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Малюська без предупреждения посетил СИЗО и "туберкулезную тюрьму" в Херсоне. ВИДЕО

Для визита без предупреждения 30 мая выбрали "одно из самых печальных мест страны" - Херсонский СИЗО и Голопристанскую колонию №7, в которой находятся больные туберкулезом осужденные.

Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.

"СИЗО переполнено. Сверх нормы (306 человек) содержатся еще 140 человек. По сути, люди по несколько лет живут как селедки в банке. Несколько зданий в аварийном состоянии и заброшенные. Остальные условия (питание, ремонт и т.д.) на среднем для системы уровне", - заявил министр.

Он также высказал сожаление, что "быстрого решения проблемы не будет, слишком большие деньги нужны для капстроительства".

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"Возможно, это случайность (открывали только несколько камер наугад), но большинство заключенных - здоровые молодые ребята, которые без проблем могли законно заработать себе на жизнь. Где-то мы в воспитании недорабатываем", - предположил Малюська.

По его словам, "туберкулезная тюрьма" - без сюрпризов. "Состояние плохое, осужденных мало, лечение не впечатляет. Возможно, через пару лет здесь удастся навести порядок", - подытожил министр.

Также читайте: Услугой платной камеры в Лукьяновском СИЗО уже воспользовались 2 человека, - Минюст

Малюська без предупреждения посетил СИЗО и туберкулезную тюрьму в Херсоне 01

Также смотрите: Глава Минюста Малюська без предупреждения посетил с проверкой колонию и СИЗО в Полтаве. ФОТОрепортаж

Автор: 

СИЗО (1361) тюрьма (823) Херсон (2815) туберкулез (82) Малюська Денис (322)


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Топ комментарии
+12
здоровые молодые ребята, которые без проблем могли законно заработать себе на жизнь. Где-то мы в воспитании недорабатываем", - предположил Малюська.

Макаренко, ****.
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30.05.2020 21:49
+9
Где-то мы в воспитании недорабатываем", - предположил Малюська. Источник: https://censor.net.ua/v3199064
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Це могли би бути виборці СН!
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30.05.2020 21:49
+8
надо просто перестать воровать..
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30.05.2020 21:51
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Где-то мы в воспитании недорабатываем", - предположил Малюська. Источник: https://censor.net.ua/v3199064
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Це могли би бути виборці СН!
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30.05.2020 21:49 Ответить
точно відомо що це лекторат петра.
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30.05.2020 23:01 Ответить
Їх виховував Вечірній квартал.

Недопрацювання було в тому що при грі на роялі не показали детально що на інструменті для гри та у деяких інших випадках повинен бути гумовий нацюцюрник.
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31.05.2020 06:23 Ответить
здоровые молодые ребята, которые без проблем могли законно заработать себе на жизнь. Где-то мы в воспитании недорабатываем", - предположил Малюська.

Макаренко, ****.
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30.05.2020 21:49 Ответить
надо просто перестать воровать..
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30.05.2020 21:51 Ответить
Шо не дорабатывал?
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30.05.2020 21:57 Ответить
Где то я читал что он в Харьковской колонии занимался на воспитании с недоробатываемыми и там заключённые подымали бунты. У Макаренко и Голобородько всё было по другому
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30.05.2020 22:27 Ответить
Зэка аж закашлялись с перепугу.
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30.05.2020 21:51 Ответить
Ну да ... аля зелёный прокурор пожаловал.скорее всего нашли красную хату или кто работает на администрацию.
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30.05.2020 21:53 Ответить
В чем смысл их опрашивать в присутствии начальника тюрьмы, они так никогда не скажут реального положения дел
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30.05.2020 21:53 Ответить
А Малюська міг би залишитися і пожити серед хворих на туберкульоз. Пам'ятаю, як подібне було у Санжарах.
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30.05.2020 21:53 Ответить
Если бы вас всех судей и ментов и прокуроров кидали на общие зоны как в Америке, а не на красные как у нас, то проблема решилась бы очень быстро.
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30.05.2020 22:00 Ответить
Невже кадри підшукував? В країні ж кадровий голод.
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30.05.2020 22:03 Ответить
Дык вы таки новости не смотрите ?! Вот снимут собакова -а там как раз кадры,еще и ляшка и швондера поменяют....а сколько их еще там парится ..... не на один кабинет министров
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30.05.2020 22:13 Ответить
Новости таки не смотрю - там одна криминальна хроника. Каждый выпуск - одни ужасы.
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31.05.2020 06:47 Ответить
Мужики сами могут построить, дайте им возможность. Просто нет слов от увиденного, гулаг плять
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30.05.2020 22:07 Ответить
Представник держави говорить мовою окупанта. Ріже слух.
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30.05.2020 22:11 Ответить
Лише за це він має бути серед "молодих и здорових" !!!)))
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30.05.2020 22:30 Ответить
Малюська без попередження відвідав СІЗО і "туберкульозну в'язницю" у Херсоні - Цензор.НЕТ 329

...
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30.05.2020 22:14 Ответить
Конечно прибыл без предупреждения, инкогнито, в парике, темных очках, с прикленными усами и на боковушке в плацкартном вагоне. Доходяг из СИЗО заменили птенцами гнезда Авакова, (где и в каком СИЗО можно такие морды нажрать? ) ну а туберкулезников вывезли от греха подальше в бескрайние херсонские степи. Сказочки про внезапные инспекции годятся только для 73% из секты слеповерующих в мудрого царя и справедливого боярина.
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30.05.2020 22:21 Ответить
Тема туб-диспанцеров и и мест где такие в том числе и на зоне, очень давняя и часто закрытая. Лечат там условно конечно. Но речь о другом. Там есть интерес один. 1 список вредности. Он чуть иной, от той что в индустрии. Но отработав 15 лет можно уйти на пенсию рано. Особо по ментовской части. При тех диспанцерах где больные на сроке. Отдежурил сутки-трое 15 лет и пенсушка. Вообще есть такие что не несли службу в милиции---только там. Там закрытая тема, просто не взорвёшь. Там конечно не сахар, но много очень вариантиков за очень приличные деньги. Мало кто знает, но при совке была даже мулька получить квартирку вне очереди с туберкулёзом если ты. Полежат пару раз в год, справочку там подтвердить итд. Очень много чего другого. А вот проверять там, ходить туда, сидеть копать---не охота.
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30.05.2020 22:21 Ответить
Министр заходит, а они руки в карманы.
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30.05.2020 22:32 Ответить
Большинсво заключенных здоровые молодые ребята, которые без проблем могли бы в свое время вымотатся из этой гребаной страны и не иметь тех проблем , которые имеют сейчас.
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30.05.2020 22:58 Ответить
ПОСКОЛЬКУ каждый второй, уже год прекрасно видя происходящее, доволен своим выбором - считаю своим долгом стать садистом и всячески поддерживать угасающую нацию в ее сумасшествии. Так умирают народы. Это процесс большой и его нужно уметь достойно и с садизмом принять. Просто поделюсь фото министра юстиции на закате "проекта Украина". Оно скорее всего станет символом падения.Малюська без попередження відвідав СІЗО і "туберкульозну в'язницю" у Херсоні - Цензор.НЕТ 4593
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30.05.2020 23:53 Ответить
Смотрю я на первый год молодого президента и пытаюсь понять, чем он был занят.
Провел аудит страны? Нет.
Внедрил народовластие? Нет.
Обрезал потоки и посадил схематозников? Нет.
Понизил налоги, чтобы их платили все? Нет.
Поддержал законодательно украинского товаропроизводителя? Тоже нет.
Так чем же был занят наш молодой президент?
Аааа, весь год был благодарен Авакову, что тот не дал победить Порошенко.
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30.05.2020 23:58 Ответить
вот Зеленский - стал президентом. А мог бы быть в туберкулёзной тюрьме. Стоп. Он и будет в тюрьме, цыплят по осени считают
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31.05.2020 00:43 Ответить
А его там не закрыли? Он сам на тубика смахивает
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31.05.2020 00:52 Ответить
 
 