Малюська без предупреждения посетил СИЗО и "туберкулезную тюрьму" в Херсоне. ВИДЕО

Для визита без предупреждения 30 мая выбрали "одно из самых печальных мест страны" - Херсонский СИЗО и Голопристанскую колонию №7, в которой находятся больные туберкулезом осужденные.

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"СИЗО переполнено. Сверх нормы (306 человек) содержатся еще 140 человек. По сути, люди по несколько лет живут как селедки в банке. Несколько зданий в аварийном состоянии и заброшенные. Остальные условия (питание, ремонт и т.д.) на среднем для системы уровне", - заявил министр.

Он также высказал сожаление, что "быстрого решения проблемы не будет, слишком большие деньги нужны для капстроительства".

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"Возможно, это случайность (открывали только несколько камер наугад), но большинство заключенных - здоровые молодые ребята, которые без проблем могли законно заработать себе на жизнь. Где-то мы в воспитании недорабатываем", - предположил Малюська.

По его словам, "туберкулезная тюрьма" - без сюрпризов. "Состояние плохое, осужденных мало, лечение не впечатляет. Возможно, через пару лет здесь удастся навести порядок", - подытожил министр.

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