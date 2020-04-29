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Новини Коронавірус і карантин
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Кабмін пропонує у зв'язку з пандемією випустити на свободу 3009 в'язнів

Кабмін пропонує у зв'язку з пандемією випустити на свободу 3009 в'язнів

Уряд пропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про амністію у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Відповідний законопроєкт №3397 "Про амністію засуджених" оприлюднено на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Амністувати частину ув'язнених необхідно для того, щоб звільнити місце у виправних установах і не допустити там спалаху коронавірусної хвороби.

Проєкт закону передбачає оголошення амністії для найбільш незахищеної і вразливої соціально категорії засуджених.

Пропонується відпустити на волю частину в'язнів неповнолітніх і жінок, а також чоловіків, які мають дітей віком до 16 років або дітей-інвалідів. За амністією зможуть вийти засуджені з інвалідністю, хворі на туберкульоз або онкологічні захворювання. Також пропонується випустити на волю пенсіонерів та учасників бойових дій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За амністією можуть вийти дві-три тисячі осіб, - Малюська

Якщо законопроєкт підтримають депутати, на свободу зможуть вийти 3009 осіб.

Згідно зі ст.7 закону "Про застосування амністії в Україні", Рада може ухвалити закони про амністію не частіше одного разу протягом календарного року. Останній раз такий закон був прийнятий в грудні 2016 року.

Станом на 1 квітня 2020 року в установах виконання покарань відбували покарання 32 тисячі 942 людини.

Також читайте: СІЗО переповнені, умови утримання в період карантину погіршилися, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

амністія (195) законопроєкт (3624) Кабмін (14154) карантин (18172) колонія (257) СІЗО (728) в’язниця (443) пенітенціарна служба (121) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+17
Яка чудова нагода відпустити Зайцеву і т.п. під шумок.
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29.04.2020 10:38 Відповісти
+10
А тех кто на пожизненном,трудоустроить водителями, нянечками в семью, поворами, секретарями. помощниками к НЕДОминитру юстиции Малюське!
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29.04.2020 10:38 Відповісти
+10
а вместо них в камеры посадить весь кабмин вместе с идиотом янелохом.
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29.04.2020 10:41 Відповісти
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Яка чудова нагода відпустити Зайцеву і т.п. під шумок.
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29.04.2020 10:38 Відповісти
Эти зеленые твари выпустят на голову украинцев зэков? Мало одной беды пусть будет и другая? Выпустят убийц на волю? Может Малюська предложит и маньяков пожизненников выпустить? А что? Малюська их же любит, сам сказал. До чего эти животные доведут страну трудно даже представить.
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29.04.2020 10:55 Відповісти
а воно що, дітьо-інвалід?
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29.04.2020 15:42 Відповісти
Читаємо уважно текст і не задаємо дурних питань.
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29.04.2020 17:50 Відповісти
А тех кто на пожизненном,трудоустроить водителями, нянечками в семью, поворами, секретарями. помощниками к НЕДОминитру юстиции Малюське!
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29.04.2020 10:38 Відповісти
Меня терзают смутные сомнения: в Кабмине точно читают форум на Цезоре
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29.04.2020 11:10 Відповісти
Родственники и подельники уже на коррупционный аукцион по продаже Лотов на освобождение преступников!
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29.04.2020 10:40 Відповісти
а вместо них в камеры посадить весь кабмин вместе с идиотом янелохом.
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29.04.2020 10:41 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25001640.html Зеленский на самоизоляции (скрытая камера)

