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Малюська без попередження відвідав СІЗО і "туберкульозну в'язницю" у Херсоні. ВIДЕО

Для візиту без попередження 30 травня вибрали "одне із найсумніших місць країни" - СІЗО у Херсоні та Голопристанську колонію №7, у якій перебувають хворі на туберкульоз засуджені.

Про це повідомив у фейсбуці міністр юстиції Денис Малюська, передає Цензор.НЕТ.

"СІЗО переповнене. Понад норму (306 осіб) містяться ще 140 осіб. По суті, люди декілька років поспіль живуть, як оселедці в банці. Кілька будинків в аварійному стані і занедбані. Решта умов (харчування, ремонт тощо) на середньому для системи рівні", - заявив міністр.

Він також висловив жаль, що "швидкого вирішення проблеми не буде, адже занадто великі кошти потрібні для капітального будівництва".

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"Можливо, це випадковість (відчиняли тільки декілька камер навмання), але більшість ув'язнених - здорові молоді хлопці, які без проблем могли законно заробити собі на життя. Десь ми у вихованні недопрацьовуємо", - припустив Малюська.

За його словами, "туберкульозна в'язниця" - без сюрпризів. "Стан поганий, засуджених мало, лікування не вражає. Можливо, через кілька років тут вдасться навести лад", - підсумував міністр.

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Малюська без попередження відвідав СІЗО і туберкульозну вязницю у Херсоні 01

Дивіться також: Глава Мін'юсту Малюська без попередження відвідав із перевіркою колонію і СІЗО в Полтаві. ФОТОрепортаж

Автор: 

СІЗО (724) в’язниця (440) Херсон (3354) туберкульоз (49) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+12
здоровые молодые ребята, которые без проблем могли законно заработать себе на жизнь. Где-то мы в воспитании недорабатываем", - предположил Малюська.

Макаренко, ****.
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30.05.2020 21:49
+9
Где-то мы в воспитании недорабатываем", - предположил Малюська. Источник: https://censor.net.ua/v3199064
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Це могли би бути виборці СН!
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30.05.2020 21:49
+8
надо просто перестать воровать..
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30.05.2020 21:51
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Где-то мы в воспитании недорабатываем", - предположил Малюська. Источник: https://censor.net.ua/v3199064
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Це могли би бути виборці СН!
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30.05.2020 21:49 Відповісти
точно відомо що це лекторат петра.
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30.05.2020 23:01 Відповісти
Їх виховував Вечірній квартал.

Недопрацювання було в тому що при грі на роялі не показали детально що на інструменті для гри та у деяких інших випадках повинен бути гумовий нацюцюрник.
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31.05.2020 06:23 Відповісти
здоровые молодые ребята, которые без проблем могли законно заработать себе на жизнь. Где-то мы в воспитании недорабатываем", - предположил Малюська.

Макаренко, ****.
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30.05.2020 21:49 Відповісти
надо просто перестать воровать..
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30.05.2020 21:51 Відповісти
Шо не дорабатывал?
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30.05.2020 21:57 Відповісти
Где то я читал что он в Харьковской колонии занимался на воспитании с недоробатываемыми и там заключённые подымали бунты. У Макаренко и Голобородько всё было по другому
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30.05.2020 22:27 Відповісти
Зэка аж закашлялись с перепугу.
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30.05.2020 21:51 Відповісти
Ну да ... аля зелёный прокурор пожаловал.скорее всего нашли красную хату или кто работает на администрацию.
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30.05.2020 21:53 Відповісти
В чем смысл их опрашивать в присутствии начальника тюрьмы, они так никогда не скажут реального положения дел
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30.05.2020 21:53 Відповісти
А Малюська міг би залишитися і пожити серед хворих на туберкульоз. Пам'ятаю, як подібне було у Санжарах.
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30.05.2020 21:53 Відповісти
Если бы вас всех судей и ментов и прокуроров кидали на общие зоны как в Америке, а не на красные как у нас, то проблема решилась бы очень быстро.
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30.05.2020 22:00 Відповісти
Невже кадри підшукував? В країні ж кадровий голод.
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30.05.2020 22:03 Відповісти
Дык вы таки новости не смотрите ?! Вот снимут собакова -а там как раз кадры,еще и ляшка и швондера поменяют....а сколько их еще там парится ..... не на один кабинет министров
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30.05.2020 22:13 Відповісти
Новости таки не смотрю - там одна криминальна хроника. Каждый выпуск - одни ужасы.
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31.05.2020 06:47 Відповісти
Мужики сами могут построить, дайте им возможность. Просто нет слов от увиденного, гулаг плять
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30.05.2020 22:07 Відповісти
Представник держави говорить мовою окупанта. Ріже слух.
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30.05.2020 22:11 Відповісти
Лише за це він має бути серед "молодих и здорових" !!!)))
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30.05.2020 22:30 Відповісти
Малюська без попередження відвідав СІЗО і "туберкульозну в'язницю" у Херсоні - Цензор.НЕТ 329

