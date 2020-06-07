Польша продлила запрет на международные пассажирские авиаперевозки

Запрет на международные пассажирские авиаперевозки в Польше продлен до 16 июня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на PAP.

"Из-за эпидемии в Республике Польша необходимо продлить период запретов воздушного движения в отношении международных рейсов. В связи с запланированным снятием ограничений на пересечение границы Республики Польша продление должно действовать до 16 июня 2020 года", - говорится в постановлении Совета министров.

Документ вступает в силу 7 июня.

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По данным, опубликованным Минздравом Польши в Twitter, количество инфицированных коронавирусом в стране выросло до 25 669 человек, из них 1143 человека умерли и 12 641 выздоровели. За последние сутки в Польше обнаружено 492 новых случая инфицирования, умерли 16 больных.