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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин предлагает в связи с пандемией выпустить на свободу 3009 заключенных

Кабмин предлагает в связи с пандемией выпустить на свободу 3009 заключенных

Правительство предлагает Верховной Раде принять законопроект об амнистии в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

Соответствующий законопроект №3397 "Об амнистии осужденных" обнародован на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.

Амнистировать часть заключенных необходимо для того, чтобы освободить место в исправительных учреждениях и не допустить там вспышки коронавирусной болезни.

Проект закона предусматривает объявление амнистии для наиболее незащищенной и уязвимой социально категории осужденных.

Читайте на Цензор.НЕТ: СИЗО переполнены, условия содержания в период карантина ухудшились, - Офис Генпрокурора

Предлагается отпустить на свободу часть заключенных несовершеннолетних и женщин, а также мужчин, у которых есть дети в возрасте до 16 лет или дети-инвалидов. По амнистии смогут выйти осужденные с инвалидностью, больные туберкулезом или онкологическими заболеваниями. Также предлагается выпустить на волю пенсионеров и участников боевых действий.

Если законопроект поддержат депутаты, на свободу смогут выйти 3009 человек.

Согласно ст.7 закона "О применении амнистии в Украине", Рада может принимать законы об амнистии не чаще одного раза в течение календарного года. Последний раз такой закон был принят в декабре 2016 года.

Также на Цензор.НЕТ: В Украине COVID-19 выявлен у двух арестованных, находящихся в СИЗО, и 4 сотрудников уголовно-исполнительной службы. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 1 апреля 2020 года в учреждениях исполнения наказаний отбывали наказание 32 тысячи 942 человека.

Автор: 

амнистия (455) законопроект (3235) Кабмин (14035) карантин (16729) колония (423) СИЗО (1365) тюрьма (826) пенитенциарная служба (205) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+17
Яка чудова нагода відпустити Зайцеву і т.п. під шумок.
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29.04.2020 10:38 Ответить
+10
А тех кто на пожизненном,трудоустроить водителями, нянечками в семью, поворами, секретарями. помощниками к НЕДОминитру юстиции Малюське!
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29.04.2020 10:38 Ответить
+10
а вместо них в камеры посадить весь кабмин вместе с идиотом янелохом.
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29.04.2020 10:41 Ответить
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Яка чудова нагода відпустити Зайцеву і т.п. під шумок.
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29.04.2020 10:38 Ответить
Эти зеленые твари выпустят на голову украинцев зэков? Мало одной беды пусть будет и другая? Выпустят убийц на волю? Может Малюська предложит и маньяков пожизненников выпустить? А что? Малюська их же любит, сам сказал. До чего эти животные доведут страну трудно даже представить.
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29.04.2020 10:55 Ответить
а воно що, дітьо-інвалід?
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29.04.2020 15:42 Ответить
Читаємо уважно текст і не задаємо дурних питань.
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29.04.2020 17:50 Ответить
А тех кто на пожизненном,трудоустроить водителями, нянечками в семью, поворами, секретарями. помощниками к НЕДОминитру юстиции Малюське!
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29.04.2020 10:38 Ответить
Меня терзают смутные сомнения: в Кабмине точно читают форум на Цезоре
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29.04.2020 11:10 Ответить
Родственники и подельники уже на коррупционный аукцион по продаже Лотов на освобождение преступников!
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29.04.2020 10:40 Ответить
а вместо них в камеры посадить весь кабмин вместе с идиотом янелохом.
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29.04.2020 10:41 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25001640.html Зеленский на самоизоляции (скрытая камера)

https://youtu.be/JYguKqJ7e3A видео на ютуб
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29.04.2020 10:41 Ответить
КабМин совсем головой поехал.. или в КабМин занесли крупную сумму денег..
потому что после этой амнистии, зеки без работы пойдут убивать и грабить, и у нас будет резкое увеличение преступности..
выпустим 3 000 зеков, а получим в первый месяц 9 000 тяжких преступлений..
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29.04.2020 10:44 Ответить
Как там Немцов говорил - " ... ну что бы вы поняли..." они **-тые, этим уродам чем хуже тем лучше, вольготней в беспределе воровать и грабить, их устраивает хаос
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29.04.2020 11:00 Ответить
А кабмин не предлагает воскресить убитых и покалеченных этими зеками?
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29.04.2020 10:47 Ответить
им насрать...
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29.04.2020 10:57 Ответить
В связи с пандемией, экономическим кризисом, падением доходов, увеличении безработицы остается только выпустить заключенных ( без средств к существованию), что бы они влились в преступную среду и подтянули в нее кадры из обедневшей части населения. Супер решение... Если люди начинают сходить с ума, то уже по полной.
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29.04.2020 10:49 Ответить
А кабмін посадити на їхні місця.
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29.04.2020 10:50 Ответить
А кого ж поотом менять на пленных с РФ?
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29.04.2020 10:51 Ответить
пусть выпускают. слуги намного опаснее и на свободе
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29.04.2020 10:52 Ответить
Приближалось холодное лето 1953-го 2020-го...
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29.04.2020 10:55 Ответить
Всех отпустите и пожизненников не забудьте в минестерство устроить
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29.04.2020 10:56 Ответить
одни идиоты сменяют других.. и так последние 25 лет...бедная наша Украина.. где ж мы так нагрешили?
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29.04.2020 10:56 Ответить
Типо на свой хлеб? Зашибись. Власть говорит мол к кризису, пандемии, войне, нате вам еще презент в нагрузку тысячи голодных зеков
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29.04.2020 10:57 Ответить
Кстати я даже догадываюсь что под шумок отпустят и сепаров и росийских диверсантов. Скорее всего для етого Портнов и придумал фишку с амнистий, чтобы долго не заморачиваться обменами.
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29.04.2020 10:59 Ответить
малюська не даремно пажизнєніков нахвалював ось і буде їм "робота" на волі під патронатом зелених одноклєточних...
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29.04.2020 10:57 Ответить
У меня вопрос, кто их кормить будет? Или им придется промышлять грабежом и воровством?
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29.04.2020 10:59 Ответить
Ці ИмбецИли можуть пояснити, хто цих відпущених буде матеріально забезпечувати? Чи їх відпускають, щоб почати напади, пограбування- хаос?
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29.04.2020 10:59 Ответить
*** КАПЕЦ! кто не спрятался я не виноват ...как говорится... мало того что их всех эвакуировали с крыма. с донбаса постоянно.+ по поправке НАДЮШИ САВЧЕНКО навыпускали. своими кишит в стране видно по обстановке, да и так видно сколько чужаков шастает по городу...а тут нате вам ещё народ 3.000 криминалитета..не разслабляйтесь...берегите майно и свои жизни. будьте на стороже...акция стартует...только и читал про обмены и возврат заключённых в УКРАИНУ. и прут и прут их нам избавляясь от них у себя...не знаю... но это не выход с положения! тогда не трогайте приступников убийц и грабителей на улицах....а какой смысл ? там вирус. сажать нельзя. пусть бешкетуют на свободе...(( ну видать от дурной головы как говорится ни рукам ни ногам покоя нет...да и без дела не остануться...
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29.04.2020 11:01 Ответить
Также предлагается выпустить на волю пенсионеров и участников боевых действий.
На какой стороне принимали участие в боевых действиях Портнов конечно же умолчит? Ради етого и амнистию и епидемию организовали с***ки
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29.04.2020 11:02 Ответить
это вишенка на торте, которую все ждали
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29.04.2020 11:18 Ответить
Выпустить больных туберкулезом.Мало нам короновируса,теперь еще и тысячи больных ,которые лечиться не будут.
Выпустить участников боевых действий-а это уже интересно!!!!
Воевавших на Донбассе против Украины?
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29.04.2020 11:19 Ответить
Вы думаете мало украинских солдат, которые сидят сейчас за преступления? Немало. Многие уже на гражданке отметились и грабежами, и изнасилованиями.
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29.04.2020 14:26 Ответить
Почему "слуги" сначала думают о преступниках, а потом о людях? Хотите повышения преступности, что бы прикрывать свой дебилизм. Опять оденут трусы с надписью - имею право на ошибку? Хотят повысить уровень грабежей, изнасилований, разбоя?
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29.04.2020 11:21 Ответить
А хто в Кабміні поцікавився, у який спосіб амнистовані дістануться додому, адже міжміський транспорт не працює. Чи може сам преЗЕдент персональним літаком буде їх доставляти?
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29.04.2020 11:31 Ответить
яка гарна новина...і усім звільненим зробити обсервацію в кончи заспі
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29.04.2020 11:52 Ответить
Урок и Туберкулеза , С-ку , и СПИД , добавить Логично , Берия бы похвалил , или Арахамия
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29.04.2020 11:53 Ответить
Интересно шо еще нужно сделать , чтобы Украинцы вышли на Банковую и развесили зелень на каштанах
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29.04.2020 11:55 Ответить
По амнистии смогут выйти осужденные с инвалидностью Источник: https://censor.net/n3192288
Горбатый считается?
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29.04.2020 12:05 Ответить
Амнистия должна применяться не по половому признаку, наличию детей, болезней и возрасту, а по какой статье сидит!!! За тяжкие преступления с жертвой, и, тем более с жертвамИ, никакой амнистии!!!! Организованным преступникам тем более!!! Попробуйте под шумок выпустить зайчиху?!!! Доиграетесь, придурки.
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29.04.2020 12:17 Ответить
 
 