https://youtu.be/JYguKqJ7e3A видео на ютуб
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29.04.2020 10:41 Відповісти
КабМин совсем головой поехал.. или в КабМин занесли крупную сумму денег..
потому что после этой амнистии, зеки без работы пойдут убивать и грабить, и у нас будет резкое увеличение преступности..
выпустим 3 000 зеков, а получим в первый месяц 9 000 тяжких преступлений..
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29.04.2020 10:44 Відповісти
Как там Немцов говорил - " ... ну что бы вы поняли..." они **-тые, этим уродам чем хуже тем лучше, вольготней в беспределе воровать и грабить, их устраивает хаос
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29.04.2020 11:00 Відповісти
А кабмин не предлагает воскресить убитых и покалеченных этими зеками?
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29.04.2020 10:47 Відповісти
им насрать...
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29.04.2020 10:57 Відповісти
В связи с пандемией, экономическим кризисом, падением доходов, увеличении безработицы остается только выпустить заключенных ( без средств к существованию), что бы они влились в преступную среду и подтянули в нее кадры из обедневшей части населения. Супер решение... Если люди начинают сходить с ума, то уже по полной.
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29.04.2020 10:49 Відповісти
А кабмін посадити на їхні місця.
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29.04.2020 10:50 Відповісти
А кого ж поотом менять на пленных с РФ?
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29.04.2020 10:51 Відповісти
пусть выпускают. слуги намного опаснее и на свободе
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29.04.2020 10:52 Відповісти
Приближалось холодное лето 1953-го 2020-го...
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29.04.2020 10:55 Відповісти
Всех отпустите и пожизненников не забудьте в минестерство устроить
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29.04.2020 10:56 Відповісти
одни идиоты сменяют других.. и так последние 25 лет...бедная наша Украина.. где ж мы так нагрешили?
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29.04.2020 10:56 Відповісти
Типо на свой хлеб? Зашибись. Власть говорит мол к кризису, пандемии, войне, нате вам еще презент в нагрузку тысячи голодных зеков
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29.04.2020 10:57 Відповісти
Кстати я даже догадываюсь что под шумок отпустят и сепаров и росийских диверсантов. Скорее всего для етого Портнов и придумал фишку с амнистий, чтобы долго не заморачиваться обменами.
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29.04.2020 10:59 Відповісти
малюська не даремно пажизнєніков нахвалював ось і буде їм "робота" на волі під патронатом зелених одноклєточних...
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29.04.2020 10:57 Відповісти
У меня вопрос, кто их кормить будет? Или им придется промышлять грабежом и воровством?
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29.04.2020 10:59 Відповісти
Ці ИмбецИли можуть пояснити, хто цих відпущених буде матеріально забезпечувати? Чи їх відпускають, щоб почати напади, пограбування- хаос?
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29.04.2020 10:59 Відповісти
*** КАПЕЦ! кто не спрятался я не виноват ...как говорится... мало того что их всех эвакуировали с крыма. с донбаса постоянно.+ по поправке НАДЮШИ САВЧЕНКО навыпускали. своими кишит в стране видно по обстановке, да и так видно сколько чужаков шастает по городу...а тут нате вам ещё народ 3.000 криминалитета..не разслабляйтесь...берегите майно и свои жизни. будьте на стороже...акция стартует...только и читал про обмены и возврат заключённых в УКРАИНУ. и прут и прут их нам избавляясь от них у себя...не знаю... но это не выход с положения! тогда не трогайте приступников убийц и грабителей на улицах....а какой смысл ? там вирус. сажать нельзя. пусть бешкетуют на свободе...(( ну видать от дурной головы как говорится ни рукам ни ногам покоя нет...да и без дела не остануться...
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29.04.2020 11:01 Відповісти
Также предлагается выпустить на волю пенсионеров и участников боевых действий.
На какой стороне принимали участие в боевых действиях Портнов конечно же умолчит? Ради етого и амнистию и епидемию организовали с***ки
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29.04.2020 11:02 Відповісти
это вишенка на торте, которую все ждали
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29.04.2020 11:18 Відповісти
Выпустить больных туберкулезом.Мало нам короновируса,теперь еще и тысячи больных ,которые лечиться не будут.
Выпустить участников боевых действий-а это уже интересно!!!!
Воевавших на Донбассе против Украины?
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29.04.2020 11:19 Відповісти
Вы думаете мало украинских солдат, которые сидят сейчас за преступления? Немало. Многие уже на гражданке отметились и грабежами, и изнасилованиями.
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29.04.2020 14:26 Відповісти
Почему "слуги" сначала думают о преступниках, а потом о людях? Хотите повышения преступности, что бы прикрывать свой дебилизм. Опять оденут трусы с надписью - имею право на ошибку? Хотят повысить уровень грабежей, изнасилований, разбоя?
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29.04.2020 11:21 Відповісти
А хто в Кабміні поцікавився, у який спосіб амнистовані дістануться додому, адже міжміський транспорт не працює. Чи може сам преЗЕдент персональним літаком буде їх доставляти?
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29.04.2020 11:31 Відповісти
яка гарна новина...і усім звільненим зробити обсервацію в кончи заспі
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29.04.2020 11:52 Відповісти
Урок и Туберкулеза , С-ку , и СПИД , добавить Логично , Берия бы похвалил , или Арахамия
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29.04.2020 11:53 Відповісти
Интересно шо еще нужно сделать , чтобы Украинцы вышли на Банковую и развесили зелень на каштанах
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29.04.2020 11:55 Відповісти
По амнистии смогут выйти осужденные с инвалидностью Источник: https://censor.net/n3192288
Горбатый считается?
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29.04.2020 12:05 Відповісти
Амнистия должна применяться не по половому признаку, наличию детей, болезней и возрасту, а по какой статье сидит!!! За тяжкие преступления с жертвой, и, тем более с жертвамИ, никакой амнистии!!!! Организованным преступникам тем более!!! Попробуйте под шумок выпустить зайчиху?!!! Доиграетесь, придурки.
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29.04.2020 12:17 Відповісти
 
 