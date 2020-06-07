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Через два роки технології забезпечать відсутність тортур у колоніях, - Малюська

Через два роки технології забезпечать відсутність тортур у колоніях, - Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська прокоментував проблему тортур у виправних колоніях України.

Про це він розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода", передає Цензор.НЕТ.

Малюська пояснив, що колонії умовно діляться на "чорні" (фактично контрольовані криміналітетом) і "червоні" (контрольовані адміністрацією).

За словами міністра, деякі заяви про тортури можуть бути пов'язані саме з протистоянням кримінального світу та адміністрації в'язниць.

"Злочинний світ хотів би зробити, щоб "чорними" стали всі в'язниці. А адміністрація хотіла б взяти під свій "ніготь" і зробити всіх цирковими тваринами, "чорні" в'язниці так само. Відповідно вкрай часто те, що виливається в медіа, як от бунт, наприклад, просто нерозумний бунт злочинців, іноді насправді це не так. До них справді погане ставлення, їх справді погано годують або у них складні умови.Також і навпаки відбувається. Якщо засуджені кричать, що їх катують, іноді це може бути не тому, що їх реально катують, а тому, що вони хочуть змінити владу в колонії", - сказав Малюська.

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За словами міністра, серед працівників колонії зустрічаються, крім інших, і "садисти, які просто задовольняють якісь свої психологічні потреби, перебуваючи в тюрмах". Для протидії їм він планує застосувати бодікамери на додаток до відеоспостереження.

"Уже зараз більшість в'язниць обладнано системою відеоспостереження. Це не настільки ефективно, як бодікамера, бо розмови не записуються. Часто зрозуміти, що зрештою відбувається, за допопмогою відеоспостереження не так вже й просто. Іноді це спостереження вимикається начебто з "технічних причин". Існують проблеми. Але зараз вже технологічні засоби настільки гарні, що я можу з упевненістю сказати, що років через два технології забезпечать нам відсутність тортур", - прогнозує він.

Автор: 

колонія (253) катування (598) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+14
Колония в смартфоне?
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07.06.2020 09:10
+13
Тупорыл
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07.06.2020 09:03
+12
Через два роки технології забезпечать відсутність тортур у колоніях, - Малюська - Цензор.НЕТ 8389
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07.06.2020 09:47
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Тупорыл
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07.06.2020 09:03 Відповісти
Зебіл звичайний.
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07.06.2020 09:05 Відповісти
вжився в роль зека - завил по-волчьйї
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07.06.2020 09:12 Відповісти
Через два роки технології забезпечать відсутність тортур у колоніях, - Малюська - Цензор.НЕТ 8389
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07.06.2020 09:47 Відповісти
Через два года технологии обеспечат отсутствие пыток в колониях, - Малюська

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Чувак ты чего? Как же ж без четвертования,дыбы," испанского сапога" "вилки" ,пытки крысами? Это же ни один заключенный не признается в содеянном без пыток!
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07.06.2020 19:07 Відповісти
зелебол
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07.06.2020 09:09 Відповісти
мір рушицца - уже і питкі упразняют
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07.06.2020 09:10 Відповісти
Колония в смартфоне?
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07.06.2020 09:10 Відповісти
Не.
Диджитализация пыток.
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07.06.2020 09:17 Відповісти
Дистанционное ... пытание.
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07.06.2020 09:19 Відповісти
И питание тоже.
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07.06.2020 09:21 Відповісти
це так само як контрабанда та корупція з їх слів зникла ще до нового року...
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07.06.2020 09:15 Відповісти
Смешно, как будто администрация не найдет места без камер, или просто их отключит.
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07.06.2020 09:27 Відповісти
та уже есть техологии подставик другого человека в видео. или когда комп полностью имитирует не только голос а и самого человека
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07.06.2020 09:42 Відповісти
Правильно,два года это срок,можно все тюрьмы "толкнуть"
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07.06.2020 09:27 Відповісти
А через четыре года будем жить как олигархи, .потому что будут выборы нового Президента,такая информация будет на всех билбордах ,.вот доживёте вспомните мои слова
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07.06.2020 09:27 Відповісти
Да поставьте везде камеры, как у меня на предприятии (не уверен, что в туалете нет) - и всех делов. Копейки.
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07.06.2020 09:28 Відповісти
значить з"являться технології, щоб обійти ці технології. не проблема.
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07.06.2020 09:40 Відповісти
Ох и богата земля украинская на идиотов!!! И все всплыли именно сейчас, когда главный идиот у руля государства.
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07.06.2020 09:41 Відповісти
Малюська объяснил, что колонии условно делятся на "черные" (фактически контролируемые криминалитетом) и "красные" (контролируемые администрацией)

