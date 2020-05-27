На этой неделе запускаем процесс сокращения 9 тюрем, - глава Минюста Малюська
Первый этап по сокращению тюрем будет запущен уже на этой неделе, будет объявлен перечень из 9 тюрем, где стартует процесс замораживания.
Об этом он сообщил министр юстиции Денис Малюська, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100%. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть потенциал для их закрытия. Первый этап запустим на этой неделе и объявим список из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания (увольнения персонала, вывоз осужденных в другие места содержания)", - сказал министр.
По словам чиновника, "мы не можем позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30-40%".
"Но это не означает ликвидацию именно таких заведений. Может они не наполнялись искусственно - вследствие определенного лоббирования туда направляли меньше осужденных, а условия там нормальные. Тогда мы ликвидируем тюрьму даже со значительным наполнением и переведем осужденных в лучшие условия", - уточнил Малюська.
Он сообщил, что в течение года "мы ожидаем изменений в законодательство, которые позволят нам переходить на учреждения исполнения наказаний с комбинированным режимом безопасности, что будет способствовать дальнейшему их сокращению".
"Это нужно для экономии средств. В системе крайне низкая зарплата у работников (8 тыс. грн/мес.) И сверхвысокие расходы на содержание учреждений. Так мы уменьшим расходы, а за счет увольнений поднимем оплату другим работникам", - отметил министр.
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А какая зарплата будет у уволенных?
https://censor.net/user/211128
О! кацапский провокатор нарисовался . Лучше расскажи какая зарплата у вертухаев Лукашенко. И за сколько деревяных ты тут шляешься?
https://censor.net/comments/locate/3198432/019214**-241d-7327-90f5-fa7a76785**1 Ответить Мне нравится
Так бубачька сказал же что 5 тыщ норм
- Їжте якомога більше продуктів зеленого кольору, - радить продвинутий модний дієтолог...
Та в нас цей год так і получиться, скорєй всєво... Зелена клубника, зелена смородина, зелена, *****, картопля...