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Через два года технологии обеспечат отсутствие пыток в колониях, - Малюська

Через два года технологии обеспечат отсутствие пыток в колониях, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал проблему пыток в исправительных колониях Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Малюська объяснил, что колонии условно делятся на "черные" (фактически контролируемые криминалитетом) и "красные" (контролируемые администрацией).

По словам министра, некоторые заявления о пытках могут быть связаны именно с противостоянием криминального мира и администрацией тюрем.

"Преступный мир хотел бы сделать, чтобы" черными "стали все тюрьмы. А администрация хотела бы взять под свой "ноготь" и сделать всех цирковыми животными, "черные" тюрьмы так же. Соответственно, крайне часто то, что выливается в медиа, например, бунт, просто глупый бунт преступников, иногда на самом деле это не так. К ним действительно плохое отношение, их действительно плохо кормят или у них сложные условия. Также и наоборот происходит. Если осужденные кричат, что их пытают, иногда это может быть не потому, что их реально пытают, а потому, что они хотят изменить власть в колонии", - сказал Малюська.

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По словам министра, среди работников колонии встречаются, кроме других, и "садисты, которые просто удовлетворяют какие-то свои психологические потребности, находясь в тюрьмах". Для противодействия им он планирует применить бодикамеры в дополнение к видеонаблюдению.

"Уже сейчас большинство тюрем оборудованы системой видеонаблюдения. Это не столь эффективно, как бодикамера, потому что разговоры не записываются. Часто понять, что в конце концов происходит вследствие видеонаблюдения, не так уж и просто. Иногда это наблюдение выключается типа по "техническим причинам". Существуют проблемы. Но сейчас уже технологические средства настолько хороши, что я могу с уверенностью сказать, что года через два технологии обеспечат нам отсутствие пыток", - прогнозирует он.

колония (419) пытки (833) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+14
Колония в смартфоне?
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07.06.2020 09:10
+13
Тупорыл
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07.06.2020 09:03
+12
Через два роки технології забезпечать відсутність тортур у колоніях, - Малюська - Цензор.НЕТ 8389
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07.06.2020 09:47
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Тупорыл
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07.06.2020 09:03 Ответить
Зебіл звичайний.
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07.06.2020 09:05 Ответить
вжився в роль зека - завил по-волчьйї
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07.06.2020 09:12 Ответить
Через два роки технології забезпечать відсутність тортур у колоніях, - Малюська - Цензор.НЕТ 8389
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07.06.2020 09:47 Ответить
Через два года технологии обеспечат отсутствие пыток в колониях, - Малюська

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Чувак ты чего? Как же ж без четвертования,дыбы," испанского сапога" "вилки" ,пытки крысами? Это же ни один заключенный не признается в содеянном без пыток!
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07.06.2020 19:07 Ответить
зелебол
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07.06.2020 09:09 Ответить
мір рушицца - уже і питкі упразняют
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07.06.2020 09:10 Ответить
Колония в смартфоне?
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07.06.2020 09:10 Ответить
Не.
Диджитализация пыток.
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07.06.2020 09:17 Ответить
Дистанционное ... пытание.
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07.06.2020 09:19 Ответить
И питание тоже.
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07.06.2020 09:21 Ответить
це так само як контрабанда та корупція з їх слів зникла ще до нового року...
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07.06.2020 09:15 Ответить
Смешно, как будто администрация не найдет места без камер, или просто их отключит.
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07.06.2020 09:27 Ответить
та уже есть техологии подставик другого человека в видео. или когда комп полностью имитирует не только голос а и самого человека
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07.06.2020 09:42 Ответить
Правильно,два года это срок,можно все тюрьмы "толкнуть"
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07.06.2020 09:27 Ответить
А через четыре года будем жить как олигархи, .потому что будут выборы нового Президента,такая информация будет на всех билбордах ,.вот доживёте вспомните мои слова
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07.06.2020 09:27 Ответить
Да поставьте везде камеры, как у меня на предприятии (не уверен, что в туалете нет) - и всех делов. Копейки.
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07.06.2020 09:28 Ответить
значить з"являться технології, щоб обійти ці технології. не проблема.
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07.06.2020 09:40 Ответить
Ох и богата земля украинская на идиотов!!! И все всплыли именно сейчас, когда главный идиот у руля государства.
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07.06.2020 09:41 Ответить
Малюська объяснил, что колонии условно делятся на "черные" (фактически контролируемые криминалитетом) и "красные" (контролируемые администрацией)

КАК ТАКОЕ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ МИНИСТР ЮСТИЦИИ ???
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07.06.2020 09:44 Ответить
""...что я могу с уверенностью сказать, что года через два технологии обеспечат нам отсутствие пыток","""
..лиж бы ляпнуть языком!...ну и пиз...олы!! Во всех тюрмах мира правит криминал....
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07.06.2020 09:44 Ответить
Безнаказанность поощряет вседозволенность, в том числе, и пытки. Допустим, потратят бабло, скорее всего по схемам, оснастят, сомневаюсь, что без слепых зон, будут проверять - ловить буквально за руку, оформлять убойные дела, а затем продавать их самим же обвиняемым за приличную денюжку. Это основной "маркетинговый" принцип украинской "правоохранительной" доильной системы. см."Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
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07.06.2020 09:50 Ответить
Вот какая разница между дебилом и зебилом? Над дебилом поиздевалась природа, вот он мучается. Зебил продукт искусственный, добровольно записавшийся в армию умалишённых. Малюська - так держать. По уровню деградации скоро пробьёшь дно имени Зеленского
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07.06.2020 10:05 Ответить
через два года, Молюск, о тебе ни кто и не вспомнит
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07.06.2020 10:19 Ответить
Это следует понимать как призыв поторопиться ?
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07.06.2020 10:24 Ответить
т.е. сейчас пытки имеют место быть. М-да, полнейший идиот
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07.06.2020 10:25 Ответить
Через два роки технології забезпечать відсутність тортур у колоніях, - Малюська - Цензор.НЕТ 7575
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07.06.2020 10:48 Ответить
Таке враження,що Малюська твердо знає,що колись попаде в колонію...Створює віпкамери,забороняє тортури,лестить авторитетам і пожиттєвикам...Може,терміново посадити його в котрусь з колоній,поки він не зробив з них пансіонати і будинки відпочинку?..
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07.06.2020 11:01 Ответить
Міняйте міністра бо зациклився на тюрмах.
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07.06.2020 11:10 Ответить
Ну а пока надо просто потерпеть. Что то мне это напоминает.
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07.06.2020 11:25 Ответить
А я думала что вместо ментов будут роботы в колониях работать. Хотя мы и роботов научим пытать))
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07.06.2020 11:48 Ответить
Нельзя тюрьмы продавать. Нужно приспособить их для обсервации идиотов. Идиотизм перешагнул порог эпидемии. Очевидно это очень заразная болезнь. Общество нуждается в срочной защите. Шоковое состояние страны затягивает нас в трясину.
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07.06.2020 11:55 Ответить
Сельодки!!
Всем!!
🤣
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07.06.2020 12:22 Ответить
Есть еще одна забытая "технология", правосудие называется, попробуйте, может поможет.
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07.06.2020 12:48 Ответить
Клинический идиот. Признал, что пытки существуют и государство бессильно перед этим явлением, как и перед властью криминалитета в "черных" колониях. Был бы офицером Малюська надо было бы застрелиться.
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07.06.2020 12:55 Ответить
Наоборот. Честный человек, правду сказал.
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07.06.2020 14:35 Ответить
https://itc.ua/blogs/sluchai-pobega-ostanutsya-v-proshlom-kitayskie-vlasti-osnastili-tyurmu-yanchen-kamerami-slezheniya-na-baze-iskusstvennogo-intellekta/ Китайские власти завершили установку в тюрьме города Яньчэн провинции Цзянсу камер слежения на базе искусственного интеллекта. Устройства, размещенные буквально по всей территории исправительного учреждения, будут в автономном режиме круглосуточно наблюдать за заключенными, выявляя необычные паттерны поведения, и прогнозировать риск побега.
В случае подозрительной активности алгоритм оповестит об этом надзирателей. По https://www.scmp.com/news/china/science/article/3003903/no-escape-chinese-vip-jail-puts-ai-monitors-every-cell-make данным South China Morning Post, одна камера способна следить одновременно за 200 человек, так что осужденные не смогут слиться с толпой на открытых территориях, например, в столовой или тренажерном зале.
Кроме того, предполагается, что алгоритмы исключат возможность взятки: даже если арестант подкупит надсмотрщика, чтобы сбежать, повлиять на работу ИИ он все равно не сможет.
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07.06.2020 12:58 Ответить
я могу с уверенностью сказать, что года через два технологии обеспечат нам отсутствие пыток", - прогнозирует он. Источник: https://censor.net/n3200515

Потерпіть два роки тортур, рабську працю як в харківських сізо, і як з АТОшником у Бердянському сізо
Відеофіксація повинна була бути вже сьогодні.
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07.06.2020 13:54 Ответить
Малюська такий кумедний.
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07.06.2020 15:00 Ответить
Верно сказал.
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07.06.2020 17:31 Ответить
 
 