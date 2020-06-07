Власти Бразилии "спрятали" часть статистики по COVID-19

Министерство здравоохранения Бразилии убрало со своего сайта часть данных о распространении в стране новой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В частности, больше не публикуется информация об общем числе подтвержденных случаев COVID-19 в стране. Также с сайта Минздрава исчезла информация о распространении коронавируса по регионам и архивные данные о COVID-19 в стране.

"Сводная статистика не отражает ситуацию, в которой страна находится в настоящий момент", - написал президент Бразилии Жаир Болсонару в твиттере.

В настоящий момент, сообщил Болсонару, принимаются меры к тому, чтобы данные о новых случаях и подтвержденных диагнозах были более точными.

Болсонару, заявляет Reuters, преуменьшает опасность эпидемии. Он заменил медицинских экспертов в Минздраве на военных чиновников, а также выступил против коронавирусного карантина.

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Бразилия занимает второе место в мире после США по числу заболевших COVID-19. В стране, по данным на 6 июня, зафиксированы более 672 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции, число умерших приблизилось к 36 тысячам человек. За последние четыре дня Бразилия занимала первое место в мире по числу новых случаев COVID-19 и умерших.