Цього тижня запускаємо процес скорочення 9 в'язниць, - очільник Мін'юсту Малюська

Перший етап щодо скорочення в’язниць буде запущено вже цього тижня, буде оголошено перелік із 9 в’язниць, де стартує процес замороження.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Не в’язниці переповнені, а СІЗО: Київ, Одеса, Херсон, де наповнення часто понад 100%. Майже жодна в'язниця не заповнена на 100%, тому є потенціал для їхнього закриття. Перший етап запустимо цього тижня й оголосимо перелік із дев’яти в’язниць, де стартує процес замороження (звільнення персоналу, вивезення засуджених до інших місць утримання)", - сказав міністр.

За словами чиновника, "ми не можемо дозволити утримання в'язниці, яка завантажена на 30–40%".

"Та це не означає ліквідацію саме таких закладів. Може вони не наповнювалися штучно – через певні лобі туди направляли менше засуджених, а умови там нормальні. Тоді ми ліквідуємо в'язницю навіть із значним наповненням і переведемо засуджених у кращі умови", - уточнив Малюська.

Він поінформував, що упродовж року "ми очікуємо змін до законодавства, які дозволять нам переходити на установи виконання покарань з комбінованим режимом безпеки, що сприятиме подальшому їхньому скороченню".

"Це потрібно для економії коштів. У системі вкрай низька зарплатня у працівників (8000 грн/міс.) і надвисокі витрати на утримання установ. Так ми зменшимо витрати, а за рахунок звільнень піднімемо оплату іншим працівникам", - зазначив міністр.

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