Кабмін пропонує у зв'язку з пандемією випустити на свободу 3009 в'язнів

Уряд пропонує Верховній Раді ухвалити законопроєкт про амністію у зв'язку з поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Відповідний законопроєкт №3397 "Про амністію засуджених" оприлюднено на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Амністувати частину ув'язнених необхідно для того, щоб звільнити місце у виправних установах і не допустити там спалаху коронавірусної хвороби.

Проєкт закону передбачає оголошення амністії для найбільш незахищеної і вразливої соціально категорії засуджених.

Пропонується відпустити на волю частину в'язнів неповнолітніх і жінок, а також чоловіків, які мають дітей віком до 16 років або дітей-інвалідів. За амністією зможуть вийти засуджені з інвалідністю, хворі на туберкульоз або онкологічні захворювання. Також пропонується випустити на волю пенсіонерів та учасників бойових дій.

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Якщо законопроєкт підтримають депутати, на свободу зможуть вийти 3009 осіб.

Згідно зі ст.7 закону "Про застосування амністії в Україні", Рада може ухвалити закони про амністію не частіше одного разу протягом календарного року. Останній раз такий закон був прийнятий в грудні 2016 року.

Станом на 1 квітня 2020 року в установах виконання покарань відбували покарання 32 тисячі 942 людини.

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