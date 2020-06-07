УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10066 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 050 39

Влада Бразилії "сховала" частину статистики щодо COVID-19

Влада Бразилії

Міністерство охорони здоров'я Бразилії прибрало зі свого сайту частину даних про поширення в країні нової коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, більше не публікується інформація про загальну кількість підтверджених випадків COVID-19 у країні. Також із сайту МОЗ зникла інформація про поширення коронавірусу у регіонах і архівні дані про COVID-19 у країні.

"Зведена статистика не відображає ситуацію, в якій країна перебуває наразі", - написав президент Бразилії Жаір Болсонару у твіттері.

Наразі, повідомив Болсонару, вживаються заходи для того, щоб дані про нові випадки та підтверджені діагнози були точнішими.

Болсонару, заявляє Reuters, применшує небезпеку епідемії. Він замінив медичних експертів у Міністерстві охорони здоров'я на військових чиновників, а також виступив проти коронавірусного карантину.

Читайте також: Пашинян заявив про критичну ситуацію з COVID-19 у Вірменії: "Крокуємо пеклом"

Бразилія посідає друге місце у світі після США за кількістю хворих на COVID-19. У країні, за даними на 6 червня, зафіксовано понад 672 тис. випадків нової коронавірусної інфекції, кількість померлих наблизилася до 36 тис. осіб. Упродовж останніх чотирьох днів Бразилія посідала перше місце у світі за кількістю  нових випадків COVID-19 і померлих.

Автор: 

Бразилія (278) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+10
Болсонару начал "бороться" с коронавирусом методом ***** и луки.
показати весь коментар
07.06.2020 11:09
+10
А перед цим президент Бразилії не погоджувався, що короновірус є небезпечним!
показати весь коментар
07.06.2020 11:13
+6
Особенно рады его политике родственники 36 тысяч погибших.
показати весь коментар
07.06.2020 11:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Болсонару начал "бороться" с коронавирусом методом ***** и луки.
показати весь коментар
07.06.2020 11:09 Відповісти
у пу и Бацьки противоположные подходы вааще-то...
показати весь коментар
07.06.2020 11:20 Відповісти
основа обоих подходов одна - брехня, тока подача разная
показати весь коментар
07.06.2020 11:38 Відповісти
жалкая отмазка
показати весь коментар
07.06.2020 11:42 Відповісти
ну так абаснуй, а то отмазка у тебя как раз

лука говорит , не сцы, не так страшна корона - статистика брешет, как и лука

у пу - статистика брешет, а на основании её то страшилки, то победа

шо не так?
показати весь коментар
07.06.2020 11:48 Відповісти
подмена тезиса
показати весь коментар
07.06.2020 12:15 Відповісти
с тобой всё ясно, гуляй
показати весь коментар
07.06.2020 12:47 Відповісти
показати весь коментар
07.06.2020 12:48 Відповісти
Главная новость в том что теплая погода не мешает росту вируса . В Бразилии зима , но температура в районе 25 градусов .
показати весь коментар
07.06.2020 11:47 Відповісти
А перед цим президент Бразилії не погоджувався, що короновірус є небезпечним!
показати весь коментар
07.06.2020 11:13 Відповісти
не совсем так: он считал, что вирус не стоит тех мер которые навязывает ВОЗ. и мнения своего он не изменил.
показати весь коментар
07.06.2020 11:23 Відповісти
Перевести тебе на русский язык то, что ты сказал?
Он сказал, что вирус не является опасным.
показати весь коментар
07.06.2020 13:07 Відповісти
ты и "бразильский" знаешь, пустомеля?
показати весь коментар
07.06.2020 13:08 Відповісти
Достаточно знать кацапский, чтобы переводить на русский, то, что ты сказал.
показати весь коментар
07.06.2020 13:17 Відповісти
.
показати весь коментар
07.06.2020 13:22 Відповісти
Это перевод с "бразильского", твоего утверждения?
показати весь коментар
07.06.2020 13:25 Відповісти
нет - это амхарский
показати весь коментар
07.06.2020 13:28 Відповісти
Понятно, потому он отличается от кацапского...

https://censor.net/user/469515
не совсем так: он считал, что вирус не стоит тех мер которые навязывает ВОЗ. и мнения своего он не изменил.
https://censor.net/comments/locate/3200524/019214**-8f38-7307-8d30-f727dc75de8f Ответить Мне нравится 1

показати весь коментар
07.06.2020 13:36 Відповісти
Что и следовало ожидать из Бразилии.
показати весь коментар
07.06.2020 11:19 Відповісти
Болсонару это парень что не идёт на поводу рокфелеров и Ротшильдов по этому продажные СМИ и поливают его грязью.
показати весь коментар
07.06.2020 11:19 Відповісти
И что важно - он сам переболел. По этому любимый аргумент перепуганных крыс "Ты по-другому запоёшь, когда сам заболеешь" не канаИт. пичалька.
показати весь коментар
07.06.2020 11:25 Відповісти
Особенно рады его политике родственники 36 тысяч погибших.
показати весь коментар
07.06.2020 11:25 Відповісти
Власти Бразилии "спрятали" часть статистики по COVID-19 - Цензор.НЕТ 4327
показати весь коментар
07.06.2020 11:26 Відповісти
Отвратительная рожа. Этот филантроп как его рисуете на самом деле денюжко косит нормальную. Все деньги что он влаживает в фарм компании это инвестиции а не пожертвования. Чувствуете разницу в слове инвкстиции и пожертвование? Прибыль от таких инвестиций 1 к 20. Он сам эту цыфру озвучивал.
показати весь коментар
07.06.2020 11:48 Відповісти
Але ти юзаєш його Вінду...
показати весь коментар
07.06.2020 12:22 Відповісти
Влада Бразилії "сховала" частину статистики щодо COVID-19 - Цензор.НЕТ 6382
показати весь коментар
07.06.2020 13:28 Відповісти
Ламповые телевизоры так просто не сдадутся
https://24tv.ua/zelenskogo-prosyat-zaboroniti-chipuvannya-lyudey-novini-***************** Президента просять на законодавчому рівні заборонити вживлення чипу у тіло. Принаймні на сайті глави держави з'явилася петиція з таким текстом.
показати весь коментар
07.06.2020 18:13 Відповісти
🤣
показати весь коментар
07.06.2020 11:50 Відповісти
А власти Украины?
показати весь коментар
07.06.2020 11:25 Відповісти
Новость то какая)
Наши статистику зебильшисть использует в своих целях - когда нужно поднимает количество заболевших, когда нужно опускает.
Сейчас опять подняли, видно продлевать карантин хотят и запугать население.
Нужно как то отвлечь внимание от аваковских проблем на работе...
показати весь коментар
07.06.2020 11:25 Відповісти
Власть имущие в этой стране только порадуются сокращению нищего населения, там уровень социального неравенства зашкаливает.
показати весь коментар
07.06.2020 11:26 Відповісти
Это разве форум бразильских новостей ?
показати весь коментар
07.06.2020 11:26 Відповісти
Мы конечно не такие у нас в крови приписки и раздувание до неимоверных масштабов мнимых угроз.
показати весь коментар
07.06.2020 11:29 Відповісти
1 место в мире по заражениям и умершим в суточных цифрах, неудивительно что решили скрывать данные.
показати весь коментар
07.06.2020 11:31 Відповісти
Лихо идёт зачистка фавел.
показати весь коментар
07.06.2020 11:34 Відповісти
нужно просто посчитать смертность
показати весь коментар
07.06.2020 12:19 Відповісти
в принципе, такие страны как параша, бразилия, с.корея, туркмения,.... с их "дорогими ильичами, мудрыми руководителями, солнцами наций,....." нужны. Програмер прописал их не зря. шоб остальным неповадно было ставить над людьми социальные эксперементы, та и сами люди могли видет, шо из этого получается и сколько требуется их жертв. ну и самому видно прикольно глянуть, какую судьбу в итоге, прописали Норны для этих плодовых мушек ))).
показати весь коментар
07.06.2020 11:46 Відповісти
За последние четыре дня Бразилия занимала первое место в мире по числу новых случаев COVID-19 и умерших.

Собственно закономерные последствия того что страна с 200 млн населения не ввела карантин. То ли ещё будет.
показати весь коментар
07.06.2020 13:21 Відповісти
 
 