...
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30.05.2020 22:14 Відповісти
Конечно прибыл без предупреждения, инкогнито, в парике, темных очках, с прикленными усами и на боковушке в плацкартном вагоне. Доходяг из СИЗО заменили птенцами гнезда Авакова, (где и в каком СИЗО можно такие морды нажрать? ) ну а туберкулезников вывезли от греха подальше в бескрайние херсонские степи. Сказочки про внезапные инспекции годятся только для 73% из секты слеповерующих в мудрого царя и справедливого боярина.
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30.05.2020 22:21 Відповісти
Тема туб-диспанцеров и и мест где такие в том числе и на зоне, очень давняя и часто закрытая. Лечат там условно конечно. Но речь о другом. Там есть интерес один. 1 список вредности. Он чуть иной, от той что в индустрии. Но отработав 15 лет можно уйти на пенсию рано. Особо по ментовской части. При тех диспанцерах где больные на сроке. Отдежурил сутки-трое 15 лет и пенсушка. Вообще есть такие что не несли службу в милиции---только там. Там закрытая тема, просто не взорвёшь. Там конечно не сахар, но много очень вариантиков за очень приличные деньги. Мало кто знает, но при совке была даже мулька получить квартирку вне очереди с туберкулёзом если ты. Полежат пару раз в год, справочку там подтвердить итд. Очень много чего другого. А вот проверять там, ходить туда, сидеть копать---не охота.
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30.05.2020 22:21 Відповісти
Министр заходит, а они руки в карманы.
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30.05.2020 22:32 Відповісти
Большинсво заключенных здоровые молодые ребята, которые без проблем могли бы в свое время вымотатся из этой гребаной страны и не иметь тех проблем , которые имеют сейчас.
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30.05.2020 22:58 Відповісти
ПОСКОЛЬКУ каждый второй, уже год прекрасно видя происходящее, доволен своим выбором - считаю своим долгом стать садистом и всячески поддерживать угасающую нацию в ее сумасшествии. Так умирают народы. Это процесс большой и его нужно уметь достойно и с садизмом принять. Просто поделюсь фото министра юстиции на закате "проекта Украина". Оно скорее всего станет символом падения.Малюська без попередження відвідав СІЗО і "туберкульозну в'язницю" у Херсоні - Цензор.НЕТ 4593
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30.05.2020 23:53 Відповісти
Смотрю я на первый год молодого президента и пытаюсь понять, чем он был занят.
Провел аудит страны? Нет.
Внедрил народовластие? Нет.
Обрезал потоки и посадил схематозников? Нет.
Понизил налоги, чтобы их платили все? Нет.
Поддержал законодательно украинского товаропроизводителя? Тоже нет.
Так чем же был занят наш молодой президент?
Аааа, весь год был благодарен Авакову, что тот не дал победить Порошенко.
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30.05.2020 23:58 Відповісти
вот Зеленский - стал президентом. А мог бы быть в туберкулёзной тюрьме. Стоп. Он и будет в тюрьме, цыплят по осени считают
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31.05.2020 00:43 Відповісти
А его там не закрыли? Он сам на тубика смахивает
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31.05.2020 00:52 Відповісти
 
 