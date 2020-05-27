Цього тижня запускаємо процес скорочення 9 в'язниць, - очільник Мін'юсту Малюська
Перший етап щодо скорочення в’язниць буде запущено вже цього тижня, буде оголошено перелік із 9 в’язниць, де стартує процес замороження.
Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Не в’язниці переповнені, а СІЗО: Київ, Одеса, Херсон, де наповнення часто понад 100%. Майже жодна в'язниця не заповнена на 100%, тому є потенціал для їхнього закриття. Перший етап запустимо цього тижня й оголосимо перелік із дев’яти в’язниць, де стартує процес замороження (звільнення персоналу, вивезення засуджених до інших місць утримання)", - сказав міністр.
За словами чиновника, "ми не можемо дозволити утримання в'язниці, яка завантажена на 30–40%".
"Та це не означає ліквідацію саме таких закладів. Може вони не наповнювалися штучно – через певні лобі туди направляли менше засуджених, а умови там нормальні. Тоді ми ліквідуємо в'язницю навіть із значним наповненням і переведемо засуджених у кращі умови", - уточнив Малюська.
Він поінформував, що упродовж року "ми очікуємо змін до законодавства, які дозволять нам переходити на установи виконання покарань з комбінованим режимом безпеки, що сприятиме подальшому їхньому скороченню".
"Це потрібно для економії коштів. У системі вкрай низька зарплатня у працівників (8000 грн/міс.) і надвисокі витрати на утримання установ. Так ми зменшимо витрати, а за рахунок звільнень піднімемо оплату іншим працівникам", - зазначив міністр.
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А какая зарплата будет у уволенных?
https://censor.net/user/211128
О! кацапский провокатор нарисовался . Лучше расскажи какая зарплата у вертухаев Лукашенко. И за сколько деревяных ты тут шляешься?
https://censor.net/comments/locate/3198432/019214**-241d-7327-90f5-fa7a76785**1 Ответить Мне нравится
Так бубачька сказал же что 5 тыщ норм
- Їжте якомога більше продуктів зеленого кольору, - радить продвинутий модний дієтолог...
Та в нас цей год так і получиться, скорєй всєво... Зелена клубника, зелена смородина, зелена, *****, картопля...