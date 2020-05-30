Малюська без попередження відвідав СІЗО і "туберкульозну в'язницю" у Херсоні. ВIДЕО

Для візиту без попередження 30 травня вибрали "одне із найсумніших місць країни" - СІЗО у Херсоні та Голопристанську колонію №7, у якій перебувають хворі на туберкульоз засуджені.

Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"СІЗО переповнене. Понад норму (306 осіб) містяться ще 140 осіб. По суті, люди декілька років поспіль живуть, як оселедці в банці. Кілька будинків в аварійному стані і занедбані. Решта умов (харчування, ремонт тощо) на середньому для системи рівні", - заявив міністр.

Він також висловив жаль, що "швидкого вирішення проблеми не буде, адже занадто великі кошти потрібні для капітального будівництва".

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"Можливо, це випадковість (відчиняли тільки декілька камер навмання), але більшість ув'язнених - здорові молоді хлопці, які без проблем могли законно заробити собі на життя. Десь ми у вихованні недопрацьовуємо", - припустив Малюська.

За його словами, "туберкульозна в'язниця" - без сюрпризів. "Стан поганий, засуджених мало, лікування не вражає. Можливо, через кілька років тут вдасться навести лад", - підсумував міністр.

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