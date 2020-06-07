Влада Бразилії "сховала" частину статистики щодо COVID-19
Міністерство охорони здоров'я Бразилії прибрало зі свого сайту частину даних про поширення в країні нової коронавірусної інфекції.
Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, більше не публікується інформація про загальну кількість підтверджених випадків COVID-19 у країні. Також із сайту МОЗ зникла інформація про поширення коронавірусу у регіонах і архівні дані про COVID-19 у країні.
"Зведена статистика не відображає ситуацію, в якій країна перебуває наразі", - написав президент Бразилії Жаір Болсонару у твіттері.
Наразі, повідомив Болсонару, вживаються заходи для того, щоб дані про нові випадки та підтверджені діагнози були точнішими.
Болсонару, заявляє Reuters, применшує небезпеку епідемії. Він замінив медичних експертів у Міністерстві охорони здоров'я на військових чиновників, а також виступив проти коронавірусного карантину.
Бразилія посідає друге місце у світі після США за кількістю хворих на COVID-19. У країні, за даними на 6 червня, зафіксовано понад 672 тис. випадків нової коронавірусної інфекції, кількість померлих наблизилася до 36 тис. осіб. Упродовж останніх чотирьох днів Бразилія посідала перше місце у світі за кількістю нових випадків COVID-19 і померлих.
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лука говорит , не сцы, не так страшна корона - статистика брешет, как и лука
у пу - статистика брешет, а на основании её то страшилки, то победа
шо не так?
Он сказал, что вирус не является опасным.
https://censor.net/user/469515
не совсем так: он считал, что вирус не стоит тех мер которые навязывает ВОЗ. и мнения своего он не изменил.
https://censor.net/comments/locate/3200524/019214**-8f38-7307-8d30-f727dc75de8f Ответить Мне нравится 1
https://24tv.ua/zelenskogo-prosyat-zaboroniti-chipuvannya-lyudey-novini-***************** Президента просять на законодавчому рівні заборонити вживлення чипу у тіло. Принаймні на сайті глави держави з'явилася петиція з таким текстом.
Наши статистику зебильшисть использует в своих целях - когда нужно поднимает количество заболевших, когда нужно опускает.
Сейчас опять подняли, видно продлевать карантин хотят и запугать население.
Нужно как то отвлечь внимание от аваковских проблем на работе...
Собственно закономерные последствия того что страна с 200 млн населения не ввела карантин. То ли ещё будет.