Пашинян заявив про критичну ситуацію з COVID-19 у Вірменії: "Крокуємо пеклом"

Ситуація з епідемією коронавірусу у Вірменії критична.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян, у якого також підтверджено COVID-19.

"Ми досягли критичної позначки і крокуємо пеклом. У Вірменії зараз є близько 200 хворих, які чекають черги на госпіталізацію. Система охорони здоров'я перевантажена і не встигає госпіталізувати хворих. Є випадок, коли через запізніле надання медичної допомоги помер чоловік. Дві смерті зареєстровано, коли пацієнти були у загальному відділенні, оскільки в реанімаційному відділенні не було місць", - сказав Пашинян на брифінгу у дворі урядового будинку.

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"Ми обговорили можливість оголошення локдауну, але таки вирішили, що подібне рішення не призведе до бажаного результату. Не тільки тому, що економічні наслідки будуть тяжкими, а оскільки впевнені і моніторинг показує, що карантин не буде дотримуватися на належному рівні, який дасть бажаний результат", - зазначив прем'єр Вірменії.

Як повідомлялося, медики у Вірменії за минулу добу виявили коронавірус у 547 осіб, кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 у країні досягла 12 тис. 547. Як повідомив у суботу вірменський єдиний інформаційний центр, за добу померли сім пацієнтів із COVID-19, загальна кількість летальних результатів після інфікування коронавірусом у Вірменії сягнула 259 осіб.

Щоденне зростання кількості інфікувань коронавірусом понад 500 осіб спостерігається у Вірменії п'ятий день поспіль.