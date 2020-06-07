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Новости Коронавирус и карантин
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Власти Бразилии "спрятали" часть статистики по COVID-19

Власти Бразилии

Министерство здравоохранения Бразилии убрало со своего сайта часть данных о распространении в стране новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В частности, больше не публикуется информация об общем числе подтвержденных случаев COVID-19 в стране. Также с сайта Минздрава исчезла информация о распространении коронавируса по регионам и архивные данные о COVID-19 в стране.

"Сводная статистика не отражает ситуацию, в которой страна находится в настоящий момент", - написал президент Бразилии Жаир Болсонару в твиттере.

В настоящий момент, сообщил Болсонару, принимаются меры к тому, чтобы данные о новых случаях и подтвержденных диагнозах были более точными.

Болсонару, заявляет Reuters, преуменьшает опасность эпидемии. Он заменил медицинских экспертов в Минздраве на военных чиновников, а также выступил против коронавирусного карантина.

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Бразилия занимает второе место в мире после США по числу заболевших COVID-19. В стране, по данным на 6 июня, зафиксированы более 672 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции, число умерших приблизилось к 36 тысячам человек. За последние четыре дня Бразилия занимала первое место в мире по числу новых случаев COVID-19 и умерших.

Бразилия (304) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Болсонару начал "бороться" с коронавирусом методом ***** и луки.
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07.06.2020 11:09
+10
А перед цим президент Бразилії не погоджувався, що короновірус є небезпечним!
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07.06.2020 11:13
+6
Особенно рады его политике родственники 36 тысяч погибших.
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07.06.2020 11:25
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Болсонару начал "бороться" с коронавирусом методом ***** и луки.
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07.06.2020 11:09 Ответить
у пу и Бацьки противоположные подходы вааще-то...
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07.06.2020 11:20 Ответить
основа обоих подходов одна - брехня, тока подача разная
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07.06.2020 11:38 Ответить
жалкая отмазка
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07.06.2020 11:42 Ответить
ну так абаснуй, а то отмазка у тебя как раз

лука говорит , не сцы, не так страшна корона - статистика брешет, как и лука

у пу - статистика брешет, а на основании её то страшилки, то победа

шо не так?
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07.06.2020 11:48 Ответить
подмена тезиса
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07.06.2020 12:15 Ответить
с тобой всё ясно, гуляй
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07.06.2020 12:47 Ответить
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07.06.2020 12:48 Ответить
Главная новость в том что теплая погода не мешает росту вируса . В Бразилии зима , но температура в районе 25 градусов .
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07.06.2020 11:47 Ответить
А перед цим президент Бразилії не погоджувався, що короновірус є небезпечним!
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07.06.2020 11:13 Ответить
не совсем так: он считал, что вирус не стоит тех мер которые навязывает ВОЗ. и мнения своего он не изменил.
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07.06.2020 11:23 Ответить
Перевести тебе на русский язык то, что ты сказал?
Он сказал, что вирус не является опасным.
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07.06.2020 13:07 Ответить
ты и "бразильский" знаешь, пустомеля?
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07.06.2020 13:08 Ответить
Достаточно знать кацапский, чтобы переводить на русский, то, что ты сказал.
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07.06.2020 13:17 Ответить
.
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07.06.2020 13:22 Ответить
Это перевод с "бразильского", твоего утверждения?
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07.06.2020 13:25 Ответить
нет - это амхарский
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07.06.2020 13:28 Ответить
Понятно, потому он отличается от кацапского...

https://censor.net/user/469515
не совсем так: он считал, что вирус не стоит тех мер которые навязывает ВОЗ. и мнения своего он не изменил.
https://censor.net/comments/locate/3200524/019214**-8f38-7307-8d30-f727dc75de8f Ответить Мне нравится 1

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07.06.2020 13:36 Ответить
Что и следовало ожидать из Бразилии.
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07.06.2020 11:19 Ответить
Болсонару это парень что не идёт на поводу рокфелеров и Ротшильдов по этому продажные СМИ и поливают его грязью.
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07.06.2020 11:19 Ответить
И что важно - он сам переболел. По этому любимый аргумент перепуганных крыс "Ты по-другому запоёшь, когда сам заболеешь" не канаИт. пичалька.
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07.06.2020 11:25 Ответить
Особенно рады его политике родственники 36 тысяч погибших.
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07.06.2020 11:25 Ответить
Власти Бразилии "спрятали" часть статистики по COVID-19 - Цензор.НЕТ 4327
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07.06.2020 11:26 Ответить
Отвратительная рожа. Этот филантроп как его рисуете на самом деле денюжко косит нормальную. Все деньги что он влаживает в фарм компании это инвестиции а не пожертвования. Чувствуете разницу в слове инвкстиции и пожертвование? Прибыль от таких инвестиций 1 к 20. Он сам эту цыфру озвучивал.
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07.06.2020 11:48 Ответить
Але ти юзаєш його Вінду...
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07.06.2020 12:22 Ответить
Влада Бразилії "сховала" частину статистики щодо COVID-19 - Цензор.НЕТ 6382
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07.06.2020 13:28 Ответить
Ламповые телевизоры так просто не сдадутся
https://24tv.ua/zelenskogo-prosyat-zaboroniti-chipuvannya-lyudey-novini-***************** Президента просять на законодавчому рівні заборонити вживлення чипу у тіло. Принаймні на сайті глави держави з'явилася петиція з таким текстом.
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07.06.2020 18:13 Ответить
🤣
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07.06.2020 11:50 Ответить
А власти Украины?
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07.06.2020 11:25 Ответить
Новость то какая)
Наши статистику зебильшисть использует в своих целях - когда нужно поднимает количество заболевших, когда нужно опускает.
Сейчас опять подняли, видно продлевать карантин хотят и запугать население.
Нужно как то отвлечь внимание от аваковских проблем на работе...
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07.06.2020 11:25 Ответить
Власть имущие в этой стране только порадуются сокращению нищего населения, там уровень социального неравенства зашкаливает.
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07.06.2020 11:26 Ответить
Это разве форум бразильских новостей ?
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07.06.2020 11:26 Ответить
Мы конечно не такие у нас в крови приписки и раздувание до неимоверных масштабов мнимых угроз.
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07.06.2020 11:29 Ответить
1 место в мире по заражениям и умершим в суточных цифрах, неудивительно что решили скрывать данные.
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07.06.2020 11:31 Ответить
Лихо идёт зачистка фавел.
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07.06.2020 11:34 Ответить
нужно просто посчитать смертность
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07.06.2020 12:19 Ответить
в принципе, такие страны как параша, бразилия, с.корея, туркмения,.... с их "дорогими ильичами, мудрыми руководителями, солнцами наций,....." нужны. Програмер прописал их не зря. шоб остальным неповадно было ставить над людьми социальные эксперементы, та и сами люди могли видет, шо из этого получается и сколько требуется их жертв. ну и самому видно прикольно глянуть, какую судьбу в итоге, прописали Норны для этих плодовых мушек ))).
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07.06.2020 11:46 Ответить
За последние четыре дня Бразилия занимала первое место в мире по числу новых случаев COVID-19 и умерших.

Собственно закономерные последствия того что страна с 200 млн населения не ввела карантин. То ли ещё будет.
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07.06.2020 13:21 Ответить
 
 