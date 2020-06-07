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Новини Коронавірус і карантин
11 051 11

Польща продовжила заборону на міжнародні пасажирські авіаперевезення

Польща продовжила заборону на міжнародні пасажирські авіаперевезення

Заборону на міжнародні пасажирські авіаперевезення в Польщі продовжено до 16 червня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на PAP.

"Через епідемію в Республіці Польща необхідно продовжити період заборон повітряного руху щодо міжнародних рейсів. У зв'язку із запланованим зняттям обмежень на перетин кордону Республіки Польща продовження має діяти до 16 червня 2020 року", - йдеться в постанові Ради міністрів.

Документ набирає чинності 7 червня.

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За даними, опублікованими Міністерством охорони здоров'я Польщі у твітері, кількість інфікованих коронавірусом у країні збільшилась до 25 669 осіб, із них 1 143 померли і 12 641 особа одужала. За останню добу в Польщі виявлено 492 нові випадки інфікування, померли 16 хворих.

Автор: 

карантин (18172) Польща (8489) авіасполучення (3065) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Позиция, которой украинцам надо избегать при любом раскладе, только одна - кацапы.
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07.06.2020 03:30
+7
Поляки - це наші найкращі сусіди та друзі. Навідміну від вас, кацапів. Наші стосунки з поляками не зіпсуються, не дочекаєтесь.
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07.06.2020 02:52
+3
Іспанія з першого червня вже всіх запрошує, наче і не були вони на другому місці по кількості померлих.
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07.06.2020 02:54
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Просто Польша смачно высморкалась по данному поводу. Не имея под рукой тряпочки - просто в никуда. Это поляци виртуозно могут. И неоднократно повторяют касательно украинцев, котрых воспринимают как дешевку-рабов. А жаль, очень жаль, что такие расклады долбанутые меж соседями обозначились.
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07.06.2020 02:08 Відповісти
О чем речь? При чем тут твой коммент к новости выше?
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07.06.2020 02:44 Відповісти
Поляки - це наші найкращі сусіди та друзі. Навідміну від вас, кацапів. Наші стосунки з поляками не зіпсуються, не дочекаєтесь.
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07.06.2020 02:52 Відповісти
А напиши для сравнения - как кацапы воспринимают украинцев?
Можно с примерами из ЛДНР
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07.06.2020 12:19 Відповісти
Іспанія з першого червня вже всіх запрошує, наче і не були вони на другому місці по кількості померлих.
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07.06.2020 02:54 Відповісти
Три пазиции, которых украинцам надо бдить и оберегаться по жизни: тещи, водка и поляци.
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07.06.2020 03:09 Відповісти
Позиция, которой украинцам надо избегать при любом раскладе, только одна - кацапы.
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07.06.2020 03:30 Відповісти
https://censor.net/user/395519. Згинь нечиста сила. Одне твоє слово "пАзиция" говорить, хто ти.
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07.06.2020 11:50 Відповісти
...допиши еще "и дружить с кацапами"
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07.06.2020 12:21 Відповісти
Поляци правы, как всегда. Им и флаг в руки, включая наших заробитчан(ок) с Украины, которым надо как-то крутиться, дабы семейства свои прокормить, пока в родных городах работой достойной и не пахнет уж который год.
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07.06.2020 09:54 Відповісти
Придурок.
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07.06.2020 11:51 Відповісти
 
 