Польща продовжила заборону на міжнародні пасажирські авіаперевезення

Заборону на міжнародні пасажирські авіаперевезення в Польщі продовжено до 16 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Через епідемію в Республіці Польща необхідно продовжити період заборон повітряного руху щодо міжнародних рейсів. У зв'язку із запланованим зняттям обмежень на перетин кордону Республіки Польща продовження має діяти до 16 червня 2020 року", - йдеться в постанові Ради міністрів.

Документ набирає чинності 7 червня.

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За даними, опублікованими Міністерством охорони здоров'я Польщі у твітері, кількість інфікованих коронавірусом у країні збільшилась до 25 669 осіб, із них 1 143 померли і 12 641 особа одужала. За останню добу в Польщі виявлено 492 нові випадки інфікування, померли 16 хворих.