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Новини
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Цього тижня запускаємо процес скорочення 9 в'язниць, - очільник Мін'юсту Малюська

Цього тижня запускаємо процес скорочення 9 в'язниць, - очільник Мін'юсту Малюська

Перший етап щодо скорочення в’язниць буде запущено вже цього тижня, буде оголошено перелік із 9 в’язниць, де стартує процес замороження.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не в’язниці переповнені, а СІЗО: Київ, Одеса, Херсон, де наповнення часто понад 100%. Майже жодна в'язниця не заповнена на 100%, тому є потенціал для їхнього закриття. Перший етап запустимо цього тижня й оголосимо перелік із дев’яти в’язниць, де стартує процес замороження (звільнення персоналу, вивезення засуджених до інших місць утримання)", - сказав міністр.

За словами чиновника, "ми не можемо дозволити утримання в'язниці, яка завантажена на 30–40%".

"Та це не означає ліквідацію саме таких закладів. Може вони не наповнювалися штучно – через певні лобі туди направляли менше засуджених, а умови там нормальні. Тоді ми ліквідуємо в'язницю навіть із значним наповненням і переведемо засуджених у кращі умови", - уточнив Малюська.

Він поінформував, що упродовж року "ми очікуємо змін до законодавства, які дозволять нам переходити на установи виконання покарань з комбінованим режимом безпеки, що сприятиме подальшому їхньому скороченню".

"Це потрібно для економії коштів. У системі вкрай низька зарплатня у працівників (8000 грн/міс.) і надвисокі витрати на утримання установ. Так ми зменшимо витрати, а за рахунок звільнень піднімемо оплату іншим працівникам", - зазначив міністр.

Читайте також: Відкрили платну камеру у Львівському СІЗО, вартість - 4 тис. грн на місяць, - міністр юстиції Малюська. ФОТО

Автор: 

Мін'юст (1585) в'язниця (439) пенітенціарна служба (121) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+11
То есть, предпринимать шаги для более оперативного рассмотрения дел лиц, содержащихся в СИЗО, Писюська не планирует. Ему хочется закрыть тюрьмы и, он сам заявил, не против бы взять к себе на работу пожизненно заключённых граждан. Это, оказывается, милейшие, интеллигентнийшие люди. Может Писюську к психиатру свозить, пока он дров не наломал?
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27.05.2020 21:53
+10
Переведите на человеческий пожалуйста. Что он хотел сказать?
На этой неделе запускаем процесс сокращения 9 тюрем, - глава Минюста Малюська - Цензор.НЕТ 4356
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27.05.2020 22:05
+9
Вот если бы сажали коррупционеров, то эти все тюрьмы были бы переполнены.
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27.05.2020 22:07
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Почему не фото министра на столе?
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27.05.2020 21:49 Відповісти
Это зеленое животное тюрьмы сокращает, всех уголовников выпустит, пусть народ живет среди преступности и уголовщины, чтоб не думал про тупость и никчемность зеленой власти, а думал как бы выжить среди преступников.Планы зеленых - это планы нелюдей и надо их гнать драной метлой из власти, пока всю Украину не разнесут на части. Особенно этого рептилоида хренового, психопата, который сопереживает маньякам - убийцам. Тьфу!
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27.05.2020 22:09 Відповісти
Так сидеть некому.
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27.05.2020 23:03 Відповісти
ага, в раду в сех сидеть. там уже пробники есть.
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27.05.2020 23:10 Відповісти
То есть, предпринимать шаги для более оперативного рассмотрения дел лиц, содержащихся в СИЗО, Писюська не планирует. Ему хочется закрыть тюрьмы и, он сам заявил, не против бы взять к себе на работу пожизненно заключённых граждан. Это, оказывается, милейшие, интеллигентнийшие люди. Может Писюську к психиатру свозить, пока он дров не наломал?
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27.05.2020 21:53 Відповісти
С преступностью покончили! Сносим тюрьмы!
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27.05.2020 21:56 Відповісти
Да не с преступностью они покончили! а хотят закрыть в Киеве СИЗО, потому, что находится в хорошем месте! там можно построить новый ТРЦ или ЖК, молюск говорил!.. - это у них реформа такая!
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27.05.2020 22:15 Відповісти
Тут ты прав...Во всех областных городах сизо стоят как раз в хороших местах для застройки..
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27.05.2020 23:36 Відповісти
А шо количество преступлений в разы стало меньше, не понял я? Или может стали отпускать, а только ЛОХи и сидят без денежные?
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27.05.2020 21:58 Відповісти
тюрьмы с особым режимом с тех пор как убрали понятие ООР и не заполнялись . ПЖшников не так и много . крытка раньше воспринималась почти как вышка . а сейчас гуманизм с 9-11 судимостями сидят как на курорте .
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27.05.2020 23:22 Відповісти
Ясно, чтобы поднять зарплату до 16000 Гривен, необходимо уволить половину сотрудников.
А какая зарплата будет у уволенных?
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27.05.2020 22:00 Відповісти
О! кацапский провокатор нарисовался . Лучше расскажи какая зарплата у вертухаев Лукашенко. И за сколько деревяных ты тут шляешься?
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27.05.2020 22:07 Відповісти
Не удаляй этот свой пост

