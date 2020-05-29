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Услугой платной камеры в Лукьяновском СИЗО уже воспользовались 2 человека, - Минюст

Услугой платной камеры в Лукьяновском СИЗО уже воспользовались 2 человека, - Минюст

В Киевском следственном изоляторе платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий уже воспользовались два человека.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая, информирует Цензор.НЕТ.

"В нашем пилотном проекте есть 2 клиента. Они в Киеве", - сказала Высоцкая, отвечая на вопрос, сколько человек воспользовались платной услугой по предоставлению улучшенных бытовых условий в СИЗО в рамках экспериментального проекта.

Чиновница уточнила, что лица оплатили услугу по предоставлению улучшенных бытовых условий в СИЗО на месяц и находятся в четырехместной камере вдвоем.

"У нас есть 24 тысячи, мы ждем окончания месяца, ведь если их досрочно освободят, должны вернуть деньги за неотбытую часть. И планируем, как мы отремонтируем и представим первую камеру", - сказала Высоцкая.

Замминистра рассказала, что в эти выходные вместе с министром юстиции Денисом Малюськой посетят Днепр и Запорожье, где также планируют открыть в СИЗО платные камеры.

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По словам Высоцкой, открытие платных камер планируется также в СИЗО Харьковской области, Черновцах, других крупных городах Украины.

Намоинаем, Кабинет Министров постановлением от 22 апреля 2020 года внедрил экспериментальный проект относительно платной услуги по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины, который будет длиться до 31 декабря 2021 года.

8 мая 2020 года в Киевском следственном изоляторе открыли 4 платные камеры: одну двухместную, одну трехместную и две четырехместные. Стоимость размещения в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 000 грн за сутки, 8 000 грн за неделю и 12 000 грн за месяц.

9 мая к проекту присоединился Львовский следственный изолятор, где открыли одну платную камеру, сутки пребывания в которой стоят 1 тыс. грн, неделя - 3,5 тыс. грн, месяц - 4 тыс. грн. Также 25 мая открыли платные камеры в Черниговском СИЗО, где стоимость пребывания за сутки составляет 500 грн, за неделю -1600 грн, за месяц - 3500 грн.

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Автор: 

Киев (25469) Минюст (1749) СИЗО (1360) Высоцкая Елена (19)


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Топ комментарии
+6
А Єрмак забронював?
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29.05.2020 19:30
+5
Пора уже ОП зельцмана туда переехать вместе с ОГПУ!
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29.05.2020 19:36
+5
Зєля, присматрюйся, мєста забівай!)))
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29.05.2020 19:36
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А Єрмак забронював?
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29.05.2020 19:30 Ответить
Чи на нього ізолятор СБУ?
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29.05.2020 19:31 Ответить
Пора уже ОП зельцмана туда переехать вместе с ОГПУ!
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29.05.2020 19:36 Ответить
А услуги масажистки входят в стоимость?
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29.05.2020 19:36 Ответить
дополнительно оплачиваются, это же все таки не all inclusive))
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29.05.2020 19:51 Ответить
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29.05.2020 19:55 Ответить
Зєля, присматрюйся, мєста забівай!)))
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29.05.2020 19:36 Ответить
Та не,он лучше в Горловку поедит гостролировть как в 14-м.
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29.05.2020 20:46 Ответить
ой...скажите скорее онищенке...что уже есть в Украине условия для его экстрадиции...(ему можно впарить и одноместный карцер-келья-люкс за 500 баксов в сутки...)))) а то он бедный не знает где голову приклонить когда Германия кышнет )))) а наши кельи ему видите ли не по феншую ))))
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29.05.2020 19:38 Ответить
у него 2 условия, что-бы из окна был виден Бундестаг, и надзиратель говорил на немецком.
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29.05.2020 19:52 Ответить
так отакая галя балуваная ))))
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29.05.2020 19:54 Ответить
Сидел в Германии в тюрьме в 1993м году. Бананы,киви,сыры,кофе,столовые приборы (ножи и вилки), стоматология,тенис настольный,баскетбол, суровая действительноть немецкой тюрьмы.
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29.05.2020 20:47 Ответить
Архангелам и попам есть о чём подумать! Индульгенции, то да сё...
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29.05.2020 19:39 Ответить
https://www.dw.com/uk/%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4-%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B2-%D1%83-%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96%D1%97-%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83/a-53587061?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml Німецький суд не переконали цими картинками. Він відмовив у екстрадиції Онищенка в Україну через брак гарантії щодо належного утримання в українській тюрмі .
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29.05.2020 19:46 Ответить
за чесно зароблені гроші...чи за них хтось чесний платить...наприклад. якийсь депутат...
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29.05.2020 20:00 Ответить
Вже пішов поділ країни на фавели і особисті гасієнди.
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29.05.2020 20:07 Ответить
Ого! Цікаво,а жулька про тепленьке містечко для себе вже потурбувалася?!
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29.05.2020 20:15 Ответить
Молюска полон креатива.
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29.05.2020 20:23 Ответить
Если государство зарабатывает само себе деньги (платные услуги в сизо), то зачем мы платим ему налоги???
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29.05.2020 21:03 Ответить
Украл , выпил ,в СИЗО , а украденные деньги на платную камеру! Во , блин класс!
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29.05.2020 23:24 Ответить
Не забудьте им учесть страшные невыносимые условия в сизо и считать день за два! По закону Савченко!
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30.05.2020 02:39 Ответить
А визиты шлюх к в"язням тоже входят меню "улучшенных бытовых условий"пребывания в СИЗО?
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30.05.2020 08:53 Ответить
 
 