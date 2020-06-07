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Новости Коронавирус и карантин
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Польша продлила запрет на международные пассажирские авиаперевозки

Польша продлила запрет на международные пассажирские авиаперевозки

Запрет на международные пассажирские авиаперевозки в Польше продлен до 16 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Из-за эпидемии в Республике Польша необходимо продлить период запретов воздушного движения в отношении международных рейсов. В связи с запланированным снятием ограничений на пересечение границы Республики Польша продление должно действовать до 16 июня 2020 года", - говорится в постановлении Совета министров.

Документ вступает в силу 7 июня.

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По данным, опубликованным Минздравом Польши в Twitter, количество инфицированных коронавирусом в стране выросло до 25 669 человек, из них 1143 человека умерли и 12 641 выздоровели. За последние сутки в Польше обнаружено 492 новых случая инфицирования, умерли 16 больных.

Автор: 

карантин (16729) Польша (8405) авиасообщение (793) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Позиция, которой украинцам надо избегать при любом раскладе, только одна - кацапы.
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07.06.2020 03:30
+7
Поляки - це наші найкращі сусіди та друзі. Навідміну від вас, кацапів. Наші стосунки з поляками не зіпсуються, не дочекаєтесь.
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07.06.2020 02:52
+3
Іспанія з першого червня вже всіх запрошує, наче і не були вони на другому місці по кількості померлих.
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07.06.2020 02:54
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Просто Польша смачно высморкалась по данному поводу. Не имея под рукой тряпочки - просто в никуда. Это поляци виртуозно могут. И неоднократно повторяют касательно украинцев, котрых воспринимают как дешевку-рабов. А жаль, очень жаль, что такие расклады долбанутые меж соседями обозначились.
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07.06.2020 02:08 Ответить
О чем речь? При чем тут твой коммент к новости выше?
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07.06.2020 02:44 Ответить
Поляки - це наші найкращі сусіди та друзі. Навідміну від вас, кацапів. Наші стосунки з поляками не зіпсуються, не дочекаєтесь.
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07.06.2020 02:52 Ответить
А напиши для сравнения - как кацапы воспринимают украинцев?
Можно с примерами из ЛДНР
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07.06.2020 12:19 Ответить
Іспанія з першого червня вже всіх запрошує, наче і не були вони на другому місці по кількості померлих.
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07.06.2020 02:54 Ответить
Три пазиции, которых украинцам надо бдить и оберегаться по жизни: тещи, водка и поляци.
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07.06.2020 03:09 Ответить
Позиция, которой украинцам надо избегать при любом раскладе, только одна - кацапы.
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07.06.2020 03:30 Ответить
https://censor.net/user/395519. Згинь нечиста сила. Одне твоє слово "пАзиция" говорить, хто ти.
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07.06.2020 11:50 Ответить
...допиши еще "и дружить с кацапами"
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07.06.2020 12:21 Ответить
Поляци правы, как всегда. Им и флаг в руки, включая наших заробитчан(ок) с Украины, которым надо как-то крутиться, дабы семейства свои прокормить, пока в родных городах работой достойной и не пахнет уж который год.
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07.06.2020 09:54 Ответить
Придурок.
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07.06.2020 11:51 Ответить
 
 