https://censor.net/user/211128
О! кацапский провокатор нарисовался На этой неделе запускаем процесс сокращения 9 тюрем, - глава Минюста Малюська - Цензор.НЕТ 2191. Лучше расскажи какая зарплата у вертухаев Лукашенко. И за сколько деревяных ты тут шляешься?
https://censor.net/comments/locate/3198432/019214**-241d-7327-90f5-fa7a76785**1 Ответить Мне нравится

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27.05.2020 22:09 Відповісти
крайне низкая зарплата у работников (8 тыс. грн/мес.)

Так бубачька сказал же что 5 тыщ норм
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27.05.2020 22:01 Відповісти
Если СИЗО переполнены, почему бы в "полупустых" тюрьмах не выделить места под сидельцев из СИЗО?
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27.05.2020 22:02 Відповісти
Переведите на человеческий пожалуйста. Что он хотел сказать?
На этой неделе запускаем процесс сокращения 9 тюрем, - глава Минюста Малюська - Цензор.НЕТ 4356
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27.05.2020 22:05 Відповісти
Денех нет. Вроде очевидно.
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27.05.2020 22:10 Відповісти
После закрытия тюрем они сразу появятся, это же очевидно, бгг
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27.05.2020 22:14 Відповісти
Профит сплошной. Во-первых доля с ОПГ, ну и содержание тюрем. Зеленая реформа
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27.05.2020 22:15 Відповісти
Вот если бы сажали коррупционеров, то эти все тюрьмы были бы переполнены.
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27.05.2020 22:07 Відповісти
А если бы предателей, то Украина осталась бы без законодательной и президентской власти...
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27.05.2020 22:13 Відповісти
При хорошей работе руководства украинского государства все тюрьмы должны быть плотно заполнены и надо строить еще столько же тюрем, а при нынешней плохой работе руководства появляются всякие малюски и сокращают количество тюрем. Только не пойму,где их обитатели теперь будут -вверху или внизу.
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27.05.2020 22:24 Відповісти
взамен зинданы копать в центре города...
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27.05.2020 22:26 Відповісти
Стоп, стоп, а куда же сажать тех, кого зеля весной обещал?!)))
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27.05.2020 22:44 Відповісти
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28.05.2020 06:49 Відповісти
Вже даже на тюрми грошей нема.
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27.05.2020 23:01 Відповісти
у раду їх. і гроші є. і вже опробовано.
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27.05.2020 23:11 Відповісти
ВО ВРЕМЯ ТАКОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ЗАКРЫВАТЬ ТЮРЬМЫ ЭТО ОДНО ИЗ ПОСЛЕДНИХ ДЕЛ !!!
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27.05.2020 23:10 Відповісти
А сепаров с лугандонии куда сажать будете или х-йлу всех подарите?
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27.05.2020 23:22 Відповісти
В Раду
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28.05.2020 00:34 Відповісти
Какай та )(ерня
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27.05.2020 23:22 Відповісти
Если тюрьмы не нужны, то и министерство не нужно.
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28.05.2020 00:09 Відповісти
Ты новые построил? У нас война, если не знаешь, до мародерства - только сказать что гречка подорожает! А сколько ваты и убийц пересажать надо...... Думай о перспективах! Надо строить лагеря типа ГУЛАГ для возрождения Донбасса!
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28.05.2020 01:16 Відповісти
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDVhCRi-2kF0tO3nEHwNEOI9At-SJkLK79AaGJjOvECEFLJFrGe8zOUbhlfKcbO-4kGLcxe7X-rnD7U&hc_ref=ART_RC5xUfY_9WtMZ5GGY_ZW2ligOqleOdGBqhvPn5IjKEEB7QfDYEVQw-ecAy_nB4I&fref=nf Vitalii Chepynoga
- Їжте якомога більше продуктів зеленого кольору, - радить продвинутий модний дієтолог...

Та в нас цей год так і получиться, скорєй всєво... Зелена клубника, зелена смородина, зелена, *****, картопля...
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28.05.2020 06:49 Відповісти
Эх Малюська, Малюська! На что замахиваешся, когда даже персональную камеру для Онищенка не сумел организовать.
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28.05.2020 06:58 Відповісти
Ця владна зелена банда доки все не вкраде і не продасть не заспокоїться.
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28.05.2020 09:21 Відповісти
Откуда эти фамилии берутся?
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30.10.2020 16:13 Відповісти
 
 