Через два роки технології забезпечать відсутність тортур у колоніях, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував проблему тортур у виправних колоніях України.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Малюська пояснив, що колонії умовно діляться на "чорні" (фактично контрольовані криміналітетом) і "червоні" (контрольовані адміністрацією).

За словами міністра, деякі заяви про тортури можуть бути пов'язані саме з протистоянням кримінального світу та адміністрації в'язниць.

"Злочинний світ хотів би зробити, щоб "чорними" стали всі в'язниці. А адміністрація хотіла б взяти під свій "ніготь" і зробити всіх цирковими тваринами, "чорні" в'язниці так само. Відповідно вкрай часто те, що виливається в медіа, як от бунт, наприклад, просто нерозумний бунт злочинців, іноді насправді це не так. До них справді погане ставлення, їх справді погано годують або у них складні умови.Також і навпаки відбувається. Якщо засуджені кричать, що їх катують, іноді це може бути не тому, що їх реально катують, а тому, що вони хочуть змінити владу в колонії", - сказав Малюська.

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За словами міністра, серед працівників колонії зустрічаються, крім інших, і "садисти, які просто задовольняють якісь свої психологічні потреби, перебуваючи в тюрмах". Для протидії їм він планує застосувати бодікамери на додаток до відеоспостереження.

"Уже зараз більшість в'язниць обладнано системою відеоспостереження. Це не настільки ефективно, як бодікамера, бо розмови не записуються. Часто зрозуміти, що зрештою відбувається, за допопмогою відеоспостереження не так вже й просто. Іноді це спостереження вимикається начебто з "технічних причин". Існують проблеми. Але зараз вже технологічні засоби настільки гарні, що я можу з упевненістю сказати, що років через два технології забезпечать нам відсутність тортур", - прогнозує він.