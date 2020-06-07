Через два года технологии обеспечат отсутствие пыток в колониях, - Малюська

Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал проблему пыток в исправительных колониях Украины.

Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Малюська объяснил, что колонии условно делятся на "черные" (фактически контролируемые криминалитетом) и "красные" (контролируемые администрацией).

По словам министра, некоторые заявления о пытках могут быть связаны именно с противостоянием криминального мира и администрацией тюрем.

"Преступный мир хотел бы сделать, чтобы" черными "стали все тюрьмы. А администрация хотела бы взять под свой "ноготь" и сделать всех цирковыми животными, "черные" тюрьмы так же. Соответственно, крайне часто то, что выливается в медиа, например, бунт, просто глупый бунт преступников, иногда на самом деле это не так. К ним действительно плохое отношение, их действительно плохо кормят или у них сложные условия. Также и наоборот происходит. Если осужденные кричат, что их пытают, иногда это может быть не потому, что их реально пытают, а потому, что они хотят изменить власть в колонии", - сказал Малюська.

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По словам министра, среди работников колонии встречаются, кроме других, и "садисты, которые просто удовлетворяют какие-то свои психологические потребности, находясь в тюрьмах". Для противодействия им он планирует применить бодикамеры в дополнение к видеонаблюдению.

"Уже сейчас большинство тюрем оборудованы системой видеонаблюдения. Это не столь эффективно, как бодикамера, потому что разговоры не записываются. Часто понять, что в конце концов происходит вследствие видеонаблюдения, не так уж и просто. Иногда это наблюдение выключается типа по "техническим причинам". Существуют проблемы. Но сейчас уже технологические средства настолько хороши, что я могу с уверенностью сказать, что года через два технологии обеспечат нам отсутствие пыток", - прогнозирует он.