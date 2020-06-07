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Новини Коронавірус і карантин
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Пашинян заявив про критичну ситуацію з COVID-19 у Вірменії: "Крокуємо пеклом"

Пашинян заявив про критичну ситуацію з COVID-19 у Вірменії:

Ситуація з епідемією коронавірусу у Вірменії критична.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прем'єр-міністр республіки Нікол Пашинян, у якого також підтверджено COVID-19.

"Ми досягли критичної позначки і крокуємо пеклом. У Вірменії зараз є близько 200 хворих, які чекають черги на госпіталізацію. Система охорони здоров'я перевантажена і не встигає госпіталізувати хворих. Є випадок, коли через запізніле надання медичної допомоги помер чоловік. Дві смерті зареєстровано, коли пацієнти були у загальному відділенні, оскільки в реанімаційному відділенні не було місць", - сказав Пашинян на брифінгу у дворі урядового будинку.

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"Ми обговорили можливість оголошення локдауну, але таки вирішили, що подібне рішення не призведе до бажаного результату. Не тільки тому, що економічні наслідки будуть тяжкими, а оскільки впевнені і моніторинг показує, що карантин не буде дотримуватися на належному рівні, який дасть бажаний результат", - зазначив прем'єр Вірменії.

Як повідомлялося, медики у Вірменії за минулу добу виявили коронавірус у 547 осіб, кількість підтверджених випадків інфікування COVID-19 у країні досягла 12 тис. 547. Як повідомив у суботу вірменський єдиний інформаційний центр, за добу померли сім пацієнтів із COVID-19, загальна кількість летальних результатів після інфікування коронавірусом у Вірменії сягнула 259 осіб.

Щоденне зростання кількості інфікувань коронавірусом понад 500 осіб спостерігається у Вірменії п'ятий день поспіль.

Автор: 

Вірменія (738) карантин (18172) Пашинян Нікол (134) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+39
Ничего. Пашинян - ватный холуй.
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07.06.2020 08:51
+27
Зато в ООН по Украинскому вопросу голосовали против. Продолжайте в том же духе, продавцы ********** и гвоздик.
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07.06.2020 08:52
+26
Так к ***** обратитесь, он вам подкинет колонну военных грузовиков.
Проедет вдоль и поперек с флагами расеи, может полегчает.
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07.06.2020 08:54
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А у Гандона ще пірамідки остались - якщо попросять, він допоможе братам-ватникам.
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07.06.2020 09:13 Відповісти
Боярышник круче
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07.06.2020 09:31 Відповісти
Шаг впірьод, два назад.
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07.06.2020 09:03 Відповісти
500 в день это много, учитывая что там населения примерно как в Киеве.
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07.06.2020 09:04 Відповісти
Путин, введи войска!
Армении нужны новые пермяковы.
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07.06.2020 09:10 Відповісти
Руский мир а где он там и песец всегда рядом Армяном поможет сырок с путинской ****** лучше чем антибиотики
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07.06.2020 09:12 Відповісти
антирестная статья... ключевой цифры - сколько госпитализировано - нет. есть соображения, почему?
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07.06.2020 09:18 Відповісти
https://censor.net/user/452060, до короновируса хватало мест и в реанимационном отделении тоже...
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07.06.2020 09:52 Відповісти
Кто разоблачил? Сантехник, который знает, что вирус меньше отверстий в маске?
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07.06.2020 09:59 Відповісти
точно не знаю, кто. я про видео, где люди в Ухане якобы падают на улицах. помнишь про такое?
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07.06.2020 10:01 Відповісти
Тема для бабок на скамейке, про падающих на улице, а не для серьёзной аргументации...
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07.06.2020 10:02 Відповісти
с этого ИМХО началось. глупые люди составляют большинство населения, поэтому не стоит о них говорить так пренебрежительно. это космическая сила. их чуть больше года назад оказалось 73%...
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07.06.2020 10:09 Відповісти
Сейча тоже хватает мест. По-этому не надо вешать лапшу. Даже во времена так называемых пиков в Америке граждани амереканцы снимали видео с пустыми больницами и тишиной в больницах, а медсестры вылаживали видосики в тик-ток с песнями о каронавайрусе по-этому это все чушь о переполнении.
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07.06.2020 09:58 Відповісти
С Арменией уже авиарейсы налажены? Ты вчера проверял больницы Армении?
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07.06.2020 10:00 Відповісти
ось амереканці для своїх коронапсихозників використовують акторишків. тому Україна в цьому плані поступається США Пашинян заявив про критичну ситуацію з COVID-19 у Вірменії: "Крокуємо пеклом" - Цензор.НЕТ 8963
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07.06.2020 10:10 Відповісти
Вируса нет. То фсе придумали соросята чтобы уничтожить росийские скрэпы
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07.06.2020 10:20 Відповісти
Тупое объяснения. Все что вокруг слабенького вируса не соответствует уровню угрозы. Тотальная пропаганда страха, паники и нарушения прав и свобод людей. Уничтожения благосостояния простых людей. Вся эта истерия накручена заинтересованными в этом людьми. По-этому эти ваши сопли о каких то скрепах это для зомбированых разве что пойдет.
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07.06.2020 10:47 Відповісти
НЕ этот Пашинян - правильный пацан и настоящий армянин!
Плоть от плоти, кровь от крови своего народа:
"поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат"
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07.06.2020 10:22 Відповісти
Подозреваю что ЗЕ проездом с Омана заглянул в Армению
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07.06.2020 10:49 Відповісти
А в Расєї - усе гаразд! Приєднуйтеся до них остаточно і живіть далі, як свині у колгоспі!
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07.06.2020 11:17 Відповісти
Армения - население чуть менее 3 млн., полномасштабный карантин не введён "потому что его не будут соблюдать". Количество ежедневных случаев заражения (500) такое же, как в 42-миллионной Украине, которая карантин вводила.

Это всё, что нужно сказать тем, кто орёт, что от карантина только экономический вред и никакого медицинского толка.
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07.06.2020 11:24 Відповісти
Говорят, что Бил Гейтс, под видом вакцинации, будет всем людям вводить чипов дейлов и ещё гайку какую то. Ужас!
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07.06.2020 12:39 Відповісти
" он ее домой не отпустил в гайку быстро болтик закрутил"
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08.06.2020 06:57 Відповісти
в Ирландии карантин,, в Украине быдло погнали роботать,
охметову нужна новая вилла
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07.06.2020 12:48 Відповісти
мабуть, це дія найкращої у світі радянської освіти
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07.06.2020 13:07 Відповісти
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