Через два года технологии обеспечат отсутствие пыток в колониях, - Малюська
Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал проблему пыток в исправительных колониях Украины.
Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.
Малюська объяснил, что колонии условно делятся на "черные" (фактически контролируемые криминалитетом) и "красные" (контролируемые администрацией).
По словам министра, некоторые заявления о пытках могут быть связаны именно с противостоянием криминального мира и администрацией тюрем.
"Преступный мир хотел бы сделать, чтобы" черными "стали все тюрьмы. А администрация хотела бы взять под свой "ноготь" и сделать всех цирковыми животными, "черные" тюрьмы так же. Соответственно, крайне часто то, что выливается в медиа, например, бунт, просто глупый бунт преступников, иногда на самом деле это не так. К ним действительно плохое отношение, их действительно плохо кормят или у них сложные условия. Также и наоборот происходит. Если осужденные кричат, что их пытают, иногда это может быть не потому, что их реально пытают, а потому, что они хотят изменить власть в колонии", - сказал Малюська.
По словам министра, среди работников колонии встречаются, кроме других, и "садисты, которые просто удовлетворяют какие-то свои психологические потребности, находясь в тюрьмах". Для противодействия им он планирует применить бодикамеры в дополнение к видеонаблюдению.
"Уже сейчас большинство тюрем оборудованы системой видеонаблюдения. Это не столь эффективно, как бодикамера, потому что разговоры не записываются. Часто понять, что в конце концов происходит вследствие видеонаблюдения, не так уж и просто. Иногда это наблюдение выключается типа по "техническим причинам". Существуют проблемы. Но сейчас уже технологические средства настолько хороши, что я могу с уверенностью сказать, что года через два технологии обеспечат нам отсутствие пыток", - прогнозирует он.
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Чувак ты чего? Как же ж без четвертования,дыбы," испанского сапога" "вилки" ,пытки крысами? Это же ни один заключенный не признается в содеянном без пыток!
Диджитализация пыток.
КАК ТАКОЕ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ МИНИСТР ЮСТИЦИИ ???
..лиж бы ляпнуть языком!...ну и пиз...олы!! Во всех тюрмах мира правит криминал....
"правоохранительной"доильной системы. см."Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
Всем!!
🤣
В случае подозрительной активности алгоритм оповестит об этом надзирателей. По https://www.scmp.com/news/china/science/article/3003903/no-escape-chinese-vip-jail-puts-ai-monitors-every-cell-make данным South China Morning Post, одна камера способна следить одновременно за 200 человек, так что осужденные не смогут слиться с толпой на открытых территориях, например, в столовой или тренажерном зале.
Кроме того, предполагается, что алгоритмы исключат возможность взятки: даже если арестант подкупит надсмотрщика, чтобы сбежать, повлиять на работу ИИ он все равно не сможет.
Потерпіть два роки тортур, рабську працю як в харківських сізо, і як з АТОшником у Бердянському сізо
Відеофіксація повинна була бути вже сьогодні.