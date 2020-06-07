Власти Бразилии "спрятали" часть статистики по COVID-19
Министерство здравоохранения Бразилии убрало со своего сайта часть данных о распространении в стране новой коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
В частности, больше не публикуется информация об общем числе подтвержденных случаев COVID-19 в стране. Также с сайта Минздрава исчезла информация о распространении коронавируса по регионам и архивные данные о COVID-19 в стране.
"Сводная статистика не отражает ситуацию, в которой страна находится в настоящий момент", - написал президент Бразилии Жаир Болсонару в твиттере.
В настоящий момент, сообщил Болсонару, принимаются меры к тому, чтобы данные о новых случаях и подтвержденных диагнозах были более точными.
Болсонару, заявляет Reuters, преуменьшает опасность эпидемии. Он заменил медицинских экспертов в Минздраве на военных чиновников, а также выступил против коронавирусного карантина.
Бразилия занимает второе место в мире после США по числу заболевших COVID-19. В стране, по данным на 6 июня, зафиксированы более 672 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции, число умерших приблизилось к 36 тысячам человек. За последние четыре дня Бразилия занимала первое место в мире по числу новых случаев COVID-19 и умерших.
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лука говорит , не сцы, не так страшна корона - статистика брешет, как и лука
у пу - статистика брешет, а на основании её то страшилки, то победа
шо не так?
Он сказал, что вирус не является опасным.
https://censor.net/user/469515
не совсем так: он считал, что вирус не стоит тех мер которые навязывает ВОЗ. и мнения своего он не изменил.
https://censor.net/comments/locate/3200524/019214**-8f38-7307-8d30-f727dc75de8f Ответить Мне нравится 1
https://24tv.ua/zelenskogo-prosyat-zaboroniti-chipuvannya-lyudey-novini-***************** Президента просять на законодавчому рівні заборонити вживлення чипу у тіло. Принаймні на сайті глави держави з'явилася петиція з таким текстом.
Наши статистику зебильшисть использует в своих целях - когда нужно поднимает количество заболевших, когда нужно опускает.
Сейчас опять подняли, видно продлевать карантин хотят и запугать население.
Нужно как то отвлечь внимание от аваковских проблем на работе...
Собственно закономерные последствия того что страна с 200 млн населения не ввела карантин. То ли ещё будет.