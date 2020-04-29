Кабмін пропонує у зв'язку з пандемією випустити на свободу 3009 в'язнів
Уряд пропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про амністію у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.
Відповідний законопроєкт №3397 "Про амністію засуджених" оприлюднено на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Амністувати частину ув'язнених необхідно для того, щоб звільнити місце у виправних установах і не допустити там спалаху коронавірусної хвороби.
Проєкт закону передбачає оголошення амністії для найбільш незахищеної і вразливої соціально категорії засуджених.
Пропонується відпустити на волю частину в'язнів неповнолітніх і жінок, а також чоловіків, які мають дітей віком до 16 років або дітей-інвалідів. За амністією зможуть вийти засуджені з інвалідністю, хворі на туберкульоз або онкологічні захворювання. Також пропонується випустити на волю пенсіонерів та учасників бойових дій.
Якщо законопроєкт підтримають депутати, на свободу зможуть вийти 3009 осіб.
Згідно зі ст.7 закону "Про застосування амністії в Україні", Рада може ухвалити закони про амністію не частіше одного разу протягом календарного року. Останній раз такий закон був прийнятий в грудні 2016 року.
Станом на 1 квітня 2020 року в установах виконання покарань відбували покарання 32 тисячі 942 людини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://youtu.be/JYguKqJ7e3A видео на ютуб
потому что после этой амнистии, зеки без работы пойдут убивать и грабить, и у нас будет резкое увеличение преступности..
выпустим 3 000 зеков, а получим в первый месяц 9 000 тяжких преступлений..
1953-го2020-го...
На какой стороне принимали участие в боевых действиях Портнов конечно же умолчит? Ради етого и амнистию и епидемию организовали с***ки
Выпустить участников боевых действий-а это уже интересно!!!!
Воевавших на Донбассе против Украины?
Горбатый считается?