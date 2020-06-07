Влада Бразилії "сховала" частину статистики щодо COVID-19

Міністерство охорони здоров'я Бразилії прибрало зі свого сайту частину даних про поширення в країні нової коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, більше не публікується інформація про загальну кількість підтверджених випадків COVID-19 у країні. Також із сайту МОЗ зникла інформація про поширення коронавірусу у регіонах і архівні дані про COVID-19 у країні.

"Зведена статистика не відображає ситуацію, в якій країна перебуває наразі", - написав президент Бразилії Жаір Болсонару у твіттері.

Наразі, повідомив Болсонару, вживаються заходи для того, щоб дані про нові випадки та підтверджені діагнози були точнішими.

Болсонару, заявляє Reuters, применшує небезпеку епідемії. Він замінив медичних експертів у Міністерстві охорони здоров'я на військових чиновників, а також виступив проти коронавірусного карантину.

Читайте також: Пашинян заявив про критичну ситуацію з COVID-19 у Вірменії: "Крокуємо пеклом"

Бразилія посідає друге місце у світі після США за кількістю хворих на COVID-19. У країні, за даними на 6 червня, зафіксовано понад 672 тис. випадків нової коронавірусної інфекції, кількість померлих наблизилася до 36 тис. осіб. Упродовж останніх чотирьох днів Бразилія посідала перше місце у світі за кількістю нових випадків COVID-19 і померлих.