремя сыграл на понижение положил их себе в карман.
ВОЗ и фармкомпаниям
Люди, которым сегодня 30 лет и более отлично помнят истерику, которую пытались поднять 20 лет назад во всем мире пугалками про птичий, а 10 лет назад про свиной грипп. Начало истерии было похоже на то, с чего начался сегодняшний коронавирусный психоз - ВОЗ на пустом месте объявила пандемию и спровоцировала панику, которая стоила мировой экономике $18 миллиардов. Спустя год Парламентская асамблея совета Европы провела расследование и объявила, что никакой пандемии не было:
Парламентская ассамблея совета Европы официально признала, что паника по поводу гриппа H1N1/09 была излишней и могла способствовать коррупции. Пандемия гриппа, получившего название H1N1/09 (он же A/H1N1 «Калифорния», он же просто «свиной грипп») в итоге обернулась меньшими потерями, чем очередная волна сезонного гриппа. В отчете ПАСЕ, обнародованном в конце прошлой недели, выражаются опасения по поводу способности официальных медицинских учреждений адекватно оценивать уровень опасности. В документе ПАСЕ отмечается, что механизм принятия решений во время борьбы с пандемией не отличается прозрачностью, и результат - недоверие к медицинским организациям - может оказаться фатальным в случае следующей пандемии.
В том же году в Форбс вышла статья с заголовком: "Почему ВОЗ сфабриковала пандемию". А президент Беларуси Лукашенко, которого сегодня со всех сторон прессуют за отказ участвовать в глобальном психозе, заявил:
Давайте говорить откровенно, давно ли мы перестали "кукарекать" по поводу "птичьего" гриппа? "Кукарекал" весь мир. Наверное, все лекарства уже продали. Сегодня завизжали по-свинячьи. А завтра, наверное, замурлыкаем или замычим. Вы что, не понимаете, что происходит?
В английском языке есть пословица - "Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me". Сегодня ВОЗ дурачат весь мир третий раз за 20 лет.
Перш за все, я хотів би отримати статистику померлих від грипу та некороновірусної пневмонії за час карантину від 12.03.2020 до 11.05.2020.
Я хочу мати наукові докази того, що карантин справді призвів до зменшення кількості смертей від грипу. Навіть коли смерті від грипу видавалися за смерті від коронавірусу. Я хочу мати свідчення від лікарів про усі вказівки, обмеження та прямі заборони під час встановлення діагнозів пневмоній.
Це потрібно задля того, або довести ефективність карантину, бо є можливість порівняти смерті від грипу в різні роки без карантину і з карантином.
Якщо сезонна епідемія грипу була більш вагома щодо смертності, то чому ж раніше ми від неї не вберігалися шляхом такого ж жорсткого карантину? Або, навпаки, якщо ми щороку правильно утримувалися від жорсткого карантину проти грипу, то який сенс тоді був у цьому жорсткому карантині від коронавірусу?
Тільки не потрібно розповідати, що якби не карантин, то жертв від коронавірусу могло бути більше. Ви не можете це довести, бо карантин також вберігав би нас і від грипу. Але статистика сезонного грипу є, і ви покажіть будь-ласка її зменшення протягом саме часу карантину.
Отже я хочу мати не політичні заяви, а науково обґрунтовані дані сенсу карантину проти коронавірусу в порівнянні з грипом та некоронавірусною пневмонією.
На мою думку, мова йде про світову змову правлячих класів про державний терор щодо населення своїх країн.
Світова практика державного терору аж ніяк не виправдовує внутрішньоукраїнський державний терор.
Я хотів би мати моніторинг Національної ради з питань телебачення та радіомовлення контенту ЗМІ під час карантину про подання неперевіреної і фактично непідтвердженої інформації про пандемію. Звертаю увагу, що я особисто пам'ятаю десятки разів передавання чуток та неперевірених фактів, мета яких полягала у залякування громадян наслідками коронавірусної пандемії.
Зрештою я прошу від громадськості та журналістів, які знаходяться поза станом страху та паніки, розслідування масової істерії, створеної державними органами влади, та використання її для прийняття сумнівних та непопулярних законів, неконституційних та незаконних рішень.
Якщо ми не хочемо цього знати, не бажаємо розбиратись з конституційністю карантину, то давайте визнаємо тоді, що у нас немає Конституції і немає нашої держави. Принаймні так буде чесно