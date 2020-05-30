Малюська без предупреждения посетил СИЗО и "туберкулезную тюрьму" в Херсоне. ВИДЕО
Для визита без предупреждения 30 мая выбрали "одно из самых печальных мест страны" - Херсонский СИЗО и Голопристанскую колонию №7, в которой находятся больные туберкулезом осужденные.
Об этом сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, передает Цензор.НЕТ.
"СИЗО переполнено. Сверх нормы (306 человек) содержатся еще 140 человек. По сути, люди по несколько лет живут как селедки в банке. Несколько зданий в аварийном состоянии и заброшенные. Остальные условия (питание, ремонт и т.д.) на среднем для системы уровне", - заявил министр.
Он также высказал сожаление, что "быстрого решения проблемы не будет, слишком большие деньги нужны для капстроительства".
"Возможно, это случайность (открывали только несколько камер наугад), но большинство заключенных - здоровые молодые ребята, которые без проблем могли законно заработать себе на жизнь. Где-то мы в воспитании недорабатываем", - предположил Малюська.
По его словам, "туберкулезная тюрьма" - без сюрпризов. "Состояние плохое, осужденных мало, лечение не впечатляет. Возможно, через пару лет здесь удастся навести порядок", - подытожил министр.
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Це могли би бути виборці СН!
Недопрацювання було в тому що при грі на роялі не показали детально що на інструменті для гри та у деяких інших випадках повинен бути гумовий нацюцюрник.
Макаренко, ****.
...
Провел аудит страны? Нет.
Внедрил народовластие? Нет.
Обрезал потоки и посадил схематозников? Нет.
Понизил налоги, чтобы их платили все? Нет.
Поддержал законодательно украинского товаропроизводителя? Тоже нет.
Так чем же был занят наш молодой президент?
Аааа, весь год был благодарен Авакову, что тот не дал победить Порошенко.