Малюська без попередження відвідав СІЗО і "туберкульозну в'язницю" у Херсоні. ВIДЕО
Для візиту без попередження 30 травня вибрали "одне із найсумніших місць країни" - СІЗО у Херсоні та Голопристанську колонію №7, у якій перебувають хворі на туберкульоз засуджені.
Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.
"СІЗО переповнене. Понад норму (306 осіб) містяться ще 140 осіб. По суті, люди декілька років поспіль живуть, як оселедці в банці. Кілька будинків в аварійному стані і занедбані. Решта умов (харчування, ремонт тощо) на середньому для системи рівні", - заявив міністр.
Він також висловив жаль, що "швидкого вирішення проблеми не буде, адже занадто великі кошти потрібні для капітального будівництва".
"Можливо, це випадковість (відчиняли тільки декілька камер навмання), але більшість ув'язнених - здорові молоді хлопці, які без проблем могли законно заробити собі на життя. Десь ми у вихованні недопрацьовуємо", - припустив Малюська.
За його словами, "туберкульозна в'язниця" - без сюрпризів. "Стан поганий, засуджених мало, лікування не вражає. Можливо, через кілька років тут вдасться навести лад", - підсумував міністр.
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Це могли би бути виборці СН!
Недопрацювання було в тому що при грі на роялі не показали детально що на інструменті для гри та у деяких інших випадках повинен бути гумовий нацюцюрник.
Макаренко, ****.
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Провел аудит страны? Нет.
Внедрил народовластие? Нет.
Обрезал потоки и посадил схематозников? Нет.
Понизил налоги, чтобы их платили все? Нет.
Поддержал законодательно украинского товаропроизводителя? Тоже нет.
Так чем же был занят наш молодой президент?
Аааа, весь год был благодарен Авакову, что тот не дал победить Порошенко.