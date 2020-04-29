Кабмин предлагает в связи с пандемией выпустить на свободу 3009 заключенных
Правительство предлагает Верховной Раде принять законопроект об амнистии в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.
Соответствующий законопроект №3397 "Об амнистии осужденных" обнародован на сайте парламента, информирует Цензор.НЕТ.
Амнистировать часть заключенных необходимо для того, чтобы освободить место в исправительных учреждениях и не допустить там вспышки коронавирусной болезни.
Проект закона предусматривает объявление амнистии для наиболее незащищенной и уязвимой социально категории осужденных.
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Предлагается отпустить на свободу часть заключенных несовершеннолетних и женщин, а также мужчин, у которых есть дети в возрасте до 16 лет или дети-инвалидов. По амнистии смогут выйти осужденные с инвалидностью, больные туберкулезом или онкологическими заболеваниями. Также предлагается выпустить на волю пенсионеров и участников боевых действий.
Если законопроект поддержат депутаты, на свободу смогут выйти 3009 человек.
Согласно ст.7 закона "О применении амнистии в Украине", Рада может принимать законы об амнистии не чаще одного раза в течение календарного года. Последний раз такой закон был принят в декабре 2016 года.
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По состоянию на 1 апреля 2020 года в учреждениях исполнения наказаний отбывали наказание 32 тысячи 942 человека.
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https://youtu.be/JYguKqJ7e3A видео на ютуб
потому что после этой амнистии, зеки без работы пойдут убивать и грабить, и у нас будет резкое увеличение преступности..
выпустим 3 000 зеков, а получим в первый месяц 9 000 тяжких преступлений..
1953-го2020-го...
На какой стороне принимали участие в боевых действиях Портнов конечно же умолчит? Ради етого и амнистию и епидемию организовали с***ки
Выпустить участников боевых действий-а это уже интересно!!!!
Воевавших на Донбассе против Украины?
Горбатый считается?