КАК ТАКОЕ МОЖЕТ ГОВОРИТЬ МИНИСТР ЮСТИЦИИ ???
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07.06.2020 09:44 Відповісти
""...что я могу с уверенностью сказать, что года через два технологии обеспечат нам отсутствие пыток","""
..лиж бы ляпнуть языком!...ну и пиз...олы!! Во всех тюрмах мира правит криминал....
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07.06.2020 09:44 Відповісти
Безнаказанность поощряет вседозволенность, в том числе, и пытки. Допустим, потратят бабло, скорее всего по схемам, оснастят, сомневаюсь, что без слепых зон, будут проверять - ловить буквально за руку, оформлять убойные дела, а затем продавать их самим же обвиняемым за приличную денюжку. Это основной "маркетинговый" принцип украинской "правоохранительной" доильной системы. см."Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
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07.06.2020 09:50 Відповісти
Вот какая разница между дебилом и зебилом? Над дебилом поиздевалась природа, вот он мучается. Зебил продукт искусственный, добровольно записавшийся в армию умалишённых. Малюська - так держать. По уровню деградации скоро пробьёшь дно имени Зеленского
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07.06.2020 10:05 Відповісти
через два года, Молюск, о тебе ни кто и не вспомнит
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07.06.2020 10:19 Відповісти
Это следует понимать как призыв поторопиться ?
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07.06.2020 10:24 Відповісти
т.е. сейчас пытки имеют место быть. М-да, полнейший идиот
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07.06.2020 10:25 Відповісти
Через два роки технології забезпечать відсутність тортур у колоніях, - Малюська - Цензор.НЕТ 7575
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07.06.2020 10:48 Відповісти
Таке враження,що Малюська твердо знає,що колись попаде в колонію...Створює віпкамери,забороняє тортури,лестить авторитетам і пожиттєвикам...Може,терміново посадити його в котрусь з колоній,поки він не зробив з них пансіонати і будинки відпочинку?..
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07.06.2020 11:01 Відповісти
Міняйте міністра бо зациклився на тюрмах.
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07.06.2020 11:10 Відповісти
Ну а пока надо просто потерпеть. Что то мне это напоминает.
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07.06.2020 11:25 Відповісти
А я думала что вместо ментов будут роботы в колониях работать. Хотя мы и роботов научим пытать))
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07.06.2020 11:48 Відповісти
Нельзя тюрьмы продавать. Нужно приспособить их для обсервации идиотов. Идиотизм перешагнул порог эпидемии. Очевидно это очень заразная болезнь. Общество нуждается в срочной защите. Шоковое состояние страны затягивает нас в трясину.
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07.06.2020 11:55 Відповісти
Сельодки!!
Всем!!
🤣
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07.06.2020 12:22 Відповісти
Есть еще одна забытая "технология", правосудие называется, попробуйте, может поможет.
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07.06.2020 12:48 Відповісти
Клинический идиот. Признал, что пытки существуют и государство бессильно перед этим явлением, как и перед властью криминалитета в "черных" колониях. Был бы офицером Малюська надо было бы застрелиться.
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07.06.2020 12:55 Відповісти
Наоборот. Честный человек, правду сказал.
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07.06.2020 14:35 Відповісти
https://itc.ua/blogs/sluchai-pobega-ostanutsya-v-proshlom-kitayskie-vlasti-osnastili-tyurmu-yanchen-kamerami-slezheniya-na-baze-iskusstvennogo-intellekta/ Китайские власти завершили установку в тюрьме города Яньчэн провинции Цзянсу камер слежения на базе искусственного интеллекта. Устройства, размещенные буквально по всей территории исправительного учреждения, будут в автономном режиме круглосуточно наблюдать за заключенными, выявляя необычные паттерны поведения, и прогнозировать риск побега.
В случае подозрительной активности алгоритм оповестит об этом надзирателей. По https://www.scmp.com/news/china/science/article/3003903/no-escape-chinese-vip-jail-puts-ai-monitors-every-cell-make данным South China Morning Post, одна камера способна следить одновременно за 200 человек, так что осужденные не смогут слиться с толпой на открытых территориях, например, в столовой или тренажерном зале.
Кроме того, предполагается, что алгоритмы исключат возможность взятки: даже если арестант подкупит надсмотрщика, чтобы сбежать, повлиять на работу ИИ он все равно не сможет.
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07.06.2020 12:58 Відповісти
я могу с уверенностью сказать, что года через два технологии обеспечат нам отсутствие пыток", - прогнозирует он. Источник: https://censor.net/n3200515

Потерпіть два роки тортур, рабську працю як в харківських сізо, і як з АТОшником у Бердянському сізо
Відеофіксація повинна була бути вже сьогодні.
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07.06.2020 13:54 Відповісти
Малюська такий кумедний.
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07.06.2020 15:00 Відповісти
Верно сказал.
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07.06.2020 17:31 Відповісти
 
 