Услугой платной камеры в Лукьяновском СИЗО уже воспользовались 2 человека, - Минюст

В Киевском следственном изоляторе платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий уже воспользовались два человека.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, информирует Цензор.НЕТ.

"В нашем пилотном проекте есть 2 клиента. Они в Киеве", - сказала Высоцкая, отвечая на вопрос, сколько человек воспользовались платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий в СИЗО в рамках экспериментального проекта.

Чиновница уточнила, что лица оплатили услугу по предоставлению улучшенных бытовых условий в СИЗО на месяц и находятся в четырехместной камере вдвоем.

"У нас есть 24 тысячи, мы ждем окончания месяца, ведь если их досрочно освободят, должны вернуть деньги за неотбытую часть. И планируем, как мы отремонтируем и представим первую камеру", - сказала Высоцкая.

Замминистра рассказала, что в эти выходные вместе с министром юстиции Денисом Малюськой посетят Днепр и Запорожье, где также планируют открыть в СИЗО платные камеры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Малюська попробовал еду из Лукьяновского СИЗО: Каша с мясом замечательные, борщ - не очень. ФОТО

По словам Высоцкой, открытие платных камер планируется также в СИЗО Харьковской области, Черновцах, других крупных городах Украины.

Намоинаем, Кабинет Министров постановлением от 22 апреля 2020 года внедрил экспериментальный проект относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины, который будет длиться до 31 декабря 2021 года.

8 мая 2020 года в Киевском следственном изоляторе открыли 4 платные камеры: одну двухместную, одну трехместную и две четырехместные. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 000 грн за сутки, 8 000 грн за неделю и 12 000 грн за месяц.

9 мая к проекту присоединился Львовский следственный изолятор, где открыли одну платную камеру, сутки пребывания в которой стоят 1 тыс. грн, неделя - 3,5 тыс. грн, месяц - 4 тыс. грн. Также 25 мая открыли платные камеры в Черниговском СИЗО, где стоимость пребывания за сутки составляет 500 грн, за неделю -1600 грн, за месяц - 3500 грн.

Читайте также: На этой неделе запускаем процесс сокращения 9 тюрем, - глава Минюста